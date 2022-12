Ünlü oyuncunun çocuklarının dadısıydı, sonra onun karısı oldu

Haberin Devamı

Bir de bu tür "üçgenlerin" vaktinde skandal yaratanları var. Bu durumda, olayın merkezinde yine bir ünlü çift yer alır. Fakat taraflardan biri bir başka ünlüye değil de evinde çalışan birine aşık olur. Böylesi bir olayın en ünlü kahramanı da Arnold Schwarzenegger. Ünlü oyuncu, yıllar önce o sırada evli olduğu karısı Marie Shriver'ı evinde çalışan hİzmetlilerden biri olan Mildred Patricia Baena ile aldattı. Daha doğrusu onunla kısa bir ilişki yaşadı. Fakat bu ilişki, öyle üstü kolay kapatılacak gibi değildi. Çünkü Schwarzenegger'e bir erkek çocuk hadiye etti, oğlu Joseph Baena dünyaya geldi. Schwarzenegger yıllar boyunca bu gerçeği en çok da karısından saklamak istediyse de başarılı olamadı. Çünkü gerçek denilen şey eninde sonunda ortaya çıkar. Evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen oğlu Joseph'i kabul etti ünlü oyuncu. Fakat Maria Shriver ile olan evliliği yıkıldı. Her neyse... Aslına konumuz bu değil. Fakat buna benzer bir olayın kahramanlarından söz edeceğiz şimdi.

ARTIK ÇOCUKLARININ DADISIYLA EVLİ

Bu olayda da taraflardan biri yani erkek olan ünlü, tıpkı kendisi gibi ünlü ve güzel bir kadın yıldızla evliydi. Çiftin iki tane de çocuğu vardı. Fakat günün birinde bu erkek ünlü bu iki çocuğuna bakmakla görevli olan dadıya gönlünü kaptırdı. Elbette bu olay ortaya çıktığında yine bir tür skandal yarattı. Burada gelişmeler, gösteri dünyasında örneğine rastlandığı şekilde gelişmedi. Bu ünlü erkek, önce ünlü karısından boşandı. Sonra da bir zamanlar çocuklarına bakmak için işe aldığı o genç kadınla evlendi. Kendisi her ne kadar yıllardır 'aramızdaki ilişki boşandıktan sonra başladı' dese de kimseleri buna inandıramadı. Öyle ya da böyle çocuklarının dadısına aşık olan o ünlü, şimdi onunla evli. Hem de 2008 yılından bu yana. Çiftin iki kız çocukları ve mutlu bir evlilikleri var.

YILLARCA 'BU BİR ALDATMA ÖYKÜSÜ DEĞİL' DESE DE KİMSE İNANMADI

Sözü çok uzattık... Hemen kimden söz ettiğimizi söyleyelim. Bu olayın erkek tarafı Ethan Hawke. 52 yaşındaki usta oyuncu, bir zamanlar Uma Thurman ile büyük bir aşk yaşadı ve çift, 1998 yılında evlendi. Bu evlilik de 2005 yılına kadar sürdü. Hawke ile Thurman evliyken, dünyaya gelen iki çocuklarına bakması için dadı Ryan Shawnhughes ile anlaştılar. Her ne kadar Hawke, yıllarca bunun sanıldığı gibi bir aldatma öyküsü olmadığını söylese de o dönemde ortada dolanan söylentilere göre aktör, çocuklarının dadısıyla karısı Uma Thurman'ı aldatmıştı. Zaten Thurman ile evliliği yasal olarak bittikten sonra gizlenip saklanmadan Ryan Shawnhughes ile romantik bir ilişkiye başladı. Ethan Hawke ile çocuklarının eski dadısı Ryan, 2008 yılında evlendiler. Aradan geçen zaman içinde, şu anda 14 yaşında olan Clementine Jane ve 11 yaşındaki Indiana adında iki kızları dünyaya geldi. Bu arada Hawke'nin Thurman ile evliliğinden, her ikisi de oyuncu olan 24 yaşındaki Maya ve 20 yaşında Levon Roan adlı iki çocuğu daha olduğunu hatırlatalım. İşte Hawke'nin şu anda evli olduğu Ryan Shawnhughes bu iki çocuğa dadılık yaparken ünlü aktörle tanıştı.

DÖRT ÇOCUĞUNU VE KARISINI TATİLE GÖTÜRDÜ: Yaşandığı dönemde küçük çaplı bir skandal yaratan bu olaya sonra değineceğiz. Fakat şu anda anlatmak istediğimiz bambaşka. Her ne kadar Uma Thurman, eski eşi Ethan Hawke ile arasındaki mesafeyi koruyor olsa da görünüşe göre köprülerin altından çok sular aktı. Çünkü Ethan Hawke, 2008'den bu yana evli olduğu Ryan Hawke, ondan dünyaya gelen iki kızı ve Uma Thurman ile evliliğinden doğan iki yetişkin çocuğunu da yanına alıp ünlülerin gözde tatil beldesi St. Barts'a tatile gitti. Kalabalık aile, denizin ve güneşin keyfini çıkarırken objektiflere takıldı. Yansıyan görüntülere bakılırsa da Maya ve Levon, kendilerinin eski dadısı, babalarının şimdiki karısı olan Ryan Hawke ve iki küçük kardeşleriyle son derece iyi geçiniyor. Aralarındaki samimiyet de bu dört çocuğun sık sık bir araya geldiğinin göstergesi...Her ne kadar aşkları ve evlilikleri o dönemde çok konuşulmuş olsa da hatta bir skandal yaratsa da Ethan Hawke ile Ryan Shawnhughes mutlu ve uyumlu evliliklerini sürdürüyor.

Ama aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, bu olay Ethan Hawke'nin peşini bırakmıyor. Röportajlarda bu konuda karşılaştığı sorulara olayı kendi açısından cevaplayan yanıtlar veriyor. The Guardian gazetesine bu ikinci evliliğinden bir yıl sonra bir röportaj veren Ethan Hawke, Uma Thurman'dan boşandıktan sonra bir süre bekar kalmaya kararlı olduğunu söylemişti. Fakat anlattığına göre hayat ona bambaşka bir seçenek sundu. Ryan Shawnhughes ile birbirlerine aşık oldular. Hawke o röportajda karısı Ryan'ı çok sevdiğini sözlerine eklemişti. Belki de kaderin bir oyunu olarak, karısının da kendi çocukluğunun da aynı kasabada geçtiğini belirtmişti.

'BENİM GİBİ YARI DELİ BİR ADAM İÇİN UYGUN BİR KADIN'

Ethan Hawke, karısı Ryan'ı şu sözlerle tanımlamıştı: "O her zaman çok mantıklı bir kadın oldu. Açıkçası bunun, benim gibi yarı deli bir adam için iyi bir şey olduğunu düşünmüşümdür her zaman. " Fakat aktör her fırsatta Uma Thurman ile evliliğinin Ryan Shawnhughes yüzünden bitmediğinin de altını çiziyor.

'UMA İLE EVLİLİĞİM ONUN YÜZÜNDEN DAĞILMADI'

Ethan Hawke verdiği röportajlarda şu anda evli olduğu Ryan Shawnhughes ile nasıl tanıştığını da şöyle anlattı: " Ryan ile ajansım aracılığıyla tanıştım. Bir film çekimi sırasında çocuklarım Maya ile Levon'a dadılık yaptı. Fakat kısa bir süre benim için çalıştıktan sonra Ryan, eğitimini tamamlamak için Columbia'ya döndü. O dönemde aslında aramızda skandal yaratacak bir şey yaşanmadı. Aradan geçen yıllar içinde benim evliliğim, birçok baskı nedeniyle dağıldı. Bunların hiçbiri de Ryan ile ilgili değildi. " Hawke'nin anlattığına göre Ryan Shawnhghes ile bir gün bir parkta karşılaştı. Ondan sonra görüşmeye başladılar ve ilişkileri evliliğe kadar uzandı. Hawke bu konuda da yine bir röportajında şunları söyledi: "Biliyorum, insanlar başka türlü bir ilişki bekliyor. Ama gerçek şu ki, Ryan ile ben, birbirimize o benim için çalışmayı bıraktıktan uzun zaman sonra aşık olduk."

Ryan Shawnhghes ve Ethan Hawke, 2008 yılında New York'ta evlendi. Ünlü aktör bu konuda da bir değerlendirme yapıp şunları söyledi yine bir röportajında "İlk evliliğimde uğradığım başarısızlık sayesinde kendim hakkımda bir sürü şey öğrendim. İnsan kendini gerçekten tanıyıncaya kadar, hayatı başkasıyla nasıl paylaşacağını bilemez."

ÇOCUKLARIN İKİSİ DE OYUNCU OLDU

Bu arada Uma Thurman da boşanmanın ardından kendi yoluna gitti ve farklı birliktelikler yaşadı. Macar asıllı iş insanı Arpad Busson ile bir dargın bir barışık ilişki yaşadı. 2014 yılında sona eren bu ilişkiden şu anda 10 yaşında olan Luna adında bir kızı bulunuyor. Uma Thurman ve Ethan Hawke'nin evliliklerinden dünyaya gelen Maya Hawke ile Levon Roan da anne- baba mesleğini seçip oyuncu oldular.

AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLADI

Uma Thurman ile Ethan Hawke, 1996 tarihli Gattaca filminin setinde tanıştılar. Aralarında bir aşk başladı. 1998'de evlendiler, iki çocukları oldu. Fakat evlilik, 2003 yılında bitti. Resmen boşanmaları ise 2005 yılında gerçekleşti.

Hawke ile Thurman'ın kızı Maya da anne ve baba mesleğini seçti.

