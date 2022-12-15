Menopoza girdiğini gördüğüm ilk eşimdi: Üzerimize çatal, bıçak fırlattı

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ERKEKLERİ, EŞLERİNE DESTEK OLMAYA ÇAĞIRDI

Bu ilginç sözler, gençlik yıllarında sürdürdüğü hızlı hayatla bilinen ünlü şarkıcı Rod Stewart'a ait... 2007'de kendisinden yaşça çok genç olan model Penny Lancaster ile evlenen Stewart, bu sözleriyle karısının menopoz sürecine tanıklık ettiğini de açıklamış oldu. Lancaster'ın bu süreçte yaşadıklarını ve katlanmak zorunda olduğu zorlukları gördüğü için de menopoz konusunda farkındalık yaratmaya ve tüm erkekleri, bu dönemde eşlerine destek olmaya çağırdı,

BOŞANDIKLARI SIRADA İKİ ESKİ EŞİ DE GENÇTİ

Reader's Digest adlı dergiye konuşan Stewart, daha önce menopoz sürecine hiç tanıklık etmediğini çünkü evliliklerinin o kadar uzun süreli olmadığını anlattı. Stewart, ilk evliliğini yaptığı Alana Stewart'tan boşandığında, eşi 39 yaşındaydı. Yine kısa bir evliliğin ardından boşandığı Rachel Hunter ise o sırada 37 yaşındaydı. Yani her iki eski eşi de kadınların hayatında önemli bir dönüm noktası olan o çağa henüz ulaşmamıştı. Fakat Stewart şu anda 51 yaşında olan Penny Lancaster'ın hayatının bu önemli dönüm noktasına tanıklık ediyor.

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'ÜZERİMİZE ÇATAL VE BIÇAK FIRLATTI'

Bir önemin ünlü modeli Penny Lancaster, menopoz konusuyla ilgili bir kampanya sürdürüyor. Bu konudaki en büyük yardımcısı ise eşi Rod Stewart. Ünlü şarkıcı bu süreçle ilgili olarak tanıklık ettiklerini şöyle anlattı Reader Digest'a: "Penny kör edici öfke nöbetleri geçiriyordu. Bir gece çatal ve bıçakları üzerimize fırlattı. Ben ve çocuklar ona sarıldık. O zamandan beri karım insanların bu konuda bilgi sahibi olması için çalışıyor. Erkekler de bunu anlamalı."

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'ONUN NE KADAR KIRILGAN OLDUĞUNU FARK ETTİM'

Rod Stewart geçen yıl da eşinin bu geçiş önemiyle ilgili olarak konuşmuŞtu. O sırada Penny Lancaster'ın evlendiği kadın olmadığını fark edip onun başa çıkmak zorunda kaldığı bu süreçle ilgili bilgi sahibi olmak için araştırmalar yaptığını anlattı. Stewart bu konuda şunları söyledi: " Karım menopozla mücadele etmeye başlayınca internette bu konuda araştırma yaptım. Karımın nelerle başa çıkmaya çalıştığını ve ne kadar kırılgan olduğunu anladım. Sadece dinlemek, öğrenmek ve mutfaktan fırlatılan tencerelere hazırlanmak zorundaydım."

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KENDİNİ TANIYAMAZ HALE GELDİ

Lancaster ise menopozun etkilerini ilk olarak Covid 19 pandemisindeki kapanma sürecinde yaşamaya başladığını anlattı. Eşi Rod Stewart'tan büyük destek gördüğünü söyleyen Lancaster sonra da kadınların bu konuyu bir tabu olarak görmemesi gerektiği konusunda çalışmalar yapmaya karar verdiğini anlattı. Lancaster, The Daily Telegraph gazetesine verdiği demeçte önceleri Rod Stewart'ın kendisine karşı duyarsız kaldığını ve nelerle mücadele ettiğinin farkında olmadığını söyledi. Stewart ile evliliğinden iki çocuk annesi olan Lancaster, başlarda birkaç kez duygusal çöküş yaşadığını anlattı. Duygularını kontrol edemediğini ve gözyaşlarına boğulduğunu anlattı, çığlıklar atmaya başladığını belirtti. O da bu süreçte kendisini tanıyamadığını sözlerine ekledi.

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Rod Stewart ilk evliliğini 1979 ile 1984 yılları arasında Alana Stewart ile yaptı. Bu evlilikten Kimberley adında bir kızı ve Sean adında bir oğlu bulunuyor.

İkinci evliliğini 1990 ile 2006 arasında Rachel Hunter ile yapan şarkıcının bu evlilikten de Liam, Renee, adında çocukları dünyaya geldi.

Rod Stewart üçüncü evliliğini de 2007 yılında Penny Lancaster ile yaptı. Çiftin Aiden Patrick ve Alastair Wallace adında iki tane çocuğu bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, INSTAGRAM