Öyle bir yoksulluk ki! Annem bizi beslemek için dükkanlardan yiyecek çalardı!

DERİN YOKSULLUKTAN PIRILTILI DÜNYAYA UZANAN YOL

Gelelim bu ünlü oyuncunu kim olduğuna... Bu ünlü oyuncu, geçen yıl The Eyes of Tammy Faye adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazanan Jessica Chastain. Bugün artık mesleğinin en iyilerinden biri olarak nitelendirilen Chastain, geçmişiyle ilgili bilinmeyenleri The Guardian gazetesine anlattı. 2017 yılından bu yana Gian Luca Passi de Preposulo ve iki çocuğuyla birliktemutlu bir evlilik sürdüren Chastain, ailesinden hiç kimsenin, onu geleceğini şekillendirme konusunda yönlendirmediğini anlattı. Güzel oyuncu "Kimse benim oyuncu olmamı engellemeye çalışmadı. Ama eminim ki benim bu mesleği seçmek yerine diş hekimi olmamı isterlerdi" diye konuştu. Ayrıca, bazı ünlülerin de kendisi gibi hayatlarının ilk dönemlerinde deneyimlediği yoksullukla nasıl mücadele ettiklerini gizlemedi.

AİLEMDEN KİMSE LİSEYİ YARIDA BIRAKTIĞIMIN FARKINA VARMADI

Jessica Chastain, röportajında okul yıllarından daha doğrusu liseyi nasıl yarıda bırakıp sonra bitirdiğinden söz etti. Güzel oyuncu, California'da El Camino Fundamental Lisesi'ne gittiğini, fakat okulu yarıda bıraktığını söyledi. Ailesinden hiç kimsenin bunun farkına bile varmadığını anlatan Chastain, bunun nedeninin ise bazı kötü alışkanlıkları olan kız kardeşi olduğunu sözlerine ekledi. Jessica Chastain "Kardeşim bazı güçlüklerle karşı karşıya kalmıştı. Herkes bu yüzden büyük bir gerilim içindeydi. Ailemin odak noktasında o vardı. Kimse bana lise mezuniyet törenime geleceğini söylemiyordu. Bu yüzden liseden mezun olmadığımı kimse fark etmedi" diye sürdürdü konuşmasını.

BİR YETİŞKİN OLUNCA ÖĞRENİMİNİ TAMAMLADI: Fakat bu arada hemen hatırlatalım ki, Jessica Chastain her ne kadar gençlik yıllarında "lise terk" olsa da sonradan okulunu tamamladı. Hatta yüksek öğrenim bile gördü. Chastain, 1996 ile 1997 yılları arasında Sacramento City Collega'da okudu ve diploma aldı. Bir yıl sonra da Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi'ne girdi. Orayı bitirdikten sonra da 2003 yılında New York'taki Juilliard School'dan diploma aldı.





KIZ KARDEŞİ GENÇ YAŞTA CANINA KIYDI

Jessica Chastain'ın anlattığına göre, anne ve babası Jerri Renne ile Michael Monasterio, ardı ardına çocuk sahibi olduklarında kendileri de çok gençti. Belki de bu yüzden çok erken yaptıkları bu evlilik uzun sürmedi ve ebeveyni ayrıldı. Annesi daha sonra Michael Hastey ile bir başka evlilik yaptı. Anlattığına göre Chastain'in üvey babasıyla arası gayet iyiydi. Fakat kız kardeşinin kötü alışkanlıkları yüzünden tüm aile zor dönemler geçirdi. Zaten sonuç olarak Chastain'in kız kardeşi 2013 yılında kendi canına kıydı.

'AİLEMDE 17 YAŞINDA HAMİLE KALMAYAN TEK KADIN BENİM'

Gian Luca Passi de Preposulo ile evliliğinden iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki Jessica Chastain, ailesindeki tüm kadınların en büyük sorununun da bu noktada olduğuna dikkat çekti. Büyükannesi ve annesi de dahil ailesindeki tüm kadınların henüz 17 yaşında yaniçocuk denecek yaşta hamile kaldıklarını belirten Jessica Chastain "Onların başka seçeneği yoktu. Çünkü doğum kontrolü pahalıydı" diye konuştu. Bu noktada bir kadının, çocuk sahibi olup olmamaya kendisinin karar verebilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

'ERKEKLERE GÜVENEMİYORLARDI'

Ailesindeki kadınların, bebek doğduktan sonra, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirecekleri konusunda erkeklere güvenemediğini anlattı yıldız oyuncu. "Bu yüzden kadınların doğum kontrol yöntemlerine ulaşabilmesi ve bu konuda özgür olması benim için önemli. Bazı kadınlar çocuk sahibi olmamaya karar verdiğinde bu durumun birçok insanı korkuttuğunu biliyorum" diye sürdürdü sözlerini.Jessica Chastain, ebeveyni ayrıldıktan sonra annesinin bir evlilik daha yaptığını ve o sırada da iki tane daha çocuk sahibi olduğunu sözlerine ekledi. Chastain, bu yüzden en küçük kardeşiyle aralarında 20 yaş fark olduğunu sözlerine ekledi.

'HİÇBİR ŞEYİMİZ YOKTU, KIRILGANLIKLA BÜYÜDÜK'

Chastain, bu yılın ilk ayında The Sunday Times'a verdiği bir röportajda, hayatının ilk yıllarının bir bölümünü, beş çocuğuna bakmak için mücadele eden bekar bir anne ile yoksulluktan kırılan bir evde geçirdiğini saklamamıştı. Chastain o röportajda bütün bu zor koşullar nedeniyle büyürken çok kırılgan olduğunu anlattı. Sonra da şu sözleri ekledi: "Kırılganlıkla büyüdüm çünkü hiçbir şeyimiz hatta yiyeceğimiz bile yoktu."

'PARAMIZ YOKTU, ANNEM DÜKKANLARDAN YİYECEK ÇALARDI'

Chastain, 2017 yılında verdiği başka bir röportajda çocukluk yıllarında içinde yaşadığı yoksullukla ilgili çarpıcı sözler söylemişti. Anlattığına göre annesi, çocuklarını besleyemediği, buna yetecek parası olmadığı için çevredeki dükkanlardan yiyecek çalardı. Hatta bazen kendisi ve kardeşlerinin de böyle yaptığını gizlemedi o röportajda Chastain "Dükkanda yiyecek çalardık çünkü hiç paramız yoktu. Dükkan sahipleri annemin bunu neden yaptığını bildikleri için onu hiç durdurmadılar. Yani insanlar nazikti. Biz şimdi iyi bir hayat sürüyoruz çünkü insanlar annemi koruyorlardı. "

ÜNLÜ OKULU, ROBIN WILLIAMS SAYESİNDE BİTİRDİ

Jessica Chastain, büyük zorluklar içinde geçen çocukluğunda bazı yardımlar aldığını da gizlemedi. Çocukluk yıllarında California'daki bir yerel performans sanatları okuluna gittiğini ve bunu da yardımsever insanların desteğiyle yaptığını sözlerine ekledi. Jessica Chastain, ailesinin bu okulun giderlerini karşılayacak parası olmadığını gören okul yönetiminin kendisine iş verdiğini ve bu sayede öğrenim giderlerini kendisinin karşıladığını anlattı. "Bir çocuk olarak benim nasıl mücadele ettiğimi gören insanlar vardı. Bana yardım ettiler. Ve sonuçta bugün olduğum yere geldim" diye konuştu Chastain.Güzel oyuncunun, Juiliard School'daki öğrenimini de ünlü oyuncu Robin Williams'ın kendisine verdiği burs sayesinde tamamladığını yeri gelmişken hatırlatalım.

'BEN DE ÖYLE BİR YERDEN GELİYORUM, BUNUN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Chastain, şu anda mesleğindeki başarısı sonucu kazandığı milyonluk servetini kullanarak güzel malikanelerde rahat bir hayat sürdürüyor. İki çocuğunu da elindeki bütün olanakları kullanarak büyütüyor. Onların çocukluğu annelerininkinden çok farklı olacak. Artık rahat bir hayatı olsa da onu üzen ve sinirlendiren bir ayrıntı var: Birçok insanın tıpkı kendisinin çocukluk ve ilk gençlik yıllarındaki gibi yokluk ve yoksulluk içinde yaşam mücadelesi vermesi. Bu konudaki duygularını şöyle anlatıyor güzel oyuncu: " Çünkü ben de öyle bir yerden geliyorum. Bunun neye benzediğini biliyorum. Ve bu durum beni kızdırıyor."

'HAYATIM HAKKINDA SEÇİM YAPMA ŞANSI VERDİ': Yarıda bıraktığı liseyi sonradan bitiren, oyunculuk konusunda da sağlam bir eğitim gören Jessica Chastain, kendi anlattığına göre ailesinde 17 yaşında bir bebeğe hamile kalmayan tek kadın. Böylesine erken yaşta anne olmadığı için de bu durumun kendisine hayatı hakkında seçimler yapma şansı verdiğini sözlerine ekledi.





TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Ailesinde 17 yaşına gelip de hamile kalmayan tek kadının kendisi olduğunu söyleyen Jessica Chastain, ilk bebeği dünyaya geldiğinde 41 yaşındaydı. Fakat güzel oyuncu ve kocası bu bebeğe taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldu. 2018 yılında dünyaya gözlerini açan kız bebekleri Giulietta'nın ardından Augustus adını verdikleri bir de erkek bebekleri dünyaya geldi.

31 YAŞINDA SİNEMAYA ADIM ATTI

Tam adıyla Jessica Michelle Chastain olan oyuncu, 24 Mart 1977'de dünyaya geldi. Chastain küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duydu ve profesyonel sahneye ilk çıkışını 1998 yılında Shakespeare'in Juliet'i rolüyle yaptı.Juilliard School'da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, televizyon yapımcısı John Wells ile bir yetenek holding anlaşması imzaladı. Law & Order: Trial by Jury de dahil olmak üzere birçok televizyon dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ayrıca 2004 yılında Anton Çehov'un Vişne Bahçesi ve 2006 yılında Oscar Wilde'ın Salome trajedisinin tiyatro yapımlarında da çeşitli roller üstlendi.

BAŞARILAR ARDI ARDINA

Jolene ile 2008 yılında, 31 yaşındayken sinemaya adım attı. 2011 yılında aralarında Sığınak ve Hayat Ağacı'nın da bulunduğu yapımlarla büyük bir çıkış yakaladı. Dönem draması Duyguların Rengi'nde (2011) hevesli bir sosyeteyi ve gerilim filmi Zero Dark Thirty'de (2012) bir CIA analistini canlandırarak Akademi Ödülü adaylıkları aldı.

SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINDA ÖNCÜLÜK YAPIYOR

En büyük ticari başarılarını Yıldızlararası ve Marslı (2015) adlı bilim kurgu filmleriyle elde etti. Chastain, yapımcılığını da üstlendiği biyografik film The Eyes of Tammy Faye'de (2021) canlandırdığı Tammy Faye karakteriyle En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı.

MUTLU EVLİLİK

Chastain, filmde çeşitliliği teşvik etmek amacıyla kurulan Freckle Films adlı yapım şirketinin kurucusu ve Angel City FC

adlı futbol kulübünün yatırımcısı. Ruh sağlığı sorunlarının yanı sıra toplumsal cinsiyet ve ırk eşitliği konularında da kampanyalar yürütüyor Chastain.Gian Luca Passi de Preposulo ile evli ve bu evlilikten iki çocuğu var.