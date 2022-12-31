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Eski yıla üstsüz veda

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#Jennifer Lopez#St Barts Adası#Ünlüler Yeni Yıla Nerede Giriyor
Eski yıla üstsüz veda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 13:38

Bu yılın en çok konuşulan ünlüsü kim diye soruyla birçok insanın aklına Jennifer Lopez ve sonunda evlendiği eşi Ben Affleck gelir... Tam 20 yıl önce başlayan aşk öykülerini bu kez gerçekten mutlu sona taşıyan Bennifer çifti; yıl boyunca gündemin ilk sıralarından inmedi. Tekrar bir araya gelmeleri, nişanlanmaları, sonra da Las Vegas'taki sürpriz nikah derken Lopez ve Affleck'in her adımı konuşuldu.

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GÜLE GÜLE 2022
Ünlü çift, sade nikahın ardından üç gün süren bir düğünle mutluluklarını taçlandırdı. Ama bu kadarla bitmedi. 53 yaşındaki Jennifer Lopez, 2022 yılına yine "bomba gibi" bir nokta koydu.

Eski yıla üstsüz veda


YENİ YILDA YENİ SÜRPRİZLER
Haydi olayı kısaca özetleyelim... Jennifer Lopez 2022 yılına çok konuşulan ve üstsüz görüntüsünün yer aldığı bir videoyla veda etti. Müzik ve sinema çalışmalarının yanı sıra kendine ait bir kozmetik markası da bulunan Lopez, eski yıla son darbesini, bu markanın tanıtımı için kamera karşısına çıplak olarak geçtiği bir videoyla vurdu. Lopez bu şekilde hemcinsleriyle güzellik sırlarından bazılarını da paylaşmış oldu. Bakalım 2023 yılında Jennifer Lopez, ne gibi sürprizlerle hayranlarının karşısına geçecek.

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ÜNLÜLER YENİ YILA NASIL VE NEREDE GİRİYOR?: Lopez'in Noel tatili bile dinlemeden 2022 yılına çalışarak veda ettiğini artık biliyoruz. Peki gösteri dünyasının diğer ünlüleri 2023 yılını nasıl karşılayacak? Gelin, tropikal cennetlerden dağların doruklarına ünlülerin yeni yıla nerelerde gireceğine bir bakalım.

Eski yıla üstsüz veda

SICAK DENİZLERDE
Şarkıcı Lily Allen ve eşi David Harbour, 2022 yılına ünlülerin gözde tatil beldesi St. Barts adasında veda etmeye karar verdi. Çift, önceki gün de plajda objektiflere takıldı. 2020 yılında pandeminin tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde Las Vegas'ta evlenen çift, plajda da mutluluk tablosu çizdi. Allen ve Harbour'a, ünlü şarkıcının eski kocası Sam Cooper'dan dünyaya gelen çocukları da eşlik etti.

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Eski yıla üstsüz veda

SOSYETİK ADADA YENİ YILI KARŞILAYACAKLAR
Gelelim, sürpriz bir şekilde evlendikleri haberiyle 2022 yılına damgasını vuran Rita Ora ile yönetmen Taika Waititi'ye.. Mutlu çift de yeni yılı evlerinden uzakta karşılamaya karar verdi. Ora ve Waititi St Barts adasını seçen ünlüler arasında. Ünlü çift, 2022 yılının bu son tatilinde bol bol denize girip mavi tura çıktı. Onları adım adım takip eden paparazzilerin objektiflerine böyle yansıdılar.

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ROTAYI İSPANYA'YA ÇEVİRDİLER
Umutsuz Ev Kadınları adlı diziyle ün kazanan Eva Longoria, 2022 yılına veda etmek için rotayı İspanya, Marbella'ya çevirdi. Longoria'ya bu tatilde 2016 yılında hayatını birleştirdiği Joe Baston ile kameralar karşısında büyüyen oğlu Santiago eşlik etti. Longoria ve eşi, etrafta durmadan koşturan oğullarıyla mutlu aile tablosu çizdi.

Eski yıla üstsüz veda
Eva Longorio, minik oğluyla çekilen pozlarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor. 

Eski yıla üstsüz veda

HEM DİNLENME HEM SPOR
Amy Schumer ve kocası Chris Fischer de 2022 yılını uğurlamak için St. Barts adasını seçen ünlülerden. Çift kimi zaman denize girerken bazen de kumların üzerinde tempolu yürüyüş yaparken görüntülendi.

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MUTLU ÇİFT, DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIYOR
Görünüşe göre Hollywood ünlüleri, ülkelerini kasıp kavuran soğuk hava dalgasından kaçmak için sıcak bölgeleri tercih etti. Bunlardan biri de Mark Wahlberg ve eşi Rhea. Çift, dört çocuklarını da alıp 2023 yılını karşılamak için Barbados'un yolunu tuttu.

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Eski yıla üstsüz veda

AŞK TATİLİ
Brezilyalı model Izabel Goulart ve futbolu sevgilisi Kevih Trapp da eski yıla veda etmek için St. Barts adasını seçti. Bol bol güneşlenen çift, sık sık da romantik anlar yaşadı.

Eski yıla üstsüz veda

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KOCASI, ÇOCUKLARI VE ONLARIN SEVGİLİLERİ
Şimdi bir de 1990'ların gözde modeli Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber'e bakalım. Ünlü çiftin rotası Meksika Cabo San Lucas oldu. Genellikle tercih ettikleri bu tatil beldesinde Crawford ve Gerber'e çocukları ve onların sevgilileri de eşlik etti. Kendisi gibi model olan kızı Kaia Gerber, sevgilisi Austin Butler ile bu aile tatilinin bir parçası oldu. Yine model olan oğlu Presley de sevgilisini alıp aile tatiline katıldı.

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Eski yıla üstsüz veda

HUZURU AİLESİNİN YANINDA, MEMLEKETİNDE BULDU
Bir süre önce kocası Tom Brady ile yollarını ayırmasıyla gündemde olan model Gisele Bundchen, annesi, babası ve çocuklarıyla birlikte memleketi Brezilya'da yeni yılı karşılayacak. Model "benim cennetim" dediği Rio Grande do Sul'da çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Eski yıla üstsüz veda
ESKİ EŞ OĞLUYLA SICAK BÖLGELERDE: Bu arada yollarını ayırdığı eski eşi Tom Brady de Bridget Moynahan'dan dünyaya gelen oğluyla birlikte deniz ve güneş tatili tercih etti.

Eski yıla üstsüz veda

ÜVEY ÇOCUKLARI DA YANINDA
Şimdi Salma Hayek'e bakalım... O yeni yıla deniz kenarında değil de dağlarda girmeyi tercih eden ünlülerden. 56 yaşındaki Hayek, kızı Paloma Valentina ile birlikte teleferikte çekilen bir fotoğrafını paylaşt. Bu gezide Hayek'e eşi Francois Henri Pinault'un eski ilişkilerinden dünyaya gelen iki üvey oğlu François ve Augustin de eşlik etti. Bu çocuklardan biri olan Augustin'in annesinin ünlü model Linda Evangelista olduğunu da hatırlatalım. François'in annesi ise Pinault'nun ilk eşi Dorothee Lepere. Hayek'in 21 yaşında Mathilde adında bir de üvey kızı bulunuyor. Ama o bu gezide gruba katılmadı.

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Eski yıla üstsüz veda


MEKSİKA'YI SEÇTİ
Top model Alessandra Ambrosio, yeni yıla sıcak iklimlerde girmeyi tercih edenlerden. O da rotayı sevgilisi ve çocuklarıyla birlikte Meksika'ya çevirdi.

JET SOSYETE VE ÜNLÜLER BU ADADA BULUŞUYOR
Peki ünlülerin özellikle kış aylarında akın akın gittiği St. Barts ya da uzun adıyla Saint-Barthelemy adasına biraz yakından bakmak ister misiniz? Fransa'nın denizaşırı topraklarından olan bu ada Karayip Denizi içinde yer alıyor. Birçok ünlü özellikle de Noel ve yeni yıl tatilini bu adada geçirdi. Hala da birçok ünlü dinlenmek, denizin ve güneşin tadını çıkarmak için bu adayı tercih ediyor. Burası, zaten yıllardır ünlülerin ve dünya jet sosyetesinin gözde tatil rotası olan Saint Barthélemy Adası ya da kısa ismiyle St. Barts adası.

Eski yıla üstsüz veda

St. Barts adası, dünyanın, koronavirüs pandemisinden en az etkilenen yerlerinden biriydi. Adanın, 9 bin olan nüfusu tatilcilerle birlikte artıyor olsa da yine de virüsten olabildiğince korunmayı başardı. Aslında St Barts adasında geçen yılın nisan ayından haziran ayına kadar hiç Covid 19 vakası görülmedi. 2020'nin haziran ayına kadar kapılarını turistlere kapatan ada, bu dönemde tekrar turist kabul etmeye başladı. 2020 Aralık ayında 37 virüs vakasına rastlandı adada. Bu süreçte bir kişi de hastalık yüzünden hayatını kaybetti.

St Barts Adası, yılda yaklaşık 200 bin turist ağırlıyor. Bunların ağırlıklı bölümü de ABD ve Avrupa'nın en zenginleri. Yılın 12 ayı yaz mevsimini yaşayan St Barts adası Karayip denizinde ve Fransa'ya ait. Ada, Kristof Kolomb tarafından 1493 yılında keşfedildi. Kolomb burayı keşfettiğinde, yerliler tarafından “Ouanalao” adı verilmişti. Fakat Kristof Kolomb, adanın adını kardeşi Bartholome'ye ithafen St. Barthelemy olarak değiştirdi.

 

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#Jennifer Lopez#St Barts Adası#Ünlüler Yeni Yıla Nerede Giriyor

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