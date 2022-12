İlişki sekiz ayda bitti: Aşkta payına yine hüsran düştü

Haberin Devamı

SEKİZ AYDA BİTTİ

Bu sözünü ettiğimiz ünlü; gencecik bir kızken oyunculuk alanında elde ettiği şöhretin yanı sıra "Tom Cruise'u kendine aşık eden kadın" olarak da tanınan Katie Holmes. 43 yaşındaki Holmes, ABD magazin basınında yer alan iddialara göre, sadece 8 ay birlikte olduğu sevgilisi Bobby Wooten III ile yollarını ayırdı. US Weekly'ye konuşan bir kaynak "Katie ve Bobby geçen hafta ayrıldı. Artık Katie, Bobby hakkında hiç konuşmuyor" dedi.

KIRMIZI HALIDA TÜM SÖYLENTİLERİ DOĞRULADILAR

Katie Holmes ve 33 yaşındaki Bobby Wooten III ile ilgili aşk söylentileri geçen nisan ayında ortaya atılmıştı. Bundan kısa bir süre sonra Holmes ve Wooten, New York sokaklarında el ele tutuşup öpüşürken objektiflere takıldı. İkili, bütün bu iddialara son noktayı, mayıs ayında katıldıkları bir gala gecesinde kırmızı halıya el ele çıkarak koydu. Yani tek sözcük etmeden birlikte olduklarını duyurdular. Grammy adayı besteci, yapımcı ve müzisyen Bobby Wooten, US Magazine'e verdiği röportajda Katie ile birlikte olduğu için kendini mutlu hissettiğini söylemişti. Bu açıklamadan birkaç hafta sonra Holmes'un önemli rollerinden birini üstlendiği Alone Together adlı filmin Tribeca Film Festivali kapsamındaki galasına yine birlikte katıldılar. Holmes ve Wooten orada da kırmızı halıda mutluluk tablosu sergiledi.

DÜĞÜNDE SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE DE TANIŞTI

Geçtiğimiz haziran ayında Holmes ve Wooten ilişkilerini bir adım daha ileri taşıdı bazı yorumlara göre. WooteN'ın çok yakın bir arkadaşının Hamptons'taki düğün törenine birlikte katıldılar. Bu da çiftin ilişkisinin artık ciddi bir düzeye geldiğine inandırdı herkesi. O düğün sırasında Katie Holmes, Wooten'ın anne ve babasıyla tanıştı. İleri sürülenlere göre Wooten'ın ailesi de Holmes'tan çok hoşlandı.

Wooten'ın, damat olan arkadaşına sağdıçlık yaptığı törende Holmes da bol bol onun fotoğraflarını çekti. Çift, o gece samimi görüntüler sergilemeye devam eti. Hatta tanıkların ileri sürdüğüne göre "birbirlerine çok aşık" bir görüntü sergiliyorlardı. Fakat daha kısa bir süre öncesine kadar mutlu görünen Katie Holmes ve Bobby Wooten'ın aşkı tamamen bitti. İddialara göre Holmes, bu ayın ilk günlerinde basketbol oyuncusu Henrik Lundqvist ile birlikte görüntülendi.

KATIE HOLMES UĞRUNA NİŞANLISINI TERK ETMİŞTİ

Aslında fazla göz önünde bir hayat sürdürmeyen Katie Holmes'un aşkları, basının her zaman ilgisini çekiyor. Dawson's Creek adlı diziyle genç yaşında ünlenen Holmes, 2020 yılında tanınmış şef Emilio Vittolo ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. İkili, New York sokaklarında hiçbir şeye aldırmadan öpüşüp sarılırken görüntüleniyordu. Hatta o dönemde ileri sürülenlere göre Vittolo, Katie Holmes uğruna bir süredir nişanlı olduğu Rachel Emmons'ı bir telefon mesajıyla terk etmişti. Vittolo ve Holmes, sokaklarda, herkesin içinde bile o kadar samimi görüntüler sergiliyordu ki evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat, ilişkileri 2021 yılının ilkbahar aylarında sona erdi.

EN GİZEMLİ İLİŞKİSİ

Katie Holmes, Tom Cruise ile evliliğini bitirdikten sonra en uzun süreli ilişkisini Jamie Foxx ile yaşadı. Hatta o kadar gizli tutuldu ki bu ilişki, onların birlikte olduğu bile yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönem Holmes'un, Foxx'tan hamile olduğu bile ileri sürüldü. Sonra ikili, New York ya da Los Angeles sokaklarında el ele dolaşırken görüntülenmeye başladı. Holmes ile Foxx'un 2013 yılında başlayan aşkları 2019 yılında sona erdi. Jamie Foxx, Holmes'tan ayrıldıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük şarkıcı Sela Vave ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi.

İTALYA'DA EVLENDİLER

Şimdi de bir bakalım Katie Holmes'un, en çok dikkat çeken ilişkisine daha doğrusu, Tom Cruise ile yaptığı şimdiye kadarki tek evliliğine. Cruise ile Holmes, 2006 yılında kızları Suri'nin dünyaya gelmesinden kısa bir süre sonra İtalya'da gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. O sırada küçücük olan Suri de beyaz kıyafeti içinde onlara eşlik etti.

AŞKINDAN KOLTUKLARA TIRMANDI

Cruise gibi Hollywood'un en ünlü yıldızlarından birinin kendisinden çok genç Katie Holmes ile birlikte olduğu haberi o dönemde magazin dünyasını hareketlendirmişti. Cruise, konuk olduğu Oprah Winfrey'in sohbet programında Katie Holmes'a olan aşkını koltuğun üzerine çıkıp zıplayarak ilan etmişti. Çift evlendikten sonra yaşadıkları sıra dışı hayatla hep gündemde kaldı.

KIZLARI SURI, TUHAF BİR ÇOCUKLAK GEÇİRDİ

Scientology tarikatının önde gelenlerinden biri olan Cruise, kızını bu topluluğun kurallarına göre yetiştirdi. Küçücük Suri'nin yaşıtları gibi normal bir hayat sürmediği o dönemde basının sık sık gündemine geliyordu. Hiç arkadaşı olmayan küçük kız, parklarda bile annesiyle oynuyordu.

KÜÇÜCÜK YAŞINDA STİL İKONU OLDU

O dönemde Cruise ile Holmes'un kızının başka bir özelliği daha vardı. Küçücük yaşına rağmen bir moda ikonuna dönüştü Suri. Kıyafetleri, ayakkabıları, o yaşında makyaj yapması sık sık eleştiri konusu oldu Hatta Hollywood'un ünlü yıldızlarının Suri'nin kıyafetlerinin çizgilerini taşıyan giysiler giymesi, küçük kızın tarzının taklit edildiği iddialarına yol açmıştı.

EVLİLİK, ALTI YILDA BİTTİ

Bütün bu tuhaflıklara rağmen Katie Holmes ve Tom Cruise'un evliliğinin uzun süreli olacağı sanılırken çift, 2012 yılında boşanacaklarını açıkladı. Yani evlilik sadece altı yıl sürdü. O andan sonra da Tom Cruise kızı Suri'den uzaklaştı. Bunun nedeninin de Holmes'un, kızını Scientology tarikatının kurallarına göre yetiştirmek istememesi olduğu söylendi. Katie Holmes, bütün ısrarlara rağmen ne biten evliliği hakkında konuştu ne de eski eşinin kızını görmemesi hakkında yorum yaptı.

'BEYNİNİ ŞEYTANLAR ELE GEÇİRDİ'

Bazı iddialara göre Tom Cruise'un tek biyolojik çocuğu Suri'yi görmek istememesinin nedeni onun annesi Katie Holmes ile birlikte kendisinden farklı bir hayat yaşaması. Birkaç yıl önce bir internet sitesi, Tom Cruise'un, kızı Suri'yi görmeyi bu nedenle istemediği hatta onun "beyninin şeytanlar tarafından yıkandığını" düşündüğünü ileri sürdü. Kendisi de geçmişte aynı tarikata üye olan ünlü oyuncu Leah Remini de bu görüşü destekleyip "biraz daha büyüdüğünde, Tom kızını da tarikata üye yapıp annesinden koparmayı planlıyor" iddiasında bulunmuştu.

YETERİNCE ARINMASI GEREK

Hatta bu işi "Tom Cruise, kızının yeteri kadar arındığından emin oluncaya kadar onu görmeyecek" yorumunda bulunacak kadar ileri götürenler de oldu. Yine bu iddialara göre eğer Suri kendi istediği gibi tarikata üye olup onun kurallarına göre yaşamazsa Tom Cruise'un onu hayatı boyunca görmeyeceği de ileri sürülüyor.

BABASININ SOYADINI İSTEMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Yakın dönemde baba- kız ile ilgili olarak ortaya atılan bir başka iddia da Suri'nin artık babasının soyadını kullanmak istemediği. New Idea adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Suri Cruise, artık babasının soyadını kullanmak istemiyor. Hatta yine sitenin iddiasına göre Tom Cruise da bunu kabul etti ama isteğin gerçekleşmesi için Suri'nin 21 yaşına gelmesini şart koştu.

CRUISE'UN SÖZCÜSÜ: TOM KIZIYLA İLGİLENİYOR, AMA KAMERA ÖNÜNDE DEĞİL: Tom Cruise ile Katie Holmes, 2006 yılında evlendiler. Çift, 2012'de yollarını ayırma kararı verdiler. İddialara göre Cruise, o tarihten bu yana kızı Suri ile doğru dürüst ilgilenmiyor, onu arayıp sormuyor. Bir dönem aktörün sözcüsü "Tom, yoğun programından arta kalan tüm vakitlerini kızına ayırıyor. Ama bunu kameralar karşısında yapmıyor" diyerek bu iddialara yanıt vermişti.

KIDMAN İLE EVLİYKEN EVLAT EDİNMİŞLERDİ

Bu arada hemen hatırlatalım, Cruise, eski eşi Nicole Kidman ile evliyken evlat edindiği çocukları Connor ve Isabella ile çok yakın bir ilişki sürdürüyor. Fakat ileri sürülenlere göre bu iki çocuk Scientology tarikatının kurallarına göre yaşıyor. Hatta Isabella'nın düğününün de bu çerçevede yapıldığı haberleri basına yansımıştı. İki evlatlık çocuğun, anneleri Nicole Kidman ile araları ise son derece serin. Hatta Kidman, bu iki çocuğu ihmal etmekle suçlanıyordu bir ara. Fakat başka bir iddia da iki çocuğun, kendilerinden farklı bir hayat sürdüren Kidman'ı görmek istemediği yolunda.

DAWSON'S CREEK DİZİSİYLE ÜNLENDİ

Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Katie Holmes, şöhreti Dawson's Creek adlı diziyle elde etti. Ardından 1997 yılında Ang Lee'nin The Ice Storm adlı filminde küçük bir rolde sinemaya adım attı. Sonra da bir yandan kariyerini sürdürürken diğer yandan da kamuoyunun ve hayranlarının ilgisini üzerinde toplayan bir hayat sürdürmeye başladı.

