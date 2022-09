Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle!

Haberin Devamı

ESKİ GÖRKEMİNE KAVUŞTU

Bu yıl 74'üncü kez düzenlenen Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'na geri döndü. Sektörün saygın ödüllerinden biri olan Emmy'nin kırmızı halısından da objektiflere çok renkli ve çok şık görüntüler yansıdı. İşte kırmızı ya da o gece için sarı halıda kameralara poz veren ünlüler. (FOTOĞRAFLAR: AFP, AP)

Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım... Emmy Ödülleri, Covid 19 pandemisinin ağır etkisinin görüldüğü 2020 yılında Crypto.com Arena'da, geçen yıl da Los Angeles'taki Event Deck'te sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşmişti.

ÇOK KONUŞULAN DEKOLTE

Emmy ödül gecesine kıyafetiyle damga vuranlardan biri de genç oyuncu Julia Garner oldu. Drama dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu seçilen Garner, gece için ilginç bir kıyafet seçti.

VATKALI OMUZLAR, 80'Lİ YILLARI HATIRLATTI

Vatkalarıyla 1980'lerin çizgilerini yansıtan kıyafetin göbek kısmındaki dekolte ise gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Julia Garner; bu seçimiyle 74'üncü Emmy Ödülleri gecesinin en kötü giyinen ünlülerinden biri oldu. Ama öte yandan da evine götürdüğü Emmy Ödülü nedeniyle mutluluk gözyaşları da döktü.

Bu yıl Emmy Ödülleri'ne "eski ekol" Hollywood'un görkemini yansıtan yıldızlar damgasını vurdu. Bunlardan biri genç oyuncu Elle Fanning oldu.

Fanning'in kıyafetinin çizgileri, 1950'li ve 60'lı yılların çizgilerini yansıtıyordu.

Gecede ödül de kazanan Zendaya da gösterişli siyah elbisesiyle geceye katıldı.

Zendaya'nın kıyafeti de gösterişliydi.

Reese Witherspoon'un pırıltılı kıyafeti.

Çok acı bir tecrübe yaşayıp üçüncü bebeğini ölü olarak dünyaya getiren model Chrissy Teigen bir kez daha hamile. O törenin en mutlu konuklarından biriydi.

Teigen ve müzisyen eşi John Legend, üçüncü bebek mutluluklarını kameralar karşısında paylaştı.

Rachel Brosnahan'ın iki renkli kıyafeti.

Jasmin Savoy Brown'ın kıyafeti "tuhaf" olarak nitelendirildi.

Modern Family dizisiyle şöhretini perçinleyen Sofia Vergara gece için sarı bir kıyafet tercih etti.

Kaley Cuoco, ön tarafı kısa arka kısmı uzun bir elbise tercih etti.

Sarah Paulson'ın iki parçalı elbisesi.

Alexandra Daddario, gece için yarı şeffaf bir elbise tercih etti.

Amanda Seyfried'ın sade şıklığı.

Lily James de pırıltılı giyinmeyi tercih etti.

Sarah Niles'ın iddialı kıyafeti.

Kaitlyn Dever'ın tercihi kırmızıdan yana oldu.

Christina Ricci, geceye eşi Mark Hampton ile birlikte katıldı.

Hannah Waddingham uçuk pembe kıyafetiyle geceye renk kattı.

Keeley Hawes de aynı renkte bir elbise tercih etti.

Andrew Garfield beyazlar içinde.

İŞTE BELLİ BAŞLI DALLARDA GECENİN EN İYİLERİ

74'üncü Emmy Ödülleri'nin belli başlı dallarında en iyilere gelirsek...

En iyi komedi dizisi: Ted Lasso

En iyi drama dizisi: Succession

En iyi kısa dizi: The White Lotus

Komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Jean Smart (Hacks)

Komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Zendaya (Euphoria)

Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Lee Jung-jae (Squid Game)

Kısa dizi ya da filmde en iyi kadın oyuncu: Amanda Seyfried (The Dropout)

Kısa dizi ya da filmde en iyi erkek oyuncu: Michael Keaton (Dopesick)

Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Drama dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Julia Garner (Ozark)

Drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Matthew Macfadyen (Succession)

Kısa dizi ya da filmde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Kısa dizi ya da filmde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Murray Bartlett (The White Lotus)

Komedi dalında en iyi yönetmen: MJ Delaney, Ted Lasso (No Weddings and a Funeral)

Drama dalında en iyi yönetmen: Hwang Dong-hyuk Squid Game (Red Light, Green Light)

Kısa dizi ya da filmde en iyi yönetmen: Mike White (The White Lotus)