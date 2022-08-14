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Alec Baldwin katil olmuştu... FBI'ın raporu ortaya çıktı, sır perdesi aralandı!

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#Alec Baldwin#Rust#Halyna Hutchins
Alec Baldwin katil olmuştu... FBIın raporu ortaya çıktı, sır perdesi aralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 10:21

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kazanın üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş aralanıyor. FBI'ın aylardır beklenen raporuna ulaşan ABD basını gündeme bomba gibi düşen bilgilere ulaştı. İşte FBI'ın raporuna göre kazanın

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Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazanın ardından sular durulmuyor.

Ortaya atılan onlarca komplo teorisinin de etkisi ile kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

21 Ekim'de meydana gelen olaydaki sis perdesi Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) raporu ile aralandı.

Alec Baldwin katil olmuştu... FBIın raporu ortaya çıktı, sır perdesi aralandı

ABC News FBI adli tıp raporuna ulaştı ve burada yer alan bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Raporda Baldwin'in elindeki silahın 'tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği' bilgisine yer verildi.

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Raporda Rust filminin setinde yaşanan trajedi ile ilgili 'tetik çekilmeden silah ateş alamazdı' denildi.

Başka bir deyişle FBI'ın hazırladığı rapor, silahın ancak tetiğin çekilmesi durumunda ateşleneceği sonucuna vardı.

Alec Baldwin katil olmuştu... FBIın raporu ortaya çıktı, sır perdesi aralandı

BALDWIN 'TETİĞİ ÇEKMEDİM' DEMİŞTİ

Baldwin olay sonrası ABC News'e verdiği ilk röportajda tetiği çekmediğini söyledi ve tabancanın ve Hutchins ile kamera açılarını prova ederken patladığını söyledi.

Müfettişler Baldwin'in telefonda işte bu çekilen görüntüler, resimler veya filmle ilgili diğer bilgileri aradıklarını söylediler.

SOSYAL MEDYADAN YALANLAMIŞTI

Üç kez Altın Küre kazanan ünlü oyunca daha bir kaç gün önce Instagram hesabından açıklama yapmış ve 'Telefonumla ilgili emirlere veya talepler uymadığıma dair herhangi haberler yalandır' demişti.

Alec Baldwin katil olmuştu... FBIın raporu ortaya çıktı, sır perdesi aralandı

SORUŞTURMA AYLARDIR DEVAM EDİYOR

Hayla Hutchins'in ölümü, Santa Fe İlçesi Şerif Ofisi tarafından hala soruşturma altında.

Geçen Ekim ayında, Baldwin güvenli olduğunu sandığı silahla prova yaparken kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.

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Alec Baldwin, silahın tetiğini çekmediğini, horozunu kaldırdığında ateş aldığını söylemişti.

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#Alec Baldwin#Rust#Halyna Hutchins

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