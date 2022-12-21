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MESSÄ° AÅžKINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hatta bu futbol tutkusu Ã¶yle bir duruma geldi ki Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin kadÄ±n tarafÄ±, FIFA DÃ¼nya KupasÄ± final maÃ§Ä±nda, milyonlarca kiÅŸinin, Arjantin milli takÄ±mÄ± bir yana sanki kendi baÅŸÄ±na bir takÄ±mmÄ±ÅŸ gibi desteklediÄŸi Lionel Messi'ye aÅŸkÄ±nÄ± sosyal medyadan ilan etti. Bununla yetinmedi kocasÄ±nÄ±n da bu duruma tepki gÃ¶stermediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ÃœNLÃœ Ã‡Ä°FTÄ°N DURUMU BAMBAÅžKAÂ

DÃ¼nya Ã¼zerindeki milyonlarca kiÅŸi iÃ§in futbol tutkusu bir baÅŸka.. Belki de hiÃ§bir spor dalÄ±na nasip olmayan bu durum kimi zaman gerÃ§ekten ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± oluyor. TuttuklarÄ± takÄ±mlar iÃ§in birbirlerine girenleri, yÄ±llarca dost olduklarÄ± insanlarla yollarÄ±nÄ± ayÄ±ranlarÄ± siz de Ã§evrenizden duymuÅŸ ya da tanÄ±k olmuÅŸsunuzdur. Ama Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin durumu bir baÅŸka... Gelin bir bakalÄ±m.

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GÃœZEL OYUNCUNUN MESSÄ° SEVDASIÂ

Biraz Ã¶nce Arjantinli futbol yÄ±ldÄ±zÄ± Lionel Messi'ye aÅŸkÄ±nÄ± sosyal medyadan ilan ettiÄŸini sÃ¶ylediÄŸimiz o Ã¼nlÃ¼ Catherine Zeta Jones. 53 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Zeta Jones, FIFA DÃ¼nya KupasÄ± final maÃ§Ä± sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re futbola kayÄ±tsÄ±z deÄŸil. Belki bunda "futbolun ana vatanÄ±" olarak tanÄ±mlanan BirleÅŸik KrallÄ±k topraklarÄ±ndaki Galler'de dÃ¼nyaya gelmesinin de etkisi var.

FÄ°NAL MAÃ‡INI Ã‡IÄžLIK Ã‡IÄžLIÄžA Ä°ZLEDÄ°LER

Catherine Zeta Jones ile 78 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Michael Douglas, dÃ¼n gece Fransa ile Arjantin arasÄ±nda oynanan FIFA DÃ¼nya KupasÄ± final maÃ§Ä±nÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla tÄ±rnaklarÄ±nÄ± kemirerek izledi. Bir ara Fransa kupaya uzanÄ±r gibi olsa da sonuÃ§ta bu mÃ¼cadeleden galip Ã§Ä±kan Arjantin milli takÄ±mÄ± oldu. O takÄ±mda dÃ¼nyanÄ±n en iyi futbolcularÄ±ndan biri olarak nitelendirilen Lionel Messi vardÄ±. Bu durumun sevince boÄŸduÄŸu kiÅŸilerden biri de Catherine Zeta Jones oldu. GÃ¼zel oyuncu, sosyal medya sayfasÄ±nda maÃ§Ä±n son anlarÄ±nÄ± izlerken Ã§ektiÄŸi bir videoyu paylaÅŸtÄ±. Arjantin'in zaferini ilan ettiÄŸi anda da coÅŸkudan kendini kaybedip Ã§Ä±ÄŸlÄ±k Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸa baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ± Catherine Zeta Jones.

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EVÄ°NE POSTERLERÄ° ASILI

Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ yÄ±ldÄ±z, daha sonra sosyal medya sayfasÄ±na "Bu benim izlediÄŸim en gÃ¼zel maÃ§. BakÄ±n, ben Paris Saint Germain takÄ±mÄ±nÄ±n taraftarÄ±yÄ±m. Ama anlamanÄ±z gerekir ki ben Messi'yi seviyorum, ona aÅŸÄ±ÄŸÄ±m. Kocam iÃ§in de sorun deÄŸil bu durum. Yani benim iÃ§in ya da bir baÅŸkasÄ± iÃ§in aÄŸlama Arjantin" diye yazdÄ±.Â Catherine Zeta Jones, kocasÄ± Michael Douglas'Ä±n, evin dÃ¶rt bir yanÄ±na Messi'nin posterlerini asmasÄ±na ses Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

NEFES NEFESE BÄ°R MAÇ OLDU: FIFA Dünya KupasÄ± finalinde Fransa ve Arjantin milli takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Lusail StadÄ±'nda oynanan ve nefes nfese geçen maç, penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na kaldÄ±. Nihayet bu son düzlükte Arjantin milli takÄ±mÄ± Fransa'yÄ± 4-2 yenerek kupaya ulaÅŸtÄ±. Arjantin, 1986 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk kez bu kupayÄ± evine götürmüÅŸ oldu.

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Catherine Zeta Jones, son dÃ¶nemde hem mutlu evliliÄŸiyle hem de bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla gÃ¼ndemde yer alÄ±yor. Michael Douglas ile evliliÄŸinden Dylan ve Carys adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuk annesi olan Zeta Jones, geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde The Telegraph gazetesine Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Galler doÄŸumlu gÃ¼zel oyuncunun en Ã§ok " EÄŸer her gÃ¼n aynÄ± kiÅŸiyle yaÅŸayÄ±p sabahlarÄ± onunla uyanÄ±yorsanÄ±z iliÅŸkinizde iniÅŸler, Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar olmamasÄ± imkansÄ±z" cÃ¼mlesi tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Sonra da bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ÅŸu ÅŸekilde tamamladÄ±: Ben neredeyse 25 yÄ±ldÄ±r Mike ile birlikte uyanÄ±yorum. Evli olmayÄ± seviyorum ama Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zaman bu gerÃ§ekten Ã§Ä±lgÄ±n bir durum."

YAÅž FARKI SORUN DEÄžÄ°L

Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'Ä±n Hollywood iÃ§in uzun bir sÃ¼re sayÄ±lan 22 yÄ±llÄ±k evliliÄŸiyle ilgili en Ã§ok dikkat Ã§eken bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± ise aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±. Douglas'dan 25 yaÅŸ genÃ§ olan Zeta Jones, birlikte olduklarÄ± yÄ±llarda bu durumun kendisi iÃ§in hiÃ§ sorun yaratmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

25 YIL ARAYLA AYNI GÜN DÜNYAYA GELDÄ°LER: Bu arada ünlü çiftle ilgili baÅŸka ilginç bir ayrÄ±ntÄ± var. Bu da geçtiÄŸimiz ay sosyal medya üzerinden paylaÅŸtÄ±klarÄ± kutlama fotoÄŸraflarÄ±nda bir kez daha gündeme gelmiÅŸti. Her ikisi de aynÄ± gün dünyaya geldi. Elbette 25 yÄ±l arayla. Douglas'Ä±n doÄŸum tarihi 25 Eylül 1944. Catherine Zeta Jones ise 25 Eylül 1969'da dünyaya gözlerini açtÄ±.

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Ã‡OCUKLUK AÅžKIYLA EVLÄ°

Lionel Messi'ye bakarsak... Futbol yÄ±ldÄ±zÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§ocukluk aÅŸkÄ± Antonella Roccuzzo ile dillere destan bir tÃ¶renle evlendi. Ã‡iftin Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS