Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı?

DAHA ÖNCE DE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR: Babylon'un, Margot Robbie ile Brad Pitt'in ilk ortak çalışması olmadığını ekleyelim. Pitt ve Robbie, daha önce Once Upon A Time in Hollywood filminde de birlikte oynamıştı. O filmde ikiliye Leonardo DiCaprio eşlik etti. Robbie o filmde yönetmen Roman Polanksi'nin 1969 yılında dokuz aylık hamileyken Charles Manson çetesi tarafından öldürülen eşi Sharon Tate'i canlandırmıştı. Robbie, o filmde yardımcı oyuncu olarak yer alıyordu.