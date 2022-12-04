Ünlü şarkıcıdan acı itiraf: Üvey babamın tacizine uğradım, benim evimde büyümek istemezdiniz

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Pırıltılı bir hayat, spot ışıklarının altında geçen yıllar, sayısız başarı ve onca zenginlik… Dışarıdan bakıldığında büyük mutluluklarla dolu olduğu sanılan hayatların bazıları ise korkunç acılar ve anlatılmaz trajediler barındırıyor. Ünlü şarkıcı Shania Twain’in hayat hikâyesi de aynen böyle. Gıptayla bakılacak bir yaşantısı olduğu sanılan yıldızın aslında çok mutsuz geçen çocukluluğu yüzünden altüst olmuş bir hayatı var.

GÖRKEMLİ HAYATIN ARDINDA SAKLANAN ACI

57 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, annesi Sharon ve onun çocuklarını yasal olarak evlat edinen üvey babası Jerry Twain ile yaşantısını ve dört kardeşiyle birlikte Ontario'da yoksulluk içinde geçen çocukluğunu artık açık yüreklilikle anlatabiliyor.

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2018'de Shania, istismarın 10 yaşlarında başladığını söylemişti. Cinsel istismara uğradığını kabul ederek The Guardian'a açıklamalarda bulunan şarkıcı “Bununla ilgili ayrıntılara girmeyeceğim. Ama yine de bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum, çünkü insanların bu tür şeylerden sağ çıkabileceğinizi anlamalarının önemli olduğunu düşünüyorum.” demişti. Taciz hikâyesini anlatarak kendi durumuna düşen kadınlara destek olmak ve onlara güç vermek isteyen yıldız “Tanıdığınız biri olduğunda, cinsel tacizin fiziksel ve psikolojik tacizle el ele gittiğini hissediyorsunuz. Zaman içinde buna engel olmayı öğrendim. Tacizcilerin sizi manipüle ederek size bu kötülüğü yapabiliyor ve ben kendi kendime şunu söyledim: Tamam, bu kişide bir sorun var ve o kişi iyi biri değil.”

ÜVEY BABASININ TACİZİNE UĞRAMIŞ

Shania biyolojik babasını tanımıyordu. Üvey babası Jerry ve annesi Sharon da 1987'de bir araba kazasında öldü ve dört kardeşi Shania Twain’in sorumluluğuna girdi. Shania, çocukluğunda yaşadığı günleri “Bizim evimizde kız çocuk olmak ve orada büyümek istemezdiniz.” diyerek anlatmaya başlıyor. The Sunday Times’a verdiği ses getiren röportajda tüm gerçekleri anlatan Shania Twain, ailesinin durumunun kötü olduğunu, bu yüzden neredeyse daha 8 yaşındayken barlarda şarkı söylemeye başladığını itiraf etti.

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Şimdilerde kadınlığı ve bedeni konusunda rahat olsa da ve kendisi olduğu gibi kabul etse de büyüme sürecinde bu konuda büyük sancılar yaşadığını söyleyen Shania, büyürken vücudunu dünyadan saklamaya çalıştığını anlattı. Büyüdüğünü kendisini taciz eden üvey babasından saklamak isteyen genç kız bunu başarabilmek için şekillenen bedenini kumaşlarla sararak gizlemeye çalıştığını söyledi. Bu acı itiraf sanatçının ne zor bir süreçten geçtiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. Samimi röportajında Shania, fiziksel ve cinsel taciziyle başa çıkmanın bir yolu olarak, evde fark edilmemek için elinden gelen her şeyi yaptığını anlatıyordu.

"FARK EDİLMEMEK İÇİN BEDENİMİ SAKLAMAYA ÇALIŞTIM"

“Benim bir kız olduğumu açık edecek hiçbir şey kalmayıncaya kadar üzemindeki kıyafetlerle oynardım. Böylece fark edilmeden tacizden kaçabileceğimi düşünüyordum.”

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Shania Twain , tacize uğradığı evden ayrılıp kendi hayatını kurmayı başardığında da böyle hissetmeye ve davranmaya devam etmiş. Hatta ünlü yıldız geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir açıklama da yapmıştı. Son albümünün kapağında ve tanıtım pozlarında oldukça cesur pozlar veren şarkıcı yaşının bunu yapması için uygun olmadığı söyleyenlere cevap vermişti. Durumu genç kızlığındaki utangaçlığa bağlayan şarkıcı o yıllarda utangaç olduğu için bikini bile giyemediğini söylemişti. Bedeniyle barışık olmadığını ve onu çok fazla göstermek istemediğini itiraf eden sanatçı giysilerini buna göre seçtiğini ve saklandığını anlatmıştı. Şimdi ise 57 yaşında olgun ve kendine güvenen bir kadın olduğunu ve pozları rahatlıkla verebildiğini anlatmıştı.

Bu en son taciz itirafın ardından herkesin aklına Twain’in acaba uğradığı tacizler ve kendini gizleme isteğinin bu durumla ilgili olup olmadığını getirdi. 2003 yılından beri Lyme hastalığıyla mücadele eden yıldız, bu süreçte sayısız sağlık sorunu da yaşadı. Operasyonlar geçiren ve sesinin kaybetme tehlikesi bile yaşayan şarkıcı artık hem sağlığına kavuştu hem de geçmişiyle ilgili detayları aktararak olgunlaşma sürecini tamamladı ve hayranlarıyla daha derin bağlar kurdu.