Kanserle savaşın sembolü olan ünlü yayıncının veda mesajı yürek burktu: Doktorların yapabileceği bir şey kalmadı

BİR AKTİVİSTE DÖNÜŞTÜ

Sadece ailesi ve yakınlarının değil, onu sosyal medyadan tanıyanların ve hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini bilenlerin yüreğine bir ok gibi saplanan bu satırlar You, Me And The Big C adlı BBC podcast yayınlarıyla tanınan sonra da bağırsak kanseri konusunda bir aktiviste dönüşen 40 yaşındaki Deborah James'e ait.

VEDA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

2016 yılında bağırsak kanseri teşhisi konulan Deborah James, o zamandan bu yana hastalığıyla mücadele ediyor. Aynı zamanda hazırladığı internet bloğu aracılığıyla bağırsak kanseri konusunda bir aktiviste de dönüşen James, "veda" olarak yorumlanan bir Instagram paylaşımı yaptı. Kendisi için evde bakıma geçileceğini, kocası, iki çocuğu ve tüm sevdiklerinin de yanında olacağını belirten Deborah James'in bu paylaşımı yürekleri burktu.

BİR DE VAKFI VAR

Fakat bu açıklamadan önce Deborah James, internet üzerinden düzenlediği bir kampanya ile bağırsak kanseri çalışmaları ve araştırmalarında kullanılmak üzere 700 bin sterline yakın yardım topladı. Bu arada Deborah James'in Bowelbabe Fund adlı bir vakıf kurmuş olduğunu da hatırlatalım.

İlk teşhisi 2016 yılında alan Deborah James, o zamandan bu yana hastalıkla mücadelesini sürdürdü. Yaşadıklarını da hem Instagram sayfasından hem de internet sitesinden paylaştı. Fakat James'in son paylaşımı takipçilerinin yüreğini burktu.

EVDE BAKIM SÜRECİNE GEÇİLDİ

Instagram paylaşımında satırlarına "Asla yazmak istemediğin mesaj" satırıyla başladı Deborah James. Ardından da her şeyi denediklerini ama vücudunun artık devam edemez hale geldiğini ekledi. Deborah James, aktif tedavilerin bittiğini ve artık evde bakım aşamasına geçildiğini ekledi. James, o süreçte de hastalıktan kaynaklanan acılarının azaltılacağından ve "harika" ailesinin de yanında bulunacağını ve onlarla zaman geçireceğini ekledi.

'GÜNLERİMİN ÇOĞUNU UYUYARAK GEÇİRİYORUM, ARTIK YÜRÜYEMİYORUM'

Ne kadar zamanı kaldığını bilmediğini yazan Deborah James "Ama yürüyemiyorum. Günlerimin çoğunu uyuyarak geçiriyorum. Bütün yenilikçi ilaçlara ya da bazı sihirli tedavilere rağmen vücudum artık devam edemiyor" diye sürdürdü satırlarını.

'İÇİMDEKİ İSYANKAR UMUT'

2016 yılından bu yana yaşadığı son Noel olacağını, 40 yaşına girdiğini, çocuklarının ortaokula başladıklarını göremeyeceğini düşündüğünü ama bu veda mesajını yazmayı asla düşünmediğini sözlerine ekledi Deborah James. "Sanırım içimdeki isyankar umut buydu" diye ekledi.

'HAYATIN KEYFİNİ ÇIKARIN' DİYE SESLENDİ

Yaşadıklarının zor olduğunu hatırlatan Deborah James, öte yandan da çok büyük bir sevgiyle çevrili olduğunu satırlarına ekledi. Takipçilerine de teşekkür eden Deborah James, "Yolculuğumda hepiniz kendinize düşeni yaptınız. Pişman değilim" diye yazdı ve satırlarını "Hayatın keyfini çıkarın" diyerek bitirdi.

Deborah James, 2016 yılında bağırsak kanseri teşhisi aldı. Bir vejetaryen olan James, doktorların da kendisine bu hastalığa yakalanacak son kişi olduğunu söylediklerini belirtti. Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatmaya başlayan Deborah James, daha sonra The Sun gazetesinde köşe yazarı oldu. Bu arada 2018'de de Lauren Mahon ve Rachael Bland ile birlikte You, Me and the Big C adlı podcast yayınının sunucuları arasına katıldı.

BİR YANDAN TEDAVİ OLDU, BİR YANDAN KAMPANYALAR YÜRÜTTÜ

Deborah James, 15 yıl boyunca eğitimde müdür yardımcısı olarak çalıştı. Henüz 35 yaşındayken dördüncü evde bağırsak kanseri teşhisi konulan James'in hayatı alt üst oldu. Teşhisten sonra 10 kez operasyon geçiren James, bir yandan hastalıkla mücadele ederken bir yandan da bu konuda kampanyalar yürüttü.