Karımın yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor: Ama ben kimim ki ona karışayım!

Haberin Devamı

DURMADAN YARI ÇIPLAK POZLARINI PAYLAŞIYOR

Buraya kadar Britney Spears'ın kısa öyküsünü anlattık. 41 yaşındaki Spears, son günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde. Bunların bu kadar konuşulmasının nedeni ise Spears'ın yarı çıplak pozlarını arka arkaya takipçileriyle paylaşması. Birkaç gün önce de yine böyle açık saçık bir pozunu paylaşıp takipçilerine bazı tavsiyelerde bulundu. Seyahat etmenin, dünyadaki egzotik yerleri görmenin insanın iç huzuru bulma ve ruh sağlığını koruma konusundaki önemine değindi. Hızını alamayan Spears, sonra da bir dizi yarı çıplak fotoğraflarını paylaşmayı sürdürdü.

Haberin Devamı

'KİŞİSEL OLARAK O POZLARDAN HOŞLANMIYORUM'

O bunları yaparken meraklı gözler de kocası Sam Asghari'nin tepkisine çevrildi. Zaten Spears'ın 28 yaşındaki kocasının, şarkıcının paylaşımlarına beğeni ya da yorum göndermediği dikkatlerden kaçmıyordu. Sonunda Sam Asghari buna bir açıklık getirdi. Bunu da tıpkı eşi Britney Spears'ın cüretkar pozlarını paylaştığı sosyal mecra üzerinden yaptı. Asghari, Instagram hesabında yaptığı açıklamada aslında Spears'ın çıplak pozlarından hoşlanmadığını açık açık belirtti.

O PAYLAŞIMLARI ONAYLAMIYOR: "AMA ONUN HAYATINA KARIŞAMAM"

Kişisel olarak Spears'ın açık saçık sosyal medya paylaşımlarını onaylamadığını yazan Asghari "yine de karısının hayatını kontrol edemeyeceğini" ekledi. Sam Asghari, eşi Britney'in, dünyada bu tür içerik paylaştığı için zorbalığa uğrayan tek kişi olduğunu da satırlarına ekledi. Asghari'nin açıklamasının devamında şu satırlar yer alıyor: "Kişisel olarak bunları hiç yayınlamamasını tercih ederim. Ama ben kimim ki sürekli mikroskop altına alınmış ve hayatı boyunca kontrol altında tutulmuş birine kısıtlama getireyim."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Çocuklarından bile daha genç sevgilisini elinde tutmak için acıyı göze aldı Haberi görüntüle

'HERHANGİ BİR REKLAM FOTOĞRAFINDAN DAHA ÇIPLAK DEĞİL'

Bu arada Sam Asghari, karısının asla tamamen çıplak göründüğü fotoğraflar paylaşmadığını da savundu. Yani ona göre Spears'ın paylaşımlarının bu kadar abartılması için bir neden yok. Asghari daha önce Spears'ın cüretkar paylaşımları hakkında "Herhangi bir sabun ya da losyon reklamında görülebilecek kadar çıplak pozlar" yorumunu yapmıştı.

ESKİ KOCASI DÜĞÜNÜ BASTI: O BENİM İLK VE TEK EŞİM

Britney Spears ile Sam Asghari, geçen yıl eylül ayında nişanlanıp bu yılın haziran ayında da evlendiler. Hatta onların düğününü Spears'ın sadece 55 saat süren ilk evliliğini yaptığı Jason Alexander basmış ve çiftin mutluluğuna gölge düşmüştü. Jason Alexander, düğünün yapıldığı mekana gitmiş 'Britney benim ilk ve tek eşim. Dügünü engellemeliyim' diyerek olay çıkarmıştı. Alexander, güvenlik güçleri tarafından güçlükle zapt edilip gözaltına alınmıştı. Bu arada hatırlatalım, Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander'ın suç dosyası kabarık. 2021'de ve bu yıl, çeşitli suçlardan gözaltına alındı Alexander. Uyuşturucu ya da alkol etkisi altında araç kullanırken yakalanan Jason Alexander, kefaletle serbest bırakıldı. Bu yılın başında tekrar gözaltına alınan Alexander'ın 12 ay içinde üçüncü kez polisle başının derde girdiği belirtildi.

Haberin Devamı

40 yaşındaki Britney Spears ile 28 yaşındaki Sam Asghari'nin düğününe sadece çok yakınlarının aralarında bulunduğu 100 kişi katıldı. Hatta Spears'ın bir zamanlar arasının çok iyi olduğu kız kardeşi Jamie Lynn törene katılmadı. Spears'ı mutlu gününde yalnız bırakanlar arasında anne ve babası da yer aldı. Ünlü şarkıcının mutluluğunu paylaşan tek çekirdek aile üyesi erkek kardeşi oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Koca bir ülkenin geleceğini onlar kurtardı: Boynu bükük kardeşler Haberi görüntüle

Britney Spears, sevgilisi Sam Asghari ile geçen yılın eylül ayında nişanlandı. Spears, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Britney Spears, İran asıllı sevgilisi Asghari ile hayatını resmi olarak birleştirmek için ilk adımı attığını hayranlarına Haber verdiği videosunu "Buna inanamıyorum" mesajı eşliğinde paylaştı. Spears, videoda iri taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi. Sam Asghari, mutlu gününde de zor gününde de şarkıcıya hep destek verdi. Önceki yıl rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındığında da oradan çıkarken de yanında Asghari vardı.

KLİP ÇEKİMİNDE TANIŞTILAR

Spears ile Asghari, 2016 yılında ünlü şarkıcının Slumber Party adlı şarkısının klip çekimlerinde tanıştı. Asghari, Spears'ın romantik ilişki içinde bulunduğu genci canlandırıyordu. Asghari, 2018'de Men' Health dergisine verdiği röportajda "Bütün zamanların en büyük sanatçılarından biriyle tanışacağım için çok heyecanlıydım" diyerek karşı karşıya geldikleri ilk dönemde hissettiklerini anlatmıştı. Klip setinde tanıştıktan sonra Spears ile Asghari, birbirlerine telefon numaralarını verdiler ve görüşmeye başladılar. Sonra da aralarında romantik bir ilişki başladı. İlk buluşmalarında bir suşi restoranına gittiklerini de Asghari, yine bir röportajında söylemişti. Bir dönem kişisel spor eğitmeni olarak da tanınan Asghari ile Britney Spears, Slumber Party'nin klibi için bir araya geldiklerinde tanıştılar ve bir daha da ayrılmadılar.

Haberin Devamı

İRAN'DA DOĞDU, 12 YAŞINDA ABD'YE GİTTİ: Spears'ın eşi Sam Asghari, İran doğumlu. Henüz 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti Asghari. Bir çocukken arkadaşlarını ve eski hayatını bırakıp yeni bir ülkeye taşınmanın zorluklarını bir röportajda " Arkadaşlarımdan ve ailemden ayrılmak zorunda kaldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğimi biliyordum" diyerek anlatmıştı Asghari. Ailesiyle birlikte Los Angeles'a yerleşen Asghari, lisede futbol takımına girdi. Sporla ilgisi ilerleyen yaşlarında da bitmeyen Asghari, dikkat çekici bir fiziksel görünüme sahipti. 21 yaşındayken kız kardeşinin cesaretlendirmesiyle modelliğe adım attı.

OLAYLI BOŞANMA

Genç yaşta şöhrete ulaşan ama özel yaşamında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Britney Spears, Jason Alexander'ın ardından ikinci evliliğini dansçı Kevin Federline ile yaptı. İki erkek çocukları olan çiftin boşanması da olaylıydı. 2004 ile 2007 arasında evli kalan Spears ve Federline, çocuklarının velayeti için uzun süren kıyasıya bir mücadeleye girişti. O dönemde ruhsal olarak bir çöküş yaşayan ve kendi elleriyle saçını kazıyan Spears'ın, Federline'a olan öfkesini sokaktaki araçlara saldırarak çıkardığı görüntüler 2000'lerin unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Spears, şöhretinin ilk döneminde Justin Timberlake ile çok konuşulan büyük bir aşk yaşamıştı.