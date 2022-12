Bir zamanlar 'meteliğe kurşun atıyordu': 35 dakikada bir milyon kazandı

Haberin Devamı

KAZANDIĞI PARA HERKESİN ÇENESİNİ YORDU

Evet... Cardi B'den söz ediyoruz... Bir zamanlar ekonomik olarak güçlük çeken sonra da kariyerinde zirveye çıkıp parasını düşünmeden harcayan Cardi B.'nin son birkaç gündür bütün dikkatleri üzerine çekmesinin nedeni yine parası. Ama bu kez harcadığı değil, kazandığı para. Gerçek adı Belcalis Almánzar olan 30 yaşındaki şarkıcı, geçen hafta sonu Miami'de bir özel etkinlikte sadece 35 dakika konser verdi ve bunun karşılığında tam 1 milyon dolar kazandı...

DEKONTU PAYLAŞTI

Yarı Dominikli yarı Trinidadlı olan Cardi B, geçen cuma günü Miami'de üst düzey bankacıların konuk olduğu bir gecede sahneye çıktı. Ertesi gün de Twitter sayfasına girip bu konuda bir mesaj paylaştı. Cardi B " Dün akşam Amerika'nın en iyi bankacıları için bir sahne performansı sergiledim. Sahneye çıkmak benim için bir tutku" satırlarını yazdı. Bunun üzerine bir takipçisi, Cardi B'nin "arka bahçede konser verdiğini" yazıp onu eleştirdi. Ünlü şarkıcı da bunun altında kalmadı ve yine sosyal medya sayfasından şu yanıtı yazdı: "400 kişilik özel bir etkinlikte seçkin bankacılar için sadece 35 dakikalık bir konser verdim. Karşılığında bana 1 milyon dolar ödeme yapıldı. Bunu bir düşünün, Grammy kazanan biri hakkında yazıyorsunuz." Hatta Cardi B bununla yetinmeyip o gece kazandığı 1 milyon doların dekontunu da paylaştı sayfasında.

'RAKAMLARDAN SÖZ EDELİM': Bu, Cardi B'nin kazandığı milyonları ilk kez böyle gözler önüne serişi değil. Ünlü şarkıcı 2019 yılında çıktığı ABD turnesinde de her sahne performansı için 1 milyon dolar kazandığını konu eden bir haberi de sosyal medyadan paylaşıp kendini övdü. Cardi B. "Dikkat edin...Sadece 7 gösteriydi... Rakamlardan söz edelim" diye yazdı.

GÖSTERİ DÜNYASININ EN RENKLİ SİMALARINDAN BİRİ

Eleştireni çok olsa da Cardi B, gösteri dünyasının en kendine özgü simalarından biri. Maddi varlığını sergilemesi bir yana, sosyal medyadaki "kusursuz görüntü" tutkusunu alaya alan paylaşımlarıyla da tanınıyor. Nitekim geçen yaz bu tür bir paylaşımı takipçilerini epey neşelendirmişti. Cardi B, bu yılın temmuz ayında bacaklarındaki selülit ve çatlakları gözler önüne seren bir fotoğrafını bir doğal haliyle bir de filtresiz haliyle paylaştı.

BÜTÜN SELÜLİTLERİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Cardi B'nin, üzerinde aynı kıyafetle ve aynı havuz başında çektirdiği pozlardan filtreli olanında şarkıcı kusursuz görünüyor. Fakat şarkıcının filtresiz pozunda ise bacaklarındaki selülitler ve çatlaklar ilk bakışta belli oluyor. Gerçek adı Belcalis Almanzar olan 30 yaşındaki iki çocuk annesi Cardi B'nin bu paylaşımına 136 milyon takipçinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok takipçisi onun her haliyle iyi göründüğünü belirtti.

'KORKMAM, GERÇEK YÜZÜMÜ GÖSTERİRİM'

Cardi B, zaman zaman yaptığı bu tür paylaşımların bir örneğini de yine geçtiğimiz yaz aylarında sergiledi. Uyandıktan 20 dakika sonra çektiğ ibir videoyu paylaşan Cardi B. "Bu, uyandıktan 20 dakika sonra benim yüzüm: Filtre yok, saçlarımı taramadım, dudaklarıma parlatıcı sürdüm, hepsi bu" diye yazdı. Siyah bir tişört giyen Cardi B, hiçbir zaman kendisini olduğu gibi göstermekten korkmadığını da anlattı. Şarkıcı, kendini olduğu gibi sevdiğini de ekledi. Takipçilerinin birçoğu Cardi B'nin videoda verdiği "kendinizi olduğunuz gibi sevin" mesajını destekleyip bazı acınacak haldeki insanların, başkalarının ruh halini de aşağıya çekmeye çalıştığını ileri sürdü.

'DOĞUM YAPIP ESTETİK OPERASYON GEÇİREMEZSİNİZ'

Ünlü şarkıcı ikinci bebeğini dünyaya getirdikten sonra hakkında ortaya atılan 'doğum yaptıktan hemen sonra estetik operasyon geçirip yağlarını aldırdı" iddialarını da yine bir sosyal medya paylaşımıyla yalanlamıştı. 2021 yılında doğum yaptıktan sonra bir etkinliğe katılmış ve orada giydiği iddialı kıyafet içindeki görüntüsü bu estetik iddialarına yol açmıştı. Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde bu iddialara yanıt verdi Cardi B. Herkesin kendisine "yağ mı aldırdığını yoksa karnını mı gerdirdiğini" sorduğunu belirten Cardi B "Doğum yaptıktan hemen sonra estetik operasyon geçiremezsiniz, özellikle de ben" dedi. Cardi B, ikinci doğumu sırasında çok kan kaybettiğini vurgulayarak "Bir gün takipçileriyle nasıl zor bir doğum yaptığını da konuşacağını" ekledi.

HAYATI TAM BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ: Cardi B. sosyal medyada kendisinin de ifade ettiği gibi "gerçek yüzünü" gözler önüne sermekten çekinmese de katıldığı davet ya da etkinliklerde giydiği sıra dışı kıyafetlerle dikkat çekmeyi de başarıyor. Offset ile evliliğinden Kulture Kiari adında üç yaşında bir kızı ve Wave Set adında 1 yaşında bir oğlu olan Cardi B. sürdürdüğü lüks hayatla da dikkat çekiyor. Çocukları için dudak uçuklatan maddi değer taşıyan hediyeler almaktan çekinmeyen Cardi B'nin yaşam öyküsü ve bugünlere gelişi aslında bir "başarı öyküsü."

Cardi B. 2021 yılının kasım ayında yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti. Müzik dünyasının, lüks harcamalarıyla en çok konuşulan ünlülerinden biri olan Cardi B, milyon dolarlık emlak portföyüne bir yenisini daha ekledi. Üstelik de "evim" dediği New York'ta. Sarayı andıran yeni evinin girişinde çektirdiği bir pozunu da sosyal medya hesabından "Kendimle gurur duyuyorum" mesajı eşliğinde paylaştı. 28 yaşındaki Cardi B, takipçilerine "Evimde küçük bir tur isterseniz, bana Haber verin" diye seslendi.Cardi B. o paylaşımı yaptığı sırada henüz dekorasyonu tamamlanmamış olan evinin girişinde çekilen fotoğrafını paylaştığı mesajına "Son günlerde sadece tek bir yerde yaşamıyorum, işim gereği her yerdeyim" diye başladı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Kesin olan bir şey var ki memleketim olan New York'ta da bir eve ihtiyacım vardı. Kendimde çok gurur duyuyorum. Nerede olurlarsa olsunlar çocuklarımın, rahat olmaları için çok çalışıyorum. Ben ve kocam New York'ta bir ev sahibi olmayı her zaman hayal ettik. Sonunda Atlanta ve Los Angeles'taki evlerimiz dışında portföyümüze New York'ta da bir ev kattık." Cardi B, New York'ta da bir evi olduğu için artık ailesiyle rahatça bir araya gelebileceğini de satırlarına ekledi. Hayatı boyunca pek çok şey başardığını anlatan ünlü şarkıcı yine de ulaşmak istediği hedeflerden çok uzakta olduğunu belirtti.

YOKSULUK İÇİNDE BÜYÜDÜ

Cardi B, New York'ta 1992 yılında dünyaya geldi. Latin kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı yoksul semtlerden birinde büyüdü. Dominik Cumhuriyeti doğumlu bir baba ile Trinidadlı bir annenin kızı olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de çalıştığı için büyükannesi büyüttü. Cardi B, ekonomik güçlükler yüzünden okula gidemediği için bir süpermarkette kasiyer olarak çalışmaya başladı. Fakat, o dönemde çok az para kazanıyordu.

HAYATINI DEĞİŞTİREN TEKLİF

Sonra süpermarketteki patronu ona hayatını değiştirecek bir öneride bulundu: Striptiz kulüplerinde çalışmasını öğütledi ve ona "Tipin de bu işe müsait" dedi. Bu öneriyi dikkate alan Cardi B de bölgedeki kulüplerden birinde işe girdi. Gerçekten de bir anda dar bir çevrede de olsa adını duyurdu. O dönemde kazandığı parayla yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmeye başladı. Fakat ailesine bir türlü gerçeği, yani bir striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemiyordu. Bunu yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti.

KARİYERİNE YALAN SÖYLEYEREK BAŞLADI

Cardi B, annesine striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemedi. Bunun yerine zengin bir çiftin çocuklarına bakıcılık yaptığını söyledi. Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Çocukların biri 8 diğeri 9 yaşında. Onların ev ödevlerine yardım ediyorum. Bunun karşılığında da bana günde 100 dolar ödüyorlar." Annesi tüm bu anlatılanlara inandı ve kızının bu işe devam etmesine izin verdi.

EĞİTİMİNİ BİR TÜRLÜ TAMAMLAYAMADI

Oysa Cardi B, o parayı gece kulüplerinde striptiz yaparak para kazanıyordu. Annesi bilse belki bundan hoşlanmazdı ama o dönem Cardi B'ye bugünlere uzanan kapıyı araladı. Gece kulübünde sempatisini iyice artıran Cardi B, yine bir röportajında "Orada çalışmama beni bir sürü olumsuz gelişmeden korudu. O sayede okula devam edebildim" diye anlatmıştı. Fakat Cardi B, o süreçte eğitimini sürdürse de şöhret olduktan sonra okulu bıraktı.

BASAMAKLARI KOŞARAK TIRMANDI: Striptiz gösterileri sayesinde sempati toplayan Cardi B yine o sayede bir TV programına dahil oldu. Kamera karşısında da milyonlarca kişinin ilgisini çekti ve sempatisini kazandı. O programın da rüzgarıyla kendisini bugünkü şöhretine taşıyacak olan Bodak Yellow adlı ilk single'ını yayınladı. Ondan sonra da müzik dünyasında şöhret basamaklarını koşarak tırmandı.

Cardi B ile Offset , ünlü şarkıcının satın aldığı lüks bir markaya ait çantaları sosyal medyada paylaştıkları için de eleştiri konusu olmuşlardı. Çift; bu eleştirilere de yanıt vermişti. Offset, Cardi B'nin satın aldığı lüks markaya ait çantalarla çekilen bir fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Offset "Siyah insanların da lüks tüketim ürünlerine ulaşabilmesinin tartışma konusu olmaması gerektiğini" savundu. Cardi B de Instagram TV'de paylaştığı bir videoda bütün bu eleştirilerin kendisine ilginç geldiğini belirterek "Beyaz ünlüler böylesine incelenmiyor" diye konuştu. Cardi B. ünlü markanın çantalarından bir değil dört tane satın aldığını da belirtti.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM