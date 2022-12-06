Küçükken 90 kiloydum: Bana 'Sen şişman kız rolleri oyna' diyorlardı

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KIVRIMLI ÜNLÜLERİN SESİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

Bu sıfır beden modası özellikle moda dünyasında kaç modelin yüzüne kapıların kapanmasına neden oldu, kaç model bu uğurda sağlığını kaybetti. Ama aradan geçen zaman içinde durum değişti. Moda dünyasında Ashley Graham ile başlayan "kıvrımlı fiziksel görünüm" akımı giderek yayıldı. Artık gösteri dünyasında kimsenin öyle sıfır beden olma gibi bir zorunluluğu yok. Hatta birkaç fazla kilo, biraz daha kıvrım, bu özelliklere sahip kadın yıldızların kariyeri için yön belirleyici bile oluyor.

'GENÇLERİN KALDIRABİLECEĞİNDEN DAHA AĞIR'

Fakat yıllardır gösteri dünyasında süregelen bu zayıflık modası birkaç kuşağı "bir cendere gibi" çemberine almış durumda. Bol ödüllü ünlüler de bunun istisnası değil. İşte bunlardan biri özellikle son dönemde kamera karşısına geçtiği yapımlarda doğallığın zaferini ilan edenlerden biri yani Kate Winslet. 47 yaşındaki üç çocuk annesi Winslet, Sunday Times gazetesine verdiği röportajda, ilk gençlik yıllarında kendisine "sadece şişman kız rolleri oynayabilirsin" denildiğini itiraf etti. Oscar ödüllü Winslet bu durumun "uç noktada olumsuz olabildiğini" sözlerine ekledi. Bu baskının, genç ve savunmasız kişilerin "kaldırabileceğinden daha ağır" olduğunu vurguladı.

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MENAJERİME KAÇ KİLO OLDUĞUMU SORUYORLARDI

Kariyerine çok genç yaşta başlayan ve 1997 tarihli Titanik ile yıldızını parlatan Kate Winslet, artık sinema sektöründe bu durumun değiştiğini de sözlerine ekledi. Winslet bu konuda kariyerinin ilk döneminde yaşadıklarını şöyle anlattı: " Ben gençken menajerin benim kaç kilo olduğumu soran telefonlar alıyordu. Şaka yapmıyorum. Bu yüzden artık bu durumun değişmeye başlaması gerçekten insanın içini açan bir durum."

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MÜKEMMEL TANIMINA UYMUYORDU AMA HAYALLERİ VARDI

Kate Winslet, çocukken görünümü yüzünden insanların kendisine isim taktıklarını belirtip o dönemde "şişman kız" rolleriyle yetinmesi gerektiğinin söylendiğini anlattı. Belirttiğine göre o dönemde kendisinin asla uymadığı bir "mükemmel tanımı vardı, özellikle de bir oyuncu olarak. Ama Kate Winslet'in kafasında farklı şeyler vardı. Grease'de Sandy'yi oynamak, Batı Yakasının Hikayesi'nde Maria'yı canlandırmak gibi... Hatta Titanik filminde Rose'u oynamak istiyordu ve sonunda bu hayalini gerçekleştirdi. Bütün bu önyargılarla başa çıkan Kate Winslet ardından Titanik başta olmak üzere hayal ettiği birçok rolü oynadı.

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OKUYUCU FİLMİYLE Oscar KAZANDI

Hatta The Reader (Okuyucu) filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar bile kazandı. Hatta son çalışmasının kendisi için bambaşka bir önemi var. İlk evliliğinden dünyaya gelen 22 yaşındaki kızı Ruth ile birlikte aynı dizi için kamera karşısına geçiyor. Winslet, Jim Threapleton ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Mia ile birlikte I'm Ruth adlı yapımda oynuyor. Kate ile Mia, o filmde de tıpkı gerçek hayattaki gibi bir anne ile kızını oynuyorlar.

REKOR KIRAN Titanik'TEN SONRA BİLE DURUM DEĞİŞMEDİ

Aslına bakılırsa Kate Winslet, kariyerinin en parlak döneminde bile kiloları yüzünden mercek altına alındı. Bu durum henüz 21 yaşındayken oynadığı Titanik filminden sonra da değişmedi. Filmin onca başarısına rağmen konuşulan en önemli konu Winslet'in kilolarıydı. Bundan yıllar sonra ünlü oyuncu o dönemi hatırlarken şunları söylemişti: "20'li yaşlarımdayken insanlar benim kilomla ilgili çok fazla konuşuyorlardı. Görüntüme dair sorular soruluyordu. O dönemde adıl "sözünü sakınmayan oyuncu" olarak anılıyordu. Oysa ben o sırada sadece kendimi savunuyordum."

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Hollywood'a gitmeye bile korktu: Winslet o dönemde sürekli olarak kilosuyla ilgili acımasız yorumların medyada yer aldığını hatırlatıp bunların kendisi için can yakıcı olduğunu da söylemişti aynı röportajda. Hatta bu yüzden Hollywood'a gitmeye korktuğunu da saklamamıştı.

ÇOCUKKEN 90 KİLOYMUŞ: Bu arada Winslet, bundan yıllar önce verdiği bir röportajda küçüklük yıllarında 90 kilo olduğunu belirtip hep öyle kalacağı korkusunu üzerinden uzun süre atamadığını da gizlememişti.

'ARTIK ÇIPLAK SAHNELERDE OYNAMAYACAĞIM, SEYİRCİYİ BIKTIRMAK İSTEMEM'

Filmlerinde rol aldığı cesur sahnelerle de tanınan Kate Winslet, bu konudaki sözleriyle de sık sık gündeme geliyor. Son olarak geçen yıl artık çıplak sahnelerde oynarken eskisi gibi rahat olmadığını anlatmıştı. Oyuncu, "Artık çıplak sahnelerde oynarken o kadar da rahat değilim. Bu yaş almayla ilgili bir durum değil" sözlerini sarf etmişti. Winslet o röportajda artık rol alacağı çıplak sahnelerin "sayılı" olacağını da açıklamıştı.Winslet bunun nedenini de "Sürekli olarak bu tür sahnelerde oynayıp seyirciyi bıktırmak istemiyorum" diye açıklamıştı.

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'YİNE BAŞLADI DEMESİNLER'

Ünlü oyuncu, "Seyirci beni o sahnelerde gördüğünde 'yine başladı' demesin" sözleriyle bu konuya yaklaşımını anlattı. Winslet bu konudaki görüşlerini açıklarken bir Hollywood yıldızı olarak kamera karşısında sevişme sahneleri çekerken kendini "nesneleştirilmiş" hissettiğini belirtti. Modern sinemanın en başarılı oyuncularından biri olarak bilinen Kate Winslet, şöhrete ilk olarak 30 yıl önce rol aldığı Heavenly Creatures adlı filmle ulaştı. Bir dönem konuşulan sevişme sahnelerinde oynamaktan da geri durmayan Winslet, uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini "nesneleştirilmiş" hissettiğini anlattı. Bu duyguya da Saoirse Ronan oynadığı Ammonite filminin sevişme sahnelerini çekerken kapıldığını anlattı.

AFİŞ ONUN İSTEĞİYLE İKİ KEZ DEĞİŞTİRİLDİ: Kate Winslet'in, dizinin, üzerinde kendi portresi bulunan afişinin değiştirilmesi için iki kez geri gönderdiği haberleri de basına yansımıştı. Winslet, o afişte yüzü fazlaca photoshop'landığı için değiştirilmesini istemişti. Oyuncu, dizide yüzündeki bütün kırışıklıklar ve yılların izleri görünür şekilde kamera karşısına geçiyor. Daha önce bu durumun da 40'lı yaşlarının sonuna gelen karaktere daha gerçekçi bir şekilde hayat vermeyi sağladığını anlatmıştı.

Kate Winslet'ın fiziksel görünümüyle ilgili yaklaşımı son dönemde sık sık gündeme geliyor. Bunlar arasında en çarpıcı olanlardan birini de en doğal haliyle hatta fazla kilolarıyla kamera karşısına çıktığı bir TV dizisinde gözler önüne sermişti. Senaryo gereği biraz dağınık bir karakteri canlandıran Winslet, daha güzel görünmek için teknolojik hilelere de başvurmadı o dizide. Yapımın bir sahnesinde çıplak olarak kamera karşısına geçen Winslet, fiziksel kusurlarını gizlemek için yönetmenin kamera filtresi kullanmasını reddetti. Oynadığı karakterin mümkün olduğu kadar doğal hayat bulması için yüzündeki kusurları yani yılların izlerini de gizleme yoluna gitmedi.

En büyük kızı ilk eşinden:

Üç kez evlenen Kate Winslet'ın her bir evliliğinden birer tane çocuğu bulunuyor. İlk evliliğini 1998 ile 2001 arasında Jim Threapleton ile yaptı Winslet. Bu evlilikten Mia adında 20 yaşında bir kızı bulunuyor.

Ünlü yönetmenle ikinci evliliğini yaptı: Kate Winslet ünlü yönetmen Sam Mendes ile 2003 ile 2011 arasında evli kaldı. Bu evlilikten 17 yaşında Joe adında bir oğlu bulunuyor.

Üçüncü evlilik: Winslet'ın şu anda evli olduğu Edward Abel Smith'ten de Bear Blaze adında bir oğlu var.