Kral 'ters köşe' yaptı! 'Belâlı dayı' konuştu: Meghan, yeğenimi kıskanıyor

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OLAYLAR KONTROLDEN ÇIKTI

Aslında tarihi boyunca her zaman merak konusu oldu İngiliz kraliyet ailesi. Varlıklarının ve halk tarafından kabul görmelerinin bir parçası olan bu 'göz önünde olma' durumunu belli bir noktaya kadar kendileri planlı bir şekilde yapsalar da bazen kontrol onların elinden çıkıyor. Ailenin haşarı çocuğu Prens Harry'nin, Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendiği 2018 yılından bu yana aile tam böyle bir durumda. Başlarda "bir süre sonra" azalacak bir ilgi gibi görülse de durum hiç öyle olmadı. Aile, basının gündeminde giderek daha fazla manşetlere çıkar oldu. Bunun nedenlerinin pek azı mutlu olaylar üstelik.

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KARDASHIAN AİLESİNE BENZETENLER OLDU

Önce ailenin en göz önünde iki üyesi Prens Harry ile Prens William ve kurdukları ailelerin arasında bir gerilim başladı. Çok zaman geçmeden ayrılık geldi. Sosyal medya hesapları, yaşadıkları konut kompleksleri derken iş ülke değiştirmeye kadar vardı. Bütün bunların zirve noktası ise 2020 yılının ocak ayında Harry ile Meghan'ın, kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden çekilmesi oldu. Sonra boş durmayıp Oprah Winfrey'e aileye yönelik suçlamalar ve ithamlarla dolu bir röportaj verdiler. Hız kesmeyip çeşitli mecralarda bunu sürdürdüler.

100 MİLYON DOLAR ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Son olarak Harry ile Meghan'ın, yıllardır hayatlarının her anını kamera ile kayıt altına aldıklarını gözler önüne seren bir reality şov programı ortaya çıktı. Belki de Harry ile Meghan, hatıra olsun diye çektikleri o görüntüleri, belgesel olarak tanımladıkları ama birçok seyirci tarafından Kardashian ailesinin reality şovuna benzetilen bir TV programına dönüştürdü. İddialara göre çift bu programın yayınlandığı platformdan bütün bunlar için 100 milyon dolar aldı.

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AĞLAYARAK, SIZLANARAK ANLATTILAR

İşte o programda, Harry ile Meghan, İngiliz kraliyet ailesine yönelik ağır ithamlarda bulunmaya devam etti. Bazen gözleri dolarak, bazen duygularına hakim olamayıp ağlayarak, bazen öfkeyle, bazen de şaşkın ifadelerle ama genellikle sızlanarak,kapalı kapılar ardında olup bitenleri kendi açılarından anlattılar. Çiftin, bütün bu iddialarını da Markle'ın yakın çevresinden arkadaşları kendi anlatılarıyla destekledi. Programda Prens Harry'nin hiçbir yakını ya da arkadaşının bulunmaması dikkat çekti. Öyle ya da böyle Harry ile Meghan, aileye yönelik ağır sözler söylemeyi sürdürdü o programda da. Şimdi gözler Harry'nin, gelecek yılın ilk ayında yayınlanacak olan Spare adlı biyografisini çevrildi. O kitapta da benzer ayrıntılar ve suçlamalar yer alacağı ileri sürüldü.

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GÖZLER YENİ KRAL'A ÇEVRİLDİ

Bütün bunlar olup biterken, bütün gözler annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta geçen Kral 3. Charles'a çevrildi. Çiftin ABD'ye taşınıp sert çıkışlarda bulunmaya başladıktan sonra duyulmaya başlayan "Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanları alınsın" şeklindeki düşünce, bu programın ardından daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Hatırı sayılır bir grup artık Kral'ın harekete geçmesinin zamanı geldiğini açık açık söylemeye başladı. İşte tam bu sırada Buckingham Sarayı'ndan beklenmedik bir adı geldi. Ama bu beklentilerin tam tersi!

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The Telegraph başta olmak üzere İngiliz basınının ileri sürdüğüne göre Kral Charles, oğlu Harry ile gelini Meghan Markle'ın Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını almayacak. Hatta Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırılan bu iddiaya göre çift, Charles ile Camilla'nın, önümüzdeki yıl 6 Mayısta gerçekleşecek taç giyme törenine de davet edilecek. Yani bütün bu olup bitenlere rağmen Harry ile Meghan, Londra'dan bu tören için davetiye alacak. Ama törene katılıp katılmayacakları belirsiz.

UNVANLARININ ALINMAYACAĞINI SAVUNANLAR VAR

Altı bölümlük TV programının yayınlanmasından sonra Harry ile Meghan'ın unvanlarının alınabileceğini savunanlar olduğu gibi bunun olmayacağını ileri sürenler de var. Bu gruptakilere göre Buckingham Sarayı, programdaki iddialara yanıt vermeyecekti. Ki şu ana kadar da olaylar böyle gelişti. Ne Kral 3. Charles ne de programda Harry'nin açık açık suçlayıp eleştirdiği büyük kardeşi Prens William ile eşi Kate Middleton, ABD'deki çiftin iddialarına en ufak bir yanıt vermedi. Şimdi İngiliz kraliyet ailesini takip eden herkes 6 Mayıs 2023'te neler olacağını merakla bekliyor.

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KATE İLE WILLIAM'DAN HİÇBİR YANIT YOK, ONLARIN YERİNE GARY DAYI KONUŞTU

Her ne kadar yeni Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine, Harry ile Meghan'ın, kendilerini "iğneleyen" sözlerine yanıt vermese de bu konuda beklenmedik bir çıkış geldi. Bugüne kadar benzeri görülmeyen bu çıkış herkesi şaşırttı. Çünkü Harry ile Meghan'ın iddialarına Kate Middleton'ın dayısı Gary Goldsmith yanıt verdi.

'KENDİMİ KİRLENMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

57 yaşındaki milyarder iş insanı Goldsmith, Harry ve Meghan (Harry and Meghan) adlı belgeseli izlediğini ve "kendini kirlenmiş gibi" hissettiğini söyledi. Yeni Galler Prensesi Catherine ya da basında hiç değişmeyen adıyla Kate Middleton'ın dayısı Gary Goldsmith "Başlangıçta büyülenmiştim. Ama son üç bölümü izledikten sonra kendimi kirlenmiş hissediyorum. O ikisi herkesin onlara inanması için yalvarıyor sanki" dedi.

İngiliz basınına konuşan Gary Goldsmith, Kate ile William'ın, Harry ile Meghan tarafından yapılan bu eleştiriler nedeniyle yaralandıklarını söyledi. Her ikisinin de Harry ve Meghan'ı sevdiğini belirten Gary Goldsmith "Catherine, kocası William ile kardeşi Harry'nin aralarının yeniden düzelmesini çok istiyor" dedi. Dayı Goldsmith, kimsenin Harry'nin mutsuzluğunu istemediğini de sözlerine ekledi. Harry ile Meghan'ın bütün bu iddialarına Catherine ve William'ın asla yanıt vermeyeceği de Gary Goldsmith'in söyledikleri arasında.

KENDİNE AÇIYAN İKİ İNSANIN SIZLANMASI

Gary Goldsmith "Dürüst olmak gerekirse belgeseli, kendine acıyan iki kişinin sızlanmaları olarak gördüm. Onlar bu belgeseli çekerken yaşlı ve hasta olan Kraliçe'ye de haksızlık yaptılar. Korkunç bir şekilde hayal kırıklığına uğradım. Eğer para almasalardı bunu yaparlar mıydı? Öyle düşünmüyorum" dedi.

'MEGHAN, YEĞENİM KATE'İ KISKANIYOR'

Gary Goldsmith, konuşmasında Meghan'ın, yeğeni Catherine'i kıskandığını da ileri sürdü. Galler Prensesi'nin hiçbir özel çaba harcamadan, zarif ve kibar göründüğünü oysa Meghan'ın bunun çok zor olduğunu keşfettğgini söyledi. Goldsmith yeğeni hakkında "Bence Kate bu iş için mükemmel. William ile birlikteliği de kusursuz" diyerek sözlerini tamamladı.

KÖTÜ ŞÖHRETLİ DAYI: Bu arada Gary Goldsmith'in aslında bir dönem Middleton ailesini rahatsız ettiğini de hatırlatalım. 2017 yılında Goldsmith, karısına şiddet uygulamakla suçlanmıştı. O dönemde basına yansıyanlara göre özel üyelerin kabul edildiği bir kulüpten çıkan çift arasında Goldsmith’in uyuşturucu kullanması nedeniyle tartışma çıktı. Londra’daki evlerinin önündeki kavgaya tanık olan taksi şoförü, “Olay evin kapısını açmaya çalışırken yaşandı. Adam bağırıyor, küfür ediyordu, kadın ona bir tokat attı, gözlükleri yere düştü” diye anlattı. Bunun üzerine Gary Goldsmith de kadına yumruk attı" diye anlattı. Goldsmith'in yumruk attığı kadının yere düşüp başını kaldırıma çarptığı da basına yansıdı.





MIDDLETON AİLESİNİN BAŞ AĞRISI

Gary Dayı'nın yani Gary Goldsmith'in kim olduğuna biraz daha yakından bakarsak... Goldsmtih, Kate Middleton'ın annesi Carole'un erkek kardeşi. İngiltere'de iyi tanınan bir iş insanı olarak bilinen Gary Goldsmith'in 30 milyon sterlinlik bir serveti olduğu biliniyor. Bugüne kadar dört kez evlenen ve eski eşlerinden birine şiddet uyguladığı basına yansıyan Goldsmith,aslında Middleton ailesinin çok fazla göz önüne çıkmasını istediği bir aile üyesi sayılmaz.Yani bir başka deyişle Middleton ailesinin baş ağrısı sayılıyor.

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FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS