Hamileyken dayak yedi, Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya saÃ§Ä±ldÄ±... Hepsi belgesel oldu: Bu hayatÄ± ben yaÅŸadÄ±m, siz oturup izleyin

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BELGESELDE Ã–ZEL HAYATI AÄžIRLIKTA

Pamela A Love Story (Pamela, Bir AÅŸk Ã–ykÃ¼sÃ¼) adlÄ± belgesel, Ã§ekimleri aÅŸamasÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ koparmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu belgesel, Anderson'Ä±n bir dÃ¶nem Ã§ok hareketli olan Ã¶zel hayatÄ±na odaklanÄ±yor. Eski eÅŸlerinden Tommy Lee ile birlikte Ã§ekilen ve onun tarafÄ±ndan internete sÄ±zdÄ±rÄ±lan yatak odasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, sadece 12 gÃ¼n evli kaldÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka eski eÅŸi Jon Peters, inÅŸaat iÅŸÃ§isi olan son eÅŸi KanadalÄ± inÅŸaatÃ§Ä± Dan Hayhurst ile neden ayrÄ±ldÄ±klarÄ± gibi konular belgeselde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yer alÄ±yor.

KENDÄ°SÄ° BELGESELÄ° Ä°ZLEMEYECEK

Tommy Lee ile evliliÄŸinden iki yetiÅŸkin oÄŸlu olan Pamela Anderson'Ä±n hayatÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±nÄ± konu alan belgeselin yÃ¶netmenliÄŸini Ryann White Ã¼stleniyor. Anderson Ã§ekimler sÄ±rasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n kiÅŸisel arÅŸivini yapÄ±m ekibine aÃ§tÄ±. Fakat buna raÄŸmen, yÄ±ldÄ±zÄ±n bu belgeseli izlemek gibi bir niyeti yok Vogue dergisine sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re. Tek istediÄŸi insanlarÄ±n, kendi hayat hikayesinden bir esin kaynaÄŸÄ± bulmasÄ± ve izlerken iyi vakit geÃ§irmesi.

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ONU SAHADAKÄ° KAMERA KEÅžFETTÄ°: Baywatch (Sahil Güvenlik) adlÄ± diziyle ünlenen Pamela Denise Anderson, 1 Temmuz 1967'de Kanada'da dünyaya geldi. Hem Kanada hem ABD vatandaÅŸÄ± olan Anderson, 1989 yazÄ±nda Kanada'da, arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte gittiÄŸi bir futbol maçÄ±nda keÅŸfedildi. Maç sÄ±rasÄ±nda, sahadaki kamerada belirdi ve herkes ona bakmaya baÅŸladÄ±. O an onun hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Modellik anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ± ve adÄ±nÄ± Playboy modeli olarak duyurdu. Ondan sonra da ABD'de, Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± dünyada yükselmeye baÅŸladÄ±.





Ã‡ALKANTILI EVLÄ°LÄ°K

Belgeselde geniÅŸ yer verilen bÃ¶lÃ¼mlerden biri Anderson ile Tommy Lee'nin evliliÄŸi. Ä°niÅŸli- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± aÅŸklarÄ± baÅŸka bir filme de konu olan Pamela Anderson ile 60 yaÅŸÄ±ndaki Tommy Lee'nin evliliklerinden ÅŸu anda 27 yaÅŸÄ±nda olan Brandon Thomas ve 25 yaÅŸÄ±nda olan Dylan Jagger adÄ±nda iki tane erkek Ã§ocuklarÄ± bulunuyor. Birbirleriyle mutlu olamayan ama Ã¶te yandan birbirlerinden kolayca ayrÄ±lamayan Pamela Anderson ile Tommy Lee'nin iliÅŸkisi gerÃ§ekten de filmlere ve dizilere konu olacak tÃ¼rden. Resmi olarak evlilikleri 1995 ile 1998 arasÄ±nda sÃ¼rse de Anderson ile Lee'nin yollarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±rmasÄ± da tÄ±pkÄ± iliÅŸkileri gibi Ã§alkantÄ±lÄ± oldu.

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BÄ°R AY Ä°Ã‡Ä°NDE EVLENDÄ°LER

Pamela Anderson'un yÄ±ldÄ±zÄ±, yÄ±llar Ã¶nce â€˜â€˜Sahil GÃ¼venlikâ€™â€™ dizisindeki cankurtaran kadÄ±n rolÃ¼yle parladÄ±. DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde gÃ¶sterilen bu dizi, kÄ±sa zamanda Anderson'a ÅŸÃ¶hret kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Bu arada, Anderson mÃ¼zisyen Tommy Lee ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve birbirlerine aÅŸÄ±k oldular.Bir ay iÃ§inde evlenen sevgililer, hemen ilk Ã§ocuklarÄ±nÄ± yaptÄ±lar. Ama ne olduysa ondan sonra oldu. Her ÅŸey toz pembe giderken, birdenbire Ã¼zerlerine kara bulutlar indi. Hollywood da, Anderson-Lee cephesinden gelen haberlerle ÅŸoka uÄŸradÄ±.

PAM'Ä°N YENÄ° SEVGÄ°LÄ° BULMASINA DAYANAMADI: Tommy Lee, karÄ±sÄ± Pamela'yÄ± acÄ±masÄ±zca dövüyordu. Ä°lk zamanlar büyük olay olan bu dayaklar, gün geçtikçe önemini yitirdi. Gazeteler ve dergiler, Anderson'un yediÄŸi dayaklarla ilgilenmez oldular. Bu arada, Lee de sÄ±k sÄ±k baÅŸka kadÄ±nlarla görülmeye baÅŸlandÄ±. KarÄ±-koca, artÄ±k birbirlerinden tamamen kopmuÅŸlardÄ±.





PAM'Ä°N EVE GERÄ° DÃ–NMESÄ°NÄ° SAÄžLADI

HerÅŸey, Pamela Anderson'un kendine baÅŸka bir sevgili bulmasÄ±yla yÃ¶n deÄŸiÅŸtirdi. Anderson, bir filmde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± genÃ§ bir oyuncuyla bÃ¼yÃ¼k aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Onun bu hali, kocasÄ±nÄ±n kÄ±skanÃ§lÄ±k krizlerine girmesine sebep oldu. Ã–zellikle Anderson'un yeni sevgilisiyle Miami'de bir havuz baÅŸÄ±nda Ã§Ä±plak gÃ¼neÅŸlenirken Ã§ekilen resimleri, kocasÄ± Tommy Lee'nin aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±na getirdi. Ne gerekiyorsa yapan Lee, iki ay gibi bir sÃ¼re iÃ§inde karÄ±sÄ±nÄ± eve dÃ¶ndÃ¼rmeyi baÅŸardÄ±.

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HAMÄ°LEYKEN BÄ°LE ÅžÄ°DDET GÃ–RDÃœ

Tabii ki yine mutlu gÃ¼nler baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk evlendikleri gÃ¼nlerdeki gibi sorunsuz ve kavgasÄ±z bir evlilik yÃ¼rÃ¼tmeleri, sadece beÅŸ aylarÄ±nÄ± aldÄ±. Ne yazÄ±k ki, Tommy Lee dayak atma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan vazgeÃ§memiÅŸti. Bu arada ikinci Ã§ocuÄŸuna hamile kalan Pamela, yine her gÃ¼n dayak yemeye baÅŸladÄ±. Bu durum, ancak ikinci Ã§ocuÄŸun doÄŸumuna kadar sÃ¼rebildi. Anderson, oÄŸlu iki aylÄ±k olunca eÅŸyalarÄ±nÄ± toplayÄ±p evi terketti. Ancak bir tÃ¼rlÃ¼ boÅŸanma gerÃ§ekleÅŸmiyordu. KocasÄ±nÄ± Ã§ok seven Anderson, onu boÅŸamaya asla yanaÅŸmadÄ±.





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'SENARYO' TEKRARLANDI

Bu arada, Ã§ocuklar da babalarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼yorlardÄ±. Sonraki iki yÄ±l boyunca, ara sÄ±ra gÃ¶rÃ¼ÅŸen Anderson ve Lee, yine barÄ±ÅŸma kararÄ± aldÄ±lar. Ne de olsa iki Ã§ocuklarÄ± vardÄ± ve onlarÄ±n mutlu bir aile ortamÄ±na sahip olmalarÄ± lazÄ±mdÄ±. Yine birleÅŸen Ã§ift, aynÄ± senaryoyu tekrar ettiler. Bir mÃ¼ddet iyi giden iliÅŸki, sonunda yine dayakla bitti. Ama bu seferki, Anderson'u hastanelik edecek kadar sÄ±kÄ± bir dayaktÄ±. Ve genÃ§ yÄ±ldÄ±z, sonunda dayanamayÄ±p polise gitti ve kocasÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i oldu. Ã–nce boÅŸandÄ±lar, sonrasÄ±nda Tommy Lee yargÄ±lanÄ±p hapise girdi. Rahat bir nefes alan Pamela Anderson, Ã§ocuklarÄ±yla birlikte mutlu bir hayat yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.Â Â Ancak, Tommy Lee, iyi hali ve tavÄ±rlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak kÄ±sa zamanda hapisten Ã§Ä±ktÄ±. Tabii ki en iyi davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± eski karÄ±sÄ± ve Ã§ocuklarÄ±na sergiliyordu. Garip bir ÅŸekilde birbirlerinden kopamayan Lee ve Anderson, ara sÄ±ra buluÅŸmaya baÅŸladÄ±lar. Sonunda da bu Ã§alkantÄ±lÄ± iliÅŸkiyi daha fazla sÃ¼rdÃ¼remeyip yollarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±rdÄ±lar.

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BALAYI GÖRÜNTÜLERÄ° ORTAYA SAÇILDI: Pamela Anderson'Ä±n baÅŸÄ±özel görüntülerinin internete sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± yüzünden derde girdi. Önce Tommy Lee ile olan balayÄ± görüntüleri internete yayÄ±ldÄ±. Milyonlarca kiÅŸinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± o görüntüler nedeniyle Anderson video daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi Internet Entertainment Group aleyhine dava açtÄ±.

Pamela Anderson'Ä±n eski eÅŸi Tommy Lee yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tek sÄ±kÄ±ntÄ± bu deÄŸildi. 2002 yÄ±lÄ±nda dÃ¶vme yaptÄ±rÄ±rken Lee ile aynÄ± iÄŸneyi kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Hepatit C kaptÄ±. Tedavi olup iyileÅŸmesi uzun zamanÄ±nÄ± aldÄ±. Anderson; 2013 yÄ±lÄ±nda sosyal medya hesabÄ±ndan iyileÅŸtiÄŸini ve artÄ±k bir daha Hepatit C lafÄ±nÄ± duymak istemediÄŸini duyurdu.

ARDI ARDINA EVLÄ°LÄ°KLER

Pamela Anderson, 2006 ile 2007 arasÄ±nda Kid Rock ile evli kaldÄ±. Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliÄŸini 2007 ile 2008 arasÄ±nda yaptÄ±. Ã‡ift, 2014 ile 2015 arasÄ±nda bir kez daha evlenip boÅŸandÄ±. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020 yÄ±lÄ±nda sÃ¼rpriz ÅŸekilde evlendi ve yine aynÄ± yÄ±l boÅŸandÄ±.

Ä°NÅžAAT Ä°ÅžÃ‡Ä°SÄ°YE EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE SKANDAL SON

Pamela Anderson pandemi sÃ¼recinde KanadalÄ± inÅŸaat iÅŸÃ§isi Dan Hayhurst ile sÃ¼rrpriz bir evlilik yaptÄ±. Fakat skandala dÃ¶nÃ¼ÅŸen bu evlilik sadece 13 ay sÃ¼rdÃ¼. Hayhurst ile memleketi olan Kanada'nÄ±n Ladysmith kasabasÄ±nda evlenmiÅŸti Pamela Anderson. Bu aÅŸk ve evliliÄŸin kendisi iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti Anderson. "ArtÄ±k kÃ¶klerime dÃ¶nme zamanÄ±" diyerek de ABD, Malibu'daki evini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.





'TAM OLMAM GEREKEN YERDEYÄ°M'

Tommy Lee ile olan eski evliliÄŸinden iki yetiÅŸkin erkek Ã§ocuÄŸu bulunan Anderson, bu sÃ¼rpriz evliliÄŸiyle ilgili olarak "Tam olarak olmam gereken yerdeyim, beni gerÃ§ekten seven bir erkeÄŸin kollarÄ±nda" dedi. Ã‡iftin, bu sÃ¼rpriz evliliÄŸinin geÃ§tiÄŸimiz Noel'de gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtildi. Pamela Anderson, Daily Mail gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te "AÅŸÄ±ÄŸÄ±m" diye konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±z, tÃ¶rende her ikisinin de ailelerinin hazÄ±r bulunduÄŸunu da belirtti. Anderson, Kanada'nÄ±n Vancouver adasÄ±nda bulunan Ladysmith adlÄ± kasabada bÃ¼yÃ¼kanne ve bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±ndan 25 yÄ±l Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bir mÃ¼lkte evlendiÄŸini de ekledi.





BÃœYÃœKANNESÄ° VE BÃœYÃœKBABASI DA ORADA EVLENDÄ°

Evlilik tÃ¶reni, bu kÄ±r evinin arka bahÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸti. Anderson'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, bÃ¼yÃ¼kanne ve bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± da yÄ±llar Ã¶nce bu mÃ¼lkte evlendiler ve birliktelikleri hala sÃ¼rÃ¼yor. Pamela Anderson, bu mÃ¼lkÃ¼n iyileÅŸtirici bir enerjisi olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Pamela Anderson ve Dan Hayhurst, geÃ§en yÄ±l koronavirÃ¼s kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±. Ama Anderson, Ã§iÃ§eÄŸi burnunda kocasÄ±yla geÃ§irdiÄŸi bu bir yÄ±lÄ±n yedi yÄ±la bedel olduÄŸunu belirtti. YÄ±ldÄ±z, Hayhurst ile geÃ§irdiÄŸi her gÃ¼nÃ¼n bir balayÄ± olduÄŸunu da vurguladÄ±. Anderson, eÅŸiyle mÃ¼lkÃ¼nÃ¼n renovasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±. Ladysmith kasabasÄ±nda yaÅŸayan bir inÅŸaat ustasÄ± olan Dan Hayhurst, bu renovasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda gÃ¶rev alÄ±yordu.

HAYVAN BARINAÄžI Ä°ÇÄ°N EMEK SARF ETTÄ°LER: Pamela Anderson ve Dan Hayhurst, yakÄ±nlarda bulunan RASTA adlÄ± hayvan barÄ±naÄŸÄ±nÄ±n onarÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda da gönüllü olarak çalÄ±ÅŸtÄ±. Rasta Sanctuary de resmi Instagram sayfasÄ±nda çiftin nikah fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸarak "Lütfen harika arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Pamela Anderson ile Dan Hayhurst'ün düÄŸününü kutlamak için bize yardÄ±mcÄ± olur. Bu iki "aÅŸk kuÅŸu" Noel'de hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Onlar için daha mutlu olamazdÄ±k" notunu yazdÄ±.





'YUVA YIKAN KADIN' DAMGASI YEDÄ°

Dan Hayhurst ile yaptÄ±ÄŸÄ± evliliÄŸin ardÄ±ndan Pamela Anderson'Ä±n, "yuva yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±" ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu iddialarÄ± ortaya atan kiÅŸi ise Dan Hayhurst'Ã¼n eski sevgilisi Carey. Carey beÅŸ yÄ±lldÄ±r birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eski sevgilisinin Pamela Anderson ile evlendiÄŸini basÄ±ndan okuduÄŸunu belirterek, Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± "yuvasÄ±nÄ± yÄ±kmakla ve sevgilisini Ã§almakla" suÃ§ladÄ±. Carey, eski sevgilisi Dan Hayhurst ile Pamela Anderson'Ä±n geÃ§en yÄ±lÄ±n ilk dÃ¶nemlerinde yakÄ±nlaÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°ddiasÄ±na gÃ¶re o sÄ±rada da Dan Hayhurst ile kendisinin iliÅŸkisi sÃ¼rÃ¼yordu ve hala birlikte yaÅŸÄ±yorlardÄ±. Carey'in iddiasÄ±na gÃ¶re Dan Hayhurst, geÃ§en yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±nda Pamela Anderson ile birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. 42 yaÅŸÄ±nda olan ve soyadÄ± aÃ§Ä±klanmayan Carey, neden bu konu hakkÄ±nda konuÅŸmaya karar verdiÄŸini de ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±: "KonuÅŸmaya karar verdim Ã§Ã¼nkÃ¼ insanlarÄ±n beÅŸ yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren iki Ã§ocuklu iliÅŸkimin, Pamela ve Dan'in iliÅŸkisi yÃ¼zÃ¼nden bittiÄŸini bilmesini istedim." Carey'in ifadesine gÃ¶re Dan Hayhurst, Carey'nin eski iliÅŸkisinden olan Ã§ocuÄŸuna da babalÄ±k yapÄ±yordu.

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