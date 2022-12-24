Ölüme yaklaşan ünlü sunucunun eşi yürek burktu: Beni bekleyen büyük acıyla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum!

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BİRLİKTE OLACAKLARI SON KUTLAMA

Bu üzücü öykünün kahramanının bir dönem kamera karşısına geçtiği, hastalığı ortaya çıktıktan sonra yapımcılar tarafından sözleşmesi yenilenmeyen yani işsiz kalan Jonnie Irwin olduğunu olayı başından bu yana takip edenler zaten biliyor. Sunuculuğunu üstlendiği A Place in the Sun adlı emlak içerikli programla tanınan 49 yaşındaki Irwin ve eşi Jess, kendi deyimiyle "Irwin'in son Noel'ini" nasıl geçireceğini İngiliz Daily Mail gazetesine anlattılar.

KÜÇÜK ÇOCUKLARA UNUTULMAZ BİR ANI BIRAKMAK

Jess Irwin "Bir aile partisi planlıyoruz. Annem, babam ve erkek kardeşim Freddie" diye konuştu. Evlerinde düzenleyecekleri bu partinin çok özel olması için ellerinden geleni yaptıklarını ve konuk listesinin kabarık olduğunu ekledi genç kadın. Kız kardeşleri, onların eş ve çocukları, en yakın arkadaşları... Amaç ise Jonnie Irwin ile Jess Irwin'in, babalarıyla geçirecek kısıtlı zamanları kalan üç küçük oğlu; iki yaşındaki ikizler Rafa ve Cormac ile dört yaşındaki Rex'e unutulmaz bir anı bırakmak.

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'OLMAK İSTEMEDİĞİMİZ BİR YERE DOĞRU GİDİYORUZ'

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle kendisine kısa zamanı kaldığı söylenen Jonnie Irwin "Bana yaşayacak aylarım kaldığı söylendi. Aslında olmak istemediğimiz bir yere doğru gidiyoruz" diyerek durumunu anlattı. Fakat ortada ilginç bir durum da var. Irwin'e kanser teşhisi 2020 yılında konuldu. O dönemde "yaşayacak ayları" kaldığı söylenmesine rağmen Jonnie Irwin, iki yıl hayata tutunmayı başardı. Irwin'in anlattığına göre akciğerinden başlayan hastalığı, beynine ve karaciğerine de sıçradı.

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İFLAH OLMAZ BİR İYİMSERLİKLE DARAĞACINDA BEKLER GİBİ BİR KARAMSARLIK

İtiraf ettiğine göre Jonnie Irwin'in ruh hali cesur bir iyimserlikten sanki darağacının yanında sırasını bekliyormuş gibi bir karamsarlığa uzanıyor. Ama o olaya tamamen gerçekçi bir şekilde yaklaşıyor: " İnsanlar bana bunu yeneceğimi ve iyi olacağımı, endişe etmemem gerektiğini söylüyor. Ama muhtemelen öyle olmayacak" diyerek duygularını anlatıyor. Irwin'in tedavisi aslında başlarda kötü gitmiyormuş. Hastalığı uzak tutmak ve geriletmek için uygulanan tedavi başarılı olsa da aradan geçen zaman içinde yayılma, doktorları bile şaşırtan bir hızla gerçekleşti.

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'YAS TUTMAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Jonnie Irwin hastalığının kendisini nasıl etkilediğini de gizlemiyor. Aile olarak olabildiğince normal hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını anlatıyor. "Yas tutmamaya ve her günü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben hala çalışıyorum. Seslendirme yapıyorum. Olumlu düşünceler üretmeye çalışıyorum. İnsanlar bana nasıl bu kadar iyimser kalabildiğimi soruyor. Aslında bir çeşit rol yapıyorum."

Jonnie Irwin, kendi deyişiyle hastalıkla "inadı" sayesinde mücadele ediyor. Bu konudaki görüşlerini şöyle özetliyor: "Büyük olasılıkla, olumlu yaklaşmaktan çok inatçıyım. Her gün bir şeyler yapma konusunda kararlıyım. Oturduğumda kendimi suçlu hissediyorum."

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'SON AYLARDA BİZİM İÇİN ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTI'

Jonnie Irwin'in karısı Jess de içindeki büyük korkuları bastırıp ona destek olmaya çalışıyor anlattığına göre. Kocasının, ilerleyen hastalığına rağmen bir köşede oturmadığını hatta evde bazı yenileme çalışmaları yapıldığını anlatıyor. Bütün bunların da Jonnie'nin dikkatinin, kendisinden ve hastalığından uzaklaşmasını sağladığını belirtiyor. Genç kadın "Jonnie'nin son aylarda bana ve çocuklara bakmak için elinden gelenden fazlasını yaptı" diyor.

'BENİ VURACAK BÜYÜK ACI KORKUTUCU'

Fakat her ne kadar iyimser kalmaya çalışsa da Jess Irwin o kadar da umut dolu değil. Bunu da şu sözlerle anlatıyor, kocasını yitirme korkusu ve acısı yaşayan üç çocuk annesi kadın: " Bu üzüntü beni korkutuyor. Önümde bekleyen acı benikorkutuyor. Aslında kendimle ilgili karanlık düşüncelerim olmadı hiç. Ama şimdi bu üzüntüyle nasıl başa çıkacağımı düşünüyorum. Çocuklarım için buna mecbur kalacağımı biliyorum. Sırf onlar için yüzüme bir gülümseme yerleştirmem gerekecek. Ama beni vuracak olan büyük acı beni gerçekten endişelendiriyor."

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'NİYE ÇOCUKLARIN KALBİNİ KIRALIM?'

Jonnie ve Jess Irwin, "birlikte son kez" dedikleri bu Noel'in üç küçük çocukları için unutulmaz anılara sahne olması amacında olduklarını gizlemiyor. Onlara bunun birlikte, bir aile olarak son Noelleri olduğunu söylemeyeceklerini belirtiyorlar. Bunun nedenini de şöyle açıklıyorlar: " Bu gerçeği onlara söylemeyeceğiz. Bu kadar neşeli ve mutluyken, bu kadar keyif alıyorlarken neden onların kalbini kıralım!"

'KİRLİ BİR SIR SAKLIYORUM' 2020 yılında, program çekimi için gittiği İtalya'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle doktora gittikten sonra kanser olduğunu öğrenen Jonnie Irwin, iki yıl gizli tuttuğu bu gerçeği Hello dergisine verdiği röportajda açıklamıştı. "Kirli bir sır saklıyorum" diyen Irwin, hastalığı hakkında samimi sözler sarf etti. İngiltere'de TV1 kanalında yayınlanan A Place in the Sun ve BBC'de ekrana gelen Escape to the Country adlı programlarla ünlenen Jonnie Irwin, bundan iki yıl önce teşhis aldığını ve kendisine altı ay ömür biçildiğini söyledi. Fakat buna rağmen, hastalıkla mücadele etti ve bugünlere geldi.

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