Kendall Jenner o sözleri duyunca boğuluyordu: Artık bir çocuk doğursan!

AİLENİN EN GİZEMLİ ÜYESİ

Zaten şöhretlerini ve servetlerini de ailece kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The Kardashians adlı reality şova ve onun uzantısı olan yapımlara borçlu olan ailenin iki üyesi, diğerlerinden daha farklı. Biri Kris Jenner'ın eski eşi Robert Kardashian'dan dünyaya gelen Bob, diğeri de genelde mesleği olan modellikle gündeme gelen Kendall Jenner.

KURALLARINI GEVŞETTİ

26 yaşındaki Kendall Jenner, Devin Booker ile ilişkisini artık kameralardan saklamamaya karar verdiği döneme kadar özel hayatını da meraklı gözlerden gizliyordu, bu konuda da son derece kararlıydı. Kendall Jenner, son dönemde Booker ile halen sürdürdüğü ilişkisinde bu kuralını biraz da olsa gevşetmiş görünüyor.

ANNE ÖĞÜDÜ

Moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan Kendall Jenner, bir yandan ailesiyle birlikte The Kardashians adlı TV şovu için işinden arta kalan zamanlarında kamera karşısına geçiyor. İşte Jenner, o yapımda annesiyle arasında geçen bir konuşma nedeniyle gündemin ilk sıralarına yerleşti.

NEREDEYSE BOĞULUYORDU

Kameralara yansıyan o konuşma sırasında Kris Jenner ile Kendall Jenner, aile kurmaktan ve bebeklerden söz etti. Bütün çocuklarının akıl hocası ve ailesinin "kanaat önderi" olarak bilinen Kris Jenner, kızı Kendall'a 26 yaşında olduğunu ve belki de artık bir bebek sahibi olmasının zamanı geldiğini söyledi. Annesinden o anda hiç beklemediği sözler duyan Jenner da içtiği kahvenin boğazına kaçması nedeniyle bir süre öksürdü.

YUMURTALARINI DONDURMASI KONUSUNDA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Kris Jenner, kızının bir bebek sahibi olmak için gerekli adımları atmasının zamanı geldiğini söyledi. Sonra da ona yumurtalarını dondurmasını önerdi. Kendall Jenner ise bu sözlere "Bu benim hayatım. Hazır olup olmadığımı henüz bilmiyorum" diye yanıt verdi. Fakat annesi Kris Jenner, ona "Sen doğduğunda ben senin bedenini kendi bedenimin içinde yarattım. Yani senin yumurtalarını da ben yaptım" dedi. Fakat Kris Jenner, kızını, yaşı daha gençken bir an önce yumurtalarını dondurmasının gayet iyi olacağı konusunda ikna etmeye çalıştı.

KOURTNEY'DEN ÜÇ TORUNU VAR

Kendall Jenner dışında Kris Jenner'ın bütün çocukları onu anneanne ve babaanne yaptı. En büyük çocuğu Kourtney Kardashian'ın Scott Disick ile ilişkisinden 12 yaşında Mason, 9 yaşında Penelope 7 yaşında Reign adında üç tane çocuğu bulunuyor. Kris Jenner, yıllar önce büyük kızı Kourtney'i de Scott Disick ile evlenmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Fakat Kourtney, Disick ile yollarını ayırdı. Geçen hafta sonu da Travis Barker ile evlendi.

KIM KARDASHIAN DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Kim Kardashian'ın ise Kanye West ile evliliğinden dört tane çocuğu bulunuyor. Kim Kardashian evliliği sırasında ikisi biyolojik, diğer ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu. North West 8, Saint West 6, Chicago West 4 ve Psalm West de 3 yaşında.

KHLOE, BİR ÇOCUK ANNESİ

Kris Jenner'ın bir diğer kızı Khloe Kardashian'ın ise Tristan Thompson'dan 4 yaşında True adında bir kızı bulunuyor.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Jenner'in en küçük kızı Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden 4 yaşında Stormi adında bir kız çocuk sahibi oldu. Çift, kısa bir süre önce de adını Wolf olarak açıklayıp sonra değiştirdiklerini duyurdukları bir erkek bebek sahibi oldu.

OĞLUNDAN DA BİR TORUNU VAR

Kris Jenner'ın tek erkek evladı Rob Kardashian ise olaylı bir şekilde yollarını ayırdığı Blac Chyna'dan bir kız çocuk babası oldu. Gerçek adı Angela Renée White olan Blac Chyna ile Rob Kardashian'ın kızı Dream 5 yaşında.

Bir başka deyişle Kris Jenner, bu zamana kadar Kourtney'den 3, Kim'den 4, Khloe'den 1, Rob'dan 1 ve Kylie'den 2 olmak üzere tam 11 tane torun sahibi.

BASKETBOLCU AŞKI

Bir bebeği olmayan tek çocuğu ise Kendall Jenner. Kısa sürede moda dünyasında adını duyuran Kendall Jenner, bir süredir basketbol yıldızı Devin Booker ile birlikte. Genellikle özel ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Kendall Jenner, bu kez kurallarını biraz gevşetti. Zaman zaman sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğraflarını da paylaşıyor.

'GİZEMLİ OLMAK İYİDİR'

Jenner özel ilişkilerini neden meraklı gözlerden uzak tuttuğunu bir röportajında şöyle anlatmıştı: " "Bu tür ilişkiler iki kişi arasında yaşanır. Başka birinin fikrine de ihtiyaç duyulmaz." Kendall Jenner özel hayatın gizliliğine inandığını da gizlemedi. Bu konudaki felsefesini de şu sözlerde ifade etti: "Biraz gizemli olmak iyidir."