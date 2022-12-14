Sevgililerime de aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylÃ¼yordum: Senin Ã§ocuÄŸunu doÄŸurmayacaÄŸÄ±m

Haberin DevamÄ±

HEM Ä°ÅžÄ°NDE HEM HAYATINDA MUTLULUÄžU YAKALADI

Elbette sinemaya baÅŸlar baÅŸlamaz parlak bir ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸmadÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± ve kendini kanÄ±tlamasÄ± gerekti. Ama o bunu da baÅŸardÄ±. BugÃ¼n sinemanÄ±n, sadece en gÃ¼zel deÄŸil yetenekli ve Ã§alÄ±ÅŸkan oyuncularÄ±ndan biri olarak da biliniyor. Ã–zel hayatÄ± ise hayranlarÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir merak konusu. Son zamanlarda herhangi Ã¶zel biriyle beraberlik yaÅŸamÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n enerjisini iki Ã§ocuÄŸuna vermiÅŸ durumda.

'HEM ANNELÄ°K HEM OYUNCULUK YAPAMAZSIN DERLERSE?'

Evet... Charlize Theron'dan sÃ¶z ediyoruz. Baba evinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir trajediyi geride bÄ±rakÄ±p yeni bir Ã¼lkeye, ABD'ye giden ve orada kendine hem yeni bir kariyer hem de yeni bir hayat kuran 47 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, son dÃ¶nemde bir yandan Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bir yandan da iki Ã§ocuÄŸuyla olabildiÄŸince vakit geÃ§iriyor. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Hollywood ReporterR'a verdiÄŸi bir rÃ¶portajda eÄŸer gerekirse Ã§ocuklarÄ± iÃ§in kariyerini feda edebileceÄŸini sÃ¶yledi Theron. Bir soru Ã¼zerine bu hayatta kendisi iÃ§in bir ÅŸeyler yapabilmenin kendisi iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi Theron. Ã‡ocuk yaÅŸÄ±nda baÅŸÄ±na gelen aile trajedisinin kendisine Ã¶ÄŸrettiÄŸi bir ÅŸey olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi. bu hayatta herhangi bir ÅŸeye sonsuza kadar sahip olamazsÄ±nÄ±z. YaÅŸÄ± 50'ye yaklaÅŸtÄ±kÃ§a bazÄ± ÅŸeylerin ayÄ±rdÄ±na daha iyi vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten gÃ¼zel oyuncu, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da aile hayatÄ± ile iÅŸini dengelemesi konusunda kendisine yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu belirtti. Hem anne olmayÄ± hem de oyuncu ve yapÄ±mcÄ± olmayÄ± sevdiÄŸini anlatan Theron, gÃ¼nÃ¼n birinde birisi gelip kendisine oyunculuk ile annelik arasÄ±nda bir tercih yapmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylerse Ã¼zÃ¼lebileceÄŸini saklamadÄ±.

Haberin DevamÄ±

ANNELÄ°K SERÃœVENÄ° 2012'DE BAÅžLADI: ÃœLKESÄ°NDE GÃ–RDÃœKLERÄ°NDEN ETKÄ°LENDÄ°

AslÄ±nda Theron'un hayranlarÄ± bu durumu Ã§ok iyi bilir. GÃ¼zel oyuncu her iki Ã§ocuÄŸunu da kendisi dÃ¼nyaya getirmedi. Yani onlarÄ± evlat edindi. Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ Theron'un annelik serÃ¼veni 2012 yÄ±lÄ±nda Jackson'Ä± evlat edinmesiyle baÅŸladÄ±. Sonra 2015 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde bu kez de August'u evlat edindi. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Theron, her iki Ã§ocuÄŸunu da evlat edindiÄŸinde doÄŸurganlÄ±k Ã§aÄŸÄ±nÄ± geride bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ocuk doÄŸurmak yerine evlat edinmek onun iÃ§in tamamen bilinÃ§li bir tercih. Bu konuda doÄŸup belli bir yaÅŸa kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Afrika'da tanÄ±k olduklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k etkisi var. Ana vatanÄ±nda geÃ§irdiÄŸi yÄ±llarÄ± iÃ§inde toplumda birÃ§ok yardÄ±ma muhtaÃ§ yetim Ã§ocuÄŸun zorlu yaÅŸamlarÄ±na tanÄ±klÄ±k etti. Sonra da kendi hayatÄ±yla ilgili Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmek yerine evlat edinme fikri yerleÅŸti kafasÄ±na.

Haberin DevamÄ±

PARNTERLERÄ°ME DOÄžURMAK Ä°STEMEDÄ°ÄžÄ°M KONUSUNDA HEP DÃœRÃœST DAVRANDIM

BirÃ§ok kadÄ±nÄ±n aksine Charlize Theron, hiÃ§bir zaman kendisi bir Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmeyi istememiÅŸ. Bunu da bir rÃ¶portajÄ±nda bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti Theron: "Bir iliÅŸki iÃ§inde olduÄŸun zamanlarda da partnerlerime karÅŸÄ± hep dÃ¼rÃ¼st oldum. Onlara evlat edinme hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi ve benim ailemin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±m." Theron'un sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re birÃ§ok kadÄ±n iÃ§in ikinci ya da Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ tercih hatta son Ã§are olan evlat edinme onun her zaman ilk hedefi oldu. "Evlat edinme benim iÃ§in ikinci seÃ§enek deÄŸildi. Her zaman ilk seÃ§imimdi" diyerek bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini de ifade ediyor Theron.

Haberin DevamÄ±

Ã–ZELLÄ°KLE AFRÄ°KA KÃ–KENLÄ° Ã‡OCUKLARI TERCÄ°H ETTÄ°

Charlize Theron'un evlat edindiÄŸi Ã§ocuklarÄ±n ikisi de Afrika kÃ¶kenli. Bu da onun ilk tercihi. Yani kendisi gibi sarÄ±ÅŸÄ±n ve mavi gÃ¶zlÃ¼ Ã§ocuklar yerine kendisine fiziksel olarak hiÃ§ benzemeyen Ã§ocuklarÄ±yla ailesini oluÅŸturdu. Bu konuda da etkili olan ayrÄ±ntÄ± yine GÃ¼ney Afrika'da geÃ§irdiÄŸi Ã§ocukluÄŸu ve ilk genÃ§liÄŸi. IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n yoÄŸun olarak yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede tanÄ±k olduklarÄ±ndan sonra bu durumun insan haklarÄ±na ne kadar aykÄ±rÄ± olduÄŸunu farkÄ±na varmÄ±ÅŸ. Sonra da zamanÄ± geldiÄŸinde yani kendini hazÄ±r hissettiÄŸinde iki tane Afrika kÃ¶kenli Ã§ocuÄŸu evlat edindi.

Haberin DevamÄ±

BENÄ° NESNE OLARAK GÖRDÜLER: Charlize Theron, geçtiÄŸimiz ay da Hollywood'daki kariyerinin ilk döneminde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± eleÅŸtiren bir demeciyle gündeme gelmiÅŸti. Harper's Bazaar dergisine bir röportaj veren oyuncu, kariyerinin baÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± anlattÄ±. Ä°ki çocuk annesi 47 yaÅŸÄ±ndaki Theron, o dönemde yönetmenlerin kendisini sadece bir nesne olarak gördüklerini, ne giyeceÄŸine bile karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Theron, kariyerinin ilk yÄ±llarÄ±nda birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yönetmenlerin, kadÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cinselliÄŸini öne çÄ±karÄ±p arzulanabilir bir ÅŸekilde görünmesini istediklerini belirtti. Sonra da bu durumu "küçültücü" kelimesiyle ifade etti.





NE GÄ°YECEÄžÄ°MÄ° BÄ°LE ONLAR SÃ–YLEDÄ°

Charlize Theron "BaÅŸlangÄ±Ã§ta bu konuda hiÃ§bir konuÅŸma olmazdÄ±. Bana 'iÅŸte giyeceÄŸin ÅŸey bu' derlerdi. Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncu, rÃ¶portajda Ã¶zellikle de adÄ±nÄ± vermediÄŸi bir yÃ¶netmenden sÃ¶z etti. Onun bir proje sÄ±rasÄ±nda durmadan kendisine prova yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bu durumun benim cinselliÄŸimle ilgili olduÄŸu Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±." Theron, kariyerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde bu durumun bir kural olduÄŸunu da ekledi.

YÖNETMENÄ°N KÄ°M OLDUÄžUNU SÖYLEMEDÄ°: Charlize Theron, sözünü ettiÄŸi bu yönetmenin kim olduÄŸunu net olarak açÄ±klamadÄ±. Ancak onun kariyerinin ilk döneminde rol aldÄ±ÄŸÄ± Children of the Corn III: Urban Harvest', '2 Days in the Valley', 'That Thing You Do!' and 'Trial and Error' adlÄ± filmleri hatÄ±rlayanlar bu yapÄ±mlardan birinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yönetmen olabileceÄŸini düÅŸündü.

Haberin DevamÄ±

Charlize Theron'un bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶hretine ulaÅŸmasÄ±nÄ±n da kelimenin tam anlamÄ±yla ' Film gibi' bir Ã¶ykÃ¼sÃ¼ var. GÃ¼ney AfrikalÄ± Charlize Theron, 6 yaÅŸÄ±nda bale dersleri almaya baÅŸladÄ±. Fakat bu alandaki serÃ¼veni dizini incitince sona erdi. Sonra 16 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde ise modellik yapÄ±yordu. ÅžansÄ±nÄ± sinemada denemek iÃ§in Los Angeles'a giden Charlize Theron'a annesi bir miktar para ve tek gidiÅŸlik bilet verdi. Haftalar geÃ§mesine raÄŸmen bir sonuÃ§ alamayan Theron, hesabÄ±nda kalan son parayÄ± Ã§ekmek iÃ§in bankaya gitti. Ã‡eki kabul etmeyen veznedarla kavga ederken menajer John Crosby'nin dikkatini Ã§ekti. Crosby; Theron'a oyuncu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Theron ise "DeÄŸilim ama olmak istiyorum" yanÄ±tÄ±nÄ± verince oyunculuk kapÄ±larÄ±nÄ± araladÄ±.

OSCAR Ã–DÃœLÃœNE UZANDI

Theron, 1996 tarihli 2 Days in the Valley adlÄ± filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. O yapÄ±mdaki iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlÄ± sahneleri de hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. BugÃ¼n Hollywood'un en baÅŸarÄ±lÄ± oyuncularÄ±ndan biri olan Charlize Theron, kariyerindeki en Ã¶nemli Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± Keanu Reeves ve Al Pacino ile birlikte oynadÄ±ÄŸÄ± 1997 tarihli The Devil's Advocate (ÅžeytanÄ±n AvukatÄ±) filmiyle yaptÄ±. ArdÄ±ndan peÅŸ peÅŸe iyi izlenen filmlerde rol alan Theron 2004'te de kadÄ±n seri katiy Aileen Wuornos'u canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± The Monster (Cani) filmiyle en iyi kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.

Â

NÄ°ÅžANLISIYLA YOLLARINI AYIRDI: Ã–zel hayatÄ±nÄ± fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamayan Theron, uzun sÃ¼re Stuar Townsend ile niÅŸanlÄ± kaldÄ±. 2001 yÄ±lÄ±nda Ä°rlandalÄ± aktÃ¶r Stuart Townsend birlikteliÄŸe baÅŸlayan Theron, 2011 yÄ±lÄ±nda iliÅŸkisini bitirdi. Oyuncunun eski niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n adÄ± bir dÃ¶nem dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olayÄ±na karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

HAYRANLARI EVLENMELERÄ°NÄ° Ä°STÄ°YORDU: Theron'un Sean Penn ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸki de Ã§ok konuÅŸuldu. Herkes onlardan evlilik haberi beklerken onlar yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.Â

BÜYÜK BÄ°R AÄ°LE TRAJEDÄ°SÄ°NE TANIK OLDU: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Benoni ÅŸehrinde doÄŸan Theron'un annesi Gerda Alman, babasÄ± Charles Theron ise FransÄ±z asÄ±llÄ±ydÄ±.Annesi ve babasÄ± bir yol yapÄ±m ÅŸirketi iÅŸletiyordu. Theron 15 yaÅŸÄ±nda iken annesi bir tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda babasÄ±nÄ± vurdu ve Theron'un babasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti. Annesi kendini savunduÄŸu gerekçesiyle ceza almadÄ±.AslÄ±nda çok iyi bilinen bu olayÄ± bir daha hatÄ±rlamak istersek... Charlize Theron'un annesi Gerda, 1991 yÄ±lÄ±nÄ±n o kabus gibi gecesinde kocasÄ± Charlie'yi vurmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Gerda, kocasÄ± Charles, hem ohu hem de kÄ±zÄ± Charlize'i kurÅŸunlayÄ±p öldürmekle tehdit ettiÄŸi için kendilerini savunmak amacÄ±yla silahÄ±nÄ± ateÅŸledi. Theron, kariyerinin yanÄ± sÄ±ra bu aile trajedisiyle de gündeme geliyor zaman zaman. Hatta bu konuda açÄ±klama yapmaktan da çekinmiyor. Theron, üç yÄ±l önce bir röportajda bu konu hakkÄ±nda açÄ±k açÄ±k konuÅŸmuÅŸtu.Theron o röportajda Annemin kendini savunmak için babamÄ± vurduÄŸu o gece hakkÄ±nda konuÅŸmaktan hiç utanmÄ±yorum. Benzer durumdaki insanlarÄ±n, yalnÄ±z olmadÄ±klarÄ±nÄ± hissetmelerini istiyorum" diye konuÅŸtu. Hatta bu konuda konuÅŸmaktan kaçÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± çünkü bu yaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n benzer tecrübelere sahip baÅŸka insanlara yardÄ±mcÄ± olmasÄ±nÄ± istediÄŸini de söylemiÅŸti.

Ã‡OCUKLARI FARKLI ÃœLKELERDEN

Charlize Theron'un Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bÃ¶yle... Ama o gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸu olan tek Ã¼nlÃ¼ deÄŸil. Gelin diÄŸerlerini de bir hatÄ±rlayalÄ±m. Anlatmaya Angelina Joli eile baÅŸlayalÄ±m. Brad Pitt ile birlikteliÄŸinden Ã¼Ã§ tane biyolojik Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiren Jolie'nin Ã¼Ã§ tane de evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸu var. Maddox KamboÃ§yalÄ±, Zahara EtiyopyalÄ±, Pax Thien ise VietnamlÄ±.

Â

BÄ°YOLOJÄ°K Ã‡OCUKLARI OLMAYINCA

Hugh Jackman ve eÅŸi Deborra Lee Furness, aslÄ±nda kendi Ã§ocuklarÄ± olmasÄ±nÄ± Ã§ok istiyorlardÄ±. Ama bu biyolojik olarak gerÃ§ekleÅŸmeyince iki Ã§ocuÄŸu evlat edindiler.

BÄ°YOLOJÄ°K Ã‡OCUÄžU DA VAR

"Ben her zaman evlat edinmek istediÄŸimi biliyordum" diyen Katherine Heigl, kocasÄ± Josh Kelley ile birlikte iki tane kÄ±z Ã§ocuÄŸu evlat edindi. Ã‡iftin bir tane de biyolojik oÄŸlu bulunuyor.

ASLINDA ARKADAÅžININ KIZI

Nicole Richie'nin, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Lionel Richie'nin evlatlÄ±k kÄ±zÄ± olduÄŸunu artÄ±k bilmeyen kalmadÄ±. AslÄ±nda Nicole, Lionel Richie'nin Ã§ok sevdiÄŸi ve arkadaÅŸÄ± olan bir Ã§iftin kÄ±zÄ±ydÄ±. Fakat Ã§ift, bazÄ± finansal ve kiÅŸisel sorunlar yaÅŸayÄ±nca onlarÄ±n kÄ±zÄ±nÄ± evlat edindi.

BÃœYÃœK AÅžKIYLA TANIÅžMADAN Ã–NCE EVLAT EDÄ°NDÄ°

Calista Flockhart, uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Harrison Ford ile tanÄ±ÅŸmadan kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce oÄŸlu Liam'Ä± evlat edinmiÅŸti.

Evlat edinen Ã¼nlÃ¼lerden biri de Sharon Stone. O Ã¼Ã§ oÄŸluna bu yÃ¶ntemle kavuÅŸtu.

Ä°KÄ° TANE EVLATLIÄžI VAR

Jamie Lee Curtis ve kocasÄ± Christopher Guest, dokuz yÄ±l arayla iki Ã§ocuÄŸu evlat edinip ailelerini geniÅŸletti.

BÄ°RÄ° EVLATLIK DÃ–RT Ã‡OCUK

Cate Blanchett ve Andrew Upton bir erkek Ã§ocuk evlat edindi. Ã‡iftin Ã¼Ã§ tane biyolojik kÄ±zÄ± bulunuyor.

BÄ°R BÄ°YOLOJÄ°K OÄžLU, BÄ°R EVLATLIK KIZI VAR

Meg Ryan'Ä±n bir biyolojik oÄŸlu vardÄ±. Fakat sonra da kÄ±zÄ± Daisy'yi Ã‡in'den evlat edindi.

Â

Â

Â