Yine buz gibi suya daldı: Yaşadığımı hissediyorum!

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'SEN ÇILGININ BİRİSİN'

Yakın takipçileri, bu söz ettiğimiz kişinin 1980'lerin ve 90'ların ünlü modeli Helena Christensen olduğunu hemen anladı zaten. 53 yaşındaki bir çocuk annesi Christensen, genellikle New York'un Catskill dağlarındaki evinde bulunan bir gölette gerçekleştirdiği buz gibi suya dalma etkinliğini bu yıl da atlamadı. Dışarıda yağan kara ve aşırı soğuk havaya aldırmayan Helena Christensen, beyaz mayosuyla suya daldı. O anlarda çekilen videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri de ağız birliği etmişçesine Christensen'e "sen çılgının birisin" diye yorum yaptı.

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elena Christensen, hem fotoğraflarına hem de videoya yer verdiği paylaşımlardan birinde "Nehirde yüzmek için mükemmel bir gün" mesajını yazdı. Havanın ne kadar soğuk olduğunu göstermek için bir termometre fotoğrafına da yer verdi ünlü model. Onun bu paylaşımına bir takipçisi "Kar kraliçesi" yazarak yorum yaptı. Bir başkası "Haydi birlikte donalım" diye yazdı. Helena Christensen'İn bir takipçisi onun "nehirde yüzmek için mükemmel bir gün" mesajına "Belki Danimarkalıysan" yazarak yanıt verdi. Modelin bir başka takipçisi buz gibi soğuk suyun cilde çok faydalı olduğunu ileri sürdü. Christensen'e "sen çılgınsın ve ben seni kıskanıyorum" diyen bir takipçisi de dikkat çekti.

GELENEKSEL BUZ GİBİ SUYA GİRME GÜNLERİ!

Aslında bu durum Helena Christensen'in sosyal medya takipçileri için hiç de sıra dışı değil. Çünkü model yılın belli zamanlarında bu ritüeli tekrarlıyor. Bir keresinde buz gibi suya girmenin sağlıklı ve formda kama sırlarından biri olduğunu açıklamıştı Helena Christensen. Geçen yıl yine buz gibi suya girdiği paylaşımına yer veren Christensen takipçilerinin yorumlarına yanıt da vermişti. Bir takipçisi Helena Christensen'e "Hasta olmaktan korkmuyor musun?" diye sorarken bir başkası da "Birçok insanı buz gibi havada suya girerken görüyorum. Bunun faydaları neler?" diye yazdı. Bir başka takipçisinin "Çok güzel! Ama bu senin sağlığına nasıl etki ediyor?" sorusuna da Christensen bu uygulamanın metabolizmayı hızlandırıp yağ yaktığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kan dolaşımını artırdığını ve stresi önlediğini yazarak yanıt verdi.

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KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN DE UYGULANIYOR: Helena Cristensen'in uyguladığı bu kısa süreliğine soğuk suya dalma ritüeli Rusya, Çin gibi bazı ülkelerde yapılıyor. Küçük çocuklar için de denenen bu yöntemin, ünlü modelin de değindiği gibi bağışıklık sistemi ve metabolizma üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtiliyor.

DOĞAYLA BÜTÜNLEŞMEK FORMDA KALMANIN SIRRI

Helena Christensen, 2019 yılında verdiği bir röportajda, yıllara meydan okuyan formunu korumak için sağlıklı beslenmenin yanı sıra çok çeşitli egzersiz disiplinleri uyguladığını da anlatmıştı. Modellikten tasarımcılığa geçen Christensen, sağlıklı ve formda olmak için doğa ile bütünleşmek gerektiğini de eklemişti. Christensen "Okyanusta yüzmek, denizde ya da gölde yüzmek, doğa yürüyüşleri, ağaç kesmek egzersiz yapmanın en iyi yolları. Çünkü bu durumlarda kendinizi egzersiz yapıyor gibi hissetmiyorsunuz. Bunları yaparak yaşadığınızı hissediyorsunuz" demişti.

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Helena Christensen bir yandan kariyeri bir yandan özel hayatıyla hiç gündemden düşmüyor. Ama onun ilgi çeken başka bir özelliği daha var. Daha doğrusu Catskill dağlarındaki evi. Bu ev kelimenin tam anlamıyla dillere destan. Model, yıllar önce satın aldığı bu evde çekilen fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Christensen'in, New York'taki apartman dairesinden iki saat uzaklıkta bulunan bu kır evinden yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor.

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Modelin bu eve sahip olmasının ilginç bir de hikayesi var. Birlikte çalıştığı fotoğrafçı Fabrizio Ferri, daha Christensen o evi görmeden satın alınma işlemleri için onun adına bir miktar para yatırdı. Aslına bakılırsa Christensen nasıl bir mülk için borçlandığını bile bilmiyordu başlangıçta. Fakat daha sonra evi görmeye gittiğinde hem mülkün kendisinden hem de bulunduğu çevreden çok etkilendi ve orayı satın aldı. Burayı satın aldıktan sonra da oturup hemen yeni dağ evinin dekorasyonu için tasarımlar yapmaya başladı. Uzun uğraşların ve işinin ehli iç mimarların da katılımıyla sonunda ortaya Christensen'in şimdi yaşadığı bu ev çıktı.

Christensen'in evi sosyal medyada, en az kendisi kadar ünlü.





BABASI DANİMARKALI ANNESİ PERULU

Babası Danimarkalı annesi Perulu olan Helena Christensen, adını katıldığı bir güzellik yarışmasıyla duyurdu. Daha sonra da podyumlarda Victoria's Secret modeli olarak ünlendi. Emekli olduktan sonra da kariyerini sürdürdü. 1986'da 17 yaşındayken ülkesinde güzellik kraliçesi seçilen Christensen'i tüm dünya rol aldığı Chris Isaak'ın Wicked Game adlı şarkısının klibiyle tanıdı. Bu klip o dönemde MTV tarafından tüm zamanların en seksi klibi seçildi.

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Christensen daha sonra moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 1990'ların en ünlü modellerinden biri haline dönüştü. Helena Christensen , ilk medyatik ilişkisini Michael Hutchance ile yaşadı. Bu ilişki 1991 ile 1995 yılları arasında sürdü.

BİR OĞLU BULUNUYOR

Christensen daha sonra Normal Reedus ile 1998 ile 2003 yılları arasında evli kaldı. Bu evlilikten şu anda 21 yaşında olan oğlu dünyaya geldi. Christensen son evliliğini de 2008 ile 2015 yılları arasında Paul Banks ile yaptı.

Christensen'in oğlunun babası Norman Reedus, bir süredir Diane Kruger ile birlikte.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY,AVALON, INSTAGRAM

