Sinema sektörü sizi kullanır! Hayatımı işime adamak istemiyorum

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KAMERA KARŞISINDAN UZAKLAŞMAK, GERİ ÇEKİLMEKİSTİYOR

Bu sözler, erken yaşta başladığı kariyerini neredeyse hiç durmadan çalışarak geçiren ünlü oyuncu James McAvoy'a ait... 43 yaşındaki iki çocuk babası oyuncu bundan böyle kamera karşısından yani sinema oyunculuğundan uzaklaşmaya karar verdiğini açıkladı. The Observer'a konuşan İskoçyalı oyuncu "Çalışmak için yaşamak istemiyorum" diyerek özetledi bu konudaki görüşlerini.

'BÜTÜN GÜNLERİMİ FİLM SETİNDE GEÇİRMEK İSTEMİYORUM'

Angelina Jolie ile birlikte kamera karşısına geçtiği Wanted başta olmak üzere Atonement (Kefaret) Glass, Split gibi yapımlarda rol alan, X Men serisi için kamera karşısına geçen McAvoy "Bütün günlerimi film setlerinde geçirmek istemiyorum. Ailemin gerçek bir üyesi olmak için biraz yavaşlamaya çalışıyorum" diyerek sürdürdü gözlerini.

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'BU SEKTÖR, ÇALIŞANLARININ FEDAKARLIĞI ÜZERİNE KURULU, SİZİ KULLANIRLAR'

Kariyerini her şeyin önüne koyduğunu ve bunu da sevdiğini söyleyen James McAvoy, yine de hayatını çalışmaya adamak istemediğini belirtti. Sinema endüstrisinin harika olduğunu ve kendisine muhteşem bir yaşam sürme olanağı sağladığını belirten oyuncu yine de bu konuda bazı eleştirilerde de bulundu: "Bu sektör çalışanlarının fedakarlığı üzerine kurulu ve bu sayede hayatta kalyor. Sinema ve TV endüstrisinde sizi sadece kullanırlar."

'YAVAŞLAMAM GEREK': James McAvoy "Bütün bunların peşinde koşmaya ve ilerlemeye devam ediyor muyum? Merdiveni tırmanmayı sürdürecek miyim? Bunun gibi şeyler. Ya da sadece ayağımı pedaldan çekip oyunculuk faaliyetinden zevk almaya mı çalışacağım?" diyerek içinde bulunduğu duygu karmaşasını ifade etti. McAvoy aslında bir daha asla çalışmayacak gibi hissetmediğini sözlerine ekledi. Her ne kadar önüne çıkan iyi iş fırsatlarını geri çevirdiğinde, ivmesinin yavaşlayacağının bilincinde olsa da yine de biraz yavaşlaması gerektiği inancını bir kez daha tekrarladı McAvoy.

AİLENİN GERÇEK BİR ÜYESİ OLMAK...

Fakat onun bu düşüncesi oyunculuğu tamamen bırakacağı anlamına gelmiyor anlattığına göre. McAvoy, yılın her haftasında ya da her ayında rol aldığı filmler için oradan oraya koşturduğu sürece ailesinin gerçek bir üyesi gibi hissetmediğini söyledi. Ardından hemen ekledi: "Ama tiyatro farklı. Tonlarca oyunda da rol alsanız, haftanın altı gecesi evinizden uzakta kalırsınız. Ama günün büyük bölümünde ailenizle vakit geçirebilirsiniz" diyerek sinemadan uzaklaşsa da oyunculuğu, sahnede sürdürmeyi planladığına dair bir ipucu verdi.

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KÜÇÜK BİR BEBEĞİ VAR

James Mcavoy'un, ailesine daha fazla vakit ayırmak istemesinin aslında çok önemli bir nedeni var. İlk evliliğinden 11 yaşında bir çocuğu olan oyuncu, ikinci evliliğinden de kısa bir süre önce şu anda henüz çok küçük olan bir bebek sahibi oldu. McAvoy, 2006 ile 2016 yılları arasında Anne Marie Duff ile evliydi. Bu evlilikten Brendan adında 12 yaşında bir oğlu bulunuyor. İkinci evliliğini de 2019 yılında büyük bir gizlilik içinde Lisa Liberati ile yaptı. Bu evlilikten de şu anda birkaç aylık olan ikinci oğlu dünyaya geldi.

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FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

James McAvoy ile şu anda evli olduğu Lisa Liberati, oyuncunun önemli rollerinden birini üstlendiği Split in America adlı filmin setinde tanıştı. Liberati o filmde yapım asistanı olarak görev alıyordu. 2018 yılında o sette başlayan arkadaşlıkları kısa bir süre sonra aşka dönüştü. Çift, bu yılın içinde evlendiler ve bir de erkek bebekleri dünyaya geldi. James McAvoy, her zamanki gibi özel hayatıyla ilgili ayrıntılı açıklama yapmadı. Fakat Lisa Liberati ile evlendiği söylentilerini doğruladı. James McAvoy ile yeni eşi Liberati, vakitlerinin bir bölümünü Londra'da bir bölümünü de Liberati'nin memleketi olan ABD Philadelphia'da geçiriyorlar. McAvoy, daha önce Londra'da küçük bir evde yaşadıklarını ama sonra daha büyük bir yere taşındıklarını söylemişti.

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James McAvoy, ilk evliliğini Anne Marie Duff ile yaptı. Çiftin bu evlilikten bir oğlu bulunuyor.

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Tam adı James Andrew McAvoy olan oyuncu, 21 Nisan 1979'da Glasgow'da dünyaya gözlerini açtı. Babası otobüs şoföre annesi ise psikiyatri hemşiresiydi. Oyuncunun hem annesi hem de babası artık hayatta değil. McAvoy'un anne ve babası o henüz yedi yaşındayken ayrılık kararı aldı. O 11 yaşına geldiğinde de resmen boşandılar. Bu boşanmanın ardından annesi kendi hastalığıyla uğraştığı için James'i Glasgow yakınlarındaki Drumchapel bölgesinde yaşayan anneannesi ve dedesinin yanına gönderdi. Yani oyuncuyu, onlar büyüttü. Babasıyla ilişkisi ise çok küçük yaşlarda kesildi.

RAHİP OLMAK İSTİYORDU

Katolik bir okulda eğitim gören James McAvoy, o dönemde bir rahip olmayı düşünüyordu. Çünkü o yaşlarda misyoner olarak çalışmanın dünyayı gezip görmenin bir yolu olduğunu düşünüyordu. Eğitimi süresinde bir fırında çalışarak büyükanne ve büyükbabasının aile bütçesine katkıda bulundu. Daha sonra aynı anda hem Kraliyet donanmasına hem de Kraliyet İskoç Müzim ve Drama Atölyesi'ne başvurdu. Oraya kabul edilince de tercihini bu ikinci okuldan yana kullandı. 2000 yılında mezun olan James McAvoy, kariyeriyle ilgili çalışmalar yapmak için Londra'ya taşındı.

197 yılında Regeneration adlı yapımla oyunculuğa başladı. Ardından Kardeşler Takımı adlı dizi geldi. Arada birçok dizide kamera karşısına geçen James McAvoy , 2004 ile 2005 arasında Shameless adlı diziyle biraz daha fazla dikkat çekti. Narnia Günlükleri: Aslan , Cadı ve Dolap, Penelope gibi sinema filmlerinde kamera karşısına geçti. Kefaret ile yıldızı iyice parladı. Bu yapımı Angelina Jolie ile birlikte oynadığı Wanted'ın yanı sıra Aşkın Son Mevsimi, X Men serisi izledi.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS