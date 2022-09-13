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Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle!

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#74'Üncü Emmy Ödülleri#Emmy Ödülleri#Kırmızı Halı
Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 06:13

Sinemanın ve TV ekranlarının ünlü yıldızları, iki yıllık bir aranın ardından her zamanki "mekanda" yeniden buluştu... İki yıl boyunca dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi nedeniyle eski görkemine ara veren etkinlik için, bu sürenin acısını çıkarmak istercesine iddialı görüntüler sergiledi ünlüler. 

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ESKİ GÖRKEMİNE KAVUŞTU
Bu yıl 74'üncü kez düzenlenen Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'na geri döndü. Sektörün saygın ödüllerinden biri olan Emmy'nin kırmızı halısından da objektiflere çok renkli ve çok şık görüntüler yansıdı. İşte kırmızı ya da o gece için sarı halıda kameralara poz veren ünlüler. (FOTOĞRAFLAR: AFP, AP)

Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım... Emmy Ödülleri, Covid 19 pandemisinin ağır etkisinin görüldüğü 2020 yılında Crypto.com Arena'da, geçen yıl da Los Angeles'taki Event Deck'te sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşmişti.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

ÇOK KONUŞULAN DEKOLTE
Emmy ödül gecesine kıyafetiyle damga vuranlardan biri de genç oyuncu Julia Garner oldu. Drama dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu seçilen Garner, gece için ilginç bir kıyafet seçti.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

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VATKALI OMUZLAR, 80'Lİ YILLARI HATIRLATTI
Vatkalarıyla 1980'lerin çizgilerini yansıtan kıyafetin göbek kısmındaki dekolte ise gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

MUTLULUK GÖZYAŞLARI
Julia Garner; bu seçimiyle 74'üncü Emmy Ödülleri gecesinin en kötü giyinen ünlülerinden biri oldu. Ama öte yandan da evine götürdüğü Emmy Ödülü nedeniyle mutluluk gözyaşları da döktü.

 

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Bu yıl Emmy Ödülleri'ne "eski ekol" Hollywood'un görkemini yansıtan yıldızlar damgasını vurdu. Bunlardan biri genç oyuncu Elle Fanning oldu.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Fanning'in kıyafetinin çizgileri, 1950'li ve 60'lı yılların çizgilerini yansıtıyordu.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

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Gecede ödül de kazanan Zendaya da gösterişli siyah elbisesiyle geceye katıldı.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Zendaya'nın kıyafeti de gösterişliydi.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Reese Witherspoon'un pırıltılı kıyafeti.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Çok acı bir tecrübe yaşayıp üçüncü bebeğini ölü olarak dünyaya getiren model Chrissy Teigen bir kez daha hamile. O törenin en mutlu konuklarından biriydi.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Teigen ve müzisyen eşi John Legend, üçüncü bebek mutluluklarını kameralar karşısında paylaştı. 

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

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Rachel Brosnahan'ın iki renkli kıyafeti.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle


Jasmin Savoy Brown'ın kıyafeti "tuhaf" olarak nitelendirildi.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Modern Family dizisiyle şöhretini perçinleyen Sofia Vergara gece için sarı bir kıyafet tercih etti.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Kaley Cuoco, ön tarafı kısa arka kısmı uzun bir elbise tercih etti.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Sarah Paulson'ın iki parçalı elbisesi.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Alexandra Daddario, gece için yarı şeffaf bir elbise tercih etti.

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Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Amanda Seyfried'ın sade şıklığı.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Lily James de pırıltılı giyinmeyi tercih etti.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Sarah Niles'ın iddialı kıyafeti.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Kaitlyn Dever'ın tercihi kırmızıdan yana oldu. 

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Christina Ricci, geceye eşi Mark Hampton ile birlikte katıldı.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Hannah Waddingham uçuk pembe kıyafetiyle geceye renk kattı.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

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Keeley Hawes de aynı renkte bir elbise tercih etti.

Geceye damga vuran tuhaf kıyafet: Bu nasıl dekolte böyle

Andrew Garfield beyazlar içinde.

İŞTE BELLİ BAŞLI DALLARDA GECENİN EN İYİLERİ
74'üncü Emmy Ödülleri'nin belli başlı dallarında en iyilere gelirsek...

En iyi komedi dizisi: Ted Lasso
En iyi drama dizisi: Succession
En iyi kısa dizi: The White Lotus
Komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Jean Smart (Hacks)
Komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis (Ted Lasso)
Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Zendaya (Euphoria)
Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Lee Jung-jae (Squid Game)
Kısa dizi ya da filmde en iyi kadın oyuncu: Amanda Seyfried (The Dropout)
Kısa dizi ya da filmde en iyi erkek oyuncu: Michael Keaton (Dopesick)
Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)
Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Brett Goldstein (Ted Lasso)
Drama dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Julia Garner (Ozark)
Drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Matthew Macfadyen (Succession)
Kısa dizi ya da filmde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Jennifer Coolidge (The White Lotus)
Kısa dizi ya da filmde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Murray Bartlett (The White Lotus)
Komedi dalında en iyi yönetmen: MJ Delaney, Ted Lasso (No Weddings and a Funeral)
Drama dalında en iyi yönetmen: Hwang Dong-hyuk Squid Game (Red Light, Green Light)
Kısa dizi ya da filmde en iyi yönetmen: Mike White (The White Lotus)

 

 

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#74'Üncü Emmy Ödülleri#Emmy Ödülleri#Kırmızı Halı

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