Erotik pozlar verip ÅŸÃ¶hret peÅŸinde oradan oraya koÅŸuyordu: Hayat ona bir deÄŸil dÃ¶rt gÃ¼zel prens verdi

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AÄ°LEYE SONRADAN KATILDI, AMA Ä°LGÄ°DE HEPSÄ°NÄ° GERÄ°DE BIRAKTI

Nobel yemeÄŸinde, Ã¶zenle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olan tÃ¼m kraliyet Ã¼yelerini geride bÄ±rakan kiÅŸi, aralarÄ±na sonradan katÄ±lan, soylu bir aileden gelmeyen, hatta geÃ§miÅŸte cÃ¼retkar bir TV yÄ±ldÄ±zÄ± olmasÄ± nedeniyle ilk anda Ã§ok da sempatiyle bakÄ±lmayan Prenses Sofia idi. Yani eski adÄ±yla Sofia Hellqvist. Ä°sveÃ§ KralÄ± Carl Gustaf ile eÅŸi KraliÃ§e Silvia'nÄ±n tek oÄŸlu Carl Philip'in eÅŸi olan Sofia, her gittiÄŸi yerde olduÄŸu gibi yine bu yemeÄŸin de ilgi odaÄŸÄ± oldu.

UÃ‡UK MAVÄ° BÄ°R ELBÄ°SE GÄ°YDÄ°

38 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Sofia, yemek salonuna Ä°sveÃ§ Parlamento SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Andreas Nolen eÅŸliÄŸinde girdi. Ãœzerinde daha Ã¶nce baÅŸka bir etkinlikte de giydiÄŸi uÃ§uk mavi renkte bir gece kÄ±yafeti vardÄ±. Kraliyet ailesinin evlendikten sonra konumu gereÄŸi kendisine verdiÄŸi niÅŸanlarÄ± da takan Sofia, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tacÄ±yla tamamladÄ±. KÄ±yafet seÃ§imi olarak kayÄ±nvalidesi KraliÃ§e Silvia ve gÃ¶rÃ¼mcesi Veliaht Prenses Victoria'nÄ±n gÃ¶lgesinde kalsa da hem gÃ¼zelliÄŸi hem de Stockholm SarayÄ±'na uzanan hayatÄ± nedeniyle dÃ¼nya basÄ±nÄ±n gÃ¶zleri yine onun Ã¼zerindeydi. Bunun nedenine gelelim biraz...

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Kendisinin de sonradan itiraf ettiÄŸine gÃ¶re Prenses Sofia ya da Ã¼lkesinde ilk dÃ¶nemde tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla Sofia Hellqvist, 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda gerÃ§ekten de ÅŸÃ¶hretin peÅŸinde koÅŸuyordu. Yine kendi anlatÄ±mÄ±yla o dÃ¶nemde hayatta ne yapmak istediÄŸine henÃ¼z karar vermiÅŸ deÄŸildi. HayÃ¢l ettiÄŸi ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸmak iÃ§in de elindeki bÃ¼tÃ¼n fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirdi. YÄ±lanlara sarÄ±larak bir erkek dergisine Ã§Ä±plak pozlar verdi. Sonra TV ekranlarÄ±na gelen bir reality ÅŸov iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ondan sonra bir ara yardÄ±ma muhtaÃ§ Ã§ocuklar ve genÃ§lere yardÄ±m iÃ§in gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¼zere Gana'ya gitti. Ã–ncesinde de bir sÃ¼re New York'a gidip Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmek istemiÅŸti. Ã–zetle gerÃ§ekten de hayatta ne yapacaÄŸÄ±na karar vermemiÅŸti. Ama 2010 yÄ±lÄ±nda aÅŸkÄ±yla aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan alan, sonrasÄ±nda da hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren o genÃ§ adamla yani tahtta bulunan Ä°sveÃ§ KralÄ±'nÄ±n tek oÄŸlu Carl Philip sayesinde hayatÄ± tamamen deÄŸiÅŸti.

AÄ°LENÄ°N KOLAY KABUL EDECEÄžÄ° BÄ°R GELÄ°N ADAYI DEÄžÄ°LDÄ°

Ã‡ift flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ± baÅŸlamasÄ±na ama Prens'in ailesi onu Ã§ok da istemedi Ã¶nceleri. Bunun en Ã¶nemli nedeni Sofia'nÄ±n soylu olmayan bir aileden gelmesi deÄŸildi. AsÄ±l neden geÃ§miÅŸiydi. Bir de Prens ile flÃ¶rt ettiÄŸi duyulunca Sofia'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n eski defterleri aÃ§Ä±lÄ±p verdiÄŸi erotik pozlar, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸma yeniden gÃ¼ndeme geldi. Carl Philip'in ailesi Ã¶nceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerÃ§ekten sevmediÄŸini, tek amacÄ±nÄ±n ÅŸÃ¶hret ve para olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama sonra yanÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± anladÄ±lar.

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'YÄ°NE OLSA YÄ°NE AYNI ÅžEYLERÄ° YAPARDIM'

DÃ¼ÄŸÃ¼nleri masal prenseslerini aratmayacak tÃ¼rdendi. Zaten evlilik Ã¶ncesinde de evliliÄŸinin ilk dÃ¶nemlerinde de sÃ¼rekli olarak geÃ§miÅŸi karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lan Sofia Hellqvist "hiÃ§bir ÅŸeyden piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±. Her ÅŸeyin kendi tercihi olduÄŸunu ve yine olsa yine aynÄ±sÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yleyerek eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi. Ama niÅŸan aÃ§Ä±klandÄ±ktan sonra Sofia Hellqvist, gelin gideceÄŸi aileye uygun giyinip Ã¶yle davranmaya baÅŸladÄ±. GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dÃ¶vmelerin bazÄ±larÄ±nÄ± sildirdi. Daha ciddi bir giyim tarzÄ± benimsedi.

'BEN BU KADINI SEVÄ°YORUM'

Prens Carl Philip ile Sofia Hellqvist, 2015 yÄ±lÄ±nda, Ã§oÄŸu Avrupa kraliyet ailelerinden oluÅŸan 550 konuk Ã¶nÃ¼nde evlendiler. DÃ¼ÄŸÃ¼nleri gÃ¼nlerce dÃ¼nya basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinden inmedi. DÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ Prens Carl Philip, nikahÄ±n ardÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n yakÄ±n ailesi ve Ã§iÃ§eÄŸi burnunda karÄ±sÄ±yla birlikte halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Orada Sofia'nÄ±n gÃ¶zlerinin iÃ§ine bakarak "Bu kadÄ±nÄ± seviyorum" diye baÅŸlayan bir konuÅŸma yaptÄ±.

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HAYAT BANA BÄ°R DEÄžÄ°L DÃ–RT TANE GÃœZEL PRENSES VERDÄ°

Carl Philip ve Sofia'nÄ±n ardÄ± ardÄ±na Ã¼Ã§ tane bebekleri dÃ¼nyaya geldi. Ã‡iftin ÅŸu anda beÅŸ yaÅŸÄ±nda olan ilk bebekleri Prens Alexander 2016'da, ikinci oÄŸullarÄ± Gabriel 2017 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. 2021 yÄ±lÄ±nda ise en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ± Julian aralarÄ±na katÄ±ldÄ±. Carl Philip ve Sofia, bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸin dÃ¼nyaya geliÅŸini sosyal medya hesaplarÄ±ndan duyurdu. Sofia'nÄ±n aÄŸzÄ±ndan yazÄ±lan o mesaj uzun sÃ¼re basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde kalmÄ±ÅŸtÄ±. MutluluÄŸunu satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ mesajÄ± ÅŸÃ¶yleydi: "Hayat bana bir deÄŸil dÃ¶rt tane gÃ¼zel prens verdi. Julian'Ä±n doÄŸumu nedeniyle bizi tebrik eden herkese tÃ¼m kalbimizle teÅŸekkÃ¼r ediyoruz" denildi. Bu paylaÅŸÄ±ma Ã§iftin takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da tebrik mesajÄ± geldi.

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ÖDENEKTEN YARARLANAMAYACAKLAR: 2019 yÄ±lÄ±nda Ä°sveç KralÄ± 16. Carl Gustaf, oÄŸlu Prens Carl Philip'in iki, küçük kÄ±zÄ± Prenses Madeleine'in üç çocuÄŸunun kraliyet statülerini düÅŸürdü. Bundan böyle Kral 16. Karl Gustaf'in beÅŸ torunu kraliyet ailesiyle ilgili herhangi bir rol üstlenmeyecek. AyrÄ±ca vergi mükelleflerinden saÄŸlanan ve kraliyet ailesi için ayrÄ±lan ödenekten de yararlanmayacak. Prens Carl Philip ve Prenses Madeleine'in çocuklarÄ±, prens ve prenses unvanlarÄ±nÄ± koruyacaklar ama gelecekteki eÅŸ ve çocuklarÄ± bu unvanlarÄ± alamayacak. Kral 16. Carl Gustaf'Ä±n bu kararÄ±ndan büyük kÄ±zÄ± Veliaht Prenses Victoria'nÄ±n çocuklarÄ± ise muaf tutuldu. Ä°sveç kral ve kraliçesinin küçük kÄ±zÄ± Prenses Madeleine Christopher O'Neill ile evli. Çiftin Prenses Adrienne, Prenses Leonore ve Prens Nicolas adÄ±nda üç çocuÄŸu bulunuyor.

Bu arada Ä°sveÃ§ kraliyet ailesinin Kral'Ä±n kararÄ±yla kÃ¼Ã§Ã¼lmeye gittiÄŸini, Ã§iftin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ve kendilerinin her ne kadar unvanlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±maya devam etseler de kraliyet gÃ¶revlerinin dÄ±ÅŸÄ±nda tutulduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. AynÄ± durum Carl Philip'in kÄ±z kardeÅŸi Madeleine iÃ§in de geÃ§erli. Kral ile kraliÃ§enin en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Prenses Victoria ise babasÄ±nÄ±n veliahtÄ±. Victoria eÅŸi Daniel ve Ã§ocuklarÄ± kraliyet gÃ¶revlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

GECE Ä°Ã‡Ä°N Ã–ZENLE HAZIRLANDILAR

Bu arada biz yine Nobel yemeÄŸine dÃ¶nelim ve aile Ã¼yelerinin kÄ±yafetlerine bir gÃ¶z atalÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶zellikle de Ä°sveÃ§ kraliyet ailesinin kadÄ±n Ã¼yeleri o gece iÃ§in son derece Ã¶zenli bir ÅŸekilde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. KraliÃ§e Silvia, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen yine ailesinin en ÅŸÄ±k kadÄ±nÄ±ydÄ±. FuÅŸya rengi, kabarÄ±k etekli bir kÄ±yafet giyen KraliÃ§e Silvia, kullandÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cevherler bir yana gÃ¶steriÅŸli bir taÃ§ ile gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±.

KRALÄ°Ã‡E SÄ°LVÄ°A, YARI ALMAN YARI BREZÄ°LYALI

DÃ¼nyanÄ±n en az Ä°ngiltere kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olan bir baÅŸka kraliyet ailesi Ä°sveÃ§ monarÅŸisinin temsilcileri. KraliÃ§e Slyvie popÃ¼lerlik konusunda rakiplerinin birkaÃ§ adÄ±m Ã¶nÃ¼nde. Ä°sveÃ§ kraliÃ§esi, Silvia Renate Sommerlath adÄ±yla Almanya'da dÃ¼nyaya geldi. BabasÄ± Alman, annesi BrezilyalÄ±ydÄ±. DÃ¶nemin veliaht prensi Carl Gustaf ile 1972 MÃ¼nih Olimpiyat OyunlarÄ± sÄ±rasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±. 1976 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Carl Gustaf'Ä±n hikayesi ise biraz farklÄ±. O tahtÄ± babasÄ±ndan deÄŸil bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±ndan devraldÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ prens babasÄ±, o henÃ¼z 9 aylÄ±k bir bebekken bir uÃ§ak kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. BÃ¼yÃ¼kbabasÄ± Kral Gustav 6'Ä±ncÄ± Adolf Ã¶lÃ¼nce de Carl Gustav kral, eÅŸi Sylvia da kraliÃ§e oldu. Ã‡iftin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu var. TahtÄ±n veliahtÄ± ise en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Prenses Victoria.

PRENSES'Ä°N KIYAFETÄ° Ã–ZEL OLARAK DÄ°KÄ°LDÄ°

Veliaht Prenses Victoria ise o gece iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rlanan aÃ§Ä±k pembe bir gece elbisesi giydi. DeÄŸerli takÄ±larÄ± ve niÅŸanlarÄ±yla da gÃ¶z alÄ±cÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

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PERÄ° MASALINA BENZETÄ°LDÄ°

Hem kraliÃ§e ve veliaht prenses hem de Sofia'nÄ±n kÄ±yafetleri, Ã¶zellikle taÃ§larÄ± ve diÄŸer mÃ¼cevherleri nedeniyle o geceye basÄ±n tarafÄ±ndan "peri masalÄ±" yorumu yapÄ±ldÄ±.

NORVEÃ‡ KRALÄ°YET AÄ°LESÄ° DE KONUKTU:Â Nobel tÃ¶renine NorveÃ§ KralÄ± Harald, eÅŸi Sonja, veliahtÄ± olan oÄŸlu Haakon ve gelini Mette Marit de katÄ±ldÄ±.

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DAMATLAR DA SOYLU AÄ°LELERDEN GELMÄ°YOR

Ä°sveÃ§ kraliyet ailesinin damatlarÄ± da soylu ailelerden gelmiyor. Veliaht Prenses Victoria'nÄ±n 2010 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Olof Daniel Westling, spor eÄŸitmeniydi. Evlendikten sonda Vastergotland DÃ¼kÃ¼ unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Ã–yle bir ortamda bÃ¼yÃ¼mediÄŸi halde aileye kÄ±sa sÃ¼rede uyum saÄŸlayan Prens Daniel, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini, Prens William'Ä± eÅŸi Kate Middleton'Ä±n erkek versiyonu olarak nitelendiriliyor.

YABANCI DAMAT

Kral ve KraliÃ§e'nin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu Prenses Madaleine de Ä°ngiliz- Amerikan finansÃ§Ä± Christopher O'Neill ile evli. Ã‡iftin Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.