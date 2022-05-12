Kanser savaşçısı, son programında böyle veda etti: Hayat çok değerli, keyfini çıkarın!

2016'DAN BU YANA MÜCADELE EDİYOR
Bu sözler, 2016 yılından bu yana yakalandığı bağırsak kanseriyle mücadele eden ve bu konudaki bütün ayrıntıları hem sosyal medya sayfasında hem de köşe yazarı olduğu gazetenin internet sitesinde okuruyla paylaşan Deborah James'e ait. 40 yaşındaki iki çocuk annesi James, birkaç gün önce aktif tedavisinin bittiğini, bundan böyle kendisine evde bakım uygulanacağını açıklamıştı.
SON KEZ YAYINDAYDI
Deborah James dün de tedavi sürecini de paylaştığı You, Me and the Big C adlı podcast yayınında hem bu konudaki son karar değişikliğini hem de hastalığıyla ilgili süreci yine değerlendirdi. James, o yayının son olduğunu bundan böyle yayınlara da katılmayacağını açıkladı.
'SON DANS' ADINI VERDİLER
Son Dansı adıyla yayınlanan podcast'te yapımcı Mike Holt ile konuştu Deborah James. İkili, James'in hastalıkla mücadelesini ve onun adım adım sosyal medyadan da paylaştığı bu mücadelenin diğer hastalara nasıl güç verdiğini, ilham kaynağı olduğunu konuştu. Yayın sırasında Mike Holt kendine hakim olmakta güçlük çekiyor olsa da Deborah James gayet rahat göründü ve hatta "2018 yılında hayata veda eden aynı yayında birlikte sunuculuk yaptığı Rachel Bland ile buluşup parti düzenleyeceği" konusunda espri bile yaptı.
James'in podsact'inin yapımcısı Michael Holt, onun bağırsak kanseriyle ilgili farkındalık oluşturmak için yaptığı her şeyin gurur verici olduğunu söyledi. Deborah James'in, diğer hastalara umut ve ilham kaynağı olduğunu da vurgulayan Holt gözyaşlarına zorlukla hakim olarak "Bu cümleyi bitireceğim: Seninle çalışmak en ilham verici deneyimlerden biriydi" dedi.
DÜZENLEDİĞİ KAMPANYAYLA 3 MİLYON STERLİN TOPLADI
Bu arada Deborah James'in son vedalarını yapmadan önce büyük bir kampanya başlattığını ve bu şekilde 3 milyon sterlin kadar para toplandığını da hatırlatalım. Bu gelir, kanser araştırmaları ve hastaların tedavisi için kullanılacak.
'HAYATIN KEYFİNİ ÇIKAR, ÇÜNKÜ HAYAT ÇOK DEĞERLİ'
Yayıncı arkadaşının bu dokunaklı sözlerine karşılık olarak Deborah James de "Birbirimizi bir şekilde bir yerlerde dans ederken yine göreceğiz. Lütfen o zamana kadar hayatın keyfini çıkar. Çünkü hayat çok değerli. Şu anda tek istediğim biraz daha zaman, biraz daha yaşam" dedi. Deborah James bu arada kocasıyla birlikte iki çocukları için hatıra kutuları hazırladıklarını da sözlerine ekledi. James, "Kocamın yardımıyla çocuklarımızın gelecek doğum günleri için onlara hediyeler aldık" diye konuştu.
'BU PAYAT İÇİN MÜTEŞEKKİRİM'
James, gelecek günleriyle ilgili korkularını da şu sözlerle anlattı yayında: "Ölmek istemiyorum. Çocuklarımın büyüdüklerini ve onların düğünlerini göremeyeceğim, çok sevdiğim hayatın bir parçası olamayacağım düşüncesini kafamdan atamıyorum. Cesur değilim, ben sadece başka seçeneği olmayan korkmuş bir kızım. Ama biliyorum ki; sahip olduğum, yaşadığım bu hayat için de müteşekkirim."
ÇOCUKLARIMA GÜZEL ANILAR KALSIN
Deborah James "Her zaman son nefesimi Londra'daki evimde vermek istemediğimi düşünürdüm. Bu bana doğru gelmiyor" dedi. Anlattığına göre bu konuda ön planda tuttuğu ayrıntı iki çocuğu Hugo ve Eloise. Onların bir an önce hayata geri dönmesi gerektiği düşüncesinde Deborah James. Kendisi son tedavilerini anne ve babasının evinde görürse çocukları için hayatın akışına geri dönmenin daha kolay olacağını düşünüyor. Evde onlara tıbbi ekipmanlar ve hastalığın izleriyle dolu hatıralar bırakmak istemiyor. "Böylece orası onların, iyi hatıralarla dolu evi olmaya devam edebilir" diyerek bu konudaki görüşünü de ifade etti.
'SENİ GÜLDÜREN BİRİNİ BUL'
Bu arada Deboraph James, The Times gazetesine verdiği röportajda kocası Sebastian Bowen'a söylediklerini de anlattı. Bu konuda şunları söyledi James: "Ona sıkı talimatlar verdim. Onun devam etmesini istiyorum" dedi. Bowen'a "Bizim yaptığımız gibi seni güldüren birini bul" dediğini de belirtti.
KATE İLE WILLIAM'DAN MESAJ
Bu arada Deborah James'in mücadelesi özellikle de kanser araştırmaları için açtığı kampanya ile 3 milyon sterlin yardım toplaması Prens William ile eşi Kate Middleton'ın da dikkatini çekti. Çift, resmi Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda Deborah James'in bir ulusun kalbini kazandığını vurguladı. James'in özel bir insan olduğu belirtilen bu paylaşımda bağırsak kanseri konusunda farkındalık yaratmak için yaptıklarının ilham verici olduğu da vurgulandı.
Deborah James, 2016 yılında bağırsak kanseri teşhisi aldı. Bir vejetaryen olan James, doktorların da kendisine bu hastalığa yakalanacak son kişi olduğunu söylediklerini belirtti. Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatmaya başlayan Deborah James, daha sonra The Sun gazetesinde köşe yazarı oldu. Bu arada 2018'de de Lauren Mahon ve Rachael Bland ile birlikte You, Me and the Big C adlı podcast yayınının sunucuları arasına katıldı.