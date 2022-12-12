DaÄŸÄ±nÄ±k masa, akÄ±tan kalem ve ÅŸimdi de bu: KarÄ±mÄ± buraya getirir misiniz! Huysuz kral

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'NE OLUR NE OLMAZ KALEM HEDÄ°YE EDELÄ°M'

GeÃ§tiÄŸimiz 13 EylÃ¼l'de Kuzey Ä°rlanda'ya gittiÄŸi sÄ±rada kullandÄ±ÄŸÄ± kalemin mÃ¼rekkebini akÄ±tmasÄ±na sinirlenen Charles, o anlarda Ã¶fkesine hakim olamamÄ±ÅŸtÄ±. Hatta onun elini mÃ¼rekkep lekeleriyle dolduran kaleme yÃ¶nelik "Bu kahrolasÄ±na tahammÃ¼l edemiyorum" dediÄŸini bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya duydu. Hatta bu olayÄ±n ardÄ±ndan gittiÄŸi Galler'de bir kadÄ±n ona bir kalem bile hediye etti. SÃ¶z konusu kadÄ±nÄ±n, daha Ã¶nceki mÃ¼rekkep akÄ±tan kalem meselesine gÃ¶nderme yaparak "Ne olur ne olmaz" dediÄŸi de duyuldu.

CAMILLA'YI BEKLERKEN SÄ°NÄ°RLENDÄ°

Bundan daha Ã¶nce de Kral 3. Charles olarak tahta Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tÃ¶rende imza atmasÄ± gerekirken, masanÄ±n Ã¼zerindeki daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸa sinirlendiÄŸinde bunu yÃ¼z ifadesiyle ve hareketleriyle belli etmiÅŸti. Yani bÃ¼tÃ¼n bunlar Kral 3. Charles iÃ§in artÄ±k sÄ±radan olaylar haline geldi. Bunlar bir yana aradan geÃ§en zaman iÃ§inde Charles konusunda deÄŸiÅŸen bir durum olmadÄ±. HalkÄ±n bazÄ± kesimlerinden yÃ¶nelen yumurta protestolarÄ±na bile soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla katlanan Charles, bazÄ± durumlarda kameralar Ã¶nÃ¼nde olmasÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ bile etmeden hatta belki o anda onu bile unutarak sinirli davranÄ±ÅŸlar sergileyebiliyor. Bunun son Ã¶rneklerinden birini de geÃ§en hafta sonu eÅŸi Konsort KraliÃ§e Camilla ile birlikte gittiÄŸi Galler Wrexham'da sergiledi. Kendisi gitmeye hazÄ±rlanÄ±rken Camilla'nÄ±n halkla konuÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesine sinirlenen Charles'Ä±n yanÄ±ndaki gÃ¶revlilerle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi konuÅŸmayÄ± yine bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya duydu.

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SÄ°NÄ°RLÄ° ANLARI CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Kral 3. Charles ile eÅŸi Konsort KraliÃ§e Camilla, geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ Galler'de Wrexham'a gitti. Ã‡ift orada yol kenarÄ±nda kendilerini bekleyen halkla selamlaÅŸtÄ± ve bir sÃ¼re sohbet etti. Charles ile Camilla'yÄ± gÃ¶rmek iÃ§in kent meydanÄ±nda toplanan halk, cep telefonlarÄ±yla onlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Ã§ekti. Ä°ÅŸte bunlardan birinde Charles'Ä±n bir tÃ¼rlÃ¼ halkla sohbeti kesmeyen karÄ±sÄ±nÄ± artÄ±k Ã§aÄŸÄ±rmalarÄ± iÃ§in yardÄ±mcÄ±larÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma da o cep telefonu videolarÄ±na yansÄ±dÄ±.

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VÜCUT DÄ°LÄ° UZMANI YORUMLADI: Bu görüntülerde Charles önce halktan bazÄ± kiÅŸilerle el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±rken görülüyor. Sonra da yardÄ±mcÄ±larÄ±na eÅŸi Camilla'yÄ± kast ederek " Onu tekrar geri getirmeyi deneyebilir miyiz lütfen. Gitmemiz gerek. Onu bekliyordum ama o hâlâ devam ediyor" diyor. Onun yardÄ±mcÄ±larÄ±na söylediÄŸi bu sözler, yolun kenarÄ±nda çifti bekleyen birinin cep telefonu kamerasÄ±na saniyesi saniyesine kaydedildi. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa o görüntülerde Camilla görünmüyor. Fakat tahminlere göre yakÄ±nlarda bir yerde halkla sohbetini sürdürüyor. Sonunda Camilla Charles'Ä±n yanÄ±na gitti ve çift, oradan uzaklaÅŸtÄ±. Elbette bu arada Ä°ngiliz basÄ±nÄ± da boÅŸ durmadÄ± ve Charles'Ä±n tavÄ±rlarÄ±nÄ±, sözlerini hemen bir vücut dili uzmanÄ±na yorumlattÄ±.

BU KEZ Ã–FKESÄ°NÄ° KARISINDAN Ã‡IKARDI

YÄ±llardÄ±r Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yelerini takip eden ve onlarÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yorumlayan vÃ¼cut dili uzmanÄ± Judi James, kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§alan basÄ±na Kral'Ä±n davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. James'in yorumuna gÃ¶re bu tavrÄ±, Kral 3. Charles'Ä±n bazÄ± noktalarda zayÄ±f olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. Judi James'in deÄŸerlendirmesine gÃ¶re daha Ã¶nce hÄ±ncÄ±nÄ± daÄŸÄ±nÄ±k bir masadan sonra da mÃ¼rekkep akÄ±tan bir kalemden Ã§Ä±karan Charles, bu kez Ã¶fkesini karÄ±sÄ± Camilla'ya yÃ¶neltti. O anlarda sergilediÄŸi davranÄ±ÅŸlar ve sarf ettiÄŸi sÃ¶zler Charles'Ä±n sadece duysuzluÄŸunu deÄŸil karÄ±sÄ±na karÅŸÄ± vefasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. KarÄ±sÄ±ndan "o" diyerek sÃ¶z etmesi, "ben onu bekliyorum, ama o devam ediyor" sÃ¶zleri ardÄ±ndan da Ã§ileden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in kollarÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±, Camilla'ya karÅŸÄ± hoÅŸgÃ¶rÃ¼sÃ¼z olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

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MÄ°ZAH KIRINTISI BÄ°LE YOK: Judi James bundan sonrasÄ±nda daha ilginç bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lara deÄŸindi. Onun yorumuna göre Charles'Ä±n bu sözlerinde ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nda hiçbir mizah kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ± yok. Sadece yardÄ±mcÄ±larÄ±na, kendisini "bekleyen adam" durumundan çÄ±karÄ±p etkinliÄŸin bir sonraki adÄ±mÄ±na geçmek isteyen bir görüntü sergiliyor. Hatta neredeyse onlara yalvarÄ±yor.

Ä°LK BAKIÅžTA HALKA SEMPATÄ°K GELEBÄ°LÄ°R

Ä°lk bakÄ±ÅŸta Charles ile Camilla'nÄ±n bu durumu, birÃ§ok Ã§iftin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gayet sÄ±radan bir durum. Bir tÃ¼rlÃ¼ hazÄ±rlanamayan ya da sÃ¶zÃ¼nÃ¼ bitiremeyen bir kadÄ±n ve onu beklersen gerilim yaÅŸayan kocasÄ±. Ä°lk anda halkÄ±n bazÄ± kesimlerinin, bazÄ± ortak noktalar bulup bu durumdan hoÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi vÃ¼cut dili uzmanÄ± Judi James. Fakat onun yorumuna gÃ¶re Charles'Ä±n bu noktada atladÄ±ÄŸÄ± bir detay var. SÃ¶zleri ve tavÄ±rlarÄ± ile halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda karÄ±sÄ± Camilla'yÄ± aslÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor.

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EN AZINDAN GÃœLÃœMSEYEBÄ°LÄ°RDÄ°

Kral 3. Charles'Ä±n Ã¼zerinde Ã¶zellikle son dÃ¶nemde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir baskÄ± olduÄŸunu kabul eden James ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: " HissettiÄŸi bu baskÄ± anlaÅŸÄ±labilir. Ama yakÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± sergilediÄŸi tavÄ±rlara gelince... Annesi KraliÃ§e 2. Elizabeth bu konuda mÃ¼kemmel bir rol modeliydi." Judi James, Charles'Ä±n aynÄ± zamanda en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi de olan karÄ±sÄ± Camilla hakkÄ±nda, halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda bu ÅŸekilde konuÅŸmasÄ±nÄ±n ve davranmasÄ±nÄ±n nezaketsizlik olduÄŸunu ekledi. Onun iddiasÄ±na gÃ¶re Camilla'nÄ±n vÃ¼cut dili de genel anlamda endiÅŸe ve sinirlilik belirtileri gÃ¶steriyor. Ama yine de kendine hakim oluyor ve kocasÄ±na elinden gelen desteÄŸi gÃ¶steriyor.Judi James'Ä±n yorumuna gÃ¶re Charles'Ä±n kimi zaman Ã¶fke gÃ¶sterileri yapmak yerine Ã¶rneÄŸin Galler'de karÄ±sÄ± Camilla'nÄ±n yanÄ±na gidip onunla konuÅŸmasÄ± ve ona olan ÅŸefkatini gÃ¶stermek iÃ§in en azÄ±ndan biraz gÃ¼lÃ¼msemesi gerekirdi.

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CAMILLA'NIN SIRRI NE? Camilla ile Charles'Ä±n arasÄ±nda hiç kimsenin sona erdiremediÄŸi, inatla süren bu iliÅŸkinin sÄ±rrÄ± aslÄ±nda çok uzun süredir mercek altÄ±na alÄ±nan bir durum. Özellikle de Charles'Ä±n kral olarak tahta çÄ±kmasÄ±ndan sonra bütün gözler Camilla'nÄ±n ne yapÄ±p da bu kadar kaprisli bir adamÄ± kendine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve bunu yÄ±llarca sürdürdüÄŸüydü. Kral'Ä±n son dönemdeki davranÄ±ÅŸlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa iliÅŸkinin bunca yÄ±l sürmesinde ve ayakta durmasÄ±nda en büyük emek Camilla'nÄ±n. GeçtiÄŸimiz aylarda da bu konu uzmanlar tarafÄ±ndan masaya yatÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bir görüÅŸe göre Charles'Ä±n Diana gibi genç ve güzel bir kadÄ±nÄ± bile bÄ±rakÄ±p Camilla'ya yönelmesinin ve onu hiç bÄ±rakmamasÄ±nÄ±n birden çok nedeni var. Bunlardan en önemlisi Camilla'nÄ±n hep kocasÄ±nÄ±n bir adÄ±m gerisinde durmasÄ±. Yani, Charles'tan rol çalmamasÄ±. Diana ise daha aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk dönemden beri özellikle de birlikte gittikleri her yerde kocasÄ±ndan "rol çalÄ±yordu." BakÄ±ÅŸlarÄ± ve halkÄ±n sevgisini hep kendi üzerinde topluyordu. Bu durum da karÄ±sÄ±nÄ±n gölgesinde, geri planda kalmaktan hoÅŸlanmayan Charles'Ä± rahatsÄ±z ediyordu.

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GERÄ° PLANDA KALMAYA SES Ã‡IKARMADIOysa bu aÃ§Ä±dan Camilla, Diana'dan daha farklÄ±. Ã–ncelikle "ikinci kadÄ±n" olmasÄ±ndan kaynaklanan nedende halkÄ±n Ã§ok sevdiÄŸi biri deÄŸildi. Ãœstelik Ã¶n plana Ã§Ä±kmak, Charles'Ä± gÃ¶lgede bÄ±rakmak gibi bir kaygÄ±sÄ± yoktu. O da Charles'Ä±n gÃ¶zÃ¼nde onu vazgeÃ§ilmez kÄ±lan Ã¶zelliklerden biri. Bir baÅŸka neden de Camilla'nÄ±n sabrÄ±. BasÄ±nÄ±n Ã¼zerine gitmesi, daha da Ã¶nemlisi, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin; KraliÃ§e'nin kendisini yÄ±llarca gÃ¶rmezden gelmesine bile sert karÅŸÄ±lÄ±k vermedi. Nihayet KraliÃ§e'den kabul gÃ¶rdÃ¼kten sonra eÅŸi Prens Philip'in de kalbini kazanmak iÃ§in sabÄ±rla bekledi ve Ã§aba harcadÄ±. Zaten bir noktada Philip, Camilla ile ortak tutkularÄ± olduÄŸunu fark etti ve aralarÄ± Ä±sÄ±ndÄ±. Bu arada bu ortak tutkularÄ±n bahÃ§ecilik ve okumak olduÄŸunu da not edelim.

ONA GÃ–RE MUTLU EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°N SIRRI

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¶tesinde Camilla'yÄ± Charles'Ä±n gÃ¶zÃ¼nde vazgeÃ§ilmez kÄ±lan baÅŸka bir Ã¶zellik var. Nadiren verdiÄŸi rÃ¶portajlarda sÃ¶ylediklerinin satÄ±r aralarÄ±ndan Ã§Ä±kan sonuca gÃ¶re Camilla, Charles'a aradÄ±ÄŸÄ± huzurlu ortamÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda Camilla, 75'inci yaÅŸÄ± nedeniyle Ä°ngiliz Vogue dergisine bir rÃ¶portaj verdi. O sÄ±rada ev yaÅŸantÄ±larÄ±yla ilgili bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar anlattÄ±. Hatta mutlu evliliÄŸin sÄ±rrÄ±nÄ± bile aÃ§Ä±kladÄ±: Ã‡iftlerin birbirine zaman ayÄ±rmasÄ±! Yani kendi anlattÄ±ÄŸÄ± sÄ±rrÄ± bu Camilla'nÄ±n.

'SADECE OTURUN VE BÄ°RLÄ°KTE VAKÄ°T GEÃ‡Ä°RÄ°N'

RÃ¶portajÄ± verdiÄŸi sÄ±rada henÃ¼z prens olan Charles ile kendisinin, Ã§alÄ±ÅŸan aile Ã¼yeleri olarak iÅŸ ile Ã¶zel hayatÄ± dengede tutmakta zaman zaman zorlandÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ± Camilla. Fakat buna raÄŸmen birlikte vakit geÃ§irmek iÃ§in fÄ±rsat yarattÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Camilla'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bu yoÄŸun programlarÄ±na raÄŸmen birlikte oturuyorlar ve gÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendiren bir sohbete dalÄ±yorlar.

Camilla bu konuda "Her zaman kolay deÄŸil ama biz bir araya geldiÄŸimiz zaman daima ortak bir nokta bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Her zaman birlikte oturuyoruz, bir fincan Ã§ay eÅŸliÄŸinde geÃ§irdiÄŸimiz gÃ¼nÃ¼ konuÅŸuyoruz" dedi. u arada Ã§iftlerin birlikte kaliteli vakit geÃ§irebilmeleri iÃ§in bazÄ± ipuÃ§larÄ± da verdi o rÃ¶portajda. Bazen aynÄ± odanÄ±n farklÄ± kÃ¶ÅŸelerinde oturup okuduklarÄ± kitaplara daldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Bunun son derece rahatlatÄ±cÄ± olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "KonuÅŸmak zorunda deÄŸilsiniz. Sadece oturun ve birlikte zaman geÃ§irin."



FOTOÄžRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS

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