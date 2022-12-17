Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı?

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KAMERA ARKASI AYRINTILARI ÇARPICI

Robbie'nin sürprizine birazdan döneriz ama biz filmin gösterişi galasından fotoğraflar eşliğinde Babylon ile ilgili konuşulanlara bir bakalım. Yönetmenliğini La La Land, Whiplash gibi iddialı yapımlarıyla tanınan Damien Chazel'in yaptığı Babylon, bir süredir Margot Robbie'nin bir 'kamera arkası' açıklamasıyla gündemde. 32 yaşındaki Margot Robbie E!News'a konuk oldu ve filmin perdeye yansımayacak olan bazı ayrıntılarını anlattı geçtiğimiz hafta. Bunlardan biri Brad Pitt'in oynadığı karakterle kendi canlandırdığı karakterin öpüşme sahnesinin aslında senaryoda olmadığı; bunu yönetmen Chazelle'i ikna edip kendisinin eklettiğiydi.

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'ONU ÖPME ŞANSI HER ZAMAN İNSANIN ELİNE GEÇMEZ'

Margot Robbie, filmin senaryosunu da kaleme alan Damian Chazel'i, kendisinin yazmadığı bu sahne için ikna ettiğini onun da "neden olmasın!" diyerek onay verdiğini söyledi. "Brad Pitt'i öpme şansı insanın eline her zaman ele geçmez" diye düşünüp böyle bir öneride bulundu Robbie, anlattığına göre. Chazel çok fazla direnmeden kabul etti. Güzel oyuncu o anları şöyle anlattı: "Dedim ki 'Damien, bence Nellie (Margot'nun canlandırdığı karakter) gidip Jack'i (Brad Pitt'in oynadığı karakter) gidip öylece öpmeli.' Sonra Damien bana şöyle yanıt verdi: 'Tamam, bunu yapabilir. Bekle, Dur! Sen Brad Pitt'i öpmek istiyorsun."

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Bunun üzerine Margot Robbie, yönetmen Chazel'e "İstersen beni dava et" dediğini belirtip, senaryoda olmayan bu sahnenin filmde çok işe yaradığını söyledi. Robbie'nin anlattığına göre yönetmen Damien Chazelle , aslında bu öpücüğü bir şaka gibi görse de ilk çekimden sonra aslında doğru hareket olduğuna inandı. Sonra da elde ettiği sahneyi çok da beğenmeyip Robbie'nin karakterinin Brad Pitt'in oynadığı karakteri öptüğü sahnenin tekrar çekilmesini istedi.

Margot Robbie'nin filmdeki rol arkadaşı Brad Pitt Entertainment Tonight'a verdiği röportajda bu konu hakkındaki görüşlerini anlattı. Yılların oyuncusu 58 yaşındaki Pitt, senaryoda olmayan o sahnenin filme eklenmesiyle ilgili olarak "Sinemada karakter yorumuna her zaman yer vardır" diye konuştu. O sahnede Margot Robbie'nin iyi bir performans çıkardığını söyleyen Brad Pitt öpücüğün de gayet "terbiyeli" olduğunu sözlerine ekledi. Margot Robbie'nin performansı hakkında da "alev alevdi" diye konuştu.

O AÇIKLAMALAR TARTIŞMA YARATTI

Bu, meslekleri gereği farklı farklı karakterleri canlandıran Margot Robbie ile Brad Pitt'in olayı kendi açılarından değerlendirmesi. Margot Robbie "senaryoda olmayan bu öpücük sahnesini ekleterek" hayatında bir kere eline geçecek bir fırsatı değerlendirdiği" konusunda şaka yapıyor. Brad Pitt ise sinemada canlandırılan karakterlerin her zaman yoruma açık olduğunu savunuyor. Fakat olayın bir de farklı bir boyutu var. Ona da değinelim... Çünkü işin tartışmalı kısmı da o noktada zaten.

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BU GRUP BİR SORUN GÖRMEDİ

Margot Robbie'nin, senaryoda olmayan öpüşme sahnesini eklettiğini gülerek anlatmasından sonra sosyal medya üzerinde farklı tartışmalar yaşandı. Kullanıcılar kelimenin tam anlamıyla ikiye bölündü. Bazıları tıpkı Brad Pitt gibi bunun setlerde normal bir durum olduğunu, senaryoya bazı eklemeler yapılabileceğini, gerektiğinde bazı bölümlerin çıkarılabileceğini ya da değiştirilebileceğini savundu. Ama olayı farklı bir açıdan ele alan bir grup da vardı.

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YA SENARYOYU DEĞİŞTİREN ERKEK OYUNCU OLSAYDI?

Bu gruptakiler ise son yıllarda Hollywood'u kasıp kavuran, hatta nüfuzlu yapımcı Harvey Weinstein'ın "sonunu getiren" #metoo hareketine gönderme yaptı. Bu görüşü savunanlara göre aslında konu Margot Robbie'nin gülerek anlattığı kadar basit değil. Çünkü eğer filmin senaryosuna, olmayan öpüşme sahnesini ekleten oyuncu erkek, karşısındaki rol arkadaşı kadın olsaydı bu durum "taciz" olarak bile yorumlanabilirdi. Bakalım bu konuda daha ne gibi gelişmeler olacak. Biz hemen bunca konuşulan Babylon filminin konusuna şöyle bir bakalım.

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SESSİZ SİNEMA DÖNEMİ; Chazelle'in senaryosunu da kaleme aldığı Babylon filmi, Hollywood'da sessiz sinema döneminin kapanıp sesli sinema dönemine geçilen 1920'li yıllara götürüyor seyirciyi. Her ne kadar filmde kurgusal karakterler yer alsa da aslında Hollywood'un bir dönemine damga vuran ünlülerden esinleniyor o karakterler. Örneğin Pitt'in oynadığı karakter aslında kurgusal ama esin kaynağı, sessiz sinemanın yıldızlarından John Gilbert.

ASLINDA EMMA STONE OYNAYACAKTI

Babylon filmiyle ilgili bazı küçük ayrıntılara değinmekte de fayda var. Bunlardan biri aslında Damien Chazel'in başlangıçta Margot Robbie ile değil La La Land'deki iş arkadaşı Emma Stone ile çalışmaya kararlıydı. Fakat bazı değişikler oldu. tone, sessiz sinema döneminin ünlü yıldızı Clara Bow'u oynayacaktı. Fakat, sonradan Stone'un yerine Margot Robbie geldi.

Emma Stone, La La Land ile bir de Oscar kazandı.

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DAHA ÖNCE DE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR: Babylon'un, Margot Robbie ile Brad Pitt'in ilk ortak çalışması olmadığını ekleyelim. Pitt ve Robbie, daha önce Once Upon A Time in Hollywood filminde de birlikte oynamıştı. O filmde ikiliye Leonardo DiCaprio eşlik etti. Robbie o filmde yönetmen Roman Polanksi'nin 1969 yılında dokuz aylık hamileyken Charles Manson çetesi tarafından öldürülen eşi Sharon Tate'i canlandırmıştı. Robbie, o filmde yardımcı oyuncu olarak yer alıyordu.

Babylon'un yönetmen koltuğunda sinemaseverlerin yakından tanıdığı Damian Chazelle'in oturduğunu söylemiştik. 37 yaşındaki Chazelle, bugüne kadar çektiği iddialı müzikallerle tanınıyor. 2014 tarihli Whiplash, 2016 yapımı La La Land onun en çok bilinen filmleri. Bu arada Damien Chazalle'in ödül törenlerinden eli boş dönmediğini de ekleyelim. Chazelle, "hayallerinin projesi" olarak nitelendirdiği La La Land ile en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Chazelle, galaya eşi Olivia Hamilton ile birlikte katıldı.

GÜZELLİĞİNİN NEREDEN GELDİĞİ BELLİ OLDU

Şimdi gelelim Babylon filminin galasından objektiflere yansıyan görüntülere... Yıldızların ağırlıklı olarak siyah giydiği galada Margot Robbie hayranlarına bir sürpriz yaptı. Filmin baş kadın oyuncusu Margot Robbie, aslında İngiliz yapımcı Tom Ackerley ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ama galanın kırmızı halısında ona annesi Sarie Kessler eşlik etti. Güzel oyuncu annesi ile samimi görüntüler sergiledi. Bu arada Robbie'nin güzelliğini kimden aldığı da gözler önüne serilmiş oldu.

AŞK SÖYLENTİSİNE RAĞMEN YALNIZ GİTTİ

Son dönemde 29 yaşındaki Ines De Ramon ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Brad Pitt de galanın "yalnız" konuklarından biriydi.

YENİ SEVGİLİSİYLE

Babylon galasında sevgilisiyle kırmızı halıya çıkan konuklardan biri Elle Fanning oldu. Gen oyuncuya sevgilisi Max Minghella eşlik etti.

Filmin oyuncularından Li Jun Li, kırmızılar içinde.

Son dönemde sevgilisi Harry Styles ile ayrılığıyla gündemde olan Olivia Wilde, transparan ayrıntıları olan siyah bir elbiseyle galaya katıldı.

Model Taylor Hill, galaya açık renk elbisesiyle katıldı.

Rebecca Rittenhouse, konukların ağırlıklı olarak siyah giydiği galanın renkli konuklarından biriydi.

Genç oyuncu Emma Brooks Mcallister.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS