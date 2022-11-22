Onu sevgilisiyle gÃ¶rmek mucize gibi bir ÅŸeydi: MeÄŸer saman altÄ±ndan su yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ

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MERAK EDÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK NEDENÄ° VAR

Bu giriÅŸin ardÄ±ndan ÅŸÃ¶yle bir soru soralÄ±m... BugÃ¼ne kadar Ã¶zel hayatÄ±nÄ± Ã§ok merak ettiÄŸiniz halde bir tÃ¼rlÃ¼ bu merakÄ± gideremediÄŸiniz Ã¼nlÃ¼ler kimler? BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bu soruyu 10 kiÅŸiye sorsak 7 ya da 8 kiÅŸisi "Kendall Jenner" diye yanÄ±t verir. Bu kadar merak edilmek iÃ§in bir sÃ¼rÃ¼ nedeni var Ã§Ã¼nkÃ¼ genÃ§ modelin. Ã–ncelikle, ailesi bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸÄ±yor. Hatta o bile modellik konusuna yoÄŸunlaÅŸmadan Ã¶nce,sÃ¶z konusu reality ÅŸov iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyordu. Ama ailesinin diÄŸer Ã¼yelerinden Ã§ok farklÄ±ydÄ±. Hepsinden daha gÃ¶zden uzak bir hayat sÃ¼rÃ¼yordu. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu durum ÅŸimdi bile tamamen deÄŸiÅŸmiÅŸ deÄŸil.

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BÄ°R KEZ DAHA AYRILDILAR

YÄ±llar boyunca Ã¶zel hayatÄ± merak edilen Kendall Jenner, bu konuda gizemli olmayÄ±, ser verip sÄ±r vermemeyi seÃ§ti. Uzun sÃ¼re kimse onu sevgilisiyle, bÄ±rakÄ±n el ele, yan yana bile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lememiÅŸti. Bu konuda da kendince sebepleri vardÄ± Jenner'Ä±n. Fakat son dÃ¶nemde basketbolcu Devin Booker ile romantik iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nda bu kuralÄ± biraz olsun gevÅŸetti. Ã–nce sosyal medyadan Booker ile samimi pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±, sonra da gece gezmelerinde onunla birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi, kameralardan kaÃ§madÄ±. Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Kendall Jenner, Ã¶zel hayatÄ±nÄ± merak edenlerin ilgi alanÄ±na girmeye baÅŸlayacak yakÄ±nda. Ã‡Ã¼nkÃ¼ People dergisinin haberine gÃ¶re Kendall Jenner ile Devin Booker, geÃ§en ay sessiz sedasÄ±z ayrÄ±ldÄ±. Hemen hatÄ±rlatalÄ±m, Ã§ift, daha Ã¶nce de ayrÄ±lÄ±p sonra tekrar bir araya gelmiÅŸti. Yani her an Kendall ile Devin'den "ayrÄ±lÄ±ÄŸa dayanamadÄ±lar" haberi gelebilir. OnlarÄ± birbirine yakÄ±ÅŸtÄ±ran hayranlarÄ±nÄ±n beklentisi de bu yÃ¶nde.

KARÄ°YERLERÄ°NE AÄžIRLIK VERECEKLER Ä°DDÄ°ASIÂ

Fakat Ã§ifte yakÄ±n kaynaklarÄ±n belirttiÄŸine gÃ¶re bu kez tekrar bir araya gelme ÅŸanslarÄ± oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼k. Kendall Jenner ve Devin Booker'a yakÄ±n bir kaynak, iki gencin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bundan bÃ¶yle kariyerlerine aÄŸÄ±rlÄ±k vereceklerini belirtti. Bu kaynak "Her ikisinin iÅŸ programÄ± da Ã§ok yoÄŸun. Ve kariyerlerine Ã¶ncelik vermeyi kararlaÅŸtÄ±rdÄ±lar" dedi. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Kendall Jenner ile Devin Booker 'dostane' bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±lar. SÃ¶z konusu kaynak Kendall Jenner ve Devin Booker'Ä±n birbirlerine bÃ¼yÃ¼k bir sevgi ve saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± ve bundan bÃ¶yle de arkadaÅŸÃ§a iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼receklerini ekledi.

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SAMÄ°MÄ° GÃ–RÃœNTÃœLERLE Ä°LGÄ°LÄ° TUHAF Ä°DDÄ°A

Bu, Jenner ile Booker'Ä±n ikinci ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±... 27 yaÅŸÄ±ndaki Jenner ile 26 yaÅŸÄ±ndaki Booker, bu yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda bir kez daha yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. O dÃ¶nemde Page Six'e konuÅŸan bir yakÄ±nlarÄ± "Birbirlerini Ã¶nemsediklerini ama Devin Booker'Ä±n, Kendall Jenner'a evlenme teklif etmeyi planlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylemiÅŸti. AynÄ± kaynak Kendall Jenner'Ä±n hayatÄ±nda en baskÄ±n ayrÄ±ntÄ±nÄ±n kariyeri olduÄŸunun da altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸti. Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan ikili, Malibu'da bir barda samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde bu iliÅŸkinin devamÄ±yla ilgili baÅŸka bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±: Reklam iÃ§in bir aradalar. Buna gÃ¶re Kendall Jenner'Ä±n ekibi, onun Devin Booker tarafÄ±ndan terk edildiÄŸi imajÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± istemediÄŸi iÃ§in bÃ¶yle bir yÃ¶nteme baÅŸvurmuÅŸtu.

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DÜÄžÜNE BÄ°RLÄ°KTE GÄ°TTÄ°LER: Kendall Jenner ile Devin Booker, 2020 yÄ±lÄ±ndan bu yana romantik bir iliÅŸki yürütüyordu. Jenner, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n Sevgililer Günü'nde bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla iliÅŸkilerini duyurmuÅŸtu. Her ne kadar iliÅŸkilerini spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ndan uzak tutuyor olsalar da Jenner ile Booker, top modelin ablasÄ± Kourtney ile Travis Barker'Ä±n Ä°talya'daki düÄŸününe birlikte katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

O KADAR DA SAKÄ°N DEÄžÄ°L

Buraya kadar Kendall Jenner ile Devin Booker'Ä±n iliÅŸkisini kÄ±saca Ã¶zetlemiÅŸ olduk. Bu, Jenner'Ä±n bugÃ¼ne kadar en Ã§ok bilinen ve konuÅŸulan iliÅŸkisi. Yani o, ablalarÄ± Kim, Kourtney, Khloe ve kardeÅŸi Kylie gibi Ã¶zel hayatÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamayÄ± sevmiyor. Bunun nedenleri Ã¼zerinde birazdan duracaÄŸÄ±z. Ama gelin Kendall Jenner'Ä±n; gÃ¶zlerden uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÅŸk hayatÄ±na biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun da Ã¶zel hayatÄ± Ã¶yle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar sakin deÄŸildi.

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Kendall Jenner'Ä±n adÄ± bugÃ¼ne kadar birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yle anÄ±ldÄ±. Her ne kadar samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmemeyi baÅŸarmÄ±ÅŸ olsalar da magazin basÄ±nÄ± bunlarÄ± "tarihe not dÃ¼ÅŸtÃ¼." Jenner'Ä±n adÄ±nÄ±n aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼lerden biri Harry Styles. Ä°ddialara gÃ¶re ikili, 2014 ile 2015 arasÄ±nda bir yakÄ±nlaÅŸma yaÅŸadÄ±. Hatta 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda, yani yÄ±l sonu tatilinde Anguilla'da bir yat gezisinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ler. Jenner, 2015 yÄ±lÄ±nda Nick Jonas ile anÄ±ldÄ±. YakÄ±n arkadaÅŸÄ± Gigi Hadid de o sÄ±ralarda Nick'in kardeÅŸi, Joe ile birlikte anÄ±lÄ±yordu. Ä°ÅŸte iddialara gÃ¶re o yÄ±lÄ±n yaz aylarÄ±nda iki yakÄ±n arkadaÅŸ olan Ã¼nlÃ¼ top modeller,Jonas kardeÅŸlerle kÄ±sa sÃ¼reli bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Bir kaynak US Weekly'ye verdiÄŸi demeÃ§te o sÄ±rada Nick Jonas'Ä±n hayatÄ±nda kimse olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Jenner ile birbirlerinden hoÅŸlandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

KISA SÃœRDÃœ

Kendall Jenner, 2016 yÄ±lÄ±nda da bir baÅŸka basketbol yÄ±ldÄ±zÄ± Jordan Clarkson ile birlikte anÄ±ldÄ±. Hatta ikili birkaÃ§ kez birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. 4 Temmuz tatili ve Coachella Festivali, Jenner ile Clarkson'Ä±n objektiflere takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerden bazÄ±larÄ±. Tabii ki bu iliÅŸki kÄ±sa sÃ¼reli oldu. Yine 2016 yÄ±lÄ±nda Page Six Jenner ile rap'Ã§i ASAP Rocky'nin flÃ¶rt ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Hatta ikili, o yÄ±l MET Gala'ya da birlikte gitti.

O ZAMANA KADAR EN Ã‡OK KONUÅžULAN Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°

Jenner, 2017 ile 2018 arasÄ±nda basketbolcu Blake Griffin ile flÃ¶rt etti. O sÄ±rada "Ben iyiyim, o Ã§ok tatlÄ± biri" demeci hiÃ§bir zaman unutulmadÄ±. Ama iliÅŸkileri uzun sÃ¼rmedi. Bu, o dÃ¶neme kadar Jenner'Ä±n en Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkisiydi.Â 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda artÄ±k eskisi kadar saklanmadÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir iliÅŸki yaÅŸadÄ± Kendall Jenner.

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HADID KARDEÅžLERÄ°N EN KÃœÃ‡ÃœÄžÃœ

Jenner o dÃ¶nemde Ben Simmons ile birlikte oldu. Hatta Vogue dergisinin Avustralya baskÄ±sÄ±, genÃ§lerin evliliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bile ileri sÃ¼rdÃ¼. Ama Jenner bunu "Kesinlikle ÅŸimdi deÄŸil, ama belki bir gÃ¼n" diye yalanladÄ±. Kendall Jenner'Ä±n adÄ± bir dÃ¶nem de Gigi ve Bella Hadid'in kardeÅŸleri Anwar Hadid ile de anÄ±ldÄ±. O sÄ±rada Jenner, Ben Simmons'tan henÃ¼z ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ADI BAÅžKA ÜNLÜLERLE DE BÄ°RLÄ°KTE ANILDI: F1 pilotu Lewis Hamilton, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, bir baÅŸka basketbolcu Chandler Parsons, top modelin adÄ±nÄ±n anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± diÄŸer ünlüler.

Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLMAYAN TEK KARDEÅž

Kendall Jenner'Ä±n Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n kÄ±sa Ã¶zeti bu ÅŸekilde. Ailesinin, Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmeyen tek Ã¼yesi olan Jenner, 'dÄ±ÅŸarÄ±ya sÄ±zan' bÃ¼tÃ¼n bu bilgilere raÄŸmen Ã¶zel hayatÄ±nÄ± elinden geldiÄŸince gizliyor. Bunun da kendine gÃ¶re nedenleri var. Bu konu bir dÃ¶nem magazin basÄ±nÄ±nda uzun uzun tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yordu. Bunun nedenine dair kendisi geÃ§miÅŸte bazÄ± aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸsa da bu konuda bir ipucu da Keeping Up With The Kardashians'Ä±n ortak yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan birinden geldi. YapÄ±mcÄ± Farnaz Farjam, Jenner'Ä±n aÅŸk hayatÄ±yla ilgili bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. The Daily Dish'e konuÅŸan Farjam "Kendall Jenner'Ä±n her zaman kendi kurallarÄ± vardÄ±" diye konuÅŸtu.

AÄ°LESÄ°NÄ°N DÄ°ÄžER ÜYELERÄ° GÄ°BÄ° DEÄžÄ°L: Elbette taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± soyadÄ±nÄ±n ve mensup olduÄŸu ailenin de etkisiyle kariyerinde hÄ±zlÄ± bir yükseliÅŸ yaÅŸadÄ± Kendall Jenner. Ama yine de onun bugün bulunduÄŸu yere gelmek için hiçbir çaba sarf etmediÄŸini söylemek doÄŸru olmaz. Ailesinden kopup kendine bir meslek edindi ve baÅŸarÄ±lÄ± olmak için de elinden gelenin en iyisini yapÄ±yor. Üstelik ailesinden farklÄ± bir taktik izleyerek kendisi üzerinde ilgi toplamayÄ± da baÅŸarÄ±yor Kendall Jenner. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa mensubu olduÄŸu ailenin diÄŸer üyelerinden de oldukça farklÄ±. Küçük kardeÅŸi Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner da dahil üvey ablalarÄ± Kim, Kourtney ve Khloe kelimenin tam anlamÄ±yla bütün hayatlarÄ±nÄ± kameralar önünde yaÅŸÄ±yor.

Farnaz Farjam "Kendall'Ä±n bu kuralÄ±na gÃ¶re, sevgilisinin Keeping Up With The Kardashians'ta kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ebilmesi iÃ§in en az bir yÄ±ldÄ±r birlikte olmalarÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yordu. Bu yÃ¼zden de onun Ã¶zel hayatÄ±nÄ± hep ÅŸovun dÄ±ÅŸÄ±nda tuttuk" dedi. Jenner gerÃ§ekten de sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu ve Devin Booker ile iliÅŸkisini bir yÄ±lÄ± tamamladÄ±ktan sonra sosyal medyadan resmen ilan etti. Jenner, geÃ§en yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda Booker ile samimi bir pozlarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Ã‡ocuklarÄ±, evlilikleri, boÅŸanmalarÄ±, aldatÄ±lmalarÄ±, giydikleri, yedikleri, iÃ§tikleri yani bÃ¼tÃ¼n hayatlarÄ± biraz gazete okuyan ya da sosyal medyayla ilgilenen herkes tarafÄ±ndan ezbere biliniyor.Ã–yle ki iki ablasÄ± Kourtney Kardashian ve Khloe Kardashian, kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda doÄŸum bile yaptÄ±lar. Ama Kendall Jenner farklÄ±. Top model Jenner, her ne kadar defilelerle boy gÃ¶sterse de gece gezmelerini hiÃ§ aksatmasa da aÅŸk hayatÄ±nÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla bir sÄ±r gibi saklÄ±yor. Bir baÅŸka deyiÅŸle "yatak odasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±" sÄ±msÄ±kÄ± kapalÄ±.

'Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° ARASINDA'

Bunu neden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda gayet samimi bir ÅŸekilde aÃ§Ä±kladÄ±. "VerdiÄŸim rÃ¶portajlarda romantik iliÅŸkilerim hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da niÅŸanlÄ± deÄŸilim" diyen Jenner hayatÄ±nda biri olsa da bunu kamuoyunun gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼ne sermemeyi tercih ettiÄŸini belirtti.Jenner aynÄ± rÃ¶portajda "Bu tÃ¼r iliÅŸkiler iki kiÅŸi arasÄ±nda yaÅŸanÄ±r. BaÅŸka birinin fikrine de ihtiyaÃ§ duyulmaz. EÄŸer bir sevgilim olsaydÄ± insanlar her ÅŸeyi konuÅŸacak ve muhtemelen bu da ayrÄ±lÄ±ÄŸa sebep olacaktÄ±" diye konuÅŸtu.

'GÄ°ZEMLÄ° OLMAK Ä°YÄ°DÄ°R'

Kendall Jenner, aÅŸk hayatÄ±yla ilgili olarak diÄŸer kÄ±z kardeÅŸleri gibi davranmayacaÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§iziyor konu aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda. Ã–zel hayatÄ±n gizliliÄŸine inanÄ±yor ve "SanÄ±rÄ±m insanlar kendi sahip olamadÄ±klarÄ±nÄ± istiyorlar. Biraz gizemli olmak iyidir" diye konuÅŸuyor. Bu arada ailesinin kendisi kadar olmasa da gizemli ve gÃ¶lgede kalan bir baÅŸka Ã¼yesinin de Ã¼vey aÄŸabeyi Rob Kardashian olduÄŸunu da not dÃ¼ÅŸelim.