Yine isyan etti: GÃ¶beÄŸimi sÄ±ktÄ±m, karÄ±n kaslarÄ±m aÄŸrÄ±dÄ±... Nefes bile alamadÄ±m

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YÄ°NE Ä°SYAN ETTÄ°

VÃ¼cut kusurlarÄ± nedeniyle birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ Ã¼zÃ¼lÃ¼yor, genÃ§ yaÅŸta ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmez hale geliyor ve sonunda da isyan ediyor. Ä°ÅŸte bunlardan biri de 25 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Camila Cabello. Ãœstelik bu Cabello'nun fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ nedeniyle eleÅŸtirilere ilk kez maruz kalÄ±ÅŸÄ± deÄŸil. Tabii ilk isyanÄ± da deÄŸil. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z Ã¶zellikle de sosyal medya Ã¼zerinden dayanÄ±lmasÄ± zor eleÅŸtirilerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor sÄ±k sÄ±k.

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Son olarak Shawn Mendes ile iliÅŸkisini bitirdiÄŸi iÃ§in magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±kan Cabello, en Ã§ok da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n genel kuralÄ±na uymayan fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ nedeniyle eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefine yerleÅŸiyor. Cabello, bunun son Ã¶rneklerinden birini de hafta sonu biraz rahatlamak iÃ§in gittiÄŸi Miami'deki bir plajda paparazziler tarafÄ±ndan Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸadÄ±. Paparazzi fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ±ktan sonra da yine fazla kilolarÄ± ve selÃ¼litleri olduÄŸu, yeterince zayÄ±flamadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle aÄŸÄ±r eleÅŸtirilerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ± Cabello. Sonunda dayanamadÄ± ve Instagram sayfasÄ±nda uzun bir mesaj paylaÅŸtÄ±. O mesajda da toplumun "saÄŸlÄ±klÄ±" olarak nitelendirilen kadÄ±n bedenine bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±, kendisinin bÃ¼tÃ¼n bunlardan nasÄ±l etkilendiÄŸini ve sÃ¼rekli kendisini izleyen paparazzilerin hayatÄ±nÄ± nasÄ±l kÃ¢busa Ã§evirdiÄŸini anlattÄ±.

'HASSAS VE KIRILGAN HÄ°SSEDÄ°YORUM'

Camila Cabello satÄ±rlarÄ±na "Miami'deki paparazzilerin beni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸi o plaja gittiÄŸim her seferinde kendimi hassas ve hazÄ±rlÄ±ksÄ±z hissederim" diye baÅŸladÄ±. Sonra da o gÃ¼n kendisine kÃ¼Ã§Ã¼k gelen bir bikini giydiÄŸini ve nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ zerre kadar umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Fakat o gÃ¼n Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±Â ve yapÄ±lan yorumlarÄ± basÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de saklamadÄ± genÃ§ yÄ±ldÄ±z.

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Camila Cabello "Kendime ÅŸunu hatÄ±rlattÄ±m: Bu fotoÄŸraflar ve yorumlar beni bu kadar etkiliyorsa, toplumsal kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum, bu benim kendi fikrim deÄŸil. Toplumun, "saÄŸlÄ±klÄ± kadÄ±n figÃ¼rÃ¼" hakkÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriÂ birÃ§ok kadÄ±n iÃ§in gerÃ§ek deÄŸil. FotoÅŸop uygulamalarÄ±, yiyecek kÄ±sÄ±tlamalarÄ±, aÅŸÄ±rÄ± egzersiz, bedeni olduÄŸundan daha farklÄ± gÃ¶sterecek aÃ§Ä±lar seÃ§mek hep bir mÃ¼cadele" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z,Â bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± kendisine hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi mesajÄ±nda. Sonra da kendi bedeniyle, bedenindeki selÃ¼litler ya da Ã§atlaklarla, kilo dalgalanmalarÄ±yla barÄ±ÅŸÄ±k yaÅŸayan kadÄ±nlarÄ± takip ettiÄŸini vurguladÄ±.Â

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'NEFES ALAMADIM'

TakipÃ§ilerine seslenen Camila Cabello "BugÃ¼n yeni bir bikini giydim, dudaklarÄ±ma parlatÄ±cÄ± sÃ¼rdÃ¼m ve okyanusa gitmeden Ã¶nce aÄŸÄ±r yiyecekler yemedim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada bir fotoÄŸraf Ã§ekimi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± biliyordum" diyerek paparazzilerin nasÄ±l kendisini adÄ±m adÄ±m takip ettiÄŸini anlattÄ±.Â PaylaÅŸÄ±mÄ±nda gÃ¶beÄŸini gizlemek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Camila Cabello "karÄ±n kaslarÄ±m acÄ±dÄ±, nefes alamadÄ±m, nadiren gÃ¼lÃ¼msedim" diye yazdÄ±. Plajda olduÄŸu sÄ±rada paparazziler sanki orada deÄŸilmiÅŸ gibi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bu konuda baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± satÄ±rlarÄ±na ekledi.

O sÄ±rada plajda oynayan çocuklara ne kadar özendiÄŸini de saklamadÄ± Cabello. "GüneÅŸ gözlükleri yoktu, mücevherleri yoktu... Sadece çocuklarÄ±n masumiyeti" diye yazdÄ±.

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'Bu ÅžEKÄ°LDE NASIL SAÄžLIKLI OLABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z?'

Camila Cabello, toplumun kadÄ±n bedeniyle ilgili bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin kendisini ne kadar etkilediÄŸini fark ettiÄŸinde bÃ¼yÃ¼k bir boÅŸluk ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ hissettiÄŸini de satÄ±rlarÄ±na ekledi. Her gÃ¼n saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len kadÄ±n bedenlerinin Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ hatÄ±rlatan Cabello "Ama sadece bedensel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye odaklanÄ±p, Ã¼stelik ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bundan zarar gÃ¶rmesine neden olup nasÄ±l saÄŸlÄ±ktan sÃ¶z edebilirsiniz, hayattan nasÄ±l zevk alabilirsiniz?"Â

Camila Cabello, bütün çabasÄ±nÄ±n plajda 7 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z çocuÄŸu olduÄŸu dönemdeki gibi hissetmek olduÄŸunu anlattÄ±: "Mutlu, nefes alan, deniz kÄ±zÄ± olmayÄ± isteyen, özgür! Bugün o kÄ±z için yas tutuyorum."

YÄ±ldÄ±z, mesajÄ±nÄ± "Åžimdi paparazzilerin beni bulamayacaklarÄ± yere, havuza kaçacaÄŸÄ±m Ama onlar bazen çalÄ±lÄ±klarÄ±n arasÄ±na saklanÄ±yorlar. Yorgunum" satÄ±rlarÄ±yla bitirdi. YÄ±ldÄ±z, mesajÄ±nÄ± "Åžimdi paparazzilerin beni bulamayacaklarÄ± yere, havuza kaçacaÄŸÄ±m Ama onlar bazen çalÄ±lÄ±klarÄ±n arasÄ±na saklanÄ±yorlar. Yorgunum" satÄ±rlarÄ±yla bitirdi. ÇALILIKLARIN ARASINA SAKLANIYORLAR

DESTEK MESAJLARI VE YORUM YAÄžDI

Camila Cabello'nun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum geldi. Bunlardan biri de Matthew McConaughey'in eÅŸi Camila McConaughey'di. Cabello'nun bu uzun paylaÅŸÄ±mÄ±na "iyi sÃ¶yledin" diye yorum yaptÄ± genÃ§ kadÄ±n. Model Sara Sampaio da kalp emojileriyle Ceballo'yu destek oldu.Â BirÃ§ok takipÃ§isi de genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± belirtip bu konuyu aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ona teÅŸekkÃ¼r etti.

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BÃ–YLE TEPKÄ° GÃ–STERMÄ°ÅžTÄ°

Cabello kilolarÄ±yla ilgili eleÅŸtirilere uzun sÃ¼redir karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor. GeÃ§en yaz da bu konuda isyanÄ±nÄ± yine sosyal medya Ã¼zerinden dile getirmiÅŸti. Bu videoyu paylaÅŸmasÄ±ndan Ã¶nce de o Ã¶nemde sevgilisi olan Shawn Mendes ile yine Miami'de bin plajda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸ ve kilolarÄ± yÃ¼zÃ¼nden eleÅŸtirilere maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Cabello'dan bu sÃ¶ylemlere bir "karÅŸÄ± atak" gelmiÅŸti. Cabello, gÃ¼nlÃ¼k sporunu yaptÄ±ktan sonra aracÄ±nda giderken Ã§ektiÄŸi videoyu sosyal medya sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

KARNI DIÅžARI TAÅžTI

Bir spor taytÄ± ile dar ve kÄ±sa bir spor bÃ¼stiyeri giyen Cabello, Ã¶zellikle de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lerinin Ã¼zerinde olan karÄ±n bÃ¶lgesini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Cabello bu videoyu Ã§ekip oturunca dÄ±ÅŸarÄ± doÄŸru taÅŸan karÄ±n bÃ¶lgesini gÃ¶stermenin "kendisini Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirdiÄŸini" belirtti. Bu videoyu paylaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan The Kyle and Jackie O Show adlÄ± sohbet yayÄ±nÄ±na konuk olan Cabello "GenÃ§ kÄ±zlar iÃ§in iyi bir Ã¶rnek" olarak nitelendirildi.

'KADINLARIN DESTEÄžÄ°NÄ° HÄ°SSEDÄ°YORUM'

Camila Cabello da bu sÃ¶zler Ã¼zerine, bu videonun Ã§ok anlamlÄ± olduÄŸunu belirterek Ã¶zellikle de kadÄ±nlar tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi. Cabello, bu videolar sayesinde kadÄ±nlarÄ±n desteÄŸini arkasÄ±nda hissettiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±, "HavaalanÄ±nda yanÄ±ma gelip 'bedensel olumlamayla ilgili videolarÄ±nÄ± Ã§ok beÄŸeniyorum' diyen kadÄ±nlara rastladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± bu yaklaÅŸÄ±mÄ±n kendini "Ã¶zgÃ¼rleÅŸmiÅŸ" hissettirdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Jackie O'Henderson da "TÄ±pkÄ± Camilla gibi iyi Ã¶rnek olan kadÄ±nlar var. O genÃ§ kÄ±zlar, sosyal medyada gÃ¶rdÃ¼kleri baÅŸarÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin peÅŸine dÃ¼ÅŸÃ¼yorlar" dedi.

GENÃ‡LER Ä°Ã‡Ä°N ENDÄ°ÅžELÄ°

GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce de yine fazla kilolu olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸmiÅŸti. 2019 yÄ±lÄ±nda Cabello'nun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine "kilo vermesi gerek" ÅŸeklinde eleÅŸtiriler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Cabello da yine sosyal medya Ã¼zerinden bu eleÅŸtirelere yanÄ±t vermiÅŸti. GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± " Ah! SelÃ¼litlerim! Aman TanrÄ±m, karnÄ±mÄ± iÃ§eri Ã§ekmemiÅŸim! Evet, bunlar kÃ¶tÃ¼ fotoÄŸraflar, Ã§ekim aÃ§Ä±sÄ± kÃ¶tÃ¼ ama ben de taÅŸtan ya da tamamen kastan ibaret bir insan deÄŸilim" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±. Cabello bu konularda kendisini en Ã§ok Ã¼zen ayrÄ±ntÄ±nÄ±n da sosyal medyanÄ±n da aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± etkisiyle, genÃ§ kÄ±zlarÄ±n "photoshop'lu bir dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼mesi olduÄŸunu belirtmiÅŸti. GÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ± "mÃ¼kemmelliÄŸin gerÃ§ek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da eklemiÅŸti.

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