Ölüme yaklaşan ünlü sunucunun eşi yürek burktu: Beni bekleyen büyük acıyla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum!

'KİRLİ BİR SIR SAKLIYORUM' 2020 yılında, program çekimi için gittiği İtalya'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle doktora gittikten sonra kanser olduğunu öğrenen Jonnie Irwin, iki yıl gizli tuttuğu bu gerçeği Hello dergisine verdiği röportajda açıklamıştı. "Kirli bir sır saklıyorum" diyen Irwin, hastalığı hakkında samimi sözler sarf etti. İngiltere'de TV1 kanalında yayınlanan A Place in the Sun ve BBC'de ekrana gelen Escape to the Country adlı programlarla ünlenen Jonnie Irwin, bundan iki yıl önce teşhis aldığını ve kendisine altı ay ömür biçildiğini söyledi. Fakat buna rağmen, hastalıkla mücadele etti ve bugünlere geldi.