Hollywood yıldızı kocası yanlışlıkla katil olmuştu... Hilaria Baldwin geçirdiği zor günleri ve 7 çocuklu hayatını anlattı

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Uzun yıllara yayılan Hollywood kariyerini sayısız film, dizi ve birçok başarıyla taçlandıran Alec Baldwin son bir yıldır gazete manşetlerinin en gedikli isimlerinden biri haline geldi. Ancak Baldwin’in haberlere konu oluşu bu kez yeni çalışmaları ya da başarıları değil maalesef Ekim 2021’de yaşanan büyük bir trajedi oldu. Hem yapımcısı olduğu hem de başrolünü oynadığı Rust adındaki filmin çekimleri sırasında kullanılan bir silahın kazara ateşlenmesi sonucunda filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak öldüren Alec Baldwin zor günler yaşıyor. Ve elbette bu çok acı olay meydana geldiğinden beri Baldwin ailesi de çok zor günler geçiriyor. 2012 YILINDA BAŞLAYAN MUTLU HAYAT VE 7 ÇOCUKLU KOCAMAN BİR AİLE

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Kim Basinger’la 1993-2002 yılları arasında evli kalan ve bu evlilikten bir kızı olan Alec Baldwin, 2012 yılında bir yoga eğitmeni ve sağlıklı yaşam uzmanı olan Hilaria Baldwin’le evlendi. Çiftin mutlu evliliği adeta Hollywood’daki herkese ve onları gazete sayfalarından, sosyal medyadan ve kırmızı halı törenlerinden takip edenlere parmak ısırtıyordu. 2012 yılından bugüne kadar tam 7 çocuk sahibi olarak kalabalık bir aile kuran çiftin hayatlarının üzerinde kara bulutlar 2019’da dolaşmaya başlayacaktı.

Hilaria Baldwin, 2019'da 16 haftalık hamileyken düşük yaptığında, yaşadığı bu kayıp aileyi çok sarsmıştı. 'Witches Anonymous' adında bir podcast sunan Hilaria Baldwin, dinleyicilerine yaşadığı bu kaybı tüm samimiyetiyle anlattı. Kontrol için doktora gittiğinde ultrasonla yapılan tetkikte bebeğin hareket etmediği anlaşılınca yıkılan kadın kendini doktordan dışarı atmış, sayamadığı dakikalar boyunca sürekli yürümüş ve bir yandan da ağlamıştı.

"BEBEĞİMİ KAYBETTİĞİMİ ÖĞRENİNCE ÇIĞLIK ATTIM"

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Şimdi 38 yaşında olan Hilaria, o gün ultrason randevusuna girerken bebeğin hareket ettiğini hissetmediği için tuhaf bir his yaşadığını hatırlıyor. Bebeğini kaybettiğini öğrendiğindeyse çığlık attığını anlatıyor. Acılı Hilaria hemen kocası Alec Baldwin’i aramış çaresizce. “O an ne yapacağımı bilemedim” diyen talihsiz kadın yaşadıklarını bilmeyen kişilerin onu arayarak ya da karşılaştıklarında sarılarak hamileliğini tebrik ettikleri zamanlarda ne kadar üzüldüğünü belirtiyor; “Bu tebrikleri kaldıramıyordum” diyor üzüntüyle.

9 yaşındaki Carmen, 7 yaşındaki Rafael, 6 yaşındaki Leonardo, 4 yaşındaki Romeo, 2 yaşındaki Eduardo, 1 yaşındaki Lucia ve daha sadece 2 aylık olan Ilaria'nın ebeveynleri olan Hilaria ve Alec, en büyük çocuklarına, kızları 9 yaşındaki Carmen’e durumu anlatmışlar. Hilaria “Kızıma söyledim. Umarım ona çok büyük bir sorumluluk yüklememişimdir. Ama gerçeği bilmesi gerekiyordu.” diyor o acı dolu günleri anlatırken. Ailelerini büyütmeye devam etmek isteyen Alec ve Hilaria çifti bu düşükten sonra ne yapacaklarını bilememişler. Hilaria, hamilelik kaybının yasını tutarken ne kadar gözyaşı döktüğüne inanamıyordu. “Uykuya dalarsın ve uyanırsın ve bu yaşananların bir rüya olmadığını anlarsın.” diyerek yaşadıklarını nasıl atlatamadığını itiraf ediyordu güzel anne. 7 çocuklu çift aile fotoğrafı çektirirken çocuklarının hepsini kareye sığdırmakta zorluk çektiklerini anlatıyor

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HAMİLELİKTEN KORKUNCA TAŞIYICI ANNE KULLANDI

Üstelik Hilaria Baldwin, aynı yılın başlarında bir düşük daha yaşamıştı ve bu yüzden de çok korkuyordu. Bunun üzerine çift şimdi iki yaşında olan kızları Lucia’ya taşıyıcı anne yoluyla sahip olmaya karar verdiler. “Eğer bebeğimi karnımda taşırsam bunun bir ölüm cezası olacağını düşündüm. Tıpkı doğal yollardan hamile kaldığım bebekleri barındırmaya çalıştığım gibi, onu da karnımda barındırmaya çalışacaktım ve onu öldürecektim gibi hissediyordum.” diyordu Hilaria, korkuyordu. Ama bu korkuları boşa çıktı; 2020’nin sonlarına doğru oğlu Eduardo'yu doğurdu. Çift, taşıyıcı anne yoluyla doğan kızları Lucia'yı da Şubat 2021'de kucaklarına aldılar. Bu yılın eylül ayında ise hayatlarına küçük Ilaria katıldı. Alec ve Hilaria Baldwin’in artık 7 çocuktan oluşan kocaman bir ailesi vardı.

Rust filmi çekilirken Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i yanlışlıkla vurarak öldürdü

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Ancak hiçbir şey toz pembe değildi ve ailenin son üyesi Ilaria bebek, annesi ve babası çok zor günlerden geçerken aralarına katılmıştı. Hilaria Baldwin ve kocası Alec Baldwin, Ekim 2021'de 'Rust' setinde meydana gelen ölümcül silahlı saldırının ardından hâlâ bu korkunç olayla mücadele ediyor. Yakın zamanda yedinci çocuklarını kucaklarına alan Baldwin'ler, vurulma olayından bu yana ailelerinin 'zorlu yılı' hakkında açıkça konuşabilmeye başladılar.

SETTE GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİ VURMUŞTU: HİÇBİR ŞEY ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

64 yaşındaki Alec Baldwin, eylül ayında böylesine yürek burkan bir durumdan geçtikten sonra 'asla eskisi gibi olmayabileceğini' açıkladı. Instagram'da yaptığı bir paylaşımda “Kalbim geçen yıl bin kez kırıldı” diye yazacaktı. Rust filminin çekildiği sette, filmde kullanılan silahlardan biri ateş almış, o anda Alec Baldwin’in elinde olan silah filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i ve yönetmen Joel Souza'yı vurmuştu. Joel Souza, köprücük kemiğinden vuruldu ve bu kazayı atlattı. Ancak genç ve başarılı görüntü yönetmeni Halyna Hutchins onun kadar şanslı değildi. Talihsiz kadın hayatını kaybetti ve herkesi yasa boğdu.

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Normal koşullarda sette kullanılan ve filmin dekorunun bir parçası sayılan bu tür ateşli silahlar ya gerçek olmuyor ya da gerçek silah kullanılıyorsa bile içine gerçek mermi konulmuyor ve sette böyle bir kazanın yaşanmasının önüne geçilmeye çalışılıyordu. Ancak nasıl olduysa Rust setinde böyle olmadı ve Alec Baldwin’in o sahnede kullandığı ve çekimlerde elinde tuttuğu silahın içine gerçek mermiler konuldu. Ünlü aktör hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği filmini büyük hayallerle çekerken bir anda katil oldu. Üstelik de bu korkunç kaza çok sevdiği iş ve set arkadaşını, genç ve yetenekli bir kadın görüntü yönetmeninin hayatına mal oldu.

"KİMSE BÖYLE BİR TRAJEDİYİ HAYAL BİLE EDEMEZ"

Olaydan sonra tartışmalar, karşılıklı suçlamalar ve açıklamalar aylarca sürecekti. “İyi değiliz. İyi olamayız” diyordu 38 yaşındaki Hilaria, yeni verdiği bir röportajda gözyaşlarını tutamayarak:

“Kimse iyi değil. Kimsenin hayal bile edemeyeceği bir trajediydi.”

Olayla ilgili soruşturma hâlâ devam ediyor. Öte yandan Alec Baldwin kısa bir süre önce Hutchins'in ailesiyle anlaşma yoluna gitti ve aileye miktarı açıklanmayan bir meblağ ödedi. Aile de böylelikle Alec Baldwin’e kızlarının ölümü için ayrıca bir dava açmadı. Bu anlaşma kapsamında hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in kocası Matthew filmin sorumlu yapımcısı oldu ve çekimleri bu ölümle duran filmin tamamlanmasına karar verildi. Ancak Alec Baldwin avukatı Luke Nikas’la birlikte bir karşı dava açtı ve sette yaşananların açıklığa kavuşması için uğraşmaya devam ediyor. Karşı davada “Bu trajedi, gerçek mermilerin sete teslim edilmesi ve silaha doldurulması nedeniyle yaşandı” tezini savunuyorlar ve Alec Baldwin’in bu durumdan haberdar olmadığı için Halyna Hutchins’in hayatını kaybettiğini belirtiyorlar.

ZOR GÜNLERİN ARDINDAN İLK KIRMIZI HALI

Alec Baldwin daha önce defalarca katıldığı televizyon programlarında yaşananları gözyaşları içinde anlattı ve suçsuz olduğunu söyleyerek arkadaşını öldürmüş olmanın acısını üstünden atamadığını dünyayla paylaştı. Şimdi uzun aylar sonunda konuyla ilgili açıklama yapan Hilaria Baldwin de bu trajedinin ailesini nasıl etkilediğini ve hislerini açık yüreklilikle konuşabilmeye başladı. Alec'in 'adını temize çıkarmaya çalıştığını' ve açtığı davada bu kazaya sebep olanları 'suiistimallerinden sorumlu tuttuğunu' da sözlerine ekleyen Hilaria Baldwin her şeye rağmen ailesinin kendini ayakta tuttuğunu ve onların yaşama sebebi olduğunu anlatıyor. Eski yoga eğitmeni artık geride bırakmaya çalıştığı bu zor günlerin ve son doğumunun ardından kırmızı halıda ilk görüntüsünü de verdi. Hilaria Baldwin Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin New York’taki 2022 galasında kırmızı halıda kocasına katıldı. GALAYA HAZIRLANIRKEN 2 AYLIK BEBEĞİNİ EMZİRDİ

Yeni doğum yapmış olmasına rağmen oldukça fit görünen ve 7 çocuk doğurmuş olmasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Hilaria, geceye nasıl hazırlandığını da Instagram sayfasından paylaştı. Gala için kuaförde saçları yapılırken küçük bebeği Ilaria’yı kucağında tutan ve bir yandan da emziren Hilaria bu fotoğrafı “Aynı anda kaç iş birden yapıyorum bakın” diyerek paylaştı. Hilaria Baldwin önce çocuklarını okula bıraktığını sonra da en küçük çocuğuyla birlikte galaya hazırlık sürecinin başladığını anlatıyordu hayranlarına. Başarılı anne gecede Joy Cioci imzalı, kalça hizasında yırtmaçları olan, fiyonk vurgulu siyah kadife balıkçı yaka elbisesiyle her bebekten sonra yeniden eski fit haline dönen vücudunu sergiledi. Hilaria, uzun saçlarını atkuyruğu şeklinde bağlayarak sallanan elmas küpelerini de sergiledi. BU İŞ 7 ÇOCUKLA BİTMEYEBİLİR...

Gecede güzelliğiyle göz kamaştıran Hilaria Baldwin gazetecilerin daha fazla çocuk yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna da şakayla karışık cevaplar verdi. Önce “Bunu zaman gösterecek” diyen Hilaria Baldwin, sonra da 7 çocuk gayet yeterli bence yorumunu yaptı ancak son söz olarak da “Söz konusu olan Alec ve ben olduğumuza göre aslında bu sorunun cevabı belirsiz, bakarsınız çocuk yapmaya devam ederiz” sözleriyle çocuk konusunda kapıyı açık bıraktı. Sağlıklı yaşam konusunda kitapları da olan Hilaria Baldwin son olarak Şükran Günü için aile fotoğrafı çekmeye çalıştığında tüm çocuklarını nasıl da fotoğrafa sığdıramadığının eğlenceli hikâyesini Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla anlatmıştı.