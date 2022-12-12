AltÄ± yÄ±llÄ±k cinsel perhizinin sona erdiÄŸini ilÃ¢n etti: Benim de artÄ±k bir sevgilim var

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HAYATINDAKÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸta rol aldÄ±ÄŸÄ±, Steven Spielberg imzalÄ± E.T adlÄ± filme ÅŸÃ¶hreti bulan, sonra da Ã§ok Ã§alkantÄ±lÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren 47 yaÅŸÄ±ndaki Drew Barrymore sonunda yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na son verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ki Ã§ocuk annesi Barrymore, yine kendi programÄ±nda hayatÄ±ndaki bu deÄŸiÅŸikliÄŸi itiraf etti.

Ã–NCE SESSÄ°Z KALDI, SONRA Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Barrymore, kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan programÄ±nda meslektaÅŸÄ± Whoopi Golderg'i konuk etti. Konu dÃ¶nÃ¼p dolaÅŸÄ±p gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkilerine geldi. Sonunda Goldberg "Son gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde hayatÄ±nda biri yoktu. Ä°kimiz de bekÃ¢rdÄ±k. Kimseyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yordun. Åžimdi hayatÄ±nda biri var mÄ±?" dedi. Ä°ÅŸte bu sorunun ardÄ±ndan Barrymore'un itirafÄ± geldi. KÄ±sa bir sÃ¼re sessiz kalan Barrymore, meslektaÅŸÄ±nÄ±n bu sorusuna "evet" diye yanÄ±t verdi. Barrymore, flÃ¶rt ettiÄŸi kiÅŸinin kim olduÄŸunu sÃ¶ylemedi. Fakat geÃ§miÅŸten tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± biri olduÄŸunu sÃ¶yleyerek kÃ¼Ã§Ã¼k bir ipucu vardÄ±. Zaten Ã¶nceden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir olmasaydÄ± bÃ¶yle bir giriÅŸimde asla bulunmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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'YALNIZLIÄžA Ã‡OK ALIÅžTMIÅžTIM'

Bunun ardÄ±ndan Drew Barrymore ÅŸu sÃ¶zleri sÃ¶yledi: "Ã‡Ã¼nkÃ¼ yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±m Ã§ok uzun sÃ¼rdÃ¼. Biraz endiÅŸe etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. YalnÄ±zlÄ±ÄŸa alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m ve yalnÄ±z olma konusunda Ã§ok iyiydim." Her ne kadar kendi deyimiyle "cinsel perhizine" son vermiÅŸ olsa da Drew Barrymore, yakÄ±n bir sÃ¼reÃ§te tekrar evlenmeye hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

BAZI KONULARDA UMUT VERDÄ°: Güzel oyuncu, hayatÄ±na giren bu kiÅŸinin kendisine bazÄ± konularda umut verdiÄŸini saklamadÄ±. "Bana, dünyada, sizi telefonla arayacak, bir kartpostal gönderecek kadar kibar insanlarÄ±n olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±" diye konuÅŸtu.

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'KÄ°MSE BENÄ°MLE Ä°LGÄ°LENMEDÄ°'

Barrymore bundan bir sÃ¼re Ã¶nce de baÅŸka bir itirafta bulunmuÅŸtu. Oyuncu bazÄ± online flÃ¶rt uygulamalarÄ±na Ã¼ye olduÄŸunu fakat orada da hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Bir yÄ±l Ã¶nce bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± itirafta bÃ¶yle uygulamalardan birine Ã¼ye olduÄŸunu ama kimsenin kendisine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Barrymore "Bu benim moralimi bozdu. Tam bir kaybeden olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼ bana."

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KENDÄ°NÄ° ÇOCUKLARINA ADAMIÅž: Üçüncü eÅŸinden, 10 yaÅŸÄ±nda Olive ve 8 yaÅŸÄ±nda Frankie adÄ±nda iki kÄ±z çocuk annesi olan Drew Barrymore, bütün vaktini onlara ayÄ±rmasÄ± nedeniyle boÅŸandÄ±ÄŸÄ± 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana romantik iliÅŸkiler için vakit bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Barrymore, gençlik yÄ±llarÄ±nda hayatÄ±nÄ± "zevk alma" üzerine ÅŸekillendirdiÄŸini belirtip, iki çocuk annesi olduktan sonra bu konudaki düÅŸüncesinin deÄŸiÅŸtiÄŸini yazdÄ±. Ünlü oyuncu satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: "Bekar bir anne olduktan sonra özel iliÅŸkiler için zaman bulamadÄ±m." Barrymore ÅŸimdi iki kÄ±zÄ±yla meÅŸgul olup hayatÄ±nÄ± sürdürmenin ise kendisi için büyük bir gurur ve memnuniyet kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu ekledi.

Barrymore, geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde 2012 ile 2016 arasÄ±nda evli kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eÅŸi Will Kopelman'dana boÅŸandÄ±ktan sonra hiÃ§ kimseyle birlikte olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, romantik iliÅŸki yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda cinsel perhizde olduÄŸunu sÃ¶yledi. Barrymore daha sonra kendine ait bloÄŸunda bu konuda bir yazÄ± kaleme aldÄ±. Barrymore "CinselliÄŸe ihtiyacÄ± olan ve dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±p bu tÃ¼rden insanlarla iletiÅŸim kuran biri deÄŸilim" diye yazdÄ±. Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Ben kÄ±zlarÄ±mÄ±n ve bir kadÄ±n olarak kendimin bu dÃ¼nyadaki iÅŸlevini bulup bunu geliÅŸtirmeye derinden baÄŸlÄ± biriyim."

Oyuncu John Drew Barrymore ile Jaid Barrymore'un kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gelen Drew Barrymore'un dedesi John da dÃ¶neminin tanÄ±nmÄ±ÅŸ oyuncularÄ±ndan biriydi. O dÃ¼nyaya geldikten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra anne ve babasÄ± boÅŸandÄ±. Barrymore, kariyerine 11 aylÄ±kken bir kÃ¶pek mamasÄ± reklamÄ±yla baÅŸladÄ±. 1980 yÄ±lÄ±nda yani 5 yaÅŸÄ±ndayken de Altered States adlÄ± filmde oynadÄ±. Ama kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta asÄ±l ÅŸÃ¶hretini Steven Spielberg'in E.T. adlÄ± filmiyle kazandÄ±. 1984 tarihli Irreconcilable Differences filmiyle AltÄ±n KÃ¼re'ye aday gÃ¶sterildi.

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Ama erken yaÅŸta gelen ÅŸÃ¶hreti pek de baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶netemedi. HenÃ¼z 9 yaÅŸÄ±ndayken sigara ve alkol kullanmaya baÅŸladÄ±. Bir yÄ±l sonra da artÄ±k uyuÅŸturucu hayatÄ±na girmiÅŸti.12 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde ise kelimenin tam anlamÄ±yla uyuÅŸturucunun her tÃ¼rÃ¼ne baÄŸÄ±mlÄ± hale geldi. O dÃ¶nemde yani Ã§ocukluktan Ã§Ä±kÄ±p genÃ§ kÄ±zlÄ±ÄŸa geÃ§iÅŸte bu kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla anÄ±ldÄ±.

1995 yÄ±lÄ±nda Ã‡Ä±ÄŸlÄ±k adlÄ± filmde rol aldÄ±. Bu yapÄ±m, uzun sÃ¼re Sinema dÃ¼nyasÄ±nda baÅŸarÄ±ya hasret kalan Barrymore iÃ§in yeniden doÄŸuÅŸ oldu. Bu arada "The Wedding Singer", "Never Been Kissed", "50 First Dates", "Music and Lyrics" adlÄ± romantik komedilerde oynadÄ±. ArdÄ±ndan Charlie'nin Melekleri, Donnie Darko gibi yapÄ±mlarda hem rol aldÄ±, hem de yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendi.

HOLLYWOOD'DAKÄ° EN KISA EVLÄ°LÄ°KLERDEN BÄ°RÄ°

Barrymore, Hollywood'un en kÄ±sa sÃ¼ren evliliklerinden birinin de kahramanÄ± aynÄ± zamanda. Ä°lk evliliÄŸini 1994 yÄ±lÄ±nda Jeremy Thomas ile yapan Barrymore, aynÄ± yÄ±l boÅŸandÄ±.

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YÄ°NE HÃœSRAN, YÄ°NE AYRILIK

2001 ile 2002 arasÄ±nda Tom Green ile evli kaldÄ±.

Ä°KÄ° Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLDU

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ ve ÅŸu ana kadarki son evliliÄŸini ise 2012 ile 2014 arasÄ±nda Will Kopelman ile yaptÄ±. Bu evlilikten iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor.

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY