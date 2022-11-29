Bir dahi cinsel davranışları yüzünden yasaklanır mı hiç!

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'JOHNNY TAMAMEN HAKLI ÇIKTI'

Johny Depp ile birçok projede birlikte çalışan İngiliz oyuncu Helena Bonham Carter, aynı zamanda yakın dostu da olan aktör ve onun eski eşiAmber Heard davası hakkında ilginç bir değerlendirme yaptı. 56 yaşındaki Bonham Carter, son olarak ABD'nin Virginia kentinde görülen karalama davasını kazanan Depp'in "haklı çıktığını" savundu. The Times'a konuşan Helena Bonham Carter, bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya, Depp'in davadan zaferle çıktığını söyleyerekşöyle yanıtladı: "Tamamen haklı çıktı. Sanırım şimdi iyi. Tamamen iyi" diye konuştu.

'YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR DOĞRU ÇIKMADI'

Helena Bonham Carter, röportajda büyük olasılıkla Hollywood'daki birçok meslektaşından tepki görecek başka sözler de sarf etti. Hem Amber Heard'e hem de Harvey Weinstein davasıyla gündemin ilk sıralarına yerleşen ve ünlülerin yıllar içinde uğradıkları tacizleri su yüzüne çıkaran #MeToo hareketine gönderme yaptı. Eski eşi Amber Heard'ün, kendisine şiddet uygulamakla suçladığı Depp'in yargı önünde karşı karşıya geldiği davaları da #metoo hareketinin bir parçası olarak görüldüğünü belirten Helena Bonham Carter, Amber Herd'ü "kalabalıklara oynayıp bir poster kızı olmakla" eleştirdi. Bonham Carter "Depp hakkında ileri sürülen suçlamaların doğru çıkmadığını" savunup "Bu tavırlarda Johnny'ye yönelik eski moda bir şeyler olduğunu" söyledi.

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'CADI AVINA DÖNÜŞTÜ'

Helena Bonham Carter bu konuda şunları söyledi: "Bir dahiyi, cinsel davranışları yüzünden yasaklar mısınız? Kişisel hayatına biraz yakından baktığınızda diskalifiye edeceğiniz milyonlarca insan vardır. İnsanları yasaklayamazsınız."#Metoo hareketinin giderek bir "cadı avına" dönüştüğünü savunan Helena Bonham Carter "bir tür anlayış eksikliği olduğunu da" savundu.

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HEM YAKIN DOST HEM İYİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

Johnny Depqp ile Helena Bonham Carter birçok filmde birlikte kamera karşısına geçtiler. Ayrıca Bonham Carter'ın eski sevgilisi Tim Burton'dan dünyaya gelen çocukları, 18 yaşındaki Bill Raymond ve 14 ayındaki Nelly'nin vaftiz babası Johnny Depp.İkili, yönetmenliğini Tim Burton'ın üstlendiği Sweeney Todd, Alice in Wonderland, Charlie ve Çikolata Fabrikası, Dark Shadows, Corpse Bride gibi yapımlarda birlikte oynamışlardı.

YILLAR ÖNCEKİ ALDATMA OLAYI YİNE GÜNDEME GELMİŞTİ

Helena Bonham Carter geçtiğimiz günlerde de film setinde tanışıp ilişki yaşadığı Kenneth Branagh ve onun kendisiyle birlikte olarak aldattığı eşi Emma Thompson'ın açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. 63 yaşındaki Thompson eski eşi Branagh'ın kendisini Helena Bonham Carter ile aldattığı dönemde neler hissettiğini New Yorker 'a anlatmıştı.

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'BENİ AŞAĞILADI' DEMİŞTİ: Emma Rhompson şu anda 61 yaşında olan kocası Branagh'ın ihanetinin ve ardından evliliklerinin bitmesinin kendisi üzerinde yarattığı duygusal dalgalanmaları anlattı. Thompson "Onun Film setlerinde başka kadınlarla ilişkiler yaşadığı konusunda düpedüz kördüm. İnsanın kendini kandırma arzusunun onu nasıl da körleştirdiğini sonradan öğrendim. Sanki yarı ölü gibiydim. Kendime dair değerli ve sevilebilir bir insan olduğum duygusu tamamen ortadan kalkmıştı" diye konuştu. Emma Thompson, Kenneth Brahangh'ın bu yasak aşk ile kendisini aşağıladığını da ileri sürdü.

'KÖRDÜM GÖREMEDİM'

Bir zamanlar sinema dünyasının büyük aşıkları olarak nitelendirilen Emma Thompson ile oyuncu ve yönetmen Kenneth Branagh, 1989 yılında evlendi. Ama Branagh'ın, oyuncu Helena Bonham Carter ile yaşadığı yasak aşk, 1995 yılında bu evliliğin sonunu getirdi. Mary Shelly's Frankentsein adlı yapımda birlikte çalışan Kenneth Branagh ile Helena Bonham Carter, beş yıl süren bir ilişki yaşamıştı. Thompson "öyle kördüm ki kocamın setlerde başka kadınlarla ilişki yaşadığını göremedim" diye konuşmuştu.

YİNE DE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Fakat sonra Helena Bonham Carter'ı affettiğini de ekledi. Kenneth Branagh eski eşi Emma Thompson ve onunla olan evliliğinin bitmesine yol açan ilişkiyi yaşadığı Helena Bonham Carter; İngiliz sinemasının tanınmış ve aranılan isimlerinden. İşin ilginç yanı bu yasak aşk ortaya çıkmadan önce ve sonra Thompson ile Bonham Carter'ın birlikte çalışmış olması.Emma Thompson ve Helena Bonham Carter, 1992 yılında Howard's End (yukarıda) adlı filmde birlikte çalıştı. Thompson, Branagh'ın kendisini aldattığı Helena Bonham Carter ile bu olay ortaya çıktıktan sonra da aynı yapımlarda kamera karşısına geçtiler. Bunlardan biri Harry Potter serisi. Thompson seride Professor Trelawney karakterini canlandırdı. Helena Bonham Carter da aynı yapımda Bellatrix Lestrange'i oynadı.

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56 yaşındaki Helena Bonham Carter ise 2001 yılında Maymunlar Gezegeni adlı filmin setinde tanıştığı yönetmen Tim Burton ile uzun süre birlikte oldu. Birçok filmde birlikte çalışan ikili hayatlarını da paylaştı. Bu birliktelikten iki çocukları oldu. Çift, inişli çıkışlı ilişkilerini geçen yılın ilk döneminde bitirdi.

İLİŞKİLERİ BEŞ YIL SÜRDÜ

Emma Thompson'ın yıllar sonra tekrar masaya yatırdığı Kenneth Branagh ve Helena Bonham Carter birlikteliği ise toplamda beş yıl sürdü. Ayrılığı ise Helena Bonham Carter bir açıklamayla duyurdu. Bunun ortak bir karar olduğunu belirten oyuncu, aralarına üçüncü bir kişinin girmediğini ekledi.

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FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON