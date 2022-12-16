Çocuklarından bile daha genç sevgilisini elinde tutmak için acıyı göze aldı

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'O BENİM PEŞİMDEN KOŞTU' DEMİŞTİ

Bu ünlü çift aralarındaki yaş farkıyla dikkat çekiyor. Üstelik burada söz konusu olan "yılların eskitemediği kadın sanatçı", kendi dünyaya getirdiği iki çocuğundan daha genç biriyle aşk yaşıyor. "O benim peşimden koştu" diyerek aralarındaki ilişkinin nasıl başladığını anlatan şarkıcı, şimdi genç sevgilisi uğruna bıçak altına yatmaya hazırlanıyor. İddialara göre yüz kaldırma, burun düzelttirme ve göğüs büyütme gibi bir dizi değişimden geçecek. Bunun için hatırı sayılır bir parayı da elden çıkarmaya hazır üstelik. Gelin bir bakalım kim bu kendisinden 40 yaş genç sevgilisi uğruna görünümünü değiştirmeye karar veren ünlü.

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SEVGİLİSİ, ÇOCUKLARINDAN DAHA GENÇ

Hemen söyleyelim o ünlü, müzik ve sinema dünyasının hiç eskimeyen yıldızı Cher. Gerçek adı Cherilyn Sarkisian olan 76 yaşındaki şarkıcı bir süredir, müzik dünyasının son dönemdeki en gözde yapımcılarından olan Alexander "AE" Edwards ile birlikte. Bu konunun bu kadar çok gündem olmasının nedeni ise çift arasındaki yaş farkı. Her ne kadar aşkın kahramanları için bu durum çok önemli olmasa da basının ilgisi onların üzerinde. Bu arada Cher'in 53 yaşında Chaz Bono ve 46 yaşında Elijah Blue Allman adında iki tane oğlu olduğunu yani sevgilisinin çocuklarından bile daha genç olduğunu not düşelim.

SEVGİLİSİNİ ELİNDE TUTABİLMEK İÇİN

Buraya kadar olan aslında bir süredir bilinen ve sık sık magazin basınının manşetlerini süsleyen bir durum. Fakat yeni ortaya atılan iddialara göre Cher, genç sevgilisine hoş görünmek, onu elinde tutabilmek için görünüşünü yenilemeye karar verdi. Bunun için de bir dizi estetik operasyon için bıçak altına yatacak.

ESTETİK OPERASYONLARA YABANCI DEĞİL

Radaronline adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Cher, yüz kaldırma, burun düzelttirmenin yanı sıra göğüslerini de büyütmeyi amaçlıyor. Ünlü yıldızın tüm bunlar için 250 bin doları gözden çıkardığı iddialar arasında. Yakın çevresine göre Cher bu işlemleri yaptıracağı için büyük bir heyecan duyuyor. Her ne kadar "Alexander benim peşimden koştu" dese de sevgilisinin bakışlarını kendi üzerinde tutabilmek için operasyon sürecinde çekmesi muhtemel acıları da göze alıyor. Bu arada Cher'in; estetik operasyonlara hiç yabancı olmadığını, zaten hayatı boyunca kliniklerin kapısını çaldığını hatırlatalım.

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HAYATINDAN MEMNUN VE KENDİNİ GENÇ HİSSEDİYOR

Öte yandan Cher'in Alexander "AE" Edwards ile flört etmesi ve hatta onun uğruna yeni estetik operasyonları göze alması iki çocuğu Chaz ve Elijah Blue'yu çok kızdırdı. Hatta bu durum üçlü arasında ciddi bir gerilime yol açtı. Yine ileri sürülenlere göre Cher, çocukları kendisini desteklemezse 360 milyon dolarlık servetinden onlara pay vermemekle tehdit ediyor. Yıldıza yakın kaynaklara göre Cher'in genç sevgilisi uğruna estetik operasyon geçirecek olması, çocuklarını kızdırsa da o bunu umursamıyor. Çünkü sevgilisiyle birlikte kendini daha genç hissediyor ve hayattan, eskisinden daha fazla keyif alıyor.

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SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ

Cher, yeni aşkıyla ne kadar mutlu olduğunu her fırsatta gözler önüne seriyor. Ne onunla ilişkisini gizliyor ne de bu aşk ile ayaklarının yerden kesildiğini. Hatta bir süre önce sevgilisi Edwards'ın bir fotoğrafını Twitter sayfasından paylaştı. Sonra da yine sosyal medya üzerinden takipçilerinin sevgilisiyle ilgili sorularını yanıtladı. Cher ile Edwards'ın ilişkisi ilk kez bu ayın başlarında, Los Angeles'taki bir restorandan el ele ayrıldıkları sırada ortaya çıktı. Hatta fotoğrafları çekilirken Edwards, Cher'in elini öpücüklere boğdu. Aralarındaki yaş farkı, ilişkiyle ilgili en çok konuşulan ayrıntı oldu. Cher, bu konuda yöneltilen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi: "Aşk matematik bilmez, o görür" mesajını yazdı. Kendisinin de sevgilisinin de mutlu olduğunu belirtip "Kimseyi rahatsız etmiyoruz" diye ekledi. Fakat sonra nedendir bilinmez söz konusu paylaşımını sildi.

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'ERGENLER GİBİ ÖPÜŞÜYORUZ'

Cher, son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisinin fotoğraflarını paylaşıp onunla ilgili övgü dolu sözler yazıyor. Önceki gün de takipçileriyle bu konuda biraz "dertleşti", onlardan gelen soruları samimiyetle yanıtladı. Bir takipçisi Cher'e 'sevgilisinin en çok hangi özelliklerine hayran olduğunu" sordu. Ünlü şarkıcı ve oyuncu da bunun üzerine "O kibar, akıllı, komik... Biz ergenler gibi öpüşüyoruz" diye yanıt verdi. Cher, sosyal medya üzerinden sevgilisine övgüler yağdırmayı sürdürdü. Alexander Edwards hakkında "Onu seviyorum, çünkü o korkmuyordu. Kibar, komik, yetenekli, yakışıklı. Biz birlikte konuşuyoruz ve gülüyoruz." Cher sonra da şöyle sürdürdü: "Biz harika bir şekilde eşleştik. Daha genç olmayı ister miydim? Hayır..."

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'BEN ONUN DEĞİL, O BENİM PEŞİME DÜŞTÜ'

Sevgilisi Edwards'ın 36 yaşında olduğunu yazan Cher, ilişkide onun "tutarlı taraf" olduğunu belirtti. Kendisini de daha "havai" olarak tanımladı. Yine de birbirlerini sevdiklerini vurguladı. Bu arada kendisinin 30'lu yaşlarında olduğunu ama 26 yaşında bir erkekten hoşlandığını belirtip tavsiye isteyen bir takipçisinin mesajına da "Bayanlar, asla vazgeçmeyin" diye yanıt verdi ünlü yıldız. Cher, Edwards hakkında 'O benim peşime düştü' yazarak ilişkinin başlangıcı hakkında da ipucu verdi.

İLK EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELEN KIZI CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Gerçek adı Cherilyn Sarkisian olan Cher, ilk evliliğini 1964 ile 1975 arasında Sonny Bono ile yaptı. Bu evlilikten Chastity Sun Bono adında bir kızı oldu. Fakat Chastity yıllar sonra cinsiyet değiştirip erkek oldu. Ünlü yıldız, 1975 ile 79 arasında ikinci evliliğini yaptığı Elijah Blue Allman'dan da Gregg adında bir çocuk sahibi oldu.

SERİ HALDE ALDATTIĞINI KABUL ETTİ

Cher'in, kendisinden 40 yaş genç sevgilisi Alexander Edwards ise daha önce model Amber Rose ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyordu. Çiftin bu ilişkiden şu anda 3 yaşında olan Slash adında bir çocukları var. Amber Rose, Edwards'ın kendisini çok sayıda kadınla aldattığını ileri sürüp ondan ayrılmıştı. İşin ilginç yani Edwards da sadakatsizliğini kabul etmişti.