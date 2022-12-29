Tam 'olmayacak' dediği anda bebek sürprizi! Hiçbir şey de yapmadık ki bu nasıl oldu anlamadım!

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ASIL DİKKAT ÇEKEN AYRINTI BAŞKA

Ama onun, sevgilisi Mark O'Connor ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini açıklaması değildi asıl dikkat çeken. Bunu söylerken altını çizdiği başka bir ayrıntıydı.

TAM BEBEK ÇALIŞMALARINA ARA VERDİKLERİ ANDA HABER GELDİ

27 yaşındaki Montana Brown, Instagram hesabı üzerinden bir "soru- cevap" sohbeti gerçekleştirdi takipçileriyle. O sırada da hamile kalmasının, mucize gibi bir şey olduğunu anlattı. Genç kadın bunun nedenini söylerken gayet samimi davrandı. Dizinde oluşan sağlık sorunu nedeniyle, sevgilisi Mark O'Connor ile nadiren romantik dakikalar geçirdiklerini ve yaptırdığı testlerde de östrojen seviyesinin çok düşük çıktığını ekledi. Hamile kalmak için bunca çaba harcarken ve tıbbi değerlendirmelerin soncunda kendisine bu olasılığın şu an için düşük olduğu söylendikten sonra bebek haberinin kendisini şaşırttığını saklamadı Montana Brown.

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'KOLAY KOLAY HAMİLE KALMAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM'

Montano Brown, takipçileri tarafından kendisine yöneltilen "Bu planlı bir hamilelik miydi?" sorusuna ise "Evet, planlıydı" diye yanıt verdi. Ama bu yılın başında bir bebek sahibi olmak için onca çaba harcadıktan sonra hiç beklemedikleri bir anda hamile kalmanın şaşırtıcı olduğunu ekledi. Montana Brown "Aslında bunu beklemiyordum. Birçok test yatırdım. Gerçekten östrojen seviyemin çok düşük olduğunu öğrendim. Bu yüzden hamile kalmamın çok kolay olmayacağını düşünüyordum."

SEVGİLİSİ, TEST YAPTIRMASI İÇİN ZORLAMIŞ

Montana Brown, bunun ardından bir program çekimi için Vietnam'a gittiğini ve bu konuya bir süreliğine ara verdiğini anlattı. Döndükten sonra bir anda hamile kalmasını da beklenmedik bir gelişme olarak nitelendirdi. Sonra olanlarla ilgili ise şunları anlattı: "İlk fark ettiğimde şoke oldum. Bana test yaptırmam gerektiğini söyleyen sevgilim Mark'ı geri çevirdim. Ona, test yaptırmayacağımı ve hamile olmadığımı söyledim. Mark beni bunun için zorladı."

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'ÇOK TATLI BİR SÜRPRİZ'

Brown, dizinin çıktığını ve bu yüzden tedavi gördüğünü, stres yaşadığını ekledi. Üstelik hamile kalmak için bunca uğraşıp başarısız olduktan sonra beklemediği bir anda anne adayı olmasının imkansız olduğuna inandığını da gizlemedi. Sonunda mutlu haber yani Montana Brown ile Mark O'Connor'ın bir bebek sahibi olacağı kesinleşti. O anda hissettiklerini de şöyle özetledi genç adın: " Mutluluktan ayaklarım yerden kesildi. Bu, çok tatlı bir sürpriz."

'APANDİSİT YA DA SAFRA TAŞI SANDIM'

Montana Brown, hamileliğinin ilk belirtilerini soran bir takipçisine de öncelikle karnında kramplar hissettiğini anlattı. Kustuğu ve çok terlediğini ekledi genç TV yıldız. Fakat o sırada da bunun hamilelik belirtisi olduğu aklına gelmedi anlattığına göre: "İlk üç hafta her gece ateş gibi dayanılmaz bir acıyla uyanıyordum. Öyle acı çekiyordum ki bunun apandisit ya da safra taşından kaynaklandığını düşündüm."

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'GÖĞÜSLERİM VE KARNIM BÜYÜYOR, ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM'

Genç anne adayı, hamilelik sırasında vücudunun nasıl değiştiğini de anlattı: "Vücuduma karşı yeni keşfettiğim bir saygı duymaya başladım. İnsan vücudunun bir hayat üretmesi son derece inanılmaz. Bedenine sevgi ve saygı gösteriyorum ama o değişiyor. Göğüslerim ve karnım büyüyor ve ben şaşkınlık içindeyim."

BEBEK ÖNÜMÜZDEKİ YAZ GELİYOR

Beklemedikleri bir anda ebeveyn olacaklarını öğrenen Montana Brown ile Mark O'Connor, Noel ve yeni yıl tatili için evlerinden uzakta bulunuyor. Brown, o anlarda çektiği videoları ve fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Brown, bebeklerinin önümüzdeki yaz dünyaya geleceği müjdesini de verdi.