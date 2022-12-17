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Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı?

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#Margot Robbie#Brad Pitt#Damien Chazelle
Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 10:55

Hem seyirciye ulaşma açısından hem de belli başlı sinema ödüllerine yakınlığıyla yılın en iddialı filmlerinden biri olan Babylon'un galası tam da Hollywood ihtişamına yakışır şekilde yapıldı. Los Angeles'taki Academy Museum of Motion Pictures'ta (AMPAS) yapılan galanın kırmızı halısı, kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine döndü. 1920'lerin, yani sessiz sinema döneminin Hollywood'unu perdeye yansıtan filmin başrol oyuncuları Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Tobey Maguire ve Li Jun Li'nin yanı sıra Elle Fannning sevgilisi Max Minghella, yönetmen Damien Chazel eşi Olivia Hamilton, Olivia Wilde, model Taylor Hill, o gösterişli gecenin konukları arasındaydı. Filmin baş kadın yıldızı olan ve Pitt ile öpüşme sahnesi hakkında söyledikleriyle gündeme oturan Margot Robbie'nin ise gecede bir sürprizi vardı.

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KAMERA ARKASI AYRINTILARI ÇARPICI
Robbie'nin sürprizine birazdan döneriz ama biz filmin gösterişi galasından fotoğraflar eşliğinde Babylon ile ilgili konuşulanlara bir bakalım. Yönetmenliğini La La Land, Whiplash gibi iddialı yapımlarıyla tanınan Damien Chazel'in yaptığı Babylon, bir süredir Margot Robbie'nin bir 'kamera arkası' açıklamasıyla gündemde. 32 yaşındaki Margot Robbie E!News'a konuk oldu ve filmin perdeye yansımayacak olan bazı ayrıntılarını anlattı geçtiğimiz hafta. Bunlardan biri Brad Pitt'in oynadığı karakterle kendi canlandırdığı karakterin öpüşme sahnesinin aslında senaryoda olmadığı; bunu yönetmen Chazelle'i ikna edip kendisinin eklettiğiydi. 

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı

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'ONU ÖPME ŞANSI HER ZAMAN İNSANIN ELİNE GEÇMEZ'
Margot Robbie, filmin senaryosunu da kaleme alan Damian Chazel'i, kendisinin yazmadığı bu sahne için ikna ettiğini onun da "neden olmasın!" diyerek onay verdiğini söyledi. "Brad Pitt'i öpme şansı insanın eline her zaman ele geçmez" diye düşünüp böyle bir öneride bulundu Robbie, anlattığına göre. Chazel çok fazla direnmeden kabul etti. Güzel oyuncu o anları şöyle anlattı: "Dedim ki 'Damien, bence Nellie (Margot'nun canlandırdığı karakter) gidip Jack'i (Brad Pitt'in oynadığı karakter) gidip öylece öpmeli.' Sonra Damien bana şöyle yanıt verdi: 'Tamam, bunu yapabilir. Bekle, Dur! Sen Brad Pitt'i öpmek istiyorsun."

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı


O SAHNE TEKRAR TEKRAR ÇEKİLDİ
Bunun üzerine Margot Robbie, yönetmen Chazel'e "İstersen beni dava et" dediğini belirtip, senaryoda olmayan bu sahnenin filmde çok işe yaradığını söyledi. Robbie'nin anlattığına göre yönetmen Damien Chazelle, aslında bu öpücüğü bir şaka gibi görse de ilk çekimden sonra aslında doğru hareket olduğuna inandı. Sonra da elde ettiği sahneyi çok da beğenmeyip Robbie'nin karakterinin Brad Pitt'in oynadığı karakteri öptüğü sahnenin tekrar çekilmesini istedi.

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Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı


'TERBİYELİ VE UYSAL BİR ÖPÜCÜK'
Margot Robbie'nin filmdeki rol arkadaşı Brad Pitt Entertainment Tonight'a verdiği röportajda bu konu hakkındaki görüşlerini anlattı. Yılların oyuncusu 58 yaşındaki Pitt, senaryoda olmayan o sahnenin filme eklenmesiyle ilgili olarak "Sinemada karakter yorumuna her zaman yer vardır" diye konuştu. O sahnede Margot Robbie'nin iyi bir performans çıkardığını söyleyen Brad Pitt öpücüğün de gayet "terbiyeli" olduğunu sözlerine ekledi. Margot Robbie'nin performansı hakkında da "alev alevdi" diye konuştu.

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı

O AÇIKLAMALAR TARTIŞMA YARATTI
Bu, meslekleri gereği farklı farklı karakterleri canlandıran Margot Robbie ile Brad Pitt'in olayı kendi açılarından değerlendirmesi. Margot Robbie "senaryoda olmayan bu öpücük sahnesini ekleterek" hayatında bir kere eline geçecek bir fırsatı değerlendirdiği" konusunda şaka yapıyor. Brad Pitt ise sinemada canlandırılan karakterlerin her zaman yoruma açık olduğunu savunuyor. Fakat olayın bir de farklı bir boyutu var. Ona da değinelim... Çünkü işin tartışmalı kısmı da o noktada zaten.

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BU GRUP BİR SORUN GÖRMEDİ
Margot Robbie'nin, senaryoda olmayan öpüşme sahnesini eklettiğini gülerek anlatmasından sonra sosyal medya üzerinde farklı tartışmalar yaşandı. Kullanıcılar kelimenin tam anlamıyla ikiye bölündü. Bazıları tıpkı Brad Pitt gibi bunun setlerde normal bir durum olduğunu, senaryoya bazı eklemeler yapılabileceğini, gerektiğinde bazı bölümlerin çıkarılabileceğini ya da değiştirilebileceğini savundu. Ama olayı farklı bir açıdan ele alan bir grup da vardı.

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YA SENARYOYU DEĞİŞTİREN ERKEK OYUNCU OLSAYDI?
Bu gruptakiler ise son yıllarda Hollywood'u kasıp kavuran, hatta nüfuzlu yapımcı Harvey Weinstein'ın "sonunu getiren" #metoo hareketine gönderme yaptı. Bu görüşü savunanlara göre aslında konu Margot Robbie'nin gülerek anlattığı kadar basit değil. Çünkü eğer filmin senaryosuna, olmayan öpüşme sahnesini ekleten oyuncu erkek, karşısındaki rol arkadaşı kadın olsaydı bu durum "taciz" olarak bile yorumlanabilirdi. Bakalım bu konuda daha ne gibi gelişmeler olacak. Biz hemen bunca konuşulan Babylon filminin konusuna şöyle bir bakalım.

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SESSİZ SİNEMA DÖNEMİ; Chazelle'in senaryosunu da kaleme aldığı Babylon filmi, Hollywood'da sessiz sinema döneminin kapanıp sesli sinema dönemine geçilen 1920'li yıllara götürüyor seyirciyi. Her ne kadar filmde kurgusal karakterler yer alsa da aslında Hollywood'un bir dönemine damga vuran ünlülerden esinleniyor o karakterler. Örneğin Pitt'in oynadığı karakter aslında kurgusal ama esin kaynağı, sessiz sinemanın yıldızlarından John Gilbert.

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı
Filmde Brad Pitt'in canlandırdığı karaktere, sessiz sinemanın en gözde aktörlerinden biri olan John Gilbert esin verdi.

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı

ASLINDA EMMA STONE OYNAYACAKTI
Babylon filmiyle ilgili bazı küçük ayrıntılara değinmekte de fayda var. Bunlardan biri aslında Damien Chazel'in başlangıçta Margot Robbie ile değil La La Land'deki iş arkadaşı Emma Stone ile çalışmaya kararlıydı. Fakat bazı değişikler oldu. tone, sessiz sinema döneminin ünlü yıldızı Clara Bow'u oynayacaktı. Fakat, sonradan Stone'un yerine Margot Robbie geldi.

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Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı
Emma Stone, La La Land ile bir de Oscar kazandı. 

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DAHA ÖNCE DE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR: Babylon'un, Margot Robbie ile Brad Pitt'in ilk ortak çalışması olmadığını ekleyelim. Pitt ve Robbie, daha önce Once Upon A Time in Hollywood filminde de birlikte oynamıştı. O filmde ikiliye Leonardo DiCaprio eşlik etti. Robbie o filmde yönetmen Roman Polanksi'nin 1969 yılında dokuz aylık hamileyken Charles Manson çetesi tarafından öldürülen eşi Sharon Tate'i canlandırmıştı. Robbie, o filmde yardımcı oyuncu olarak yer alıyordu.

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı


GENÇ YAŞINDA BAŞARILI FİLMLERE İMZA ATTI
Babylon'un yönetmen koltuğunda sinemaseverlerin yakından tanıdığı Damian Chazelle'in oturduğunu söylemiştik. 37 yaşındaki Chazelle, bugüne kadar çektiği iddialı müzikallerle tanınıyor. 2014 tarihli Whiplash, 2016 yapımı La La Land onun en çok bilinen filmleri. Bu arada Damien Chazalle'in ödül törenlerinden eli boş dönmediğini de ekleyelim. Chazelle, "hayallerinin projesi" olarak nitelendirdiği La La Land ile en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Chazelle, galaya eşi Olivia Hamilton ile birlikte katıldı.

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Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı

GÜZELLİĞİNİN NEREDEN GELDİĞİ BELLİ OLDU
Şimdi gelelim Babylon filminin galasından objektiflere yansıyan görüntülere... Yıldızların ağırlıklı olarak siyah giydiği galada Margot Robbie hayranlarına bir sürpriz yaptı. Filmin baş kadın oyuncusu Margot Robbie, aslında İngiliz yapımcı Tom Ackerley ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ama galanın kırmızı halısında ona annesi Sarie Kessler eşlik etti. Güzel oyuncu annesi ile samimi görüntüler sergiledi. Bu arada Robbie'nin güzelliğini kimden aldığı da gözler önüne serilmiş oldu.

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı

AŞK SÖYLENTİSİNE RAĞMEN YALNIZ GİTTİ
Son dönemde 29 yaşındaki Ines De Ramon ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Brad Pitt de galanın "yalnız" konuklarından biriydi.

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı

YENİ SEVGİLİSİYLE
Babylon galasında sevgilisiyle kırmızı halıya çıkan konuklardan biri Elle Fanning oldu. Gen oyuncuya sevgilisi Max Minghella eşlik etti.

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı
Filmin oyuncularından Li Jun Li, kırmızılar içinde.

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı
Son dönemde sevgilisi Harry Styles ile ayrılığıyla gündemde olan Olivia Wilde, transparan ayrıntıları olan siyah bir elbiseyle galaya katıldı. 

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı
Model Taylor Hill, galaya açık renk elbisesiyle katıldı.

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı
Rebecca Rittenhouse, konukların ağırlıklı olarak siyah giydiği galanın renkli konuklarından biriydi.

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı
Genç oyuncu Emma Brooks Mcallister.

Benimle öpüşmek filmde yaptığı en terbiyeli şeydi: Ya bunu isteyen bir erkek oyuncu olsaydı
FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS

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