Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar

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ISSIZ ADADA AŞKI KEŞFEDEN İKİ GENÇ
Bu sözünü ettiğimiz filmin adını söylediğimizde özellikle belli bir yaşın üzerindeki sinemaseverler büyük olasılıkla gençlik yıllarına gidecekler. O film The Blue Lagoon (Mavi Göl). Yönetmenliğini Randal Kleiser'ın üstlendiği filmde, ıssız adaya düşen ve orada birlikte büyüyen o iki genci Christopher Atkins ile Brooke Shields canlandırıyordu. Şu anda 57 yaşında olan Shields, doğal güzelliğiyle beyazperdede bir yıldız gibi parladı. O tropikal adadaki görüntüsü öylesine etkileyiciydi ki kuşaklar boyunca, dünyanın birçok ülkesinde 'Brooke Shields gibi güzel' ifadesinin kullanılmasına neden oldu bu durum. Sonra da mesleğini bazen sinema filmlerinde bazen de TV dizilerinde günümüze kadar sürdürdü.
'FİLM BİTTİKTEN SONRA GİYİNMEK BENİM İÇİN ZORDU'
Mavi Göl'de senaryo gereği iki oyuncu da ıssız ada koşullarında yaşadıkları için üzerlerinde çok fazla giysi yoktu. Christopher Atkins, filmin kendisini en çok giyim konusunda etkilediğini söyledi. Mavi Göl boyunca üstsüz gezen Atkins "Film bittikten sonra giyinmek benim için zordu" dedi.
'SAÇLARIMI GÖĞÜSLERİME BANTLADILAR'
Brooke Shields ve Christopher Atkins, sohbette kamera arkasıyla ilgili bazı komik olayları hatırlattı birbirlerine. Filmin tamamen çıplak göründüğü sahnelerinde dublör kullanan Shields, çekimler sırasında uygulanan bir küçük "hileyi" de anlattı. Shields, üstsüz gezdiği sahnelerde uzun saçlarının göğüsleri üzerine bantlandığını ve bu şekilde olumsuz durumların engellediğini söyledi.
'UMUTSUZCA BİZİM AŞIK OLMAMIZI BEKLEDİLER' Shields, Mavi Göl'ün kamera arkası ekibinin kendisi ve Christopher Atkins ile ilgili olarak çok büyük bir beklentisi olduğunu da sözlerine ekledi: "Filmin yapım ekibi, umutsuzca bizim birbirimize gerçekten aşık olmamızı bekledi. Ama şöyle bir durum var ki ben daha kimseyle öpüşmemiştim." Onun bu sözlerine karşılık Christopher Atkins "Bu, film için harika olurdu. Çünkü film tamamen iki gencin aşkıyla ilgiliydi. Aramızdaki kimyanın gerçekten mükemmel olduğunu kabul etmelisin. Filmde birçok harika an vardı. Bence filmin bu kadar ilgi çekmesini sağlayan da filmde hissedilen masumiyetti."
ÇEŞİT ÇEŞİT BÖCEĞİN İÇİNDE ÇALIŞTILAR
Her iki oyuncu, çekimlerin yapıldığı Fiji, Nanuya Levu'da, tropikal böcekler, yengeçler ve fareler nedeniyle vahşi bir ortamda çalışmak zorunda kaldıklarını hatırladı. Bu durumun günümüz koşullarında mümkün olmadığını da sözlerine eklediler.
DEVAMI DA ÇEKİLDİ
Madem Mavi Göl (The Blue Lagoon) filminden söz ettik bir başka "efsaneyi" de hatırlayalım. Her ne kadar bu yapım, karışık eleştiriler alsa da 1991 yılında devamı çekildi. Return to the Blue Lagoon (Mavi Göle Dönüş) adlı filmde kamera karşısında dönemin yükselen yıldızı Milla Jovovich ile Brian Krause vardı. Yönetmen koltuğunda ise Leslie Stevens oturuyordu. Bu filmin de Milla Jovovich'in dikkat çekmesinde büyük payı olduğunu hatırlatalım.
İLK EVLİLİĞİNİ TENİS YILDIZIYLA YAPTI
Brooke Shields, özel hayatı, annesiyle ilişkileri ve bekaret konusundaki görüşleriyle de hep Magazin gündeminin ilk sıralarında kaldı. Monaco Prensi Albert, Michael Jackson gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla konuşulan Shields, dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile evlenip boşandı.
JACKSON İLE YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Brooke Shields, bir dönem Michael Jackson ile olan yakınlığıyla da konuşulmuştu. Shields ile Jackson 1981 yılında tanıştılar. Her ne kadar resmi olarak aşkları doğrulanmasa da Jackson'ın Brooke Shields'e olan hayranlığını bilmeyen yoktu. Hatta Shields, Jackson'ın defalarca kendisiyle evlenmek istediğini söylediğini belirtmişti.
KAŞLARI VE BEKARETİ GÜNDEMDEYDİ: Brooke Shields, 1980'lerde bir yandan hiç aldırmadığı kaşları bir yandan da ısrarla koruduğu bekareti nedeniyle gündemden hiç düşmezdi. Yılar sonra ise 22 yaşındayken Dean Cain ile birlikte olduğunu ve bu efsanenin de sona ediğini itiraf etmişti.
GAZETECİLİK ANLAYIŞINI ELEŞTİRDİ
Shields, reklam filminde aralarında "Benimle kot pantolonum arasında ne olduğunu bilmek ister misiniz? Hiçbir şey" cümlesinin de bulunduğu bazı metinler seslendirmişti. Bu reklam filmi, gösterime girdikten sonra büyük tartışma yaratmış ve birçok ülkede yasaklanmıştı. Reklam filminin tepki çekmesinden sonra Brooke Shields, aralarında Barbara Walters'ın da bulunduğu birçok kişi ile röportaj yapmıştı. O dönemde çok konuşulan bu röportaj Shepard'ın programında da gündeme geldi. Bu röportaj sırasında da çok özel hatta saldırgan sorulara maruz kaldığını, cinsel tarihinin mercek altına alındığını anlattı Shields, "Bu fiilen bir suçtur, gazetecilik değil" diye konuştu.
Brooke Shields ve kocasının Ronan ve Grier adında iki tane kızı bulunuyor.
FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, INSTAGRAM, MEGA NEWS AGENCY