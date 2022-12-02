“Bir yerim görünecek diye çok korktum” Jennifer Lopez Google’da arama rekoru kıran efsane yeşil elbisesini anlattı…

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Güçlü sesi, o güne kadar ne müzik piyasasında ne de Hollywood’da görmeye alışkın olduğumuz vücut hatları, seksapelini çok iyi şekilde ortaya koyduğu şarkıları ve kıvrak dansları… Ve elbette kliplerinde ve kırmızı halı görünümlerinde seçtiği giysiler… 1990’ların sonu ve 2000'lerin başı dendiğinde akla hemen onun adı geliyor: Jennifer Lopez, namı diğer JLo. Onu tüm dünyanın hafızasına kazıyan, unutulmazlar arasına sokan şeylerden belki de ilki 2000 yılında Grammy Ödülleri'nde giydiği Versace tasarımı o ünlü yeşil elbise. JLo, tarihe geçen geceye o dönemki erkek arkadaşı Puff Diddy ile katılmıştı

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TARİHE GEÇEN GECEYLE İLGİLİ HER ŞEYİ ANLATTI

Geçtiğimiz günlerde Vogue’un video haber serisi ‘Vogue's 73 Questions' için soruları cevaplayan, dergiyi evine ve özel hayatına buyur eden Jennifer Lopez, geçmişine ve bugününe dair birçok soruyu büyük bir samimiyetle cevapladı. Konu elbette bir noktada ilk büyük çıkışını yaptığı ve herkesi büyülediği o Grammy törenine ve orada giydiği meşhur yeşil elbiseye geldi. JLo, aradan geçen 22 yılda bir moda ikonu haline gelmesinin fitilini yakan ilk hamle olan bu cesur kostüm tercihi hakkında itiraflarda bulundu.

Peki 53 yaşındaki iki çocuk annesi JLo'nun giyim tarzı nedir? Bronxlu fakir bir genç kadınken başladığı kariyerinde en tepeye çıkan ünlü sanatçı Vogue'a California ve Bronx arasındaki tek farkın 'dolabının boyutu' olduğunu söyledi ve kişisel tarzını 'biraz rahat ve erkek Fatma ama içinde biraz da seksilik var' diye tanımladı.

Jennifer, bu tarihe geçen moda anının aslında kendisi için, yani kendi kişisel tarihindeki en favori görüntüsü olmadığını, bu kostümü aslında çok da sevmediğini söylüyordu. Oysa bu elbise bilgisayar ve internetle olan ilişkimizin bile değişmesine sebep olacak kadar büyük bir önem taşımıştı o yıllarda. 2000 yılında Grammy ödül törenini izleyen ve Jennifer Lopez’i o yeşil elbiseyle kırmızı halıda salınırken gören herkes ertesi sabah bilgisayarlarının başına geçmiş ve yeşil elbiseyi aratmaya başlamıştı. Herkes ya JLo’yu bu elbisenin içinde tekrar görmek için gecenin fotoğraflarını bulmaya çalışıyor ya da sadece arama çubuğuna ‘yeşil elbise’, ‘Jennifer Lopez elbise’, ‘Grammy yeşil elbise’ gibi anahtar kelimeler yazarak fotoğraflara ulaşmaya çalışıyordu.

Jennifer Lopez Grammy Ödülleri törenlerinde göz kamaştırmayı hep bildi

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YEŞİL ELBİSE İNTERNET REKORLARINI ALTÜST ETTİ

Böylece bu elbise tarihe geçecek, Google’da en çok aratılan görsel olarak bütün rekorları altüst edecekti. 2022 yılında merak ettiğimiz görselleri basit bir arama ile Google’da bulabilmemiz mümkün. Şimdi hepimiz Google aramalarına ‘Jennifer Lopez yeşil elbise’ yazsak bu şahane tasarımı ve JLo’nun onu üzerinde nasıl güzel taşıdığını görebiliriz. Hatta bırakın fotoğrafları geceye dair videolara ve daha başka birçok bilgiye ve görüntüye ulaşmak mümkün. Ancak 2000 yılında henüz böyle geniş arama sonuçlarıyla karşılaşmak çok mümkün değildi… GOOGLE GÖRSELLER ARAMASI JENNIFER LOPEZ SAYESİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ

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Tarihe geçmekten kastımız da tam olarak böyle bir şey. O günlerde Google’da yazılım mühendisi olarak çalışan Eric Schmidt, yaşananları yıllar sonra anlattığında ilginç bilgiler vermişti. Başarılı mühendis internet kullanıcılarının bu Google aramalarının sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin olamadıklarını aktarmıştı. İnternete girenler Jennifer Lopez’in elbisesinin hikayesini mi arıyorlardı yoksa sadece fotoğrafını mı? Schmidt konu hakkında, "İnternette bir şeyin bu kadar çok aratılması ilk kez karşılaştığımız bir durumdu. Belki de ilk internet fenomeni buydu. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Sonuç olarak insanların Jennifer Lopez’in o elbise içindeki fotoğraflarını aradıklarını anladık ve Google’da görsel arama hizmeti böylelikle doğmuş oldu.” diyecek ve bugün artık hemen herkesin kullandığı ‘Google’da görsel arama’ tuşunun nasıl ortaya çıktığını anlatacaktı. Jennifer Lopez kırmızı halılarda hep cesur tercihler yapıyor

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JLo: BENİM FAVORİ ELBİSEM DEĞİL

Peki, interneti bile kökten değiştiren ve rekorlara imza atan bu elbise hakkında onu giyen ve onunla özdeşleşen Jennifer Lopez ne düşünüyor dersiniz? JLo, Vogue tarafından kendisine sorulan bu soruya sürpriz bir cevap verdi. Jennifer Lopez için de bu elbise elbette büyük bir öneme sahip olsa da başarılı sanatçı gösteri dünyasındaki kariyeri boyunca giydiği favori elbisesinin ya da en sevdiği görünümünün bu olmadığını söyledi. Hatta JLo için elbisenin travmatik anıları da varmış. Lopez, en favori kırmızı halı giysisi sorulduğunda ve konu yeşil elbiseye geldiğinde “Bence insanlar en ünlüsü olduğu için yeşil Versace elbisesi olduğunu düşünürler” dedi ve “Ama muhtemelen şunu söylemeliyim ki... seçim yapmak çok zor olsa da benim favori elbisem o değil.” cevabını verdi.

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ELBİSEYİ SADECE ÜÇ KİŞİ GİYMİŞTİ...

JLo o sırada 'Wedding Planner' adındaki filmini çekiyordu ve oldukça yoğun bir programa sahipti. 2000 yılının Grammy ödülleri çok önemliydi evet ama Jennifer’ın geceye hazırlanmak için uzun bir vakti olmamıştı. Lopez’e o gece için iki elbise arasından seçim yapması söylendi. Bu iki elbiseden bir de 'Versace orman desenli yeşil elbise' idi. Bu elbiseyi daha önce sadece üç kişi giymişti: Sandra Bullock, Geri Halliwell ve tasarımcı Donatella Versace'nin kendisi. Oysa elbise ilk ortaya çıkışından bu yana, spor ayakkabıların üzerindeki baskılar olarak ya da pantolonlar ve gömleklere işlenerek tekrar tekrar karşımıza çıkmaya devam edecekti. Hatta JLo, 2014 yılında bir video klipte elbisenin farklı bir versiyonuyla karşımıza çıkacaktı. Jennifer Lopez ft. French Montana - I Luh Ya Papi adlı klipte güzel yıldız aynı yeşil elbisenin tuluma dönüştürülmüş halini giydi. Daha sonra kendi konserlerinde de elbisenin sahne kostümü versiyonunu giymeye devam etti. Elbisenin bu hali, JLo konserde rahat şarkı söylesin ve kolayca dans edebilsin diye uzun kollu bir mayoya benziyordu; aynı yeşil renk ve kumaşın sahip olduğu orman desenleri ise aynı kalmıştı. Aynı elbiseyle, 19 yıl sonra, bu kez 50 yaşında podyumda salındı

"BİR YERİM GÖRÜNECEK DİYE ÇOK KORKTUM"

Jennifer Lopez, 2000 yılındaki o geceyi hatırlarken elbiseden korktuğunu da itiraf edecekti. Çok cesur bir göğüs dekoltesine sahip elbise gerçekten de yanlış taşındığında ‘kazaya’ sebep olabilecek bir kesime sahipti. Jennifer Lopez o geceyi “Kırmıza halıda yürürken ya da ödül töreninin herhangi bir anında göğüslerim elbiseden dışarı fırlayacak ve tam da dünyanın karşısına çıkmışken bir yerlerim görünecek diye çok korkmuştum” diye anlatıyor yaşadığı korkuyu. Ama uzun kariyerinde birçok kez ortaya koyduğu gibi son derece profesyonel oluşuyla tanınan dünya starı böyle bir kazaya hiçbir zaman mahal vermedi ve işinde çok başarılı bir mankenmişçesine elbiseyi harika bir şekilde üzerinde taşıyarak tarihe geçmeyi başardı. Üstelik bir değil tam iki kez!

YEŞİL ELBİSEYİ 2019'DA BİR DAHA GİYDİ

O pırıltılı anların üzerinden tam 19 yıl geçtikten sonra, yeşil elbise 2019’daki bir Versace defilesinde yeniden ortaya çıkacak, bir kez daha interneti sallayacak ve Jennifer Lopez’in ismini bir kez daha Google görsel aramalarında en üst sıraya taşıyacaktı. Her Versace defilesi elbette moda dünyası için önemlidir ancak bu defilenin özel bir anlamı daha vardı. Elbisenin tasarımcısı ve aynı zamanda JLo’nun da yakın arkadaşı olan Donatella Versace, o yıl 50. yaşını kutlayan Jennifer Lopez’e bir jest yapmak istemişti ve JLo, o defilenin kapanışında podyuma çıkan son kişi oldu. Üzerinde yine o meşhur yeşil elbise vardı. Ancak elbise modada 19 yılda oluşan değişikliklere adapte edilmiş, modernleştirilmiş ve birkaç değişikliğe uğramıştı. Yıllar JLo'dan hiçbir şey götüremedi... O hâlâ cesur, çok güzel ve bir numara olmayı kimseye kaptırmıyor

50 YAŞINDA ÖZEL DEFİLE

Lopez’in bu görüntüsü de bir anda dünyanın en çok konuşulan şeylerinden biri olmuştu. Bu kez yeşil elbisenin kendisinden ziyade Jennifer Lopez’in aradan geçen 19 yıla rağmen nasıl hâlâ genç ve güzel göründüğü ve 50 yaşında bir kadınken bile nasıl podyumda yürürken herkesin aklını başından aldığıydı. Defilenin fotoğrafları ertesi gün tüm gazetelerin manşetindeydi. Üstelik Vogue dergisinin efsanevi editörü, moda dünyasının en etkili sesi ve kimseleri beğenmemesiyle tanınan, hakkında filmler bile yapılan ünlü Anna Wintour bile defilede Jennifer Lopez'i görünce ayakta alkışlamış ve mutlulukla gülümsemişti…