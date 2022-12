Miras bırakmayı bile çok görmüşlerdi: Küçük çocuk hediyeden ne anlar!

Haberin Devamı

O GÖSTERİŞLİ HAYATLARI YAŞAYANLAR ÇOCUKLARINA NE HEDİYE ALIYOR?

Elbette bazıları bu konuda da kesenin ağzını açıyor. Bunlar arasında en çok öne çıkan da Cardi B. Yoksul bir geçmişten gelen iki çocuk annesi şarkıcı, hem kendisine, hem kocası Offset'e hem de iki küçük çocuğuna "abartı" sınırlarını aşan hediyeler satın alıyor. Bütün bunları da sosyal medya hesabından ilan ediyor. Ama büyük servetlere sahip olan bütün ünlüler onun gibi değil. Bazıları, özellikle de küçük çocukları söz konusu olduğunda bu konuda gerçekten "eli sıkı" davranıyor. Hatta belli bir yaşa gelmeyen çocuklarına, önemli günlerde hediye almayanlar da çoğunlukta. Gelin yaklaşan yeni yıl telaşı içinde küçük çocukları için "tek kuruş" harcamayan o ünlülere bir bakalım.

Haberin Devamı

Çocuklarına hediye alma konusunda katı kuralları olan ünlü çiftlerden biri Mila Kunis ile Ashton Kutcher. Çift, bundan birkaç yıl önce, iki çocuklarına miras bırakmayı planlamadıkları konusunda yaptıkları açıklamayla şimşekleri üzerlerine çekmişti. Onun ardından da yine iki küçük çocuklarını sürekli yıkamadıklarını söyleyerek başka bir tartışma başlatmışlardı. Mila Kunis ile Ashton Kutcher'ın yeni yıl ya da onun gibi önemli günlerde çocuklarına aldıkları hediyeler konusunda da sıkı kuralları var.

'KÜÇÜK ÇOCUKLARA HEDİYE ALMAK DOĞRU DEĞİL'

2015 yılında evlenen Kunis ile Kutcher'ın Wyatt Isabella adında 8 yaşında bir kızı ile Dimitri Portwood adında altı yaşında bir oğlu var. Ünlü çift mesleklerinden dolayı hatırı sayılır bir servete sahip olan çift, çocuklarına önemli günlerde hediye almaya yeni başladı. Ama onların da öyle çok pahalı hediyeler olduğu sanılmasın. Kunis ile Kutcher, bir süre önce Entertainment Weekly'ye verdikleri röportajda, geleneklerinin "çocuklara hediye almama" üzerine kurulu olduğunu söylemişti. Özellikle de çocukları küçük yaştayken.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncunun çocuklarının dadısıydı, sonra onun karısı oldu Haberi görüntüle

HEDİYELERE BOĞMAK YERİNE HAYATI ÖGRETİYORLAR

Bu konuda Mila Kunis şunları söylemişti: " Biz kızımızın iki yaşında olduğu yıl ona hiçbir hediye almadık. Ona büyükannesi ve büyükbabası hediye aldı. Bir çocuk hediye aldıkça bir süre sonra ona değer vermemeye başlar." Kunis, küçük yaşta çocuklara alınan çok sayıda hediyenin "heba olduğu" görüşünde. Bu yüzden de büyükanne ve büyükbabalarına hediye konusunda neredeyse yalvardıklarını söylemişti: "Hiç değilse bir tane hediye seçin. Aksi halde gelen hediyeleri, çocuk hastanelerine bağışlamak zorunda kalacağız. Ya da sizin istediğiniz başka bir yere. Bizim geleneğimiz bu." Mila Kunis ve Ashton Kutcher elbette iki çocuklarına güzel bir hayat sunup onları bütün imkanlarını kullanarak iyi ve rahat yetiştiriyor. Birkaç yıl önce başlattıkları çocuklara hediye alma alışkanlığını da belirli kurallar çerçevesinde yerine getiriyor. Onlara çok sayıda hediye almak yerine az hediyeyle yetinmeyi öğretmeye çalışıyorlar.

Haberin Devamı

MİRAS BIRAKMAYACAKLARINI SÖYLEMİŞLERDİ

Mila Kunis ile Ashton Kutcher, sık sık çocuklarına dair yaptıkları açıklamalarla gündeme geliyorlar. Bunlardan biri bundan birkaç yıl önce, katıldıkları bir radyo programında geldi. Çift, çocuklarına miras bırakmayı düşünmediklerini söyledi. Kutcher “Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu” dedi. Mila Kunis ile servetlerini yardım vakıflarına bağışlamayı planladıklarını söyleyen Kutcher, çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirtti.

Haberin Devamı

'UKRAYNA'DA HER İSTEDİĞİMİZDE SICAK SU BUAMIYORDUK'

Geçen yıl da ünlü çift, çocuklarını sadece gerektiği zaman yıkadıklarını açıklayarak gündeme oturmuş ve eleştiri konusu olmuştu. Dax Shepard ve Monica Padman'in sunduğu Armchari Expert adlı yayına konuk olan Mila Kunis çocuklarını, her gün yıkamadığını anlattı. Güzel oyuncu "Yeni doğan bebeklerini her gün yıkayan bir ebeveyn olmadığını" itiraf etti. Mila Kunis ile Ashton Kutcher, çocuklarını sadece üzerlerinde belirgin bir kir gördükleri zaman yıkadıklarını da sözlerine ekledi. Monica Padman'ın, Kunis'e yönelttiği günlük duş alma ile ilgili soruya güzel oyuncu "Benim çocukluğumda sıcak suyumuz yoktu. Bu yüzden de çok fazla duş almazdım" diye yanıt verdi. Mila Kunis, Ukrayna'nın Chernivtsi kentinde doğdu ve hayatının ilk yedi yılını orada geçirdi.

Haberin Devamı

FİZİKSEL HEDİYELER YERİNE GÜZEL ANILAR

Bütün zenginliğine rağmen çocuklarını hediyeye boğmaktan kaçınan bir başka ünlü de Drew Barrymore. 10 ve 8 yaşlarında iki tane kızı bulunan Barrymore, bu ayın başlarında ET'ye verdiği röportajda "fiziksel hediyelerden çok onların hayatla ilgili deneyimlerini geliştirecek seçenekler" yaratmaya çalıştığını anlattı. Güzel oyuncu "Onlara o yaştakilerin sevmeyeceğini düşündüğüm hediyeler vermem. Ama onlara her zaman, güzel anılar biriktirip yeni hayat deneyimleri edinecekleri yerlere götürürüm" diye konuştu.

OYUNCAKLARA YATIRIM YAPMAK İSTEMİYOR

Drew Barrymore, "güzel bir hatıranın en iyi hediye olduğu" görüşünde. "Bir oyuncak bebek evi ya da bunun gibi bir şeye yatırım yapmaktan daha anlamlı olduğunu düşünüyorum" diyerek bu konudaki görüşünü anlattı. Fakat kendisinin çocuklarına hiç hediye almayan katı ve soğuk bir anne olmadığını da sözlerine ekledi.

ONUN GÖRÜŞLERİ DE BENZER

Kim Kardashian'ın ve ailesinin ne kadar gösterişli hayatlar sürdürdüğünü bilmeyen kalmadı artık. Birbirlerine önemli günlerde aldıkları dudak uçuklatan, her biri birçok insan için servet değerinde olan hediyeler aldıklarını da. Peki ya eski eşi Kanye West ile Kardashian'ın çocuklarına hediye verme konusunda dikkatli davrandıklarından haberiniz var mı? Kardashian, bundan birkaç yıl önce Allure dergisine verdiği röportajda, o sırada evli olduğu Kanye West ile çocuklara hediye konusunda çok konuştuklarını ve sonunda hediye verme konusunda bazı kriterler belirlediklerini söylemişti. Kardashian'ın dediğine göre küçük çocuklara "ayakları yere basan" hediyeler vermeyi alışkanlık haline getirmişlerdi.

Gözden Kaçmasın Onu sevgilisiyle görmek mucize gibi bir şeydi: Meğer saman altından su yürütmüş Haberi görüntüle

HEDİYE YOK AMA ÜNLÜ ŞARKICIYLA DÜET YAPTI

Fakat Kardashian'ın "ayakları yere basan hediye" konusundaki kıstasları biraz farklı. Birkaç ay önce en büyük kızı North'un bir arkadaşının doğum günü için kendi özel uçağını ödünç verdiğini hatırlatalım. Bunun yanı sıra Kardashian- Jenner ailesinin bu yıl düzenlediği Noel partisi de özellikle büyük kızı North için bir tür hediye sayılabilir. Çünkü 9 yaşındaki küçük kız çok sevdiği şarkıcı Sia ile birlikte düet yaptı o partide. Ailenin üyeleri de her yıl geleneksel olarak düzenledikleri partide çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Partinin yapıldığı malikanenin girişinin, yüzlerce kırmızı gülle süslendiği dikkatlerden kaçmadı. Uzun sözün kısası, Kim Kardashian her ne kadar çocuklarına pahalı hediyeler yerine daha ayakları yere basan hediyeler vermeyi tercih ettiğini söylese de zaten onun çocuklarının hayatı, milyonlarca yaşıtlarının rüyalarında bile göremeyeceği türden.

Kardashian- Jenner ailesinin Noel partisinden sosyal medyaya yansıyan görüntüler, kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklattı.

HEDİYE KONUSUNDA KİMSE ELİNE SU DÖKEMEZ!

Gösteri dünyasında gösterişli hediye konusunda kimse Cardi B'nin eline su dökemez. Şu anda 4 yaşında olan kızı Kulture için henüz bir bebekken satın aldığı pırlantalı bilezikle olay yaratan şarkıcı, bu sene Noel'de de geleneğini bozmadı. Cardi B. sadece kendi çocuklarına değil, ailesindeki bütün çocukları hediyelere boğdu. Kısa süre önce bir erkek bebek dünyaya getiren Cardi B, hediyelerle dolu Noel ağacının videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cardi B'nin hediyelerle dolu Noel ağacından görüntüler, sosyal medyada olay oldu.