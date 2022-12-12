Onunla birlikteyken hep zayıftı... Çünkü sevgilisi model gibi ince kızları beğenirdi

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'BENİM ZAVALLI BEBEĞİM'

Bu "zayıf olma" baskısını üzerinde hissedenlerden biri de Selena Gomez oldu. Daha doğrusu, böyle bir baskı hissettiğini yıllar sonra bu kadar açık ve net bir şekilde itiraf etti. 30 yaşındaki Selena Gomez'in özellikle son yıllarda tombul görüntüsü nedeniyle bazıları alaylı ve can yakıcı eleştirilere maruz kaldığını, hatta bozuk sağlığını öne sürerek bunlara yanıt verdiğini de biliyoruz. Fakat bu kez bambaşka ve Selena Gomez'in bir hayranına "Benim zavallı bebeğim" dedirten bir gelişme oldu. Gelin olayın başına bir dönelim.

SELENA O PAYLAŞIMA YORUM YAPTI

Son zamanlarda hem ruhsal sorunlarla hem de lupus hastalığının yol açtığı daha ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan Selena Gomez'in bir hayranı, onun geçmiş yıllardaki görüntülerinden oluşan bir klip hazırladı ve bunu sosyal medyada paylaştı. Bu klipte yer alan fotoğrafların çoğu Gomez'in, Justin Bieber ile birlikte olduğu dönemde çekilmişti. Gomez'in hayranı o eski görüntülerden hazırladığı videonun üzerine "Justin ile flört ederken Selena'nın her zaman zayıf olmasının nedeni " notuna yer verdi. Sonra Justin Bieber'ın, top model Hailey Baldwin ile evli olduğunu hatırlatıp Baldwin'e gönderme yaparak "Çünkü o modelleri tercih ediyor" diye yazdı. Ardından Selena Gomez'e hitaben "Benim zavallı bebeğim" diye yazdı. Aslında bu paylaşım geçen 29 Kasım'da yapılmıştı. Bugünlerde yeniden gündeme gelmesinin ve aniden bu kadar çok izlenmesinin nedeni Gomez'in bu paylaşıma yaptığı yorum.

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EMOJİYLE YORUM YAPTI

İki hafta önce yapılan bu paylaşıma Selena Gomez üzgün bir yüz ifadesi içeren bir emojiyle yanıt verdi. Bunun sonucunda da eski olmasına rağmen bu paylaşım bir anda 3.7 milyon izlenme sayısına ulaştı. Aldığı beğeniler de şimdilik 40 bine yaklaştı. Selena Gomez'in bu emojiyle paylaşıma karşılık vermesi, paylaşımın yaratıcısının öne sürdüğü "Selena, Justin ile birlikteyken hep zayıftı. Çünkü Justin modellerin fiziğini beğenirdi" iddiasını doğruladığı şeklinde yorumlandı.

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SELENA, JUSTIN VE HAİLEY ÜÇGENİNDE OLAYLAR BİTMEDİ

Selena Gomez ile Justin Bieber bir dönem hayranlarını da çılgına çeviren bir aşk yaşadı. Gençlerin bir dargın bir barışık ilişkisi 2010 ile 2018 arasında sürdü. İlişkilerinin tam olarak bittiği yıl Justin Bieber bir anda Hailey Baldwin ile nişanlandı ve aynı hızla da evlendi. Bir dönem Gomez ile Baldwin, medya aracılığıyla Bieber yüzünden birbirleriyle atıştı. Hailey Baldwin'in Selena Gomez'e "kocamdan uzak dur" diye seslendiği ileri sürüldü. Fakat kısa bir süre önce Selena Gomez ve Hailey Baldwin, katıldıkları aynı etkinlikle bir Instagram paylaşımı için poz verdi. Bu da iki genç kadının aralarındaki soğukluğu giderdiği şeklinde yorumlandı. Bu arada Selena Gomez, Justin Bieber ile birlikte olduğu dönemde Bieber'ın hayranlarından onun yakasını bırak diye ölüm tehditleri bile alıyordu.

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Selena Gomez, son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Üstelik bunlar hem fiziksel hem de ruhsal. Selena Gomez, kısa bir süre önce kendi hayatı üzerine hazırlanan My Mind and Me adlı belgeselde hayranlarına içini döktü. Yaşadığı sağlık sorunlarını ve bunlara neden olan durumları masaya yatırdı. Ruhsal sorunlarının, geçmişinde yaptığı hatalar yüzünden meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Yani erken yaşta elde ettiği şöhretin bedelini gayet ağır bir biçimde ödediğini itiraf etti.

BENİM ÇOCUK DÜNYAYA GETİRMEM ÇOK ZOR

Selena Gomez, belgeselde, belki hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağını açıkladı. Bunun nedeninin de bipolar bozukluktan kurtulmak için kullandığı ilaçlar olduğunu söyledi. Bu konuda bir arkadaşıyla yaşadığı duygusal deneyimi anlattı. Hamile kalmak için çabalayan bir arkadaşını ziyaret ettiğini söyledi Selena Gomez. Arkadaşının hamile kalma çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtip gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Sonra da kendisiyle ilgili şu gerçeği açıkladı: " Belki de ben asla bir çocuk dünyaya getiremeyeceğim." Gomez, ruh sağlığını düzeltmek için kullandığı ilaçların doğurganlığını olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi. Aslında bir aile kurup o aileyi genişletmeyi istediğini söyleyen Selena Gomez, yine de kendini hazır hissettiğinde başka yollarla anne olma konusunda umut taşıdığını ifade etti.

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HAMİLE KALMASI RİSKLİ: Gomez'in neden bu konuda umutsuz olduğuna gelirsek... Bazı durumlarda bipolar bozukluk, hamilelik sürecinde artabiliyor. Buna ek olarak hastalığı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar, kusurlu doğum riskini artırıyor.

BAZEN AĞRIDAN AĞLIYOR

Selena Gomez'in boğuştuğu tek sağlık sorunu bipolar bozukluk değil. Genç yıldız aynı zamanda uzun süredir lupus ile mücadele ediyor. Belgeselde anlattığına göre böbrek nakline uzanan zorlu bir süreç yaşamasına neden olan hastalığı 2020 yılında kötüye gitmeye başladı. Sabahları vücudunun her yerini saran dayanılmaz ağrılarla uyandığını anlatan Gomez şunları söyledi: " Bu canımı yakıyor. Mesela sabah o ağrılarla kalktığım zaman hemen ağlamaya başlıyorum."

YANLIŞ İDDİALARA BÖYLE SESLENMİŞTİ: O dönemde hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddialar ortaya atıldığını söyleyen Gomez "İşte o sırada herkese şunu söylemek istedim: ' Siz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben Kemoterapi görüyorum.' Ama kendimi kapalı kapılar ardında tuttum ve kendimi daha güvenli ve rahat hissedinceye kadar da sustum" dedi.

Genç yıldız, bugüne kadar hem ruhsal hem de fiziksel sağlık sorunlarıyla ilgili olarak hayranlarını hep bilgilendirdi. Gomez, 2014 yılının ilk döneminde turne programını askıya alıp bütün çalışmalarını durdurmuştu. Derin bir sessizliğe bürünen Gomez'in bazı hayranları onu bu yüzden eleştirmişti. Sonunda 2015'in son aylarında sessizliğini bozan Gomez, Lupus Hastalığı yüzünden kemoterapi gördüğünü açıkladı.

Selena Gomez, bundan iki yıl sonra, 2017 yılında da sosyal medya hesabı yüzünden hayranlarını şoke eden bir paylaşım yaptı. Lupus nedeniyle böbrek fonksiyonlarını kaybeden yıldız, nakil yaptırmak zorunda kalmıştı. Yakın arkadaşı Francia Raisa'nın kendisine böbrek donörü olduğunu açıklayan Gomez, bu sayede yeniden sağlığına kavuştuğunu belirtti.

'BEN OLMASAM, DÜNYA ÇOK DAHA GÜZEL BİR YER OLURDU'

Bu fiziksel sorunların yanı sıra Selena Gomez, ruh sağlığı nedeniyle de zor dönemlerden geçti. Bir süre önce Rolling Stone dergisine verdiği röportajda bu konuda samimi açıklamalarda bulundu genç yıldız. Gomez, ruhsal sorunları yüzünden kendi hayatına son vermeyi düşündüğünü bile gizlemedi. O röportajda bu konu hakkında şunları söyledi: "Orada olmasaydım, dünyanın çok daha güzel bir yer olacağını düşündüm." Buna rağmen hiçbir zaman intihar girişiminde bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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BİPOLAR BOZUKLUK: Bipolar bozukluk ya da daha çok bilinen adıyla manik depresyon, kısaca bir duygudurum bozukluğu. Her biri günlerden haftalara kadar süren depresif ve manik periyotlar ile karakterize olur. Yaşanan bu iki dönemin ortak özelliği, kişilerin duygudurumunda olağan seyrinden farklı özellikte ve süreklilik arz eden bir yaşantısı olması. Bu farklılıklar, depresif dönemde yaşanan hüzünlü, özgüveni düşük ruh halindeki artış ve manik dönem olarak nitelendirilen neşedeki artış.

LUPUS HASTALIĞI: Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarıyakciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Lupus sözcüğü, latincede “kurt” anlamında olup ciltte çıkan yaraların tahrip edici özelliğini ifade eder. 1872 yılında Kaposi, hastalığın sadece cildi değil vücudun değişik organlarını etkileyen bir hastalık olduğunu fark etmiştir.Bu hastalığın başlamasında ve devam etmesinde genetik olarak yatkın bireylerde çevresel faktörlerin rolü olduğu düşünülüyor.Siyah ırkta, Uzak Doğu'da ve Amerikan yerlilerinde, bazı ailelerde SLE sıklığında artma olduğu gösterilmiştir. Eğer bir aile bireyinde SLE varsa, tek yumurta ikizlerinde SLE gelişme riski yaklaşık yüzde 30 ve diğer birinci derece akrabalar için yüzde 5 artmıştır. Çevresel faktörlerin genetik yatkınlığı olan bireylerde tetikleyici rol oynadığı düşüncesi ağır basmaktadır. Bu faktörler içerisinde özellikle viruslar, ultraviyole ışığı ve ilaçlar sayılabilir. SLE gelişmesinde kadın cinsiyeti de önemli bir risk faktörüdür.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM, TİKTOK