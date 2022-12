AltÄ± yÄ±llÄ±k cinsel perhizinin sona erdiÄŸini ilÃ¢n etti: Benim de artÄ±k bir sevgilim var

Haberin Devamı

HAYATINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ İTİRAF ETTİ

Küçücük yaşta rol aldığı, Steven Spielberg imzalı E.T adlı filme şöhreti bulan, sonra da çok çalkantılı bir hayat sürdüren 47 yaşındaki Drew Barrymore sonunda yalnızlığına son verdiğini açıkladı. İki çocuk annesi Barrymore, yine kendi programında hayatındaki bu değişikliği itiraf etti.

ÖNCE SESSİZ KALDI, SONRA İTİRAF ETTİ

Barrymore, kendi adını taşıyan programında meslektaşı Whoopi Golderg'i konuk etti. Konu dönüp dolaşıp gönül ilişkilerine geldi. Sonunda Goldberg "Son görüştüğümüzde hayatında biri yoktu. İkimiz de bekârdık. Kimseyle görüşmüyordun. Şimdi hayatında biri var mı?" dedi. İşte bu sorunun ardından Barrymore'un itirafı geldi. Kısa bir süre sessiz kalan Barrymore, meslektaşının bu sorusuna "evet" diye yanıt verdi. Barrymore, flört ettiği kişinin kim olduğunu söylemedi. Fakat geçmişten tanıdığı biri olduğunu söyleyerek küçük bir ipucu vardı. Zaten önceden tanıdığı bir olmasaydı böyle bir girişimde asla bulunmayacağını sözlerine ekledi.

'YALNIZLIĞA ÇOK ALIŞTMIŞTIM'

Bunun ardından Drew Barrymore şu sözleri söyledi: "Çünkü yalnızlığım çok uzun sürdü. Biraz endişe etmeye başlamıştım. Yalnızlığa alışmıştım ve yalnız olma konusunda çok iyiydim." Her ne kadar kendi deyimiyle "cinsel perhizine" son vermiş olsa da Drew Barrymore, yakın bir süreçte tekrar evlenmeye hazır olmadığını sözlerine ekledi.

BAZI KONULARDA UMUT VERDİ: Güzel oyuncu, hayatına giren bu kişinin kendisine bazı konularda umut verdiğini saklamadı. "Bana, dünyada, sizi telefonla arayacak, bir kartpostal gönderecek kadar kibar insanların olduğunu kanıtladı" diye konuştu.

'KİMSE BENİMLE İLGİLENMEDİ'

Barrymore bundan bir süre önce de başka bir itirafta bulunmuştu. Oyuncu bazı online flört uygulamalarına üye olduğunu fakat orada da hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Bir yıl önce bu konuda yaptığı itirafta böyle uygulamalardan birine üye olduğunu ama kimsenin kendisine ulaşmadığını söyledi. Barrymore "Bu benim moralimi bozdu. Tam bir kaybeden olduğumu düşündürdü bana."

KENDİNİ ÇOCUKLARINA ADAMIŞ: Üçüncü eşinden, 10 yaşında Olive ve 8 yaşında Frankie adında iki kız çocuk annesi olan Drew Barrymore, bütün vaktini onlara ayırması nedeniyle boşandığı 2016 yılından bu yana romantik ilişkiler için vakit bulamadığını yazdı. Barrymore, gençlik yıllarında hayatını "zevk alma" üzerine şekillendirdiğini belirtip, iki çocuk annesi olduktan sonra bu konudaki düşüncesinin değiştiğini yazdı. Ünlü oyuncu satırlarını şöyle sürdürdü: "Bekar bir anne olduktan sonra özel ilişkiler için zaman bulamadım." Barrymore şimdi iki kızıyla meşgul olup hayatını sürdürmenin ise kendisi için büyük bir gurur ve memnuniyet kaynağı olduğunu ekledi.

Barrymore, geçen kasım ayının son günlerinde 2012 ile 2016 arasında evli kaldığı üçüncü eşi Will Kopelman'dana boşandıktan sonra hiç kimseyle birlikte olmadığını, romantik ilişki yaşamadığını, aynı zamanda cinsel perhizde olduğunu söyledi. Barrymore daha sonra kendine ait bloğunda bu konuda bir yazı kaleme aldı. Barrymore "Cinselliğe ihtiyacı olan ve dışarı çıkıp bu türden insanlarla iletişim kuran biri değilim" diye yazdı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: " Ben kızlarımın ve bir kadın olarak kendimin bu dünyadaki işlevini bulup bunu geliştirmeye derinden bağlı biriyim."

Oyuncu John Drew Barrymore ile Jaid Barrymore'un kızı olarak dünyaya gelen Drew Barrymore'un dedesi John da döneminin tanınmış oyuncularından biriydi. O dünyaya geldikten kısa bir süre sonra anne ve babası boşandı. Barrymore, kariyerine 11 aylıkken bir köpek maması reklamıyla başladı. 1980 yılında yani 5 yaşındayken de Altered States adlı filmde oynadı. Ama küçük yaşta asıl şöhretini Steven Spielberg'in E.T. adlı filmiyle kazandı. 1984 tarihli Irreconcilable Differences filmiyle Altın Küre'ye aday gösterildi.

Ama erken yaşta gelen şöhreti pek de başarılı bir şekilde yönetemedi. Henüz 9 yaşındayken sigara ve alkol kullanmaya başladı. Bir yıl sonra da artık uyuşturucu hayatına girmişti.12 yaşına geldiğinde ise kelimenin tam anlamıyla uyuşturucunun her türüne bağımlı hale geldi. O dönemde yani çocukluktan çıkıp genç kızlığa geçişte bu kötü alışkanlıklarıyla anıldı.

1995 yılında Çığlık adlı filmde rol aldı. Bu yapım, uzun süre Sinema dünyasında başarıya hasret kalan Barrymore için yeniden doğuş oldu. Bu arada "The Wedding Singer", "Never Been Kissed", "50 First Dates", "Music and Lyrics" adlı romantik komedilerde oynadı. Ardından Charlie'nin Melekleri, Donnie Darko gibi yapımlarda hem rol aldı, hem de yapımcılığını üstlendi.

HOLLYWOOD'DAKİ EN KISA EVLİLİKLERDEN BİRİ

Barrymore, Hollywood'un en kısa süren evliliklerinden birinin de kahramanı aynı zamanda. İlk evliliğini 1994 yılında Jeremy Thomas ile yapan Barrymore, aynı yıl boşandı.

YİNE HÜSRAN, YİNE AYRILIK

2001 ile 2002 arasında Tom Green ile evli kaldı.

İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Üçüncü ve şu ana kadarki son evliliğini ise 2012 ile 2014 arasında Will Kopelman ile yaptı. Bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY