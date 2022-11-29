Damadı da en az kendisi kadar ünlü: Arnold Schwarzenegger, torunuyla ilk kez göründü

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Arnold Schwarzenegger, tüm şöhretine ve Hollywood’un en çok kazanan aktörlerinden birisi olmasına rağmen her zaman aile yaşantısına ve çocuklarına verdiği önemle tanındı. Sinema kariyerine son verdikten sonra siyasete atıldığı haberi gelmiş, bu da hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Schwarzenegger, 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve 1972 Demokratik başkan yardımcısı adayı ve 1986'da eski Fransa Büyükelçisi Sargent Shriver'ın kızı Maria Shriver ile evlendi. 1997 yılında, evinin hizmetçisi kadından olan bir çocuğunun babalığını kabul ettikten sonra 2011'de eşiyle ayrıldı, çiftin boşanması ise 2017 yılında sonuçlandı. Schwarzenegger ve dört çocuğunun annesi Maria Shriver

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SİYASETE YAKIN BİR AİLENİN İÇİNDEYDİ

Siyasete oldukça yakın bir aileye damat giden Arnold Schwarzenegger, California valisi olduğunda aslında ailevi bağları nedeniyle görevine çabuk ısınabilmişti. 2003 yılından 2011 yılına kadar bu görevi sürdürdü ve payelerinin arasına, eski vücut geliştirme şampiyonu, büyük bir Hollywood yıldızı olmaktan sonra ‘eski vali’ rütbesini de eklemeyi başardı. Schwarzenegger, artık vali olmasa da ülkesindeki ve dünyadaki siyasi gelişmelerle yakından ilgileniyor ve sosyal medya hesaplarından yazılar ve videolar paylaşarak Amerikalıları uyarmaya ve onları kendince doğru olduğunu düşündüğü yola çağırmaya devam ediyor.

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Maria Shriver ve Schwarzenegger'den olan dört çocuğu bir arada

SKANDALLARLA BİTEN BİR EVLİLİK!

Schwarzenegger’in Maria Shriver ile evliliğinden dört çocuğu oldu. En büyük çocuğu olan kızı Katherine Eunice Schwarzenegger 33, Christina Maria Aurelia Schwarzenegger 31, Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger 29 ve Christopher Sargent Shriver Schwarzenegger de 25 yaşında. Ancak bu evlilik ve dört çocuklu mutlu yaşam 2011 yılında bozuldu. 9 Mayıs 2011'de, Shriver ve Schwarzenegger, 25 yıllık evliliğin ardından ilişkilerini sona erdirdi ve evlerini ayırdı. Bu ayrılığın ardındaysa büyük bir skandal gizliydi.

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Ayrılık haberinden hemen sonra Los Angeles Times, Schwarzenegger'in daha evvel evinde çalışan Mildred Patricia "Patty" Baena isimli bir hizmetçiden çocuğu olduğunu duyuracaktı. Schwarzenegger, The Times'a verdiği demeçte, "Valilik görevinden ayrıldıktan sonra, on yıldan uzun bir süre önce gerçekleşen bu olayı karıma anlattım" diyecekti. Hizmetçi 20 yıl boyunca ailenin evinde çalıştıktan sonra 2011 yılında emekli olmuştu. Guatemala kökenli Baena hamile olarak evde çalışırken, Shriver da Arnold Schwarzenegger’ın dördüncü çocuğuna hamileydi. Katherine Schwarzenegger ve Chris Pratt da çocuklarının yüzlerini sosyal medyada göstermeyen ebeveynlerden... İki yaşındaki kızları Lyla'nın sadece elbisesini paylaşan Katherine, küçük kızı Eloise'in de dedesinin kucağındaki pozunda yüzünün görünmemesine özen gösterdi

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KARISI VE ESKİ HİZMETÇİSİ ARKA ARKAYA DOĞUM YAPMIŞTI

Baena'nın Schwarzenegger'den olan oğlu Joseph, 2 Ekim 1997'de doğdu. Maria Shriver ise Schwarzenegger’ın dördüncü çocuğunu sadece birkaç gün önce 27 Eylül’de doğurmuştu. Schwarzenegger, daha sonra yaptığı açıklamada Baena'dan bir çocuğu olduğunu ancak doğumdan 7-8 yıl sonra öğrendiğini söyleyecekti. Dünyanın kafasına Terminatör olarak kazınan ünlü oyuncu, evlilik dışı doğan çocuğu Joseph’in maddi manevi sorumluluğunu üstlenmeyi kabul etti. Tüm bu skandalların ortasında ünlü aktris Brigitte Nielsen da öne çıktı ve Shriver'la evliyken Schwarzenegger ile kendisinin de bir ilişkisi olduğunu itiraf etti. Brigitte Nielsen ve Arnold Schwarzenegger, tarihe geçmiş kült film Conan’da başrolleri paylaşmıştı.

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Ocak 2014'te, tüm bu skandallar unutulmaya yüz tutmuş ve sular durulmuşken kendisiyle yapılan bir röportajda efsane aktör pişmanlığını itiraf edecek; "Ünlü olduğunda yaptığın şeylerden hangisi için pişmanlık duyuyorsun?” diye sorulduğunda “Ailemin acı çekmesine neden olan ve bizi birbirimizden ayıran şeylerden.” diye cevap verecekti.

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Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger, sık sık hayır işlerine katılıp topluma faydalı olmaya çalışıyorlar

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ, HER ŞEYİ GERİDE BIRAKTI

Köprülerin üstünden çok sular akmıştı. Arnold Schwarzenegger, geçmişe sünger çekmiş ve kendisini affeden çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmeye devam etti. Tüm ABD şükran Günü’nün kutlarken Schwarzenegger’in en büyük kızı Katherine Schwarzenegger, sosyla medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda kalabalık ailesinin ve evin temel direği 75 yaşındaki babasının mutluluk dolu pozlarını paylaştı. Fotoğraflarda Katherine’nin annesi ve Arnold’ın eski eşi 67 yaşındaki Maria Shriver da vardı. Geniş aile kırgınlıkları bir kenara bırakıp bu özel kutlama için toplanmıştı.

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Katherine “Nefis yemekler, bolca sevgi, vaftiz, ilk tatil sezonu ve aileyle dolu bir hafta sonu” diyerek paylaştığı fotoğrafların altına “Bu anılar için çok minnettarım ve müteşekkirim.” yazmıştı. Fotoğraflarda dikkat çeken şeylerden biri Arnold Schwarzenegger’ın ilk kez Katherine’in kızı Eloise ile görüntülenmesiydi. Bu dede-torun Schwarzenegger’lerin ilk pozuydu ve Ternimatör’ün hayranları ve ailenin sosyal medyadaki milyonlarca takipçisi tatlı fotoğrafı yorum yağmuruna tuttular. HİZMETÇİSİNDEN OLAN OĞLU AİLE YEMEĞİNE KATILMADI

Schwarzenegger’ın evlilik dışı ilişkisinden doğan oğlu Joseph Baena artık 25 yaşında ve iyi bir fitness eğitmeni. ABD basınına yansıyan haberlere göre Joseph aileyle yakın bağlara sahip. Baena'nın üvey kardeşleriyle yakın olduğu ve ayrıca Arnold ile güçlü bir bağı olduğu bildirildi, ancak üvey kardeşi Katherine’in Şükran Günü yemeğinde yoktu.

Schwarzenegger’in damadı, kızı Katherine’nin eşi ise en az kendisi kadar ünlü bir isim olan Chris Pratt. Oynadığı Marvel filmleriyle dünya çapında hayranlar kazanan Pratt, Hollywood’un sevilen yüzlerinden ve en çok kazanan oyuncularından biri. Chris Pratt ve Arnold Schwarzenegger’in kızı Katherine, 2019 yılında, sadece bir yıllık bir birlikteliğin ardından evlenmişlerdi. DAMADI DA KENDİSİ KADAR ÜNLÜ

Katherine geçen ay Us Weekly'ye daha fazla çocuk sahibi olma fikrine açık olduğunu söyledi. Çiftin iki yaşında bir kızları daha var. Pratt ve Schwarzenegger, Lyla'nın bir kardeşi olması gerektiğini düşünüp Eloise adında bir kız çocuğuna daha sahip oldular.

Chris Pratt’ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Anna Faris’ten de Jack adında on yaşında bir oğlu var. Chris Pratt ve Anna Faris, 2009’da Bali’de rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Ayrıldıktan sonra dost kalan ve oğullarını birlikte yetiştirmek için söz veren Pratt ve Faris oğulları için ortak bir banka hesabı açtılar ve o yeterince büyüyene kadar komşu olmaya karar verdiler. Eski eşler hâlâ bu kararlarını yaşatmaya devam ediyor.