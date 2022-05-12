Kanser savaşçısı, son programında böyle veda etti: Hayat çok değerli, keyfini çıkarın!

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2016'DAN BU YANA MÜCADELE EDİYOR

Bu sözler, 2016 yılından bu yana yakalandığı bağırsak kanseriyle mücadele eden ve bu konudaki bütün ayrıntıları hem sosyal medya sayfasında hem de köşe yazarı olduğu gazetenin internet sitesinde okuruyla paylaşan Deborah James'e ait. 40 yaşındaki iki çocuk annesi James, birkaç gün önce aktif tedavisinin bittiğini, bundan böyle kendisine evde bakım uygulanacağını açıklamıştı.

SON KEZ YAYINDAYDI

Deborah James dün de tedavi sürecini de paylaştığı You, Me and the Big C adlı podcast yayınında hem bu konudaki son karar değişikliğini hem de hastalığıyla ilgili süreci yine değerlendirdi. James, o yayının son olduğunu bundan böyle yayınlara da katılmayacağını açıkladı.

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'SON DANS' ADINI VERDİLER

Son Dansı adıyla yayınlanan podcast'te yapımcı Mike Holt ile konuştu Deborah James. İkili, James'in hastalıkla mücadelesini ve onun adım adım sosyal medyadan da paylaştığı bu mücadelenin diğer hastalara nasıl güç verdiğini, ilham kaynağı olduğunu konuştu. Yayın sırasında Mike Holt kendine hakim olmakta güçlük çekiyor olsa da Deborah James gayet rahat göründü ve hatta "2018 yılında hayata veda eden aynı yayında birlikte sunuculuk yaptığı Rachel Bland ile buluşup parti düzenleyeceği" konusunda espri bile yaptı.

James'in podsact'inin yapımcısı Michael Holt, onun bağırsak kanseriyle ilgili farkındalık oluşturmak için yaptığı her şeyin gurur verici olduğunu söyledi. Deborah James'in, diğer hastalara umut ve ilham kaynağı olduğunu da vurgulayan Holt gözyaşlarına zorlukla hakim olarak "Bu cümleyi bitireceğim: Seninle çalışmak en ilham verici deneyimlerden biriydi" dedi.

DÜZENLEDİĞİ KAMPANYAYLA 3 MİLYON STERLİN TOPLADI

Bu arada Deborah James'in son vedalarını yapmadan önce büyük bir kampanya başlattığını ve bu şekilde 3 milyon sterlin kadar para toplandığını da hatırlatalım. Bu gelir, kanser araştırmaları ve hastaların tedavisi için kullanılacak.

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'HAYATIN KEYFİNİ ÇIKAR, ÇÜNKÜ HAYAT ÇOK DEĞERLİ'

Yayıncı arkadaşının bu dokunaklı sözlerine karşılık olarak Deborah James de "Birbirimizi bir şekilde bir yerlerde dans ederken yine göreceğiz. Lütfen o zamana kadar hayatın keyfini çıkar. Çünkü hayat çok değerli. Şu anda tek istediğim biraz daha zaman, biraz daha yaşam" dedi. Deborah James bu arada kocasıyla birlikte iki çocukları için hatıra kutuları hazırladıklarını da sözlerine ekledi. James, "Kocamın yardımıyla çocuklarımızın gelecek doğum günleri için onlara hediyeler aldık" diye konuştu.

'BU PAYAT İÇİN MÜTEŞEKKİRİM'

James, gelecek günleriyle ilgili korkularını da şu sözlerle anlattı yayında: "Ölmek istemiyorum. Çocuklarımın büyüdüklerini ve onların düğünlerini göremeyeceğim, çok sevdiğim hayatın bir parçası olamayacağım düşüncesini kafamdan atamıyorum. Cesur değilim, ben sadece başka seçeneği olmayan korkmuş bir kızım. Ama biliyorum ki; sahip olduğum, yaşadığım bu hayat için de müteşekkirim."

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Bu arada Deborah James, birkaç gün önce tıbbi olarak aktif tedavisinin sona erdiğini bundan böyle evde bakım uygulamasına geçileceğini söylemişti. Fakat bu konudaki fikrini de değiştirdi anlattığına göre. 14 yaşında Hugo ve 12 yaşında Eloise adında iki çocuğu bulunan James, kalan zamanını, kendi evinde değil anne ve babasının evinde geçireceğini belirtti. "Anne ve babamın Woking'deki evinde olmaya karar verdim" diye son kararını bildirdi. Çocukları ve eşinin de kendisini ziyaret edeceklerini belirten Deborah James, ailesinin bungalov tarzı bir evde yaşadığını ve bu şekilde hem günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hayatının kolaylaşacağını hem de yeşilliklerin içinde olacağını ekledi. Bu konuda daha çarpıcı sözleri de oldu Deborah James'in: "Her zaman anne ve babamın evinde hayata veda etmek isterdim. Bu fikir her zaman kafamdaydı."

ÇOCUKLARIMA GÜZEL ANILAR KALSIN

Deborah James "Her zaman son nefesimi Londra'daki evimde vermek istemediğimi düşünürdüm. Bu bana doğru gelmiyor" dedi. Anlattığına göre bu konuda ön planda tuttuğu ayrıntı iki çocuğu Hugo ve Eloise. Onların bir an önce hayata geri dönmesi gerektiği düşüncesinde Deborah James. Kendisi son tedavilerini anne ve babasının evinde görürse çocukları için hayatın akışına geri dönmenin daha kolay olacağını düşünüyor. Evde onlara tıbbi ekipmanlar ve hastalığın izleriyle dolu hatıralar bırakmak istemiyor. "Böylece orası onların, iyi hatıralarla dolu evi olmaya devam edebilir" diyerek bu konudaki görüşünü de ifade etti.

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'SENİ GÜLDÜREN BİRİNİ BUL'

Bu arada Deboraph James, The Times gazetesine verdiği röportajda kocası Sebastian Bowen'a söylediklerini de anlattı. Bu konuda şunları söyledi James: "Ona sıkı talimatlar verdim. Onun devam etmesini istiyorum" dedi. Bowen'a "Bizim yaptığımız gibi seni güldüren birini bul" dediğini de belirtti.

KATE İLE WILLIAM'DAN MESAJ

Bu arada Deborah James'in mücadelesi özellikle de kanser araştırmaları için açtığı kampanya ile 3 milyon sterlin yardım toplaması Prens William ile eşi Kate Middleton'ın da dikkatini çekti. Çift, resmi Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda Deborah James'in bir ulusun kalbini kazandığını vurguladı. James'in özel bir insan olduğu belirtilen bu paylaşımda bağırsak kanseri konusunda farkındalık yaratmak için yaptıklarının ilham verici olduğu da vurgulandı.