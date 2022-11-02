Leni Klum tartışma yaratan pozlarla ilgili konuştu: Yorumların hiçbirini okumuyorum!

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Cadılar Bayramı’nın en ses getiren partilerin birinde, partinin ev sahibi olan annesiyle birlikte kameralara poz veren Leni Klum, giydiği ‘Kedi Kadın’ kostümünün hakkını verircesine göz kamaştırıyordu.

Bir ‘solucan’ olarak katıldığı partide tüm gözler Heidi Klum’un üzerinde olsa da gazeteciler Leni Klum’un peşini bir türlü bırakmadı. Genç kadın sadece meraklı bakışların değil, muhabirlerin sorularının da hedefiydi. ANNESİNİN YOLUNDAN YÜRÜYOR

Annesi gibi genç yaşta modellik yapmaya başlayan Leni Klum, güzelliği ve profesyonelliğiyle şimdiden podyumun tozunu attırmaya başlamış olsa da, adı şu anda başka bir sebepten dolayı manşetleri süslüyor.

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Heidi Klum birçok modelin ve hatta oyuncunun bile kameraların önünden çekildiği bir yaşta hâlâ aktif olarak mesleğini sürdürüyor. 49 yaşındaki deneyimli model son olarak kızı Leni Klum’la birlikte bir iç çamaşırı markasının kampanyası için poz verdi.

Çok ses getiren bu çekimde tüm ilgi Klum’un 18 yaşındaki kızındaydı. Genç yaşında mesleğe atılan Leni için yapılan mesleki yorumlar olumlu olsa da anne-kız yine de eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamadı. ANNE-KIZ, ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDULAR

Heidi Klum her ne kadar 50 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen koruduğu formu ve profesyonelliğiyle övgü toplamış olsa da kızını bu reklam kampanyasına dahil etmesi bazı çevreler tarafından hoş görülmedi. iç çamaşırı reklamı için yapılan çekimler ve verilen pozlar 18 yaşındaki bir genç kadın için ‘pek’ de uygun bulunmamıştı ve Klum kızını bu erken yaşta böyle bir işte çalıştırdığı için eleştirildi.

Kızını reklam malzemesi yaptığı öne sürülen ve Leni’nin iç çamaşırlı poz vermesinin doğru olmadığını savunan hayranları Heidi Klum’a sosyal medya hesapları üzerinden birçok yorum yazarak modeli hedef tahtasına oturttu.

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İşte geçtiğimiz gece, Cadılar Bayramı partisinde tüm mikrofonların Leni’ye uzatılma sebebi de tam olarak buydu. HERKES ONA MİKROFON UZATTI

Genç kadın, bir bakıma, tıpkı annesi gibi oldukça sakin ve profesyonel bir tavırla cevapladığı sorularla olgunluğunu ve yapılan eleştirilerin haksızlığı kanıtlamış oldu.

“Reklam kampanyasından genel olarak memnunum ve annemle harika bir gün geçirdim. Bence fotoğraflarımız harika çıktı ve birlikte harika zaman geçirdik.” diyen genç kadın şimdiden kolay lokma olmadığını ve bir model olarak profesyonel iş yaşamında kendini boş eleştirilere yem etmeyeceğini de ortaya koymuş oldu.

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Sosyal medyada bazıları anne-kızın yer aldığı reklamları ‘garip’ ve ‘rahatsız edici’ bulmuş olsa da Leni, bu paylaşımlardaki yorumları okumaktan kaçındığını söyledi. “Doğrusunu isterseniz bakmıyorum bile. Eğer bakmazsam ve ne olduğunu görmezsem dikkatimi de buna vermeme gerek kalmıyor. Orada neler yazıldığını bile bilmiyorum.” "SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTUM"

Leni, gazetecilere 49 yaşındaki süper model annesiyle çalışma fırsatı bulduğu için de ‘sevinçten havalara uçtuğunu’ anlattı. “Onu seviyorum” dedi genç kadın. Annesinin kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu, ondan aldığı tavsiyeleri, onun çalışma şeklinden öğrendiklerini anlattı.

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“Onunla çekim yapmayı seviyorum. Bu ortaklığa devam etmek istiyoruz.” diyerek de gelecekte annesiyle birlikte çalışmayı sürdüreceğinin sinyallerini vermiş oldu.

Anne-kız Klum’ların fotoğraflarını çok beğenen ve ikiliye destek verenler de azımsanmayacak kadar çoktu aslında. Çekimlerin son derece ‘klas’ olduğunu savunan ve reşit olmuş bir modelin yer aldığı kampanyayı bu şekilde eleştirmenin haksız olduğunu düşünen çoğu insan yorumlara “Bu tepkilerin tek sebebi %100 kıskançlık” yazarak Leni ve Heidi Klum’a arka çıktı.

LENI'Yİ SEAL BÜYÜTTÜ

Leni, Heidi Klum’un Flavio Briatore ile olan ilişkisinden doğan en büyük çocuğu. Ünlü şarkıcı Seal ile evliliğinden de Henry, Johan ve Lou adında üç çocuğu olan güzel yıldız toplam dört çocuğu olmasına rağmen podyumlardan çok ayrı kalmadı. Hatta sık sık doğum kilolarını çarçabuk vermesi ve mesleğine hemen geri dönmesiyle gündeme geldi.

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Leni Klum’un babası Flavio Briatore olsa da Heidi Klum’un eski eşi Seal onu evlat edindi ve kendi çocuklarından hiçbir zaman ayırmadan ona babalık yaptı.

O yıllarda konuyla ilgili olarak açıklama yapan Heidi Klum, Seal ve Flavio Briatore, bunun üçünün aldıkları ortak bir karar olduğunu söylemiş ve Leni’nin sevgi dolu bir yuvada büyümesini istedikleri için bu seçimi yaptıklarının altını çizmişti. 2017 YILINDAKİ O SES GETİREN RÖPORTAJ...

2017 yılında Ocean View ile yaptığı ve büyük ses getiren bir röportajda Klum, kendisini bir nüdist olarak tanımlamış ve "Çok özgür büyüdüm... Kendim veya vücudum hakkında saklanmadan veya güvensiz hissetmeden. Güzel iç çamaşırları ve kıyafetler giymeyi ne kadar sevsem de çıplaklığı da seviyorum. Kıyafet değiştirdiklerinde veya odaya girdiğimde benden asla saklanmayan ebeveynlerim vardı. Hatta annem kumsalda üstsüz güneşlenirdi." demişti.

Belki de Klum’un podyumdaki profesyonelliğinin ve dik duruşunun ipuçları, bu kendine güven duygusu ve bedeniyle kurduğu rahatlığa dayanan ilişkide saklı olabilir.