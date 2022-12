Bahçe kaçamağı internete sızdı: Müstehcen görüntüleri babama nasıl anlatacağımı bilemedim!

Haberin Devamı

GÖRÜNTÜLERİ KIZDIRAN CEZA ALDI

Kamera karşısına geçtiği Towie ve Love Island adlı TV programlarıyla adını duyuran Georgia Harrison, program arkadaşı Stephen Bear'ın yatak odasında görüntüleri internete sızdırması nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. 32 yaşındaki Bear, Harrison ile birlikte olurken çekilen görüntüleri, internette yetişkinlere özel hizmet veren ve abonelik isteyen bir sitede paylaştı. Bunun sonucunda da 40 bin sterlin kazandı. Fakat ödeyeceği bedel çok ağır. Röntgencilik ve özel görüntüleri ifşa etmekten suçlu bulundu Bear. Hatta işin ucunda onun için bir hapis cezası da söz konusu. Fakat olayın bir de diğer tarafı var: Georgia Harrison.

Haberin Devamı

GENÇ KADININ DÜNYASI KARARDI

Bear'ın, kamera karşısına geçtikleri programın çekildiği evin bahçesinde girdikleri ilişkinin görüntülerini internete yayması nedeniyle 28 yaşındaki Harrison'ın dünyası karardı. Genç kadın, Bear'ın bunu yaparak sebep olduğu acı ve utancın asla geri döndürülemez olduğunu söyledi. Kendisi için üzülen genç kadın, bu görüntülerin, özellikle ailesini yıktığını gizlemedi.

'BABAMA NASIL SÖYLEYECEĞİM?' DİYE DÜŞÜNDÜM

Bir İngiliz gazetesine röportaj veren Georgia Harrison "Videonun internete sızdığını öğrendiğimde duyduğum utanç beni paramparça etti. Korkunç bir şekilde kullanıldığımı hissettim. Kendime güvenimi ve özdeğerimi kaybettim" diye konuştu. Fakat onu asıl perişan eden, bu yatak odası görüntülerinin internete sızdığını öğrendiğinde anne ve babasının da onları görme ihtimali oldu anlattığına göre. Bu aklına geldiği anda "Babama nasıl söyleyeceğim?" diye düşündüğünü gizlemedi.

'BABAMIN UTANCINI BİR DÜŞÜNÜN'!

Harrison babasıyla ilgili endişelerini şu sözlerle ifade etti: "Bütün arkadaşları, kızının müstehcen bir videosunun ortalarda dolaştığının farkında olacak. Bunun babam için ne kadar utanç verici olduğunu bir düşünün. Hatta bir çocuk, akraba olduğumuzu bilmeden bu görüntüleri yanlışlıkla amcama gönderdi."

Haberin Devamı

'HAYATI MAHVOLAN TEK KİŞİ BEN DEĞİLİM'

Georgia Harrison, okula giden küçük kız ve erkek kardeşleri olduğunu sözlerine ekledi. Harrison "Onlar da Bear'ın internete sızdırdığı bu görüntüler yüzünden okulda arkadaşlarının zorbalığıyla karşılaştı. Onlara isim takanlarla uğraşmak zorunda kaldılar. Hayatı mahvolan tek kişi ben değilim" dedi.

DAHA FAZLA ADIM ATILMALI: Georgia Harrison şimdi, hükümeti bu tür içeriklerin paylaşılmasına izin veren sosyal medya şirketlerine karşı harekete geçmeye çağırıyor. Genç kadının, sosyal medya şirketlerine de çağrısı var. Bu şirketlerin, kullanıcılarını korumak için daha fazla adım atması gerektiğini savunan Harrison, bu konudaki hataların bedelini ödemeleri gerektiğini söyledi.





FELAKET BÖYLE BAŞLADI

Georgia Harrison ile bütün bunları yaşamasına neden olan Stephen Bear, 2019 yılında MTV'de ekrana gelen The Challenge: War of the Worlds adlı programda tanıştılar. O sırada Georgia Harrison ile ünlenmeden önce çatı ustası olarak çalışan Bear, arkadaştı. Fakat o dönemde de aralarında bir fiziksel yakınlaşma oldu. Bear, gizli kamera aracılığıyla programda mekan olarak kullanılan evin bahçesinde gerçekleşen bu olayı kaydetti.

Haberin Devamı

GÖRÜNTÜLERİ SİLMESİNİ İSTEDİ

Harrison, söz konusu klibin Bear'ın elinde olduğunu anlayınca görüntüleri silmesini istedi. Fakat Bear, bu isteği geri çevirip görüntüleri internette abonelikle kullanılabilen, bazı ünlülerin hesaplarının da bulunduğu bir siteye yükledi. Aralık 2020'ye gelindiğinde artık bu görüntüler çoktan internete yayılmıştı. Bunun üzerine Georgia Harrison, polise başvurdu ve görüntüleri kaldırttı. O sırada Dubai'de bulunan Harrison'ın hayatı ise dayanılmaz hale geldi. Kendi anlattığına göre tanıdığı herkes bu görüntülerden söz ediyordu. Hatta spor salonuna girdiği anda ortalık sessizleşiyordu. İşte o gün herkes Bear'ın paylaştığı videoyu kimin izlediğini sordu ve oradaki herkes görmüştü!

Haberin Devamı

ONUN KONTROLÜNDEN ÇIKTI

Bundan sonrasını şöyle anlattı Georgia Harrison "Anladım ki artık bu videonun yayılma hızı benim kontrolümden çıkmıştı." Zaten ondan sonra yaşadıkları bir kabus genç kadının. "Herkes görmüştü, ailem, arkadaşlarım, birlikte çalıştığım insanlar, dünyanın dört bir yanında beni tanıyan ve tanımayan herkes. Her ne kadar normal bir hayat sürdürmeye çalışsam da geceleri ağlayarak uyanıyordum."

YAŞADIĞI STRES YÜZÜNDEN SAĞLIĞI BOZULDU

Harrison'ın iddiasına göre yaşadığı bu stres sağlığını da bozdu. Videonun yayıldığını iyice anladığı dönemde Dubai'de bulunduğunu ve pandemi yüzünden ülkesine dönüp ailesini göremediğini sözlerine ekledi Harrison. "Stres nedeniyle hastalandım. Dışarı çıkamıyordum ve geceleri uyumakta zorlanıyordum. İşte o o sırada yumurtalığımda bir kist ortaya çıktı ve enfeksiyon kaptım. Bu enfeksiyo,n karaciger, leğen kemiği gibi vücudumun farklı yerlerine yayıldı. Dubai'de olduğum için ailemle telefonda konuşuyordum. Annem doktora gitmem için bana yalvardı. Bir gece daha beklersem ölebileceğimi söyledi" diyerek zor dönemi anlattı Harrison.

Haberin Devamı

O HASTANEDEYKEN BEAR TATİLDE KEYFİNE BAKIYORDU

Bu arada daha korkunç bir durum vardı. Georgia Harrison, hastanedeyken Stepen Bear de Dubai'de tatildeydi. Genç kadın, kendisi hastanedeyken bütün bunları başına dert eden Bear'ın birkaç kilometre ötede keyif sürdüğünü düşünmenin Kendisini çileden çıkardığını söyledi. Özellikle ailesi için bu durumun dayanılmaz olduğunu sözlerine ekledi.

MADDİ VE MANEVİ OLARAK PERİŞAN OLDU

Stephen Bear tarafından internete sızdırılan bu videonun sağlığı dışında hayatının genel akışını ve işleriri etkilediğini de gizlemedi genç kadın. Bir TV ünlüsü ve influencer olan Harrison, iş yaptığı bazı firmaların anlaşmalarını bitirdiğini söyledi. Kazancı büyük ölçüde düştüğü için annesinin yanına taşınmak zorunda kaldığını ekledi. Özetle ortalığa yayılan yatak odası görüntülerinin kendisini hem sağlığından ettiğini hem de maddi olarak zora soktuğunu savundu.

ARTIK EVİNDE KALAMIYOR

Harrison'ın annesinin yanına taşınmasının bir nedeni de kendi evinin bütün bunlara sebep olan Bear'ın evine yakın olmasıydı. "İki yıldır kendi daireme gidemiyorum" diyen Harrison, bu konudaki sözlerini şöyle sürürdü: "O evi satın almak içi hayatım boyunca çalışmıştım. Bir daha orada asla rahat edemeyeceğim." Genç kadın evini satmayı planladığını sözlerine ekledi.

İNTİKAM PORNOSU SUÇTUR: İntikam pornosunun bir suç olduğunu savunan Georgia Harrison, Stephen Bear'ın ise bütün bunları ciddiyetine varmadığını ileri sürdü. Genç kadın mahkemede bile Bear'ın ciddiyetsiz tavırlar sergilediğini ileri sürüp "Yaptığının bir suç olduğunu bildiğini bile düşünmüyorum" dedi.





GENÇLERE SESLENDİ

Georgia Harrison, bu arada gençlere özellikle de genç yaştaki erkeklere sesledi. "Genç erkeklerin silmesini istiyorum ki bu öyle 'havalı' bir durum değil. Bir gün bunu yaparlarsa adalet karşısına çıkacaklar ve herkese rezil olacaklar. İşte bunu anlamalarını istiyorum."

YÖNETİCİLERİ HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRDI

Harrison, şimdi bütün bu olup bitenlerden sonra hayatını yeniden kurmaya çalışıyor. Bir yandan da milyonlarca insanın vaktini geçirdiği sosyal medya kullanımı ile ilgili bazı ayrıntılara değinmeden edemiyor. Sosyal medyanın herkesi bir tür yayıncı haline getirdiğini belirten Harrison, ama kimsenin herhangi bir sorumluluk duygusu hissetmediğini ileri sürdü.Bu noktada hükümeti ve sosyal medya şirketlerini bu tür olaylar için daha sıkı önlemler almaya ve tıpkı kendisi gibi sosyal medya kurbanı olanlara yardım konusunda daha etkin davranmaya çağırdı.

'UTANÇ, HAYAT BOYU PEŞİMİ BIRAKMAYACAK'

Georgia Harrison bu konudaki noktayı da şu sözleriyle koydu. "Bu videolar insanların hayatlarını mahvediyor ve sosyal medya şirketleri de bunlardan para kazanıyor. İşte bu değişmeli." Harrison Stephen Bear tarafından ortaya yayılan bu özel görüntülerin kendisinde yarattığı utancın hayatı boyunca asla peşini bırakmayacağını saklamadı.