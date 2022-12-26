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'Seni sevmiyor, paran için birlikte' diyenlere yanıt verdi: Tüm servetim ona feda olsun, daha önce kimseye böyle aşık olmamıştım!

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#Liam Payne#Kate Cassidy#Cheryl
Seni sevmiyor, paran için birlikte diyenlere yanıt verdi: Tüm servetim ona feda olsun, daha önce kimseye böyle aşık olmamıştım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 15:45

Herkes onun adını daha çocukluğa yeni veda ettiği sırada kameralar karşısına çıktığında tanımıştı. Bir müzik yarışmasına katılmıştı ve bu sayede hem onun için hem de o yarışmada bir araya geldiği arkadaşları için şöhret yolu açıldı. Bir grup olarak kelimenin tam anlamıyla ortalığı kasıp kavurdular. Her biri gençti, yakışıklıydı, dünyanın dört bir yanındaki genç kızları çılgınlığa sürüklediler. Sonra onları şöhrete kavuşturan grup dağıldı. Her biri yollarına tek başlarına devam etti.

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YENİ AŞKI HAYRANLARINDAN TEPKİ ALDI
Şöhretleri de hayranları da eksilmedi. Elbette özel hayatlarına yönelik ilgi de. Artık yerinde yeller esen o grup sayesinde ünlene genç şarkıcı, çok konuşulan bir aşk yaşadı, bir erkek bebek sahibi oldu. O aşk bitti şimdi bambaşka bir aşka yelken açtı. Fakat bu defa sevgilisi yüzünden çok farklı iddialarla gündemde.

Seni sevmiyor, paran için birlikte diyenlere yanıt verdi: Tüm servetim ona feda olsun, daha önce kimseye böyle aşık olmamıştım


AŞKLARINI KIRMIZI HALIDA İLAN ETTİLER
Uzun uzun anlattığımız bu ünlü, One Direction grubuyla ünlenen Liam Payne'den başkası değil. Kendisine ün kazandıran X Factor adlıyarışmada jüri üyesi olan Cheryl ile yaşadığı aşkla çok konuşulan 29 yaşındaki Payne, ondan ayrıldıktan sonra da özel hayatı sükunet içinde geçmedi. Bir süredir de Kate Cassidy ile bir romantik bir ilişki yaşıyor. 23 yaşındaki Cassidy ile ilişkisini, bu ayın başlarında birlikte katıldıkları İngiliz Moda Ödülleri'nin kırmızı halısına el ele çıkarak gözler önüne seren Payne, sosyal medyada hayranlarının saldırısıyla karşı karşıya. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de birkaç gün önce yaşandı.

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'SENİNLE SEVDİĞİ İÇİN DEĞİL, PARAN İÇİN BİRLİKTE'
Bir takipçisi Liam Payne'e direkt mesaj gönderdi ve sevgilisi Kate Cassidy'nin, onunla sadece milyonlarca sterlinlik serveti için birlikte olduğunu yazdı. Bu mesaja öfkelenen Liam Payne de bir ekran görüntüsü aldı ve onu Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde paylaştı. Sonra da kendisine ve sevgilisine yönelik bu internet şiddetine yanıt verdi. Payne, sosyal medyadan paylaştığı yanıtında şunları yazdı: " Şunu belirtmem gerekir ki bana istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama ben Katelyn için duyduğum aşkı daha önce hiç kimse için hissetmemiştim. Birbirimizi daha iyi insanlar yapıyoruz."

Seni sevmiyor, paran için birlikte diyenlere yanıt verdi: Tüm servetim ona feda olsun, daha önce kimseye böyle aşık olmamıştım

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'PARAMI İSTİYORSA HEPSİNİ ONA VEREBİLİRİM'
Liam Payne, sevgilisine yönelik "kendisini sevmediğini, sadeCe parası için onunla birlikte olduğu" iddialarına yanıtını şöyle sürdürdü: "Eğer sadece param için benimle birlikte oluyorsa, hepsini ona verebilirim." Liam Payne, hayatında ilk kez kendisi olduğu için mutlu olduğunu ve bunun paha biçilemez olduğunu da ekledi.

DAHA ÖNCE DE AŞKLARIYLA KONUŞULDU: Her ne kadar Liam Payne, hayatında ilk defa bu kadar aşık olduğunu, daha önce kimseyi Kate Cassidy'yi sevdiği gibi sevmediğini söylese de geçmişte de buna benzer açıklamalar yapmıştı. Payne, kendisinden yaşça büyük Cheryl ile büyük bir aşk yaşamış ve ondan bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Sonra da Maya Henry ile nişanlandı ancak bu ilişki evlilikle sonuçlanmadı.

Seni sevmiyor, paran için birlikte diyenlere yanıt verdi: Tüm servetim ona feda olsun, daha önce kimseye böyle aşık olmamıştım


YAZ SONUNDA İNGİLTERE'YE TAŞINDI
Gençliğin gözdelerinden olan Liam Payne'in gönlünü kaptırdığı Kate Cassidy, gösteri dünyasında tanınan bir isim değil. Amerikalı olan Cassidy, bu yazın sonlarında Londra'ya taşındı. Sonra da Liam Payne ile yaşadığı aşk sayesinde dünyanın dikkatini çekti. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken genç kadının, Liam Payne ile çıktığı duyulunca takipçi sayısı da ani bir artış gösterdi. Payne ile Cassidy, geçen ekim ayından beri birlikte.

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Liam Payne'nin bazı hayranları, yeni aşkının onu gerçekten sevmediğini ileri sürüyor. 

Seni sevmiyor, paran için birlikte diyenlere yanıt verdi: Tüm servetim ona feda olsun, daha önce kimseye böyle aşık olmamıştım

EN ÇOK KONUŞULAN AŞKINI ONUNLA YAŞADI
Liam Payne bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini sonradan soyadını kullanmayıp sadece adıyla anılmak istediğini açıklayan Cheryl ile yaşadı. Daha önce futbolcu Ashley Cole ile evli olan sonra da Jean Bernard Fernandez Versini ile kısa süren bir evlilik yaşayan Cheryl da tıpkı Payne gibi bir müzik grubu sayesinde adını duyurmuştu. Payne'den 9 yaş büyük olan Cheyl ile genç müzisyenin aşkı 2016 yılında başladı. O dönemde çok ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre Liam Payne, Girls Aloud müzik grubuyla tanınan Cheryl'e karşı platonik aşk besliyordu.

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PLATONİK AŞKINI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ
Bu iddialara göre Cheryl, Ashley Cole ile evliyken Liam Payne, henüz 17 yaşındaydı. Ama güzel şarkıcıya uzaktan uzağa aşık olmuştu. Sonra kader onları, Payne'in yarışmacı, Cheryl'in de jüri üyesi olduğu X Factor adlı yarışmada bir araya getirdi. Liam zaten platonik bir aşk beslediği güzel kadına anında aşık oldu. Fakat o sırada Ashley Cole'dan boşanma aşamasında olan Cheryl bu durumu çok diddiye almadı. Hatta sonra 2014 yılında Fernandez Versini ile ikinci evliliğini yaptı. Ama bu bile Payne'in ona olan aşkını azaltmadı.

Seni sevmiyor, paran için birlikte diyenlere yanıt verdi: Tüm servetim ona feda olsun, daha önce kimseye böyle aşık olmamıştım


BEBEKLERİ BİLE OLDU AMA AŞK İKİ YILDA BİTTİ
2016 yılında Cheryl, ikinci eşinden de boşanınca Liam Payne bir kez daha şansını denedi ve bu kez genç kadının kalbini kazanmayı başardı. Payne, yıllarca beklediği Cheryl'i öylesine seviyordu ki ondan 9 yaş genç olmasına rağmen aşık olduğu kadını mutlu etmek için elinden geleni yaptı. Her ne kadar Cheryl'in annesi, iki evliliğinde de başarısız olan kızının bu ilişkisini onaylamasa da çift, Bear Grey adını verdikleri bir çocuk sahibi oldu. Mutlu giden ilişkileri bebeğin doğumundan sonra değişti. Sonunda da çift yol ayrımına geldi ve birbirlerinin hayatından çıktı. Liam Payne ile yıllarca uzaktan sevdiği, sonunda da gerçekten aşk yaşadığı Cheryl'in ilişkisi 2018 yılında bitti. Aşkları çok konuşulan çift durumu ortak bir açıklama ile duyurdu. Aile olarak birbirlerini sevdiklerini belirten Payne ile Cheryl, oğullarının geleceği için aralarındaki dostluğu sağlam tutacaklarını belirtti.

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GRUBUN SERÜVENİ DE KISA SÜRDÜ
2010 yılında Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles ve Louis Tomlinson ayrı ayrı olarak yarışmaya başvurmuşlardır ancak erkekler kategorisinde her biri ayrı ayrı başarısız oldu. Daha sonra konuk jüri üyesi Nicole Scherzinger'in önerisiyle beşi 23 Temmuz 2010 tarihinde saat 8:22'de bir araya getirilerek bir grup oluşturuldu ve bu beş genç yarışmacı gruplar kategorisinde yarışmaya başladı. Grup yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Yarışmanın finalinden hemen sonra yarışmayı kazansalardı kaydedilecek olan şarkıları "Forever Young" internete düştü. Aniden ünlenen grup gerçekten de büyük bir sükse yaptı. Fakat 2015 yılında, üyelerin müzik kariyerlerine aynı ayrı devam etme kararı nedeniyle dağıldı.

 

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#Liam Payne#Kate Cassidy#Cheryl

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