Meghan'dan önce o vardı: İngiliz kraliyet ailesinin 'kıdemli' oyuncu gelini... Üstelik mesleğini sürdürüyor

KAMERALARIN KARŞISINDAN KRALİYET SARAYINA

Grace Kely, Hollywood'un en parlak yıldızlarından biriydi ve Monako Prensi Rainier'nin kalbini çaldı. Sonuç olarak bu küçük ülkenin prensesi oldu. Bir zamanların Grace Kelly'si milyonların hafızasına Prenses Grace olarak kazındı. Daha genç sayılabilecek bir yaşta beklenmedik bir anda geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata veda etti. Yıllar sonra bu kez Meghan Markle çıktı sahneye. Yıllarca Hollywood'da ter döktükten sonra Suits dizisiyle adını duyuran Markle, Prens Harry sayesinde İngiliz kraliyet ailesinin gelini oldu. O noktadan sonra da oyuncuyken elde edemediği şöhrete bir anda kavuştu. Kocasıyla birlikte yaptığı çıkışlarla da gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Prenses Sophie ise kendisinin de söylediği gibi şöhret peşinde koşarken Carl Philip sile evlendi, hem ülkenin hem evinin prensesi oldu.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİN İLK OYUNCU GELİNİ

Buraya kadar tamam... Peki ya İngiliz kraliyet ailesinde bir başka oyuncu gelin daha olduğunu biliyor musunuz? Üstelik bu gelinin, kocası kıdemli kraliyet mensubu olmadığından yani resmi görevlere katılmadığından mesleğini sürdürdüğünü... Ya da çiftin Harry ile Meghan'dan çok önce ABD'ye taşındığını ve orada yaşadığını? Bu tür konulara çok meraklı değilseniz muhtemelen bunu bilmiyorsunuz. Biliyorsanız hatırlatalım, bilmiyorsanız da İngiliz kraliyet ailesinin oyuncu üyesini size tanıtalım istedik. Çünkü bu oyuncu gelin, her ne kadar hiyerarşik olarak çok göz önünde olmasa da önemli etkinliklerde kraliyet kanından kocasıyla birlikte yer alıyor.

KAYINPEDERİ, KRALİÇE'NİN KUZENİ

İngiliz kraliyet ailesinin oyuncu gelini Sophie Winkleman... Two and a Half Men, Death in Paradise, Peep Show,Trust gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Sophie Winkleman'ın kraliyet gelini olma meselesine gelirsek... 42 yaşındaki Sophie Winkleman, 2009 yılından bu yana Lord Frederick Windsor ile evli. Lord Frederick, soyadından da anlaşılacağı üzere İngiliz kraliyet ailesinin kanından geliyor. Kent Prensi Michael ile eşinin tek oğlu. Frederick Windsor'ın babası olan Kent Prensi Michael, Kraliçe 2. Elizabeth'in baba tarafından kuzeni. Ayrıca taht için 51'inci sırada yer alıyor.

CALIFORNIA'DA YAŞIYOR, MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

İşte İngiliz oyuncu Sophie Winkleman'ın İngiliz kraliyet ailesiyle ilgisi böyle. Yani ailenin gelini. Ama kocası, taht için ilk sıralarda olmadığından hayatını istediği gibi kurdu ve oyunculuk kariyerini de sürdürüyor. Bu arada hemen çiftin ABD, California'da yaşadığını; Lord Frederick Windsor'ın da finans analisti olduğunu söyleyelim. Lord Windsor taht için de babasından bir sonra yani 52'nci sırada.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

İki çocuk sahibi olan Sophie Winkleman ya da evlilik adıyla Lady Sophie Windsor hatta protokol adıyla Lady Frederick Windsor vekocası, hayatlarını ABD ile İngiltere arasında ikiye böldü. Kraliyet ailesinin üyeleri olarak katılmaları gereken etkinliklerde yer alıyorlar. Fakat daha sonra ABD'deki evlerine dönüyorlar. Çift, son olarak geçen hafta Galler Prensesi Catherine'in ev sahipliği yaptığı Noel konserine de katıldı.

ETKİNLİKLERE KATILIYORLAR

Lady Sophie bazı etkinliklerde defalarca ailenin diğer üyeleriyle birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonunda halkı selamladı. Kraliçe'nin tahta çıkışının 80'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde yer aldı. Çift, Kraliçe'nin cenaze töreninde dikkat çeken aile üyeleri arasındaydı.

ÜNİVERSİTEDE TANIŞTILAR

Sophie Winkleman, Lord Frederick Windsor ile öğrenim gördüğü Cambridge Üniversitesi'nde tanıştı. 2009 yılında evlendiler ve hemen ardından Winkleman'ın kariyerini sürdürmesi için California'ya taşındılar.

KIZLARIN BİRİ ABD'DE DİGERİ İNGİLTERE'DE DOĞDU

İlk kızları Maud Elizabeth Daphne Marina, 2013 yılında ABD'de dünyaya geldi. Kardeşi Isabella Alexandra May ise çiftin Londra'da yaşadığı sırada dünyaya geldi. Bir süre İngiltere'de yaşayan çift çocuklarını, şimdi Prens William ile Kate Middleton'ın üç çocuğu George, Charlotte ve Louis'nin de gittiği Thomas Battersea Okulu'na gönderdi.

DÜĞÜNDE NEDİME OLDULAR

43 yaşındaki Lord Frederick Windsor ile Sophie Winkleman'ın kızları kraliyet düğünlerinde nedimelik de yapıyor. Çiftin büyük kızı Maud, Prenses Eugenie'nin Jack Brooksbank ile evlendiği törende George ve Charlotte ile birlikte nedimelik de yapmıştı.

Hollywood yıldızı Grace Kelly, Monako Prensi Rainier ile evlenip Monako Prensesi unvanını aldı.









