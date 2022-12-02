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Kanye West bir tweet attı, ortalık fena karıştı! Aldatılma iddiası: Karım Kim Kardashian’ı basketbolcu Chris Paul’la yakaladım

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#Kim Kardashian#Kanye West#Chris Paul
Kanye West bir tweet attı, ortalık fena karıştı Aldatılma iddiası: Karım Kim Kardashian’ı basketbolcu Chris Paul’la yakaladım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 11:34

Kim Kardashian ve Kanye West’in evliliği daha birkaç gün önce bitmiş, çift avukatları aracılığıyla yaptıkları anlaşmaya imza atarak boşanma işlemlerini sonuçlandırmıştı. Herkes bu ayrılığın detaylarını ve çiftin boşanma anlaşmasında uzlaşmaya vardıkları maddeleri konuşurken bir anda yaşananlar ortalığı ayağa kaldırdı. Son zamanlardaki sivri çıkışlarıyla gündemde olan Kanye West öyle bir şey dedi ki…

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“ABD’li rap yıldızı Kanye West ile televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın boşanma davasında anlaşmaya varıldı. Buna göre West, 4 çocuğu için Kardashian’a ayda 200 bin dolar nafaka ödeyecek.”

Son iki gündür tüm dünyada haber başlıklarına yazılan bu cümleyle birçok yerde karşılaşmışsınızdır. (Şimdilik) yüzyılın tarihe geçen boşanmaları listesinde en üst sıralara oturan bu ayrılık ilginç detayları ve içinde barındırdığı skandal hikâyelerle birlikte en çok okunan magazin haberlerinin başında geliyor.

Kanye West bir tweet attı, ortalık fena karıştı Aldatılma iddiası: Karım Kim Kardashian’ı basketbolcu Chris Paul’la yakaladım

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BOŞANMA TAMAM, SKANDALA DEVAM!

“Adını resmen değiştirip ‘Ye’ yapan West, çocuklarının velayetini de Kardashian ile paylaşacak. Anlaşmaya göre taraflar, çocukları hakkında büyük kararlar vermeden önce birbirlerine danışacaklar. 2012’den beri birlikte olmaya başlayan ikili, 2014 yılında evlenmiş, 2021 yılında boşanmaya karar verdiklerini duyurmuştu.” cümleleriyle özetlenecek boşanma elbette sadece bundan ibaret değil. Kanye West’in son aylardaki tuhaf davranışları ve giderek saldırganlaşan tavrı yüzünden onunla artık sadece avukatlar ya da güvenlikler etrafındayken görüşmeye başlayan Kim Kardashian zor günler geçiriyor. Ama belli ki Kim için bu zor günler boşanma anlaşmasına imza atmasıyla bitmedi.

Kanye West bir tweet attı, ortalık fena karıştı Aldatılma iddiası: Karım Kim Kardashian’ı basketbolcu Chris Paul’la yakaladım
Elon ve Kanye'nin arası iyi... Ancak Kanye West 2024 ABD başkanlık yarışının sembolünün bir Yahudilerin sembolü Davut Yıldızı'nın Gamalı Haç'la bir arada tasarlanmış bir şekil olduğunu paylaşınca Musk bile dostunun saçmalıklarına katlanamayacağını itiraf etmek zorunda kaldı. Kanye West de hiç çekinmeden Elon Musk'ın kendisine yolladığı ve "Çok üzgünüm ama artık çok ileri gittin. Bu sevgi değil" yazan mesajın ekran görüntüsünü paylaştı

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ELON MUSK BİLE KANYE'YE KATLANAMADI

Sosyal medya paylaşımları, yaptığı açıklamalar ve destek verdiği nefret söylemleri yüzünden büyük markalarla yaptığı anlaşmalar bir bir elinden alınan Kanye West, bir kez daha Twitter’dan atıldı. Daha önce sayısız kez hesabı askıya alınan Kanye West’e bu tür ırkçı ve nefret dolu sözleri tekrarlarsa hesabının askıya alınmasıyla kalınmayacağı, platformdan sonsuza kadar uzaklaştırılacağı söylenmişti. Ancak Twitter’ı Elon Musk’ın satın almasıyla birlikte işler değişti. Artık bu platformun düşünce ve ifade özgürlüğünün sembolü olacağını iddia eden Musk, daha önce uygunsuz paylaşımlar yüzünden kapanan hesapların tekrar açılacağını duyurmuştu. Bunu yapmaya başladığında da açtığı ilk hesaplardan biri Kanye West’inki olmuştu.

Kanye West bir tweet attı, ortalık fena karıştı Aldatılma iddiası: Karım Kim Kardashian’ı basketbolcu Chris Paul’la yakaladım

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KANYE WEST HİTLER'E ÖVGÜLER DÜZDÜ

Hatta Musk, konuyla ilgili olarak kendisi de yorum yapmış, Kanye West’in söylemlerini sert bulduğunu ancak kimi konularda ona katıldığını söyleyerek ünlü rapçiye destek vermişti. Yine de, Kanye’nin yeniden açılan Twitter hesabının ömrü çok uzun olmadı. Komplo teorileri, aşırı sağcılığı ve ırkçılığıyla tanınan ünlü programcı Alex Jones’la bir programa katılan Kanye West, bu sohbet esnasında II. Dünya Savaşı sırasında sayısız insanın ölümüne sebep olan Alman diktatör Adolf Hitler’i övünce ortalık karıştı. Yahudi soykırımını gerçekleştiren faşist lider Adolf Hitler'i sevdiğini söyleyen Kanye West, programa da yüzünü tamamen kapatan siyah bir maske ile katıldı.

Kanye West bir tweet attı, ortalık fena karıştı Aldatılma iddiası: Karım Kim Kardashian’ı basketbolcu Chris Paul’la yakaladım
2024'te ABD başkanlığına tekrar aday olacağını söyleyen West "Hitler hakkında iyi şeyler de var. Otoyolları icat etti, mikrofonu icat etti, ben bir müzisyen olarak kullanıyorum. Hitler'in yaptığı iyi şeylerin hiçbirinden bahsetmiyorsunuz. Bense bundan çok sıkıldım." ifadelerini kullandı. Bu sözler ırkçılığı tescillenmiş Alex Jones’a bile fazla geldi ve ünlü komplo teorisyeni araya girerek "Naziler hayduttu ve gerçekten kötü şeyler yaptılar" demek zorunda kaldı. West ise sözlerini geri almadı ve hatta daha da ileri giderek "Nazileri sürekli aşağılamaktan vazgeçmeliyiz. Ben Nazileri seviyorum" dedi.
Kanye West bir tweet attı, ortalık fena karıştı Aldatılma iddiası: Karım Kim Kardashian’ı basketbolcu Chris Paul’la yakaladım
TWITTER HESABI TAMAMEN KAPANDI

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Bu yaşananların ardından Kanye West’e destek çıkan Elon Musk da daha fazla dayanamadı ve Kanye West’in Twitter hesabı askıya alındı. Ünlü yıldızın bir daha bu platforma geri dönüp dönemeyeceği belli değil. Ancak Kanye skandala doyamamış olacak ki hesabı kapanmadan önce son bir tweet daha atmak istedi ve bu sefer birkaç gün önce resmen boşandığı eski karısı Kim Kardashian’ı hedef aldı. “Buradan gitmeden önce son bir kez camı kırayım” diye başladığı tweet’i “Bu adamı Kim’le birlikteyken yakaladım” diyerek kim Kardashian’ı ünlü NBA basketbolcusu Chris Paul’la birlikte olmak ve kendisini aldatmakla suçladı.

6 Mayıs 1985 yılında doğan 37 yıl yaşındaki Chiris Paul basketbol severlerin yıllardır tanıdığı ve sevdiği isimlerden biri. NBA’de sayısız başarıya imza atan tecrübeli oyun kurucunun artık emeklilik günlerinin yaklaştığı uzun zamandır konuşuluyordu. Hali hazırda Phoenix Suns takımında oynayan yıldız sporcu dizinden geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyor ve bir süredir de takımına ancak kenardan, yedek oyuncu olarak destek verebiliyor.

Kanye West bir tweet attı, ortalık fena karıştı Aldatılma iddiası: Karım Kim Kardashian’ı basketbolcu Chris Paul’la yakaladım
"KIM VE CHRIS'İ BİRLİKTE YAKALADIM"

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Tweet’in yazılma şekli ve “Kim’i onunla yakaladım” sözleri akıllara Kanye West’in Kim Kardashian ve Chris Paul’u birlikteyken uygunsuz şekilde görmüş olabileceğini getirdi. Kanye West’in hesabı şu anda aktif olmadığı için bunun sonrasında yazılacak olan şeyleri artık bilemiyoruz. Ancak Kanye West bu tweet’i attıktan sonra ortalık birbirine girdi. Bir yanda Kim Kardashian’ın hayranları Kanye’yi suçlarken bir yandan da NBA fanları ve Chiris Paul’un hayranları Kanye West’e sayısız tweet yazdı.

Kanye West bir tweet attı, ortalık fena karıştı Aldatılma iddiası: Karım Kim Kardashian’ı basketbolcu Chris Paul’la yakaladım
Ünlü basketbolcu Chris Paul 2011 yılından beri Jada Crawley ile evli

Bu yaşananların ardından ABD basını ayağa kalkmış durumda. Özellikle spor basını ve NBA ile ilgili yayın yapan siteler ve televizyonlar haberi “Kanye West'in kamuoyuna yaptığı nefret dolu ve zararlı açıklamalar dizisi şimdi NBA dünyasına giriyor. Bu kez de karısı Kim Kardashian'ın kendisini Phoenix Suns yıldızı Chris Paul ile aldattığını iddia ediyor.” başlıklarıyla verdi. Henüz ne Kanye West’in ne de Kim Kardashian’ın basın temsilcileri ya da kendileri konuyla ilgili bir açıklama yapmış değiller. Ancak belli ki bu yılan hikâyesine dönen boşanma gerçekleşmesine ve Kim de Kanye de kendi yollarına gitmiş olmasına rağmen sular durulmayıp bir süre daha bulanık kalacak.

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