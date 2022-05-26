Kanserle mÃ¼cadelesi sembol olmuÅŸtu: AdÄ±, bu pembe gÃ¼llerde sonsuza kadar yaÅŸayacak

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SÃœRPRÄ°Z ZÄ°YARET

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce, Prens William tarafÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde kendisine Dame unvanÄ± verilen 40 yaÅŸÄ±ndaki Deborah James, aktif tedavisinin sona erdiÄŸini, bundan bÃ¶yle bakÄ±mÄ±nÄ±n evde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Sosyal medyadaki kullanÄ±cÄ± adÄ±yla "Bowel Babe" olarak da tanÄ±nan Deborah James, Ã¶nceki gÃ¼n; Ä°ngiltere'nin Ã¶nemli etkinliklerinden biri olan Chelsea Flower Show'a sÃ¼rpriz bir ziyarette bulundu.

KENDÄ° ADINI TAÅžIYAN GÃœLLERLE POZ VERDÄ°

EÅŸi Sebastien ve sunucu arkadaÅŸÄ± Sophie Rawort'un da eÅŸlik ettiÄŸi Deborah James, halka aÃ§Ä±k saatlerin bitiminden sonra etkinliÄŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yeri ziyaret etti. GÃ¶revliler tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan James, kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan gÃ¼llerle kameralara poz da verdi. Bu arada gÃ¼llerin satÄ±ÅŸÄ±ndan elde edilecek olan gelirin, Deborah James'in kurucusu olduÄŸu kanser araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve farkÄ±ndalÄ±k vakfÄ±na aktarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

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Dame Deborah James adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan güllerin satÄ±ÅŸÄ±yla ilgilenen firma yetkilisi bu uçuk renkli çiçeÄŸin büyük ilgi gördüÄŸünü açÄ±kladÄ±. Onun belirttiÄŸine göre firmalarÄ±nÄ±n 140 yÄ±llÄ±k tarihinde en çok ve en kÄ±sa sürede satÄ±lan güller, Deborah James'in adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu güller oldu.

'BELKÄ° KIZIM GELÄ°N BUKETÄ°NDE DE BUNLARA YER VERÄ°R'

Kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan gÃ¼llerin bu kadar ilgi gÃ¶rmesinin kendisini aÄŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Deborah James, ÅŸu anda 12 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± Eloise'in kendi dÃ¼ÄŸÃ¼n buketinde de bu gÃ¼llerin yer almasÄ±nÄ± umduÄŸunu sÃ¶yledi. JamesÂ "Ailemin bu sonbaharda onlarÄ± her yere dikmesini sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Hem kalbimi kÄ±ran hem de aklÄ±ma gÃ¼zel dÃ¼ÅŸÃ¼nceler getiren ÅŸey, bu Ã§eÅŸitliliÄŸin sonsuza kadar bÃ¼yÃ¼yebileceÄŸi. Belki de bir gÃ¼n Eloise'in bile onu gelin buketinde bulundurmayÄ± seÃ§ebileceÄŸi" diye konuÅŸtu.Â

MÄ°LYONLARCA STERLÄ°N YARDIM TOPLADI

BeÅŸ yÄ±ldÄ±r baÄŸÄ±rsak kanseriyle mÃ¼cadele eden ve yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± hem bloÄŸunda hem de sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸan Deborah James, bir sÃ¼re Ã¶nce artÄ±k tÄ±bbi olarak kendisi iÃ§in yapÄ±lacak bir ÅŸey kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bundan bÃ¶yle evde bakÄ±m uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat James, bu arada da kanser araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve farkÄ±ndalÄ±k yaratmak amacÄ±yla kurduÄŸu vakfÄ±na da milyonlarca sterlin yardÄ±m topladÄ±.

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'KENDÄ°KMÄ° Ã–LÃœM DÃ–ÅžEÄžÄ°NDE HÄ°SSETMÄ°YORUM'

Dame Deborah James, Ã¶nceki gÃ¼n de Ä°ngiliz The Sun gazetesine konuÅŸtu. James "Uyumaya korkuyorum... GerÃ§ek ÅŸu ki ne kadar zamanÄ±m kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum" dedi.Â "AÅŸÄ±rÄ± yorgun" olduÄŸunu belirten James "yine de kendisini Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸinde hissetmediÄŸini" sÃ¶zlerine ekledi. James "YakÄ±nda Ã¶lmeyi planlamÄ±yorum. Ama bu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemeyen bir ÅŸey. Uyuyakalmaktan korkuyorum ve bu yorgun olmamÄ±n en Ã¶nemli nedeni" diye konuÅŸtu.

'Ã‡OCUKLARIMIN BENÄ° TEDÄ°RGÄ°N VE SIKINTILI GÃ–RMESÄ°NÄ° Ä°STEMÄ°YORUM'

James, bir sÃ¼redir anne ve babasÄ±nÄ±n evinde kalÄ±yor ve bakÄ±mÄ± da orada yapÄ±lÄ±yor. Ailesinin ise bu sÃ¼reÃ§te kendisine Ã§ok yardÄ±m ettiÄŸini belirtti. Deborah James, "OnlarÄ±n Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± biliyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ artÄ±k onlarÄ±n yardÄ±mÄ± olmadan hiÃ§bir ÅŸey yapamÄ±yorum" dedi. Ä°yi gÃ¼nleri ve kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nleri olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekleyen Deborah James, 12 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Eloise ve 14 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Hugo'yu korumak iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Bunun nedenini de ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±: "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n beni tedirgin ve sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¶rmesini istemiyorum. OnlarÄ±n beni iyi gÃ¼nÃ¼mde gÃ¶rmesini istiyorum."

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Ä°ki çocuÄŸunun kendisiyle ilgili iyi anÄ±larÄ± olmasÄ±nÄ± istediÄŸini vurgulayan Dame Deborah James "YürüyemediÄŸim için bana bakma, bacaklarÄ±ma masaj yapma yükünü üstlenmelerini istemiyorum. Bu kalbimi kÄ±rar" diye konuÅŸtu.

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PRENS WILLIAM ZÄ°YARET EDÄ°P "DAME" UNVANINI VERDÄ°

Deborah James, geÃ§en haftalarda Ä°ngiltere'nin en saygÄ±n niÅŸanlarÄ±ndan biri olan Dame unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Prens William, Deborah James'i, bakÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aile evinde ziyaret etti ve niÅŸanÄ±nÄ± ona sundu. Dame, erkekler iÃ§in kullanÄ±lan "Sir" unvanÄ±nÄ±n kadÄ±nlar iÃ§in kullanÄ±lan biÃ§imi. AynÄ± zamanda da erkeklere verilen "ÅŸÃ¶valyelik" unvanÄ±nÄ±n kadÄ±nlardaki karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±.

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