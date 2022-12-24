Annesi üçüncü evliliğinde huzuru buldu: Şimdi sırada onun aşk hayatı var

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PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

Bu sözünü ettiğimiz genç ünlü, bir dönemin moda dünyasına damgasını vuran Heidi Klum'un 18 yaşındaki kızı Leni Klum. Annesinin ayak izlerini takip ederek onun gibi moda dünyasında kariyer yapan Leni Klum, son Instagram paylaşımıyla olay oldu. Üç yıldan bu yana 19 yaşındaki Aris Rachevsky ile flört eden genç kız, birlikte çekilen bir fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Kısa süre önce annesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği bir iç çamaşırı reklamıyla tartışma yaratan Leni Klum, paylaşımına "En sevdiğim kişiyle" notunu düştü. Leni Klum'un bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Leni Klum'un 'en sevdiğim insan' diye tanımladığı Ari Rachevsky'nin kısa süre önce Harvard Üniversitesi'ne kaydını yaptırdığı belirtiliyor. Genç adam, Los Angeles'ın tanınmış menajerlerinden Rhea Rachevsky'nin oğlu. Leni Klum'un bu paylaşımının bu kadar yankı yaratmasının nedenine gelirsek... Bunun nedeni genç çiftin, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesi. Leni ve Aris, üç yıl boyunca ilişkilerini meraklı gözlerden uzak tutuyor. Klum, sosyal medya sayfasında da birlikte çekilen fotoğraflarına nadiren yer veriyor.

'BU KONUDA YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK'

Leni Klum, bu paylaşımdan önce gösteri dünyasında giderek yükselen nepotizm (akraba kayırmacılığı) konusuyla da gündeme gelmişti. Annesi Heidi Klum gibi moda dünyasında kariyer yapan, hatta onun soyadını kullanan genç kız, bu sayede şöhret basamaklarını hızla tırmanmasıyla eleştirilmişti. Leni Klum, kendisine yöneltilen bu eleştirilere "Bu sadece bir gerçek. Annem ve babam ünlü" diye yanıt verip bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını belirtmişti.

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ANNESİNDEN YARDIM ALDIĞIMI SAKLAMADI

Leni Klum, People dergisine verdiği röportajda "işini yaptığını ve kendisine bir kariyer oluşturmak için çaba harcadığını belirtmişti. Genç kız "Kariyerime başlamak için yardım aldım. Birçok insanın, hayata ve kariyerlerine benim sahip olduklarımla başlamayı hayal edeceklerini biliyorum" diye konuştu. Leni, son olarak geçen temmuz ayında Milano Moda Haftası'nda ünlü bir giyim firması için podyuma çıktı. Annesi Heidi Klum da seyirciler arasından gururla kızını izledi ve videoya çekti. Leni Klum, yine People dergisine konuştuğundaannesinin, kariyeri konusundaki yardımını yadsımadı ama "Artık kendi başıma çalışıyorum, yalnız seyahat ediyorum, okula gidiyorum. Annem ve ben, ikimiz de aynı mesleğe sevgi besliyoruz" dedi.

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EBEVEYNLERİNİN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDENLER: Leni Klum, son dönemde anneleri ya da babalarıyla aynı mesleği seçen genç kuşağın temsilcilerinden biri. Tıpkı Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose, Uma Thurman ve Ethan Hawke'nin kızı Maya, Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber, Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Andie Mac Dowell'ın kızı Margaret Qualley gibi... Bu konudaki örnekler çoğaltılabiiir. Örneğin daha eski kuşaktan Gwyneth Paltrow'un babası Bruce bir yapımcıydı. Aynı zamanda annesi Blythe Danner da Hollywood'un bir döneminin tanınan yıldızlarından.





ÜNLÜ DERGİYE KAPAK POZU VERDİ

Leni Klum, modellik kariyerine henüz 16 yaşındayken başladı. Vogue dergisinin, annesi Heidi Klum'un memleketi Almanya baskısı için iki yıl önce verdiği kapak pozu genç kızın kariyeri için önemli bir dönemeç oldu. Ondan sonra da modellik konusunda emin adımlarla ilerlemeye başladı. Kısa bir süre önce Heidi Klum ve Leni Klum, bir iç çamaşırı firmasının tanıtımı için birlikte kamera karşısına geçtiler. Fakat Heidi Klum, genç yaştaki kızının böyle bir çekimde görev almasına izin verdiği için eleştirildi.

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AĞIR ELEŞTİRİLER GELDİ

Bu çekimin görüntüleri ilk ortaya çıktığında Heidi Klum, olumlu puan topladı. Dört çocuk dünyaya getiren modelin, 50 yaşına merdiven dayayıp hala formunu koruyor olması hayranlarından "alkış" aldı. Ama eleştiri konusu olan başka bir ayrıntı daha vardı: Klum'un kızını da bu çekime ortak etmesi. Bu durum, kimine göre son derece normal. Aynı sektörde çalışan anne ile kızı işbirliği yapabilir. Diğer yandan Klum, gencecik kızını iç çamaşırlarıyla poz vermeye cesaretlendirdiği için eleştiri de aldı. Firmanın sosyal medya sayfasında yer verdiği pozlara birbirinden farklı yorumlar geldi. Heidi Klum ile Leni'nin pozlarını değerlendiren bir kullanıcı "Kızını 18 yaşına girer girmez bir cinsel objeye dönüştürmek tuhaf" diye yorum yaptı. Bir başka kullanıcı, Leni'nin yer aldığı pozları "Rahatsız edici" diye nitelendirdi.

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'KIZLARINI TEŞHİR EDİYORLAR'

Heidi Klum ile kızı Leni'nin bu pozlarını masaya yatıranlardan biri de İngiliz TV ünlüsü ve köşe yazarı Ulrika Jonnson oldu. Geçen hafta Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz arasındaki gerilimi köşesine taşıyan Jonnson bu kez de Heidi Klum ile Leni'nin pozlarını değerlendirdi. Jonnson, "Heidi Klum, en az kendisi kadar güzel görünen kızıyla bu tür pozlar veren ilk ünlü değil. Son kişi de olmayacak" diye yazdı. Sonra da Cindy Crawford ile model kızı Kaia''yı, Kate Moss ile yine modellik yapan kızı Lila'yı örnek verdi. Ünlü annelerin bu yaptığını da "kızlarını teşhir etmek" olarak nitelendirdi.

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JANE AUSTEN ROMANLARININ MODERN VERSİYONU

Sonra da bu durumu Jane Austen romanlarında olup bitenlerin modern versiyonu olarak değerlendirdi. Austen'ın romanlarını kaleme aldığı yüzyılda, aileler evlilik çağına gelen kızlarını topluma tanıştırmak için onları güzel giysilerle giydirip süsleyerek toplumla tanıştırırlardı. İşte Jonnson'ın ifadesine göre Heidi Klum'un yaptığı da bunun çağımıza uygun bir versiyonu. Ulrika Jonsson Klum'un "Bakın ben ne yaptım" diyerek kızını gözler önüne serdiğini ileri sürdü. Makalesinde "ünlülerin özellikle de kız çocuklarını sergilediklerini ve tüm dünyaya onların ne kadar güzel olduklarını ispatlamaya çalıştıklarını savundu.



BİYOLOJİK BABASI ÜNLÜ BİR İŞ İNSANI

Heidi Klum'un en büyük çocuğu olan Leni, ünlü modelin iş insanı Flavio Briatore ile ilişkisinden dünyaya geldi. Fakat Briatore ile Klum ayrılınca Leni annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Heidi Klum, 2005 yılında İngiliz şarkıcı Seal ile evlendi. Gerçek adı Henry Olusegun Adeola Samuel olan Seal, Leni'yi kendi nüfusuna geçirdi. Bu arada her ne kadar moda dünyasında Leni Olumi Klum olarak tanınsa da genç kızın resmi adının Helene Boshoven Samuel olduğunu, yani eski üvey babası Seal'ın soyadını taşıdığını belirtelim. Leni'nin annesi Heidi Klum ile Seal'ın evliliğinden üç tane kardeşi bulunuyor.

Leni'nin biyolojik babası iş insanı Flavio Briatore. Fakat onu, annesinin eski eşi Seal nüfusuna geçirdi ve babalık yaptı.





GÖSTERİ DÜNYASININ EN ÇOK İLGİ ÇEKEN ÜNLÜLERİNDEN BİRİ

Heidi Klum, gösteri dünyasıın özel hayatıyla da çok ilgi çeken ünlülerinden biri. İlk evliliğini 1997’de saç tasarımcısı Ric Pipino ile yaptı. Bu evlilik, 2002’de bitti. Heidi Klum, boşandıktan sonra bir süre iş insanı Flavio Briatore ile aşk yaşamıştı. Fakat Briatore ve Klum'un ilişkileri resmiyete geçmeden bitmişti. Klum 2005 yılında evlendiği Seal ile birlikteliğini 2014'te bitirdi. Heidi Klum, bir dönem koleksiyoner ve sanat taciri Vito Schnabel ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Heidi Klum, 2019 yılından bu yana müzisyen Tom Kaulitz ile evli.