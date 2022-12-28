Ergen gibi Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ sevgilisinden pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l elmaslar geldi: KeÅŸke annem de gÃ¶rebilseydi

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KAÃ‡ YAÅžINDA OLURSAN OL...

Ä°nsan bu durumu sadece genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaÅŸar sanÄ±yorsanÄ±z yanÄ±lÄ±yorsunuz demektir. Bunun bir Ã¶rneÄŸini de kendisinden 40 yaÅŸ genÃ§ sevgilisiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla konuÅŸulan Ã¼nlÃ¼ oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± Cher sergiledi.. 76 yaÅŸÄ±ndaki emektar yÄ±ldÄ±z,Â Â Ã¶nceki gÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ siyah bir kutu iÃ§inde iri taÅŸlarÄ±yla gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran bir yÃ¼zÃ¼k vardÄ± fotoÄŸrafta. Her ne kadar kendisi aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k belirtmese de bu paylaÅŸÄ±m, Cher ile 36 yaÅŸÄ±ndaki mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ± Alexande A.E. Edwards'Ä±n niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerine neden oldu. Cher iri taÅŸlarÄ± pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l parlayan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ± "sÃ¶yleyecek kelimeler bitti" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±.

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Sosyal medya Ã¼zerinden takipÃ§ilerinin yeni yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan Cher bu konuda Ã§eÅŸitli sorularla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±."Bir dakika Ã¶nce uyandÄ±m. GÃ¶zlerimi aÃ§madan Ã¶nce hemen anneme koÅŸup yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ gÃ¶stermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o elmaslarÄ± sever. Biraz gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼m, ama sanÄ±rÄ±m bu normal. Bahse girerim annemin kulaklarÄ± dÃ¼n gece kÄ±pkÄ±rmÄ±zÄ± oldu. Onun hakkÄ±nda hikayeler anlatÄ±yoruz. Ne kadÄ±ndÄ±" diye yazdÄ±. Bu mesajÄ± paylaÅŸtÄ±ktan birkaÃ§ dakika sonra da tekrar sosyal medya sayfasÄ±na girip "Tamam.. BirkaÃ§ gÃ¶zyaÅŸÄ± " diye ekledi. Fakat Cher gerÃ§ekten sevgilisiyle niÅŸanlanÄ±p niÅŸanlanmadÄ±ÄŸÄ± konusunda bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

'ANNEM GÄ°TTÄ°'

GerÃ§ek adÄ± Cherilyn Sarkisyan olan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n annesi Georgia Holt, 10 AralÄ±k'ta 96 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z,Â bu bÃ¼yÃ¼k kaybÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±nda "Annem gitti" mesajÄ±yla duyurdu. ÅžarkÄ±cÄ±, geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±da annesinin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle hastanede tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Cher annesini kaybettikten sonra geceleri uyuyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â Â

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Cher, 2013 yÄ±lÄ±nda annesine adadÄ±ÄŸÄ± bir belgeselle konuÅŸulmuÅŸtu. Dear Mom, Love Cher adlÄ± bu belgeselde Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± annesinin Arkansas'tageÃ§en Ã§ocukluÄŸunu, altÄ± evliliÄŸini ve annelik mÃ¼cadelesini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Cher'in annesi Georgia Holt, 1950'li yÄ±llarda bazÄ± filmlerde kÃ¼Ã§Ã¼k rollerde oynadÄ±. Ama asÄ±l kariyerini dansÃ§Ä±lÄ±k ve ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±k Ã¼zerine kurdu.

AYAKLARI YERDEN KESÄ°LDÄ°

YaÅŸÄ±tlarÄ±,Â Â artÄ±k Ã§ok daha sakin bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken Cher'in bu kadar gÃ¼ndemde olmasÄ±nÄ±n nedeni kendisinden yaÅŸÃ§a genÃ§ olan Alexander E. A. Edwards ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸki. Daha doÄŸrusu Ã§ift arasÄ±ndaki 40 yÄ±llÄ±k yaÅŸ farkÄ±.Fakat buna raÄŸmen Cher ile 36 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya gÃ¶re gayet uyumlu bir iliÅŸki yaÄ±ÅŸor. Bu arada Cher'i sevgilisinin, iki oÄŸlu, 53 yaÅŸÄ±ndaki Chaz Bono ve 46 yaÅŸÄ±ndaki Elijah Blue Alman'dan bile daha genÃ§ olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Bu iliÅŸkinin aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra Cher'in genÃ§ sevgilisi uÄŸruna bÄ±Ã§ak atÄ±na yatacaÄŸÄ± sÃ¶ylentileri de yayÄ±ldÄ± .

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ESTETÄ°K YAPTIRACAK Ä°DDÄ°ALARI

Radaronline adlÄ± internet sitesinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Cher, yÃ¼z kaldÄ±rma, burun dÃ¼zelttirmenin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶ÄŸÃ¼slerini de bÃ¼yÃ¼tmeyi amaÃ§lÄ±yor. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n tÃ¼m bunlar iÃ§in 250 bin dolarÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iddialar arasÄ±nda. YakÄ±n Ã§evresine gÃ¶re Cher bu iÅŸlemleri yaptÄ±racaÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir heyecan duyuyor. Her ne kadar "Alexander benim peÅŸimden koÅŸtu" dese de sevgilisinin bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kendi Ã¼zerinde tutabilmek iÃ§in operasyon sÃ¼recinde Ã§ekmesi muhtemel acÄ±larÄ± da gÃ¶ze alÄ±yor. Bu arada Cher'in; estetik operasyonlara hiÃ§ yabancÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zaten hayatÄ± boyunca kliniklerin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

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Ã‡OCUKLARINI KIZDIRDI

Ã–te yandan Cher'in Alexander "AE" Edwards ile flÃ¶rt etmesi ve hatta onun uÄŸruna yeni estetik operasyonlarÄ± gÃ¶ze almasÄ± iki Ã§ocuÄŸu Chaz ve Elijah Blue'yu Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±. Hatta bu durum Ã¼Ã§lÃ¼ arasÄ±nda ciddi bir gerilime yol aÃ§tÄ±. Yine ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Cher, Ã§ocuklarÄ± kendisini desteklemezse 360 milyon dolarlÄ±k servetinden onlara pay vermemekle tehdit ediyor. YÄ±ldÄ±za yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re Cher'in genÃ§ sevgilisi uÄŸruna estetik operasyon geÃ§irecek olmasÄ±, Ã§ocuklarÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±rsa da o bunu umursamÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sevgilisiyle birlikte kendini daha genÃ§ hissediyor ve hayattan, eskisinden daha fazla keyif alÄ±yor.

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AÅžK, MATEMATÄ°K BÄ°LMEZ

Cher, yeni aÅŸkÄ±yla ne kadar mutlu olduÄŸunu her fÄ±rsatta gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. Ne onunla iliÅŸkisini gizliyor ne de bu aÅŸk ile ayaklarÄ±nÄ±n yerden kesildiÄŸini. Hatta bir sÃ¼re Ã¶nce sevgilisi Edwards'Ä±n bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± Twitter sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Sonra da yine sosyal medya Ã¼zerinden takipÃ§ilerinin sevgilisiyle ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Cher ile Edwards'Ä±n iliÅŸkisi ilk kez bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda, Los Angeles'taki bir restorandan el ele ayrÄ±ldÄ±klarÄ± sÄ±rada ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Hatta fotoÄŸraflarÄ± Ã§ekilirken Edwards, Cher'in elini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu. AralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±, iliÅŸkiyle ilgili en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ± oldu. Cher, bu konuda yÃ¶neltilen eleÅŸtirilere sosyal medya Ã¼zerinden yanÄ±t verdi: "AÅŸk matematik bilmez, o gÃ¶rÃ¼r" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±. Kendisinin de sevgilisinin de mutlu olduÄŸunu belirtip "Kimseyi rahatsÄ±z etmiyoruz" diye ekledi. Fakat sonra nedendir bilinmez sÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± sildi.

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ERGENLER GÄ°BÄ° Ã–PÃœÅžÃœYORUZ

Cher, son gÃ¼nlerde sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden sevgilisinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p onunla ilgili Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler yazÄ±yor. Bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda takipÃ§ileriyle bu konuda biraz "dertleÅŸti", onlardan gelen sorularÄ± samimiyetle yanÄ±tladÄ±. Bir takipÃ§isi Cher'e 'sevgilisinin en Ã§ok hangi Ã¶zelliklerine hayran olduÄŸunu" sordu. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu da bunun Ã¼zerine "O kibar, akÄ±llÄ±, komik... Biz ergenler gibi Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼yoruz" diye yanÄ±t verdi. Cher, sosyal medya Ã¼zerinden sevgilisine Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Alexander Edwards hakkÄ±nda "Onu seviyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ o korkmuyordu. Kibar, komik, yetenekli, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±. Biz birlikte konuÅŸuyoruz ve gÃ¼lÃ¼yoruz." Cher sonra da ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Biz harika bir ÅŸekilde eÅŸleÅŸtik. Daha genÃ§ olmayÄ± ister miydim? HayÄ±r..."

'TUTARLI TARAF BEN DEÄžÄ°LÄ°M'Â

Sevgilisi Edwards'Ä±n 36 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu yazan Cher, iliÅŸkide onun "tutarlÄ± taraf" olduÄŸunu belirtti. Kendisini de daha "havai" olarak tanÄ±mladÄ±. Yine de birbirlerini sevdiklerini vurguladÄ±. Bu arada kendisinin 30'lu yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸunu ama 26 yaÅŸÄ±nda bir erkekten hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip tavsiye isteyen bir takipÃ§isinin mesajÄ±na da "Bayanlar, asla vazgeÃ§meyin" diye yanÄ±t verdi Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z. Cher, Edwards hakkÄ±nda 'O benim peÅŸime dÃ¼ÅŸtÃ¼' yazarak iliÅŸkinin baÅŸlangÄ±cÄ± hakkÄ±nda da ipucu verdi.

Cher'in, kendisinden 40 yaÅŸ genÃ§ sevgilisi Alexander Edwards ise daha Ã¶nce model Amber Rose ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle konuÅŸuluyordu. Ã‡iftin bu iliÅŸkiden ÅŸu anda 3 yaÅŸÄ±nda olan Slash adÄ±nda bir Ã§ocuklarÄ± var. Amber Rose, Edwards'Ä±n kendisini Ã§ok sayÄ±da kadÄ±nla aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼p ondan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸin ilginÃ§ yani Edwards da sadakatsizliÄŸini kabul etmiÅŸti.Â

BOÅžANDIKTAN YILLAR SONRA GELEN ÅžOK Ã–LÃœM

Ä°lk evliliÄŸini 1964 ile 1975 arasÄ±nda Sonny Bono ile yapan Cher'in bu evlilikten bir Ã§ocuÄŸu oldu. Bono, bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§tikten sonra trajik bir biÃ§imde hayata veda etti. 5 Ocak 1998'de South Lake Tahoe, Kaliforniya yakÄ±nlarÄ±ndaki Heavenly Mountain Resort'un Nevada yakÄ±nlarÄ±nda kayarken bir aÄŸaca Ã§arpmasÄ± sonucu geÃ§irdiÄŸi kazada Ã¶ldÃ¼.

Cher, ikinci evliliÄŸini 1975 ile 1979 arasÄ±nda Gregg Allman ile yaptÄ±. Bu evlilikten de Elijah Blue adÄ±nda bir oÄŸlu dÃ¼nyaya geldi.