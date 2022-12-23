Bir ay içinde iki kez kaynana olmuştu: 20 kişilik koruma ordusuyla düğün hazırlığı

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ARDI ARDINA İKİ NİŞAN YAPTILAR, SIRADA İKİ DÜĞÜN VAR

Bu sözünü ettiğimiz, Ürdün kraliyet ailesi. Bu ailenin adı anıldığında da ilk akla gelen isim, dünyanın en genç yaşta tahta geçen kraliçelerinden biri olarak bilinen Rania. Bugün 51 yaşında olan dört çocuk annesi Rania, şimdilerde hayatının en tatlı telaşlarından birini yaşıyor. Çünkü bu yılın yaz aylarında, hem büyük kızı Prenses Iman hem de tahtın varisi olan büyük oğlu Prens Hüseyin nişanlandı. Her iki mutlu haber ailenin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.de resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Özellikle oğlu Hüseyin'in nişanlısı Rajwa Al Saif'in oğlu Hüseyin ile nişanlanıp ailelerine katılması haberini büyük bir coşkuyla paylaştı.

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ÖNCE RESMİ ZİYARET SONRA MİLANO TURU

İddialara göre şimdi de Kraliçe Rania, düğün öncesi alışverişe çıktı. Şık ve pahalı giyim tarzıyla bilinen Rania, bu ayın başlarında Milano'da lüks mağazaların bulunduğu bir bölgede görüntülendi. Her ne kadar çevresindeki kalabalık koruma ordusu bunu engellemeye çalışsa da Rania, paparazzilerden kaçmayı başaramadı. Kraliçe Rania, önce kocası Kral 2. Abdullah ile birlikte İtalya'nın başkenti Roma'ya bir resmi ziyarette bulundu. Birkaç günlük bu ziyaretin ardından soluğu Milano'da aldı.

20 KİŞİLİK KORUMA ORDUSUYLA BİRLİKTE DOLAŞTI

Dünyanın en çok tanınan kişilerinden biri olan Kraliçe Rania, her ne kadar soluk renkler giyinse de dikkat çekmekten kurtulamadı. Bunun en önemli nedeni de hem iddiasız şıklığı hem de çevresindeki koruma ordusuydu. Rania'nın yanında iki kadın daha vardı. Onların yanı sıra kendi kişisel korumaları, üniformalı İtalyan polisleri, üniformasız sivil polislerden oluşan 20 kişilik grup, Kraliçe Rania ve beraberindeki iki kadının yakınlarında kuş uçurtmamaya çalıştı. Rania ve beraberindeki kadınlar sonra ünlü bir restorana girip yemek yedi. Fakat buna rağmen gri tonlar içindeki Rania, görüntülenmekten kurtulamadı. Kraliçe'nin, moda merkezi olarak bilinen Milona'da oğlu Hüseyin ve kızı Iman'ın yaklaşan düğünleri için hazırlık yaptığı, lüks mağazaları dolaştığı ileri sürüldü.

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PEŞ PEŞE İKİ DÜĞÜN HAZIRLIĞI VAR

Ardı ardına iki kez kayınvalide olan Rania'nın bu heyecanlı hazırlığı boşuna değil. Çünkü büyük olasılıkla hem Veliaht Prens Hüseyin, hem de Prenses Iman önümüzdeki yaz ya da sonbahar aylarında evlenecek. Yani Ürdün sarayında peş peşe iki düğün gerçekleşecek. Kısa aralıklarla aileden bir gelin çıkacak, aynı zamanda bir de gelin gelecek. Ürdün kraliyet ailesi, bu mutlu gelişmeyi geçen ağustos ayında sosyal medya sayfalarından da duyurdu. Önce Kraliçe Rania ile Kral 2. Abdullah'ın büyük kızı 25 yaşındaki Iman'ın mutlu haberi verildi.

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İLK NİŞAN TEMMUZ AYINDA

Temmuz ayının son günlerinde Prenses Iman, Jameel Alexander Thermiotis ile nişanlandı. Venezuela doğumlu bir iş insanı olan Jameel Alexander Thermiotis, Prenses İman'dan üç yaş büyük, yani 28 yaşında. Ürdün sarayının müstakbel damadı, New York'ta yaşıyor ve orada kurulu olan bir şirketin de ortaklarından. Genç adamın babasının Yunan asıllı Alexandros Thermiotis annesinin ise Corina Hernández olduğu belirtiliyor.

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Ardından da Kraliçe Rania ile Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu ve tahtın veliahtı Prens Hüseyin'in haberi geldi. Onun da hayatını birleştirmek üzere Rajwa Al Saif ile nişanlandığı duyuruldu. Rania, kendisine benzerliğiyle dikkat çeken gelenini "üçüncü kızım" diye tanımladı o paylaşımda. "Üçüncü kızımı karşılamaktan dolayı heyecanlıyım" diye yazan Rania, Rajwa'ya da "Aileye hoş geldin" diye seslendi. Kraliçe Rania, her iki genç adına da mutlu olduklarını satırlarına ekledi. Rania, hem Hüseyin'in hem de nişanlısı Rajwa'nın varlıklarının kendileri için bir neşe ve zevk olduğunu belirtip "İki kızım vardı, üç oldu. Sevincimiz tarif edilemez" diye yazdı.

Kraliçe Rania duygu dolu paylaşımında "Kalbimde bu kadar çok sevinç bulundurmanın mümkün olduğunu düşünmemiştim. Büyük oğlum Hüseyin ve onun gelecekteki eşi Rajwa'ya tebrikler" diyerek coşkusunu ifade etti. Bu arada törenin, gelinin memleketi olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapıldığını da hatırlatalım.

BABASI ÜLKESİNİN ÖNDE GELEN İŞ İNSANLARINDAN BİRİ

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın gelini ve ülkenin gelecekteki kraliçesi olan Rajwa Al Saif, bu nişan haberinin ardından bütün dünyanın da ilgisini üzerinde topladı. Nişanlısıyla aynı yaşta olan Rajwa 28 Nisan 1994'te Riyad'da dünyaya geldi. Rajwa, Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif ile eşi Azza bin Nayef Abdulaziz Ahmad Al Sudairi'nin kızı. Ürdün sarayının müstakbel gelini olan Rajwa'nın babası Suudi Arabistan'ın önde gelen inşaat şirketlerinden birinin kurucusu. Gelin Rajwa, lise eğitimini Riyad'da tamamladıktan sonra New York'taki Syracuse Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gördü. Ardından da Los Angeles'taki Moda Tasarım ve Pazarlama Enstitüsü'nde de eğitim gördü.Ürdün kraliyet ailesinin müstakbel gelini olan Rajwa, bir süre de Los Angeles'ta bir mimarlık firmasında çalıştı. İki gencin önümüzdeki yaz aylarında evlenmesi bekleniyor.

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EVLİLİK ÇAĞINA GELENLER DIŞINDA İKİ ÇOCUKLARI DAHA VAR: Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, 28 yaşındaki Hüseyin ve 25 yaşındaki İman'ın yanı sıra 21 yaşında Salma adında bir kızı ve 17 yaşında Hashem adında bir oğlu daha bulunuyor.





İNGİLTERE VE ABD'DE OKUDU

Gelelim arka arkaya iki evlatlarının da mürüvvetini görme mutluluğu yaşayan Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'ya. Çiftin 1993 yılında evlendiğini hatırlatarak başlayalım. Kraliçe Rania ya da aileye gelin gitmeden önceki adıyla Rania el Yasin, 31 Ağustos 1970'de Filistin kökenli bir ailenin kızı olarak Kuveyt'te dünyaya geldi. Aynı ülkedeki bir İngiliz okulunda eğitim gördü. Birinci Körfez Savaşı sırasında doktor olan babası ve annesiyle birlikte Mısır'a taşındılar. Rania, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde işletme eğitimi gördü. Daha sonra da eğitimini Londra ve ABD'de sürdürdü. İkilinin, bir partide tanışıp altı ayda evlilik kararı aldığı belirtiliyor.

MODA İKONU: Kraliçe Rania, dünyanın moda ikonlarından biri aynı zamanda. En yakın rakibi olarak gösterilen kişi ise İspanya Kraliçesi Letizia. İki kraliçe zaman zaman bazı etkinliklerde bir araya geldiklerinde, kral olan eşlerini bile gölgede bırakıyorlar.

KRAL'IN ANNESİ İNGİLİZ

Kral 2. Abdullah adıyla Ürdün tahtında oturan eşi ise Ürdün Kralı Hüseyin ile onun eşi Muna el Hüseyin'in oğlu. Bu arada Kral'ın annesinin İngiltere'de dünyaya geldiğini, gerçek adının Antoinette Gardener olduğunu, Kral Hüseyin ile evlendikten sonra bu ismi aldığını hatırlatalım. 1962 yılında dünyaya gelen Abdullah, İngiltere ve ABD'de eğitim gördü. Londra yakınındaki Sandhurst Askeri Akademisi'nde ve Oxford'da uluslararası politika alanında birer yıl eğitim gördükten sonra 1984'te ülkesine döndü.

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1985 yılında ABD'deki Fort Knox'ta komutanlık eğitimi ve ardından Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nde uluslararası politika alanında okudu. Abdullah, 1993'te Ürdün Özel güçleri'ne katıldı ve 1996 yılına kadar özel güçlerin komutanlığını yürüttü, Ürdün ordusunun terörle mücadelede seçkin birliklerine tümgeneral rütbesiyle komutanlık yaptı. Babası Kral Hüseyin, veliaht prens olan kardeşi Hasan'ı gözden çıkararak, 25 Ocak 1999'da Abdullah'ı veliaht prens ilan etti. Abdullah, babası Kral Hüseyin'in 7 Şubat 1999'daki ölümünden sonra onun yerine tahta geçti.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, INSTAGRAM