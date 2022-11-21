‘Bennifer’ ilk TikTok’unu çekti, video bir anda viral oldu… Ben Affleck’in ağzındaki sakız herkesin dilinde!

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Hollywood’un yılardır eskitemediği büyük aşk, 20 yıl verdiği aradan sonra kaldığı yerden devam etmiş; birbirlerinin kollarından başka yerde buldukları mutlulukları çabuk kaybeden Jennifer Lopez ve Ben Affleck temmuz ayında Affleck ile Las Vegas'ta evlenerek en büyük hayallerini gerçekleştirmişti. ONLAR BİR TÜRLÜ EREMEDİ Mİ MURADINA?

Ama sadece bir tören bu aşk hikâyesinin ağırlığını taşıyamaz diye düşünmüş olacaklar ki Ben Affleck’in Georgia'daki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde üç gün sürecek oldukça gösterişli bir düğün daha yaptılar. Tam onlar erdi muradına diyeceğimiz ve artık mutlu oldukları için derin bir ohhh çekeceğimiz Bennifer masalının burada bitmeyeceği ise düğünden hemen sonra bir tokat gibi suratımıza çarpacaktı.

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Onlara bir süredir herkes ‘gösteri dünyasının Romeo ve Jüliet'i’ adını takmıştı. Yıllar önce yarım kalan aşklarını evlilikle sonlandırmayı bildiler. Düğün öncesi ve sonrası yaptıkları açıklamalarda da hep ne kadar mutlu olduklarını anlattılar. Ama gerçek başka türlü görünüyordu. Daha düğünün üzerinden birkaç geçmiş olmasına rağmen dedikodular aldı başını gitti. Acaba bu mutluluk gerçekten ‘evet’ deyip yüzüğü taktıktan sonra bitmiş olabilir miydi? Belki de Jennifer ve Ben kavuşamadıkça aşık kalan o aşıklardandı…

PARİS'TE AKAN ROMANTİK GÖZYAŞLARI

Hollywood'ün büyük aşıkları ilk törenin ardından eski evliliklerinden olan çocuklarını da yanlarına almış, dünyanın en romantik şehri Paris'te balayı yapmıştı. O günlerde ortaya atılan iddialara ve çifti Paris’te görenlerin anlattığına göre Affleck balayı günlerinde o kadar duygusaldı ki gözyaşlarına hakim olamıyordu. Çift hazır Paris’te ve balayındayken Jennfier Lopez’in 24 Temmuz’daki doğum gününü de bir yemekle kutlamış; işte Affleck de tam o yemek esnasında karısına olan aşkından gözleri dolarak bir çift gözyaşı dökmüştü. Hatta ikilinin yakınlarından geldiği iddia edilen söylentilere bakılırsa tam bir romantik prens olan Ben Affleck iki düğünlerinin gösterişsiz olanında da ‘evet’ nidasıyla sevdiği kadınla evlenirken yine ağlamıştı.

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E peki ne oldu da çiftin arasına kara kedi girdiği söylentileri çıktı derseniz bunu Ben Affleck’in verdiği fotoğraflarda aramamız lazım. Gittikleri her yerde, attıkları her haberde takip edilen dünyanın en ünlü çifti haliyle sürekli olarak da paparazziler tarafından fotoğraflanıyordu. Ben Affleck’in fotoğraflardaki hali ve beden dili de ilişkinin sırlarını dünyaya fısıldıyordu. BİRKAÇ AY İÇİNDE KAVGA GÜRÜLTÜ BAŞLADI

Aşklarının ikinci perdesini yaşamaya başladıktan sonra sürekli el ele göz göze, liseli aşıklar gibi pozlar veren çiftin sık sık tartıştığı ve gerilim yaşadıkları ileri sürülmeye başladı. Çift, eski evliliklerinden olan çocuklarıyla nasıl bir yuva kuracakları konusunda anlaşmaya varamamanın sıkıntısını çekiyor yorumları yağmaya başlamıştı. Lopez’in Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden iki, Affleck'in de Jennifer Garner ile evliliğinden üç çocuğu var.

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Bir diğer söylenti ise Jennifer Lopez’in evlendikten sonra kişilik değiştirdiğiydi. Flört ederken çok aşık gibi davrandığı Ben Affleck’e imzayı attıktan sonra kötü davranmaya başladığı, ünlü aktörün ne giydiğine bile karışmaya başlayarak onu bunalttığı anlatılıyordu. Bazı kaynaklar Lopez’ın tam bir aşk kadını olduğunu ancak aşkının ve tutkusunun peşinde olduğu kişiyi elde edince bittiğini fısıldıyordu.

Hal ne olursa olsun Ben Affleck, evlilik ertesi göründüğü her fotoğrafta asık suratlı, saçı sakalı birbirine karışmış ve çökmüş olduğu apaçıktı. Sanki söylentileri doğrular gibi; Jennifer onun kılık kıyafetine karıştıkça o da sinirinden tam tersi davranıyor ve her geçen gün hırpanileşiyordu. Yakın arkadaşlarına göre Affleck evlenmeden önce eski aşkına karşı hisleri coşan Ben’in gerçekleri ancak evlendikten sonra fark ettiğini söyleyecekti.

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Peki sonra ne oldu dersiniz? Bir dargın bir barışık, kimi zaman mutedil ama genellikle fırtınalı sularda ilerleyen ilişkilerinin yolunda olduğunu belirtmenin ve düşman çatlatma safhasına geçmenin bir yolunu buldular ve teknolojiden geri kalamayız diyerek birlikte çektikleri ilk Tiktok videosunun bombasının pimini çektiler.

Hesabı açan elbette Jennifer Lopez oldu ve resmi hesabından ilk paylaşımını Pazar günü yaptı. Ama elbette biz bu hesapta sıklıkla Bennnifer ikilisini brlikte göreceğiz diye bir tahmin yapsak pek yanılmış olmayız. 53 yaşındaki süperstar Lopez ve 50 yaşındaki başarılı oyuncu eşi Affleck, bu ilk videoda özel uçaklarında yaptıkları bir seyahatteydiler. ABD, yaklaşan Şükran Günü tatili için hazırlıklara çoktan başladığından gösteri dünyasının ünlüleri de çoktan tatil planlarını yapıp bitirmişti bile.

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ÖZEL UÇAKTAN İLK TİKTOK PAYLAŞIMI GELDİ

Bennifer çifti özel uçaklarıyla nereye gidiyordu bilinmez ama düşman çatlatma videosunun uçağın içinde çekildiği kesin bir bilgi. Jennifer, üzerinde beyaz bir tişörtle kosasının boynuna kollarını dolamış mutlu bir şekilde gülümserken duyulan sesi “Çocuklar buldum, bu hayatta beni şimdiye kadar en çok mutlu eden kişiyi buldum” diyordu. Üzerinde gri bir kazak olduğu görülen Ben Affleck’se karısının yanında durup kameraya gülümserken ağzında sakız olduğu görülüyor hatta videosunun çekildiğini bilmesine rağmen sakızını umursamazca ‘şaklatıyordu’.

İkili geçtiğimiz günlerde ayrı ayrı açıklamalarla yine mutluluklarının altını çizmiş, Jennifer Lopez Affleck soyadını aldığı için ne kadar mutlu ve gururlu olduğunu anlatmıştı. Ben Affleck ise yine yakın bir geçmişte yaptığı açıklamada evliliği ‘güçlendirici’ bulduğunu aktarmış ve Jennifer’la olan evliliğinin onu artık daha güçlü bir adam yaptığından bahsetmişti. Ama tüm bu açıklamalar ve düşman çatlatan pozlar pek bir işe yaramadı. FİLMİ BAŞA SARIYORUZ GALİBA: O SAKIZ SİZE YAKIŞMADI BEYEFENDİ!

Film başa sardı; herkes bir kez daha Affleck’in boş vermişliğini ve kötü görünümünü diline doladı. Yine düzeltilmemiş sakallar, yine karman çorman saçlar… Üstelik bu kez bunlar yetmiyormuş gibi bir de laubali şekilde sakız çiğnemek… Üstelik karısının ilk Tiktok videosunda! Yakışmadı sayın Affleck, bu hareket size hiç yakışmadı!