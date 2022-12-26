'Seni sevmiyor, paran için birlikte' diyenlere yanıt verdi: Tüm servetim ona feda olsun, daha önce kimseye böyle aşık olmamıştım!

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YENİ AŞKI HAYRANLARINDAN TEPKİ ALDI
Şöhretleri de hayranları da eksilmedi. Elbette özel hayatlarına yönelik ilgi de. Artık yerinde yeller esen o grup sayesinde ünlene genç şarkıcı, çok konuşulan bir aşk yaşadı, bir erkek bebek sahibi oldu. O aşk bitti şimdi bambaşka bir aşka yelken açtı. Fakat bu defa sevgilisi yüzünden çok farklı iddialarla gündemde.
'PARAMI İSTİYORSA HEPSİNİ ONA VEREBİLİRİM'
Liam Payne, sevgilisine yönelik "kendisini sevmediğini, sadeCe parası için onunla birlikte olduğu" iddialarına yanıtını şöyle sürdürdü: "Eğer sadece param için benimle birlikte oluyorsa, hepsini ona verebilirim." Liam Payne, hayatında ilk kez kendisi olduğu için mutlu olduğunu ve bunun paha biçilemez olduğunu da ekledi.
DAHA ÖNCE DE AŞKLARIYLA KONUŞULDU: Her ne kadar Liam Payne, hayatında ilk defa bu kadar aşık olduğunu, daha önce kimseyi Kate Cassidy'yi sevdiği gibi sevmediğini söylese de geçmişte de buna benzer açıklamalar yapmıştı. Payne, kendisinden yaşça büyük Cheryl ile büyük bir aşk yaşamış ve ondan bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Sonra da Maya Henry ile nişanlandı ancak bu ilişki evlilikle sonuçlanmadı.
EN ÇOK KONUŞULAN AŞKINI ONUNLA YAŞADI
Liam Payne bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini sonradan soyadını kullanmayıp sadece adıyla anılmak istediğini açıklayan Cheryl ile yaşadı. Daha önce futbolcu Ashley Cole ile evli olan sonra da Jean Bernard Fernandez Versini ile kısa süren bir evlilik yaşayan Cheryl da tıpkı Payne gibi bir müzik grubu sayesinde adını duyurmuştu. Payne'den 9 yaş büyük olan Cheyl ile genç müzisyenin aşkı 2016 yılında başladı. O dönemde çok ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre Liam Payne, Girls Aloud müzik grubuyla tanınan Cheryl'e karşı platonik aşk besliyordu.
PLATONİK AŞKINI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ
Bu iddialara göre Cheryl, Ashley Cole ile evliyken Liam Payne, henüz 17 yaşındaydı. Ama güzel şarkıcıya uzaktan uzağa aşık olmuştu. Sonra kader onları, Payne'in yarışmacı, Cheryl'in de jüri üyesi olduğu X Factor adlı yarışmada bir araya getirdi. Liam zaten platonik bir aşk beslediği güzel kadına anında aşık oldu. Fakat o sırada Ashley Cole'dan boşanma aşamasında olan Cheryl bu durumu çok diddiye almadı. Hatta sonra 2014 yılında Fernandez Versini ile ikinci evliliğini yaptı. Ama bu bile Payne'in ona olan aşkını azaltmadı.
GRUBUN SERÜVENİ DE KISA SÜRDÜ
2010 yılında Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles ve Louis Tomlinson ayrı ayrı olarak yarışmaya başvurmuşlardır ancak erkekler kategorisinde her biri ayrı ayrı başarısız oldu. Daha sonra konuk jüri üyesi Nicole Scherzinger'in önerisiyle beşi 23 Temmuz 2010 tarihinde saat 8:22'de bir araya getirilerek bir grup oluşturuldu ve bu beş genç yarışmacı gruplar kategorisinde yarışmaya başladı. Grup yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Yarışmanın finalinden hemen sonra yarışmayı kazansalardı kaydedilecek olan şarkıları "Forever Young" internete düştü. Aniden ünlenen grup gerçekten de büyük bir sükse yaptı. Fakat 2015 yılında, üyelerin müzik kariyerlerine aynı ayrı devam etme kararı nedeniyle dağıldı.