56 yaşında kapak kızı: Yıllar tersine işlemiş

Haberin Devamı

GÜNDEMDEN HİÇ DÜŞMÜYOR

O ünlü Salma Hayek'ten başkası değil. Filmlerinin yanı sıra zaman zaman yaptığı itiraflarla ya da güncel olaylara yorumlarıyla da tanınan Hayek, önceki akşam katıldığı etkinliğe de damgasını vurdu. İş insanı François Henri Pinault ile evliliğinden Valentina Paloma adında bir kızı olan Hayek, 56 yaşında kapak pozu verdiği derginin 10'uncu yıl kutlamalarında da mor halıda kelimenin tam anlamıyla fırtına gibi esti.

YARI TRANSPARAN GİYİNDİ

Salma Hayek, New York'ta gerçekleşen o gece için üst kısmı transparan siyah bir elbise giydi. Dantelli kıyafetiyle birlikte hiçbir abartılı takı takmayan Hayek, saçlarını da sımsıkı topuz yaptı. Mor halıda uzun uzun poz veren Salma Hayek, derginin yöneticisi Jason Binn ile birlikte objektiflere gülümsedi. Gecede Hayek'i kocası François Henri Pinault da yalnız bırakmadı. Salma Hayek, bir ara da DJ setinin başına geçip davetlileri coşturdu.

Haberin Devamı

Hayek, derginin 10'uncu yıl özel sayısı için kapak pozu verdi.

NİCE 56 YILLAR BANA!

Hollywood'un Meksikalı yıldızı Salma Hayek, son dönemde hem Instagram paylaşımlarıyla da hem Hollywood'un kirli çamaşırlarını gözler önüne seren geçmişe dair açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Hayek geçen eylül ayında 56'ıncı yaşını kutladığı yat eğlencesinde çekilen bir videosunu sosyal medya sayfasından paylaştı. '56'ncı yaşım kutlu olsun' notuyla yaptığı bu paylaşımda kırmızı bikinisi ve yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkat çekti.

Haberin Devamı

MASA ÜZERİNDE DANS

Hayek ondan önce de çıktığı yaz tatilinde yine bir yatta masanın üzerinde yaptığı dansla kendisini şöhrete kavuşturan Gün Batımından Şafağa adlı filmin yılanlı dans sahnesini hatırlattı. Kocası Francois Henri Pinault ve kızı Valentina ile birlikte tatile çıktı geçen haziran ayında. Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızı Hayek, lüks yat turunda mor bikini giydi. Kocası Pinault kendisini izlerken de masanın üzerine çıkıp ona özel bir dans gösterisi sundu. Hayek'in bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda mesaj geldi. Bunlardan bazıları, Hayek'in önemli rollerinden birini üstlendiği From Dusk Till Down adlı filmin dans sahnesini hatırlatıp 1996 tarihli bu unutulmaz filme gönderme yaptı. Bu paylaşımın en ilgi çeken yanlarından biri de sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan kocası Pinault'nun da onunla aynı karede yer almasıydı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Erotik pozlar verip şöhret peşinde oradan oraya koşuyordu: Hayat ona bir değil dört güzel prens verdi Haberi görüntüle

Takipçilerinin fotoğraflara gönderme yaptığı From Dusk Till Dawn (Gün Batımından Şafağa) filmini de yeri gelmişken bir hatırlayalım. Senaryo ekibinde Quentin Tarantino'nun da yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyordu. Hayek'in şöhretini iyice parlatan Film , Gecko kardeşlerin Meksika'ya kaçışını konu alıyordu. Oyuncu kadrosunda Hayek'in yanı sıra George Clooney, Harvey Keitel ve Juliette Lewis de yer alıyordu. 1996 yapımı filmde Salma Hayek'in "yılanlı dans" sahnesi ise hafızalara kazındı.

Haberin Devamı

Hayek, geçen yılın son günlerinde yaptığı ilginç bir açıklamayla gündeme damgasını vurmuştu. Eternals adlı filmde kendisine ilk rol teklifi geldiğinde "bir babaanneyi canlandıracağımı sandım" diyerek gündem olan Hayek tam tersine bu filmde bir süper kahramanı canlandırıyor. Eternals filmindeki Ajax rolüyle gündeme gelen Hayek bu konuda The Guardian gazetesine konuştu. Filmde küçük bir rol teklif edileceğini düşünen ancak Eternals'ın lideri Ajak'i canlandıran Hayek, o anki duygularını şöyle tarif etti: "Şoke olmuştum. 50'li yaşlarınızda çok sevdiğiniz bir yönetmenin sizi arayıp 'Süper kahraman olacaksın' dediğini hayal edin" diyerek bu konudaki şaşkınlığını dile getirdi.

HATIRLAMAK İSTEMEDİĞİ GEÇMİŞ

Her ne kadar kendisi çok istemese de sohbet sırasında konu dönüp dolaşıp Hayek'in, çok sayıda Hollywood ünlüsü tarafından cinsel tacizle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik iddialarına geldi. Geçmişte #metoo (ben de) hareketine destek veren ve Weinstein tarafından taciz edilmesine ilişkin bir makale kaleme alan Hayek, başlarda Freeman'ın bu konudaki sorularına yanıt vermek istemedi. Ama daha sonra Freeman, kendisinin de yapımcının tacizine uğradığını itiraf edince çok da hatırlamak istemediği geçmişine döndü.

Haberin Devamı

Hayek, her ne kadar kendisine bol bol ödül kazandırsa da yapımı tam 8 yıl süren Frida filminin çekimleri sırasında Weinstein ile yaşadıklarına değindi. Ünlü oyuncu o süreçte yaşadıklarını "karikatür gibiydi" sözleriyle tanımladı. Kendisine yöneltilen "Zorbalığın üstesinden gelmek için bütün yaşadıklarını normalleştirip normalleştirmediği" sorusuna "Olanların komik göründüğünü, ama sonra bu yüzden depresyona girdiğini" söyleyerek yanıt verdi.

'KOLAY DEĞİL AMA MECBURSUN': Weinstein'ın kendisine böyle davranan "ilk ya da son kişi" olmadığını söyleyen Hayek, bu kişilerle Hollywood'da mı yoksa genelde mi karşılaştığı sorusuna "Genel! Biz kızız! Cesur olmayı öğreniyoruz. Kolay değil ama mecbursun" diye cevap verdi. Ardından gelen hâlâ Hollywood'da çalışan, ona zorbalık yapmış veya taciz etmiş erkekler var mı sorusuna cevap olarak da şunları söyledi: "Eminim. Sistematikti. Ama güçlü yanlarımdan biri kin tutmamamdır. İnsanların değişebileceğine de inanıyorum... Kimseyi utandırmakla ilgilenmiyorum. Sadece son bulmasını istiyorum.”

Hayek, Weinstein ile yaşadığı bir olayı da anlattı: "Frida'nın yapımı sırasında beni arayıp 'Neden tek kaşın ve bıyıkların var? Seni çirkin görünmen için işe almadım' dedi. Ben de ona hiç Frida Kahlo'nun bir fotoğrafını görüp görmediğini sordum. Bir erkek Cyrano de Bergerac oynasa 'bu ne biçim burun? demezdi."

Hayek; Weinstein'ın kendisine fiziksel olarak saldırmamasını da George Clooney, Roberto Rodriguez ve Quentin Tarantino ile yakın dost olmasına bağladı. Sonra da ekledi: "Ayrıca çok güçlüydüm, sadece hayır demekle kalmadım, ona karşı asla zayıf görünmedim, korksam da bunu göstermedim" dedi. Salma Hayek, korkusunu kontrol edebilmesini de çok evcil hayvana sahip olmasına bağladı.

Selma Hayek, 1966 yılında Meksika'da varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası bir petrol şirketinde yönetici, annesi opera şarkıcısıydı. 23 yaşında telenovela adı verilen Meksika dizilerinden birinde rol aldı. Meksika'da adını duyurduktan sonra da Hayek, Roberto Rodriguez'in yönettiği ve önemli rollerini Antonio Banderas'la paylaştığı Desperado filmiyle Hollywood'a adım attı.Kısa bir süre sonra kendi yapım şirketini kurup Çirkin Betty adlı diziyle Frida Kahlo'nun yaşamını sinemaya taşıyan Frida filmini yaptı.

GÖSTERİ DÜNYASININ EN MUTLU ÇİFTLERİNDEN

Salma Hayek ile Françios Henri Pinault, gösteri dünyasının en mutlu evliliklerinden birinin kahramanları olarak tanınıyor. Ünlü bir iş insanı olan Pinault ile Hayek, 2006 yılında romantik bir ilişkiye başladı. Bir yıl sonra kızları Valentina Paloma'nın aralarına katılmasıyla mutlulukları da ikiye katlandı Hayek ile Pinault'nun.

DÜĞÜNLERİ DE ÇOK KONUŞULDU: Bundan iki yıl sonra da bir dizi gösterişli törenle evlendiler. Salma Hayek ile François Henri Pinault'nun resmi nikahı Paris'te gerçekleşti. Ardından aynı yıl Venedik'te ailelerinin yanı sıra birçok ünlünün de konuk olduğu, birkaç gün süren bir düğün yaptılar.

'HERKES İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNSÜN'

Bu arada Salma Hayek, iş insanı François Henri Pinault ile evlenmesine dair bazı iddialarla da karşı karşıya kaldı. O dönemde Hayek'in, Pinault ile parası için evlendiği söylentileri ortaya atıldı. Hayek bütün bunları yalanladı. Paranın bu konuyla bir ilgisi olmadığını söyledi. Fakat bu konuda uzun uzun konuşmamayı tercih etti. Hatta evlendikten yıllar sonra verdiği bir röportajında "Tamam.. Her neyse ... Ne isterseniz onu düşünün" diyerek iddiaları çok da ciddiye almadığını ifade etti. Hayek bu konuda "Birlikte geçirdiğimiz bunca yılın ardından ardından aşkımız daha güçlü hale geldi. Söylenenlere gücenmiyorum. Herkes ne isterse düşünsün" dedi.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM