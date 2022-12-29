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Tam 'olmayacak' dediği anda bebek sürprizi! Hiçbir şey de yapmadık ki bu nasıl oldu anlamadım!

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#Montana Brown#Mark O'connor#Love İsland
Tam olmayacak dediği anda bebek sürprizi Hiçbir şey de yapmadık ki bu nasıl oldu anlamadım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 09:04

Televizyon, sinema ya da müzik dünyasından tanıdığımız ünlülerin evlilik, ayrılık ve elbette bebek haberleri her zaman büyük ilgi çeker. İşte şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Başta Love Island olmak üzere kamera karşısına geçtiği Celebrity Island With Bear Grylls ve Sidemen adlı yapımlarla tanınan genç İngiliz TV yıldızı Montana Brown, ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı.

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ASIL DİKKAT ÇEKEN AYRINTI BAŞKA
Ama onun, sevgilisi Mark O'Connor ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini açıklaması değildi asıl dikkat çeken. Bunu söylerken altını çizdiği başka bir ayrıntıydı.

Tam olmayacak dediği anda bebek sürprizi Hiçbir şey de yapmadık ki bu nasıl oldu anlamadım

TAM BEBEK ÇALIŞMALARINA ARA VERDİKLERİ ANDA HABER GELDİ
27 yaşındaki Montana Brown, Instagram hesabı üzerinden bir "soru- cevap" sohbeti gerçekleştirdi takipçileriyle. O sırada da hamile kalmasının, mucize gibi bir şey olduğunu anlattı. Genç kadın bunun nedenini söylerken gayet samimi davrandı. Dizinde oluşan sağlık sorunu nedeniyle, sevgilisi Mark O'Connor ile nadiren romantik dakikalar geçirdiklerini ve yaptırdığı testlerde de östrojen seviyesinin çok düşük çıktığını ekledi. Hamile kalmak için bunca çaba harcarken ve tıbbi değerlendirmelerin soncunda kendisine bu olasılığın şu an için düşük olduğu söylendikten sonra bebek haberinin kendisini şaşırttığını saklamadı Montana Brown.

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Tam olmayacak dediği anda bebek sürprizi Hiçbir şey de yapmadık ki bu nasıl oldu anlamadım

'KOLAY KOLAY HAMİLE KALMAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM'
Montano Brown, takipçileri tarafından kendisine yöneltilen "Bu planlı bir hamilelik miydi?" sorusuna ise "Evet, planlıydı" diye yanıt verdi. Ama bu yılın başında bir bebek sahibi olmak için onca çaba harcadıktan sonra hiç beklemedikleri bir anda hamile kalmanın şaşırtıcı olduğunu ekledi. Montana Brown "Aslında bunu beklemiyordum. Birçok test yatırdım. Gerçekten östrojen seviyemin çok düşük olduğunu öğrendim. Bu yüzden hamile kalmamın çok kolay olmayacağını düşünüyordum."

Tam olmayacak dediği anda bebek sürprizi Hiçbir şey de yapmadık ki bu nasıl oldu anlamadım

SEVGİLİSİ, TEST YAPTIRMASI İÇİN ZORLAMIŞ
Montana Brown, bunun ardından bir program çekimi için Vietnam'a gittiğini ve bu konuya bir süreliğine ara verdiğini anlattı. Döndükten sonra bir anda hamile kalmasını da beklenmedik bir gelişme olarak nitelendirdi. Sonra olanlarla ilgili ise şunları anlattı: "İlk fark ettiğimde şoke oldum. Bana test yaptırmam gerektiğini söyleyen sevgilim Mark'ı geri çevirdim. Ona, test yaptırmayacağımı ve hamile olmadığımı söyledim. Mark beni bunun için zorladı."

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Tam olmayacak dediği anda bebek sürprizi Hiçbir şey de yapmadık ki bu nasıl oldu anlamadım

'ÇOK TATLI BİR SÜRPRİZ'
Brown, dizinin çıktığını ve bu yüzden tedavi gördüğünü, stres yaşadığını ekledi. Üstelik hamile kalmak için bunca uğraşıp başarısız olduktan sonra beklemediği bir anda anne adayı olmasının imkansız olduğuna inandığını da gizlemedi. Sonunda mutlu haber yani Montana Brown ile Mark O'Connor'ın bir bebek sahibi olacağı kesinleşti. O anda hissettiklerini de şöyle özetledi genç adın: " Mutluluktan ayaklarım yerden kesildi. Bu, çok tatlı bir sürpriz."

Tam olmayacak dediği anda bebek sürprizi Hiçbir şey de yapmadık ki bu nasıl oldu anlamadım

'APANDİSİT YA DA SAFRA TAŞI SANDIM'
Montana Brown, hamileliğinin ilk belirtilerini soran bir takipçisine de öncelikle karnında kramplar hissettiğini anlattı. Kustuğu ve çok terlediğini ekledi genç TV yıldız. Fakat o sırada da bunun hamilelik belirtisi olduğu aklına gelmedi anlattığına göre: "İlk üç hafta her gece ateş gibi dayanılmaz bir acıyla uyanıyordum. Öyle acı çekiyordum ki bunun apandisit ya da safra taşından kaynaklandığını düşündüm."

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'GÖĞÜSLERİM VE KARNIM BÜYÜYOR, ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM'
Genç anne adayı, hamilelik sırasında vücudunun nasıl değiştiğini de anlattı: "Vücuduma karşı yeni keşfettiğim bir saygı duymaya başladım. İnsan vücudunun bir hayat üretmesi son derece inanılmaz. Bedenine sevgi ve saygı gösteriyorum ama o değişiyor. Göğüslerim ve karnım büyüyor ve ben şaşkınlık içindeyim."

Tam olmayacak dediği anda bebek sürprizi Hiçbir şey de yapmadık ki bu nasıl oldu anlamadım

BEBEK ÖNÜMÜZDEKİ YAZ GELİYOR
Beklemedikleri bir anda ebeveyn olacaklarını öğrenen Montana Brown ile Mark O'Connor, Noel ve yeni yıl tatili için evlerinden uzakta bulunuyor. Brown, o anlarda çektiği videoları ve fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Brown, bebeklerinin önümüzdeki yaz dünyaya geleceği müjdesini de verdi.

 

 

 

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#Montana Brown#Mark O'connor#Love İsland

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