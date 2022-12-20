Yılın sosyete düğünü: Eski model, 'Kamyoncular kralı'nın torunuyla evlendi... Gelin yürüdü, damat ağladı

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'NAKLİYECİLER KRALI'NIN TORUNU

'Kamyoncular kralı' ya da 'nakliyeciler kralı' olarak bilinen milyarder iş insanı Lindsay Fox'un torunu Harry Fox, uzun süredir birlikte olduğu, bu yılın mart ayında da nişanlandığı eski model Kristen Fowler ile hayatını birleştirdi. Her iki gencin aile ve yakınlarının yanı sıra dünya jet sosyetesinin tanınmış isimlerini de bir araya getiren bu gösterişli tören Avustralya'nın Melbourne kentinde, Fox ailesinin 50 milyon dolar değerindeki malikanesinde başladı. Sonra da başka bir mekânda sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

BEMBEYAZ GÜLLER MUTLULUKLARINA TANIKLIK ETTİ

Harry Fox ile Kristen Fowler, önce lüks malikanede, bembeyaz güllerle süslenen bir platformun önünde ölünceye kadar birbirlerine sadık kalacaklarına ve birbirleriyle yaşlanacaklarına yemin etti. Sonra da Victoria Eyalet Kütüphanesi'nde uzun süre unutulmayacak bir resepsiyon verdiler.

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DERİN YIRTMAÇLI GELİNLİK

Eski bir model olan Kristen Fowler, düşük omuzlu bir gelinlik tercih etti bu en mutlu gününde. Lüks bir firmanın tasarımı olan beyaz ayakkabılarla tamamladığı gelinliğinin en çok dikkat çeken yanı, sol yanında bulunan derin yırtmacıydı. Saçlarını açık bırakan Fowler, başının üzerine bir taç yerleştirdi ve uzun bir duvak kullandı. Mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan gelin Kristen'in ve damat Harry Fox'un düğün boyunca sergiledikleri coşkulu halleri dikkat çekti.

GELİN KENDİSİNE DOĞRU GELİRKEN DAMAT GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İki gencin düğün törenine, sosyetenin yanı sıra spor ve sanat dünyasının ünlüleri de katıldı. Damat Harry Fox, nikah töreni sırasında gelin Kristen babasının kolunda kendisine doğru yaklaşırken gözyaşlarını tutamadı. O sırada sağdıçlığını yapan yakın arkadaşı onu sakinleştirecek sözler sarf etti. Fakat bu da damadın heyecanını yenmesine yardımcı olamadı.

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Malikane bahçesinde kıyılan nikahın ardından tüm konuklar Victoria Eyalet Kütüphanesi'ndeki eğlenceye geçti. Kristen Fowler, az önce evlendiği kocasıyla ilk dansını yaparken duvağını çıkardı. Yeni evli çift, daha sonra üzerinde isimlerinin baş harfleri yazılı olan dört katlı sade tasarımlı pastayı kesti. Kristen Fowler, gecenin geri kalan kısmında üzeri pırıltılarla süslü, beyaz ve dar bir elbise giydi. Bu elbisenin de sol tarafında yer alan derin yırtmaç gözlerden kaçmadı.

GECENİN İKİNCİ KIYAFETİ

Kristen Fowler ile Harry Fox'un, düğün eğlencesine kemancı Sally Cooper ile DJ Perri Lee renk kattı. Konuklar, sabahın ilk ışıklarına kadar coşkulu bir şekilde eğlendi. Fowler'ın, gecenin ilerleyen saatlerinde giydiği bu beyaz elbise de yine sol yanında bulunan derin yırtmacıyla dikkat çekti.

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ESKİ HAYATINA BÖYLE VEDA ETTİ

Gelin Kristen, düğün öncesi yakın arkadaşlarının katıldığı bir bekarlığa veda eğlencesi düzenledi. Sidney'deki lüks bir otelde gerçekleşen bu etkinlikte de Fowler, beyaz mini bir elbise tercih etti. Fowler ve arkadaşları o mutlu anlarda çekilen fotoğraflarını bol bol sosyal medyada paylaştı.

MART AYINDA KENDİ ARALARINDA NİŞANLANDILAR

Kristen Fowler ile Harry Fox, bu yılın mart ayında nişanlandı. Çift, daha sonra 14 Mayıs'ta aile ve arkadaşlarının katıldığı gösterişli bir nişan partisi düzenledi. Harry Fox ve Kristen Fowler, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

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YILIN SOSYETE DÜĞÜNÜ OLARAK ARŞİVDE YERİNİ ALDI: Bir zamanlar model olarak çalışan sonra iş dünyasına adım atan Kristen Fowler, bazı ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak biliniyordu. Avustralya'nın en zengin ailelerinden birine gelin giden Kristen Fowler ile Harry Fox'un düğünü, 2022 yılının en gösterişli sosyete düğünü olarak arşivde yerini aldı.

DÜNYANIN EN GÖZDE BEKÂRLARINDAN BİRİ OLARAK BİLİNİYORDU

Düğününde mutluluktan gözyaşı döken damat Harry Fox'a gelirsek... Geçen hafta sonu evleninceye kadar dünyanın en gözde bekârlarından biri olarak bilinen Harry Fox çok zengin bir aileden geliyor. Dedesi Lindsay Fox "kamyoncular kralı' ya da 'nakliyeciler kralı' olarak biliniyor. Geçen nisan ayında 85 yaşına giren Lindsay Fox, şirketini 1956 yılında kurdu. Şu anda Avustralya'nın en büyük özel lojistik firmalarından biri olarak bilinen şirketinin 5 binden fazla kamyonu var ve Asya Pasifik ülkeleri arasında nakliyecilik yapıyor. İş insanı Fox'un, yeni evlenen torunu Harry'nin babası Andrew dışında ikisi kız üçü erkek beş çocuğu daha bulunuyor.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM