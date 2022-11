Onu sevgilisiyle gÃ¶rmek mucize gibi bir ÅŸeydi: MeÄŸer saman altÄ±ndan su yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ

Haberin Devamı

MERAK EDİLMEK İÇİN ÇOK NEDENİ VAR

Bu girişin ardından şöyle bir soru soralım... Bugüne kadar özel hayatını çok merak ettiğiniz halde bir türlü bu merakı gideremediğiniz ünlüler kimler? Büyük olasılıkla bu soruyu 10 kişiye sorsak 7 ya da 8 kişisi "Kendall Jenner" diye yanıt verir. Bu kadar merak edilmek için bir sürü nedeni var çünkü genç modelin. Öncelikle, ailesi bütün hayatını kameralar karşısında yaşıyor. Hatta o bile modellik konusuna yoğunlaşmadan önce,söz konusu reality şov için kamera karşısına geçiyordu. Ama ailesinin diğer üyelerinden çok farklıydı. Hepsinden daha gözden uzak bir hayat sürüyordu. Aslına bakılırsa bu durum şimdi bile tamamen değişmiş değil.

BİR KEZ DAHA AYRILDILAR

Yıllar boyunca özel hayatı merak edilen Kendall Jenner, bu konuda gizemli olmayı, ser verip sır vermemeyi seçti. Uzun süre kimse onu sevgilisiyle, bırakın el ele, yan yana bile görüntülememişti. Bu konuda da kendince sebepleri vardı Jenner'ın. Fakat son dönemde basketbolcu Devin Booker ile romantik ilişki yaşadığında bu kuralı biraz olsun gevşetti. Önce sosyal medyadan Booker ile samimi pozlarını paylaştı, sonra da gece gezmelerinde onunla birlikte görüntülendi, kameralardan kaçmadı. Fakat görünüşe göre Kendall Jenner, özel hayatını merak edenlerin ilgi alanına girmeye başlayacak yakında. Çünkü People dergisinin haberine göre Kendall Jenner ile Devin Booker, geçen ay sessiz sedasız ayrıldı. Hemen hatırlatalım, çift, daha önce de ayrılıp sonra tekrar bir araya gelmişti. Yani her an Kendall ile Devin'den "ayrılığa dayanamadılar" haberi gelebilir. Onları birbirine yakıştıran hayranlarının beklentisi de bu yönde.

KARİYERLERİNE AĞIRLIK VERECEKLER İDDİASI

Fakat çifte yakın kaynakların belirttiğine göre bu kez tekrar bir araya gelme şansları oldukça düşük. Kendall Jenner ve Devin Booker'a yakın bir kaynak, iki gencin ayrıldığını ve bundan böyle kariyerlerine ağırlık vereceklerini belirtti. Bu kaynak "Her ikisinin iş programı da çok yoğun. Ve kariyerlerine öncelik vermeyi kararlaştırdılar" dedi. İleri sürülenlere göre Kendall Jenner ile Devin Booker 'dostane' bir şekilde ayrıldılar. Söz konusu kaynak Kendall Jenner ve Devin Booker'ın birbirlerine büyük bir sevgi ve saygı duyduklarını ve bundan böyle de arkadaşça ilişkilerini sürdüreceklerini ekledi.



SAMİMİ GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ TUHAF İDDİA

Bu, Jenner ile Booker'ın ikinci ayrılığı... 27 yaşındaki Jenner ile 26 yaşındaki Booker, bu yılın haziran ayında bir kez daha yollarını ayırmıştı. O dönemde Page Six'e konuşan bir yakınları "Birbirlerini önemsediklerini ama Devin Booker'ın, Kendall Jenner'a evlenme teklif etmeyi planlamadığını" söylemişti. Aynı kaynak Kendall Jenner'ın hayatında en baskın ayrıntının kariyeri olduğunun da altını çizmişti. Bu açıklamanın ardından ikili, Malibu'da bir barda samimi şekilde görüntülendi. İşte o dönemde bu ilişkinin devamıyla ilgili başka bir iddia ortaya atıldı: Reklam için bir aradalar. Buna göre Kendall Jenner'ın ekibi, onun Devin Booker tarafından terk edildiği imajının yayılmasını istemediği için böyle bir yönteme başvurmuştu.

DÜĞÜNE BİRLİKTE GİTTİLER: Kendall Jenner ile Devin Booker, 2020 yılından bu yana romantik bir ilişki yürütüyordu. Jenner, 2021 yılının Sevgililer Günü'nde bir sosyal medya paylaşımıyla ilişkilerini duyurmuştu. Her ne kadar ilişkilerini spot ışıklarından uzak tutuyor olsalar da Jenner ile Booker, top modelin ablası Kourtney ile Travis Barker'ın İtalya'daki düğününe birlikte katılmıştı.

O KADAR DA SAKİN DEĞİL

Buraya kadar Kendall Jenner ile Devin Booker'ın ilişkisini kısaca özetlemiş olduk. Bu, Jenner'ın bugüne kadar en çok bilinen ve konuşulan ilişkisi. Yani o, ablaları Kim, Kourtney, Khloe ve kardeşi Kylie gibi özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmiyor. Bunun nedenleri üzerinde birazdan duracağız. Ama gelin Kendall Jenner'ın; gözlerden uzak tutmaya çalıştığı aşk hayatına biraz daha yakından bakalım. Çünkü onun da özel hayatı öyle sanıldığı kadar sakin değildi.

Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar birçok ünlüyle anıldı. Her ne kadar samimi şekilde görüntülenmemeyi başarmış olsalar da magazin basını bunları "tarihe not düştü." Jenner'ın adının aşk söylentilerine karıştığı ünlülerden biri Harry Styles. İddialara göre ikili, 2014 ile 2015 arasında bir yakınlaşma yaşadı. Hatta 2015 yılının aralık ayında, yani yıl sonu tatilinde Anguilla'da bir yat gezisinde görüldüler. Jenner, 2015 yılında Nick Jonas ile anıldı. Yakın arkadaşı Gigi Hadid de o sıralarda Nick'in kardeşi, Joe ile birlikte anılıyordu. İşte iddialara göre o yılın yaz aylarında iki yakın arkadaş olan ünlü top modeller,Jonas kardeşlerle kısa süreli bir ilişki yaşadı. Bir kaynak US Weekly'ye verdiği demeçte o sırada Nick Jonas'ın hayatında kimse olmadığını ve Jenner ile birbirlerinden hoşlandıklarını söyledi.

KISA SÜRDÜ

Kendall Jenner, 2016 yılında da bir başka basketbol yıldızı Jordan Clarkson ile birlikte anıldı. Hatta ikili birkaç kez birlikte görüntülendi. 4 Temmuz tatili ve Coachella Festivali, Jenner ile Clarkson'ın objektiflere takıldığı etkinliklerden bazıları. Tabii ki bu ilişki kısa süreli oldu. Yine 2016 yılında Page Six Jenner ile rap'çi ASAP Rocky'nin flört ettiğini ileri sürdü. Hatta ikili, o yıl MET Gala'ya da birlikte gitti.

O ZAMANA KADAR EN ÇOK KONUŞULAN İLİŞKİSİ

Jenner, 2017 ile 2018 arasında basketbolcu Blake Griffin ile flört etti. O sırada "Ben iyiyim, o çok tatlı biri" demeci hiçbir zaman unutulmadı. Ama ilişkileri uzun sürmedi. Bu, o döneme kadar Jenner'ın en çok konuşulan ilişkisiydi. 2018 yılının geri kalanında artık eskisi kadar saklanmadığı başka bir ilişki yaşadı Kendall Jenner.

HADID KARDEŞLERİN EN KÜÇÜĞÜ

Jenner o dönemde Ben Simmons ile birlikte oldu. Hatta Vogue dergisinin Avustralya baskısı, gençlerin evliliği düşündüğünü bile ileri sürdü. Ama Jenner bunu "Kesinlikle şimdi değil, ama belki bir gün" diye yalanladı. Kendall Jenner'ın adı bir dönem de Gigi ve Bella Hadid'in kardeşleri Anwar Hadid ile de anıldı. O sırada Jenner, Ben Simmons'tan henüz ayrılmıştı.

ADI BAŞKA ÜNLÜLERLE DE BİRLİKTE ANILDI: F1 pilotu Lewis Hamilton, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, bir başka basketbolcu Chandler Parsons, top modelin adının anıldığı diğer ünlüler.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAYAN TEK KARDEŞ

Kendall Jenner'ın özel hayatının kısa özeti bu şekilde. Ailesinin, çocuk dünyaya getirmeyen tek üyesi olan Jenner, 'dışarıya sızan' bütün bu bilgilere rağmen özel hayatını elinden geldiğince gizliyor. Bunun da kendine göre nedenleri var. Bu konu bir dönem magazin basınında uzun uzun tartışılıyordu. Bunun nedenine dair kendisi geçmişte bazı açıklamalar yapmışsa da bu konuda bir ipucu da Keeping Up With The Kardashians'ın ortak yapımcılarından birinden geldi. Yapımcı Farnaz Farjam, Jenner'ın aşk hayatıyla ilgili bir ayrıntıyı gözler önüne serdi. The Daily Dish'e konuşan Farjam "Kendall Jenner'ın her zaman kendi kuralları vardı" diye konuştu.

AİLESİNİN DİĞER ÜYELERİ GİBİ DEĞİL: Elbette taşıdığı soyadının ve mensup olduğu ailenin de etkisiyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadı Kendall Jenner. Ama yine de onun bugün bulunduğu yere gelmek için hiçbir çaba sarf etmediğini söylemek doğru olmaz. Ailesinden kopup kendine bir meslek edindi ve başarılı olmak için de elinden gelenin en iyisini yapıyor. Üstelik ailesinden farklı bir taktik izleyerek kendisi üzerinde ilgi toplamayı da başarıyor Kendall Jenner. Aslına bakılırsa mensubu olduğu ailenin diğer üyelerinden de oldukça farklı. Küçük kardeşi Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner da dahil üvey ablaları Kim, Kourtney ve Khloe kelimenin tam anlamıyla bütün hayatlarını kameralar önünde yaşıyor.

Farnaz Farjam "Kendall'ın bu kuralına göre, sevgilisinin Keeping Up With The Kardashians'ta kamera karşısına geçebilmesi için en az bir yıldır birlikte olmaları gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden de onun özel hayatını hep şovun dışında tuttuk" dedi. Jenner gerçekten de sözünü tuttu ve Devin Booker ile ilişkisini bir yılı tamamladıktan sonra sosyal medyadan resmen ilan etti. Jenner, geçen yıl şubat ayında Booker ile samimi bir pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

Çocukları, evlilikleri, boşanmaları, aldatılmaları, giydikleri, yedikleri, içtikleri yani bütün hayatları biraz gazete okuyan ya da sosyal medyayla ilgilenen herkes tarafından ezbere biliniyor.Öyle ki iki ablası Kourtney Kardashian ve Khloe Kardashian, kameralar karşısında doğum bile yaptılar. Ama Kendall Jenner farklı. Top model Jenner, her ne kadar defilelerle boy gösterse de gece gezmelerini hiç aksatmasa da aşk hayatını kelimenin tam anlamıyla bir sır gibi saklıyor. Bir başka deyişle "yatak odasının kapısı" sımsıkı kapalı.

'İKİ KİŞİ ARASINDA'

Bunu neden yaptığını da bir dergiye verdiği röportajda gayet samimi bir şekilde açıkladı. "Verdiğim röportajlarda romantik ilişkilerim hakkında açıklama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da nişanlı değilim" diyen Jenner hayatında biri olsa da bunu kamuoyunun gözleri önüne sermemeyi tercih ettiğini belirtti.Jenner aynı röportajda "Bu tür ilişkiler iki kişi arasında yaşanır. Başka birinin fikrine de ihtiyaç duyulmaz. Eğer bir sevgilim olsaydı insanlar her şeyi konuşacak ve muhtemelen bu da ayrılığa sebep olacaktı" diye konuştu.

'GİZEMLİ OLMAK İYİDİR'

Kendall Jenner, aşk hayatıyla ilgili olarak diğer kız kardeşleri gibi davranmayacağının da altını çiziyor konu açıldığında. Özel hayatın gizliliğine inanıyor ve "Sanırım insanlar kendi sahip olamadıklarını istiyorlar. Biraz gizemli olmak iyidir" diye konuşuyor. Bu arada ailesinin kendisi kadar olmasa da gizemli ve gölgede kalan bir başka üyesinin de üvey ağabeyi Rob Kardashian olduğunu da not düşelim.