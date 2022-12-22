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Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar

Güncelleme Tarihi:

#Brooke Shields#Christopher Atkins#Mavi Göl
Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 09:02

Takvimler 1980 yılını gösteriyordu... Bir film, sinema salonlarına konuk oldu. Belki bu kadar ilgi göreceğini, hatta birkaç kuşağın hafızasında yer edeceğini o zamanlar kimse tahmin bile etmiyordu. Ama işler tam da öyle yürüdü. Film, Büyük Okyanus'un kuzeyinde bir adada mahsur kalan ergenlik çağındaki iki gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyordu. Seyirci; yaklaşık iki saat boyunca, adanın tropikal ortamında büyüyen, aşkı, cinselliği ve ruhsal gelişimi birbirlerinden başka kimse olmadan keşfeden bu iki gencin izini sürüyordu. Sonradan benzer örnekleri de çekilen film, büyük sükse yaptı. Bunun en önemli nedeni gencecik kadın yıldızın büyüleyici güzelliğiydi. Çocukluğundan beri kamera karşısında olan oyuncu, zaten kısa bir süre sonra "güzelliğin sembolü" olarak anılmaya başladı. Bu unvanını da çok uzun süre korudu.

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ISSIZ ADADA AŞKI KEŞFEDEN İKİ GENÇ
Bu sözünü ettiğimiz filmin adını söylediğimizde özellikle belli bir yaşın üzerindeki sinemaseverler büyük olasılıkla gençlik yıllarına gidecekler. O film The Blue Lagoon (Mavi Göl). Yönetmenliğini Randal Kleiser'ın üstlendiği filmde, ıssız adaya düşen ve orada birlikte büyüyen o iki genci Christopher Atkins ile Brooke Shields canlandırıyordu. Şu anda 57 yaşında olan Shields, doğal güzelliğiyle beyazperdede bir yıldız gibi parladı. O tropikal adadaki görüntüsü öylesine etkileyiciydi ki kuşaklar boyunca, dünyanın birçok ülkesinde 'Brooke Shields gibi güzel' ifadesinin kullanılmasına neden oldu bu durum. Sonra da mesleğini bazen sinema filmlerinde bazen de TV dizilerinde günümüze kadar sürdürdü.

Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar


42 YIL SONRA BULUŞTULAR
İşte bu ünlü filmin iki oyuncusu, Brooke Shields ile Christopher Atkin, aradan geçen 42 yılın ardından buluştular. Boyunu geçen iki genç kız annesi olan Shields ile 61 yaşındaki Christopher Atkins, iHeartRadio'nun podcast yayınında buluştu. Mavi Göl için kamera karşısına geçtiğinde 14 yaşında olan Shields ile o sırada 18 yaşında olan Atkins, yıllar öncesini hatırladı, filmin kamera arkasını ve sonrasında hayatlarında nelerin değiştiğini anlattı.

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Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar

'FİLM BİTTİKTEN SONRA GİYİNMEK BENİM İÇİN ZORDU'
Mavi Göl'de senaryo gereği iki oyuncu da ıssız ada koşullarında yaşadıkları için üzerlerinde çok fazla giysi yoktu. Christopher Atkins, filmin kendisini en çok giyim konusunda etkilediğini söyledi. Mavi Göl boyunca üstsüz gezen Atkins "Film bittikten sonra giyinmek benim için zordu" dedi.

Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar

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'SAÇLARIMI GÖĞÜSLERİME BANTLADILAR'
Brooke Shields ve Christopher Atkins, sohbette kamera arkasıyla ilgili bazı komik olayları hatırlattı birbirlerine. Filmin tamamen çıplak göründüğü sahnelerinde dublör kullanan Shields, çekimler sırasında uygulanan bir küçük "hileyi" de anlattı. Shields, üstsüz gezdiği sahnelerde uzun saçlarının göğüsleri üzerine bantlandığını ve bu şekilde olumsuz durumların engellediğini söyledi.

'UMUTSUZCA BİZİM AŞIK OLMAMIZI BEKLEDİLER' Shields, Mavi Göl'ün kamera arkası ekibinin kendisi ve Christopher Atkins ile ilgili olarak çok büyük bir beklentisi olduğunu da sözlerine ekledi: "Filmin yapım ekibi, umutsuzca bizim birbirimize gerçekten aşık olmamızı bekledi. Ama şöyle bir durum var ki ben daha kimseyle öpüşmemiştim." Onun bu sözlerine karşılık Christopher Atkins "Bu, film için harika olurdu. Çünkü film tamamen iki gencin aşkıyla ilgiliydi. Aramızdaki kimyanın gerçekten mükemmel olduğunu kabul etmelisin. Filmde birçok harika an vardı. Bence filmin bu kadar ilgi çekmesini sağlayan da filmde hissedilen masumiyetti." 

Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar

ÇEŞİT ÇEŞİT BÖCEĞİN İÇİNDE ÇALIŞTILAR
Her iki oyuncu, çekimlerin yapıldığı Fiji, Nanuya Levu'da, tropikal böcekler, yengeçler ve fareler nedeniyle vahşi bir ortamda çalışmak zorunda kaldıklarını hatırladı. Bu durumun günümüz koşullarında mümkün olmadığını da sözlerine eklediler.

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Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar


ATKINS, ERKEN GELEN ŞÖHRETİ KALDIRAMADI
Mavi Göl, Henry De Vere Stacpoole'un 1908 yılında yayınlanan romanından uyarlandı. Bazıları iyi bazıları kötü eleştiriler alsa da küresel çapta 58, 8 milyon dolar gişe yaptı. Filmdeki performansları hem Christopher Atkins hem de Brooke Shields'in kariyeri için önemli bir dönüm noktası oldu. Atkins, bu filmle yılın yeni aktörü dalında Altın Küre adaylığı aldı. Mavi Göl'den sonraki yıllar Brooke Shields için kariyer açısından başarılı geçti. Fakat Chlristopher Atkins'in hayatı bir sallantı geçirdi. Genç yaşta elde ettiği şöhreti kaldıramayan Atkins, bazı kötü alışkanlıklara yöneldi. Bunlardan kurtulabilmek için de uzun süre çabaladı.

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Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar
Christopher Atkins, bugün 61 yaşında

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DEVAMI DA ÇEKİLDİ
Madem Mavi Göl (The Blue Lagoon) filminden söz ettik bir başka "efsaneyi" de hatırlayalım. Her ne kadar bu yapım, karışık eleştiriler alsa da 1991 yılında devamı çekildi. Return to the Blue Lagoon (Mavi Göle Dönüş) adlı filmde kamera karşısında dönemin yükselen yıldızı Milla Jovovich ile Brian Krause vardı. Yönetmen koltuğunda ise Leslie Stevens oturuyordu. Bu filmin de Milla Jovovich'in dikkat çekmesinde büyük payı olduğunu hatırlatalım.

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Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar


12 YAŞINDA TARTIŞMALI FİLMLE DİKKAT ÇEKTİ
Henüz 12 yaşındayken çok tartışmalı bir filmle kariyerine başlayan Shields, o günlerden bu yana sinema dünyasının gündeminden hiç eksik olmadı. 1965 yılında dünyaya gelen Amerikalı Brooke Shields, bebek yaşta modellik yapmaya başladı. Amerikan toplum yaşamında önemli bir yeri olan Francis Alexander Shields ve Teri Shields'ın kızı olan oyuncu küçükken anne ve babası boşandı. Shields, Fransız Yeni Dalga akımının özgün yönetmenlerinden Louis Malle'ın Pretty Baby filminde rol alarak sinemaya geçtiğinde henüz 12 yaşındaydı. Bir hayat kadınının kızı rolünde öylesine dikkat çekti ki. Ama Susan Sarandon'ın da rol aldığı Film konusu ve elbette çocuk oyuncusu nedeniyle büyük sansasyon yarattı. Bundan bir yıl sonra da Wanda Nevada adlı filmde rol aldı. 1980'de rol aldığı Endless Love ise onun kariyeri ve hayatı için bir dönüm noktası oldu.

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Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar


FRANSIZ EDEBİYATI OKUDU 
80'lerin ikinci yarısında üniversite eğitimi için sinema kariyerine ara veren Shields, Fransız Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1.83 santimlik boyu yüzünden birçok rolü kaçırdığını itiraf eden Shields, okulunu bitirdikten sonra Sunnedny Susan'ın da aralarında bulunduğu birçok dizide kamera karşısına geçti.

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Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar

İLK EVLİLİĞİNİ TENİS YILDIZIYLA YAPTI
Brooke Shields, özel hayatı, annesiyle ilişkileri ve bekaret konusundaki görüşleriyle de hep Magazin gündeminin ilk sıralarında kaldı. Monaco Prensi Albert, Michael Jackson gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla konuşulan Shields, dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile evlenip boşandı.

Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar

JACKSON İLE YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Brooke Shields, bir dönem Michael Jackson ile olan yakınlığıyla da konuşulmuştu. Shields ile Jackson 1981 yılında tanıştılar. Her ne kadar resmi olarak aşkları doğrulanmasa da Jackson'ın Brooke Shields'e olan hayranlığını bilmeyen yoktu. Hatta Shields, Jackson'ın defalarca kendisiyle evlenmek istediğini söylediğini belirtmişti.

Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar


İKİ ÇOCUK ANNESİ
2001'de yapımcı Chris Hency ile hayatını birleştiren Shields, iki çocuk annesi. Çiftin 18 yaşında Rowan ve Grier adında 15 yaşında iki tane kızı bulunuyor.

KAŞLARI VE BEKARETİ GÜNDEMDEYDİ: Brooke Shields, 1980'lerde bir yandan hiç aldırmadığı kaşları bir yandan da ısrarla koruduğu bekareti nedeniyle gündemden hiç düşmezdi. Yılar sonra ise 22 yaşındayken Dean Cain ile birlikte olduğunu ve bu efsanenin de sona ediğini itiraf etmişti. 

Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar


'BENİ CİNSEL OBJE GİBİ GÖRDÜLER'
Shields, sinema ve TV'nin yanı sıra bazı reklam filmleri için de kamera karşısına geçiyor. Bundan yıllar önce görev aldığı bir reklam filmi ise uzun süre çok tartışılmıştı. Hatta geçen yıl o reklam filmiyle kendisinin bir cinsel obje haline getirildiğini ileri sürmüştü. Oyuncu, bunun yanı sıra basının da kendisine saldırgan davrandığını ileri sürdü. Brooke Shields, geçen yılın aralık ayında, tam da Mavi Göl'ün rüzgarının ardından tanıtım yüzü olduğu bir kot markasının reklam filminin yankıları üzerine konuştu. Shields, Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı programına konuk oldu ve bu reklam filmi yüzünden medyanın da halkın da kendisini "bir cinsel objeye" dönüştürdüğünü ileri sürdü.

Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar

GAZETECİLİK ANLAYIŞINI ELEŞTİRDİ
Shields, reklam filminde aralarında "Benimle kot pantolonum arasında ne olduğunu bilmek ister misiniz? Hiçbir şey" cümlesinin de bulunduğu bazı metinler seslendirmişti. Bu reklam filmi, gösterime girdikten sonra büyük tartışma yaratmış ve birçok ülkede yasaklanmıştı. Reklam filminin tepki çekmesinden sonra Brooke Shields, aralarında Barbara Walters'ın da bulunduğu birçok kişi ile röportaj yapmıştı. O dönemde çok konuşulan bu röportaj Shepard'ın programında da gündeme geldi. Bu röportaj sırasında da çok özel hatta saldırgan sorulara maruz kaldığını, cinsel tarihinin mercek altına alındığını anlattı Shields, "Bu fiilen bir suçtur, gazetecilik değil" diye konuştu.

Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar


'FARKLI ANLAMLARA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'
Shields; söyleşi sırasında, o reklamın aslında başarılı olduğunu da savundu. Shields, tartışılan bu cümleyi söylerken de bir art niyet barındırmadığını sözlerine ekledi. Oyuncu "O cümleyi, sanki kız kardeşim ile aramıza kimse giremez" cümlemi gibi söylemiştim. Bunun farklı anlamlara gelebileceğini hiç düşünmemiştim" diye sözlerini sürdürdü. Brooke Shields o reklam filmi yüzünden halk tarafından azarlandığını da ekledi.

Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar

Brooke Shields ve kocasının Ronan ve Grier adında iki tane kızı bulunuyor. 

Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, INSTAGRAM, MEGA NEWS AGENCY

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#Brooke Shields#Christopher Atkins#Mavi Göl

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