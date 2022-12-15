Nasıl büyük bir aşktı! Öldü, ama ben hâlâ onunla evliyim: Bana öyle güzel kur yaptı ki!

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AŞKLARINI 'KEM GÖZLERDEN' SAKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Kelimenin tam anlamıyla destansı bir aşkın kahramanı oldu ikisi de... Biri döneminin en ünlü modeliydi diğeri de müzik tarihine damgasını vuran bir isim. Sonra evlendiler... İki yıl flört dahil tam 26 yıl boyunca ikisinin de ayaklarını yerden kesecek ve "kem gözlerden" saklamak istedikleri bir aşk yaşadılar... Ama günün birinde ölüm onları ayırdı. Bu büyük aşkın kahramanlarından biri sonsuzluğa gitti, diğeri ise hâlâ kalbinde onun aşkıyla ve kendisini onunla evli hissederek hayatını sürdürüyor.

NE ACISI DİNDİ, NE YERİNE BAŞKA BİRİNİ KOYABİLDİ

Bu, müzik dünyasının ustalarından David Bowie ile eşi Iman'ın aşk öyküsünün özeti. Bowie, 2016 yılında, kanserle gizlice sürdürdüğü mücadelesini kaybetti. Çoğu, hastalığını bile bilmeyen hayranları için şoke edici bir haberdi bu. Ama bu ölüm kimseyi büyük aşkı, karısı İman kadar yıkmadı. David Bowie'nin ölümünün üzerinden altı yıl geçmiş olmasına rağmen, İman ne büyük acısını dindirebildi ne de Bowie'nin yerine bir başkasını koyabildi.

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ACIYA NASIL DAYANDIĞINI ANLATTI

Moda dünyasında bilinen adıyla İman ya da tam adıyla İman Abdulmajid, bugün 67 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyor ve bazı özel defileler, çekimler için mesleğine dönüyor. Bowie ile yaptığı evlilikten 22 yaşında Alexandria Zahra Jones adında bir kızı olan İman, Vogue dergisinin İngiltere baskısı için objektif karşısına geçti. Hem birbirinden çarpıcı pozlar verdi hem de büyük aşkı David Bowie'yi kaybettikten sonra bu büyük boşluğa nasıl dayandığını anlattı.

ONLARI SADECE ÖLÜM AYIRABİLDİ

Bowie ile İman, 1992 yılında evlendiler. 2016'da Bowie ölene kadar sürdü evlilikleri. Yani onları sadece ölüm ayırabildi. Aradan geçen altı yıl içinde İman'ın kocasının yokluğuna dayanması çok kolay olmadı. Hiç kısa sayılamayacak zamana rağmen İman, David Bowie'yi asla "rahmetli kocası" olarak anmıyor. "O hâlâ benim kocam" diye konuşuyor onun hakkında. David Bowie'nin çok özel bir insan olduğunu biliyor ve onu hep öyle hatırlıyor. Ne kadar nazik olduğunu asla unutmuyor. İman'a göre bunun bir göstergesi, Bowie'nin sahip olduğu küresel şöhrete rağmen eşine olan saygısını hiç kaybetmemesi. Bunun bir örneğini şöyle anlatıyor İman: " Herkes beni David Bowie'nin karısı olarak bilir ve öyle söz ederdi. Oysa ben ondan önce de İman'dım. David ise özel bir insandı. Beni biriyle tanıştırırken "Bu benim karım" demezdi. Her zaman "Bu İman, benim karım" diye tanıtırdı. İkimiz de kendi kimliklerimize sahiptik. Ayrı kişilerdik ama birlikteydik."

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O ÖLDÜKTEN SONRA SANKİ KAFAMIZIN ÜZERİNDE BİR HEDEF TAHTASI VAR GİBİYDİ: Vogue dergisine verdiği röportajda İman, David Bowie ile evliliği sırasında özel hayatlarını meraklı gözlerden, kameralardan gizli bir şekilde yaşadıklarını, ama onun ölümünden sonra durumun değiştiğini söyledi: "Bu çok fazlaydı. Çok özel bir hayat yaşamıştık. Onun ölümünden sonra sanki benim ve kızımın başının üzerinde bir hedef tahtası varmış gibi hissettim."

'SİZ BENİM ACIMI ANLAYAMAZSINIZ'

Eşini kaybettikten sonra yas sürecini sükunet içinde geçirme imkanı bulamadığını belirtti İman bu sözleriyle. Hatta bir keresinde New York'ta yaşadığı evden dışarı çıkması gerektiğinde bunu kolayca yapamadığını söyledi. Çünkü anlattığına göre kapısının önüne gazeteciler bekliyordu. Bunu, bir noktaya kadar anladığını söyleyen İman yine de hepsine "Tamam, artık evinize gidin" demek istediğini sözlerine ekledi. Bu konuda çarpıcı sözler de söyledi: "İnsanlar kapınızın önünde sizin fotoğrafınızı çekmek ve bunu satmak için bekliyorlar. Sonra da yanınıza gelip 'acını anlıyorum' diyorlar. Ama ben onlara şunu söylemek istiyorum: 'Siz benim acımı anlayamazsınız. Benden uzak durun."

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'ÖNCELİKLE BÜYÜKANNE VE ANNEYİM' : İman, hayatının bu döneminde, yani artık 70 yaşına yaklaşırken kendisini öncelikle bir anne ve büyükanne olarak hissettiğini söyledi. Artık topuklu ayakkabı giymediğini, bu konudaki sınırlarını bildiğini de ekledi.

ZORLANDIĞIM ZAMAN ONUNLA 26 YIL BİRLİKTE OLDUĞUMU HATIRLATIYORUM KENDİME!

Geçen yıl İman, kocası David Bowie'nin 10 Ocak 2016'daki ölümünün ardından neler hissettiğini People dergisine anlatmıştı. David Bowie'nin ölümünden sonra hayatında neler değiştiğini de şöyle anlattı Iman: "Zorlandığım günler oluyor ama David’in anıları hiç de üzücü değil. Şimdi anılar, yaşananların ne kadar harika olduğunu gösteriyor. Bazen kendime onunla 26 yıl beraber olduğumu hatırlatmam gerekiyor. Bu beni ayakta tutan tek şey."

EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYOR: 'O BENİM RAHMETLİ KOCAM DEĞİL, KOCAM': Iman bir daha evlenmeyi ise asla düşünmüyor. "Kızım Alexandria "Lexi" Jones bana bunu sorduğunda, 'Hayır, yapmayacağım'” dedim. Hala evli hissediyorum. Birkaç yıl önce birisi David'den 'merhum eşim' olarak bahsetti ve ben 'Hayır, o benim merhum eşim değil' dedim. O benim eşim."

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Iman, beş yıl önce hayata veda eden büyük aşkını hatırlarken de "Özellikle evimizde muhteşem gün batımlarına baktığımda onun varlığını kesinlikle hissediyorum, çünkü David gün batımlarını çok sever" dedi. Artık bu dünyada olmamasına rağmen Bowie'nin hala bir şekilde hayatında var olduğunu ekledi sözlerine: "Yani o bir şekilde hayatımda her zaman mevcut. Hafızam sayesinde aşkım yaşıyor."

ONLARI KADER BİR ARAYA GETİRDİ

İman o röportajda David Bowie ile nasıl tanıştıklarını, kaderin onları bir araya getirmek için nasıl bir "oyun oynadığını" anlattı. Söylediğine göre göre Bowie ile yaşadığı o büyük aşk hikayesi, 1990'da Iman'ın Los Angeles'a taşınmasından kısa bir süre sonra başladı. "Los Angeles sevdiğim yerlerden biri değildi. Şimdi dönüp bakınca, kişisel olarak bunun benim kaderim olduğuna inanıyorum. Kaderim David'le tanışabilmem için oraya gitmemi sağladı" diyerek o dönemi anlattı bir dönemin süper modeli.

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'KARİZMASI BENLİĞİNDEN SIZIYORDU': Iman ve David Bowie, birlikte sahip oldukları sıra dışı kimya ile de dikkat çekti hep. Iman söyleşide kocasını "David yakışıklı olmanın da ötesindeydi. Karizması benliğinden sızıyordu" sözleriyle tanımladı.

İlk randevularından sonra, arkadaşı Thierry Mugler’ın defilesi için Paris'e uçtuğundan da söz etti Iman. Otele vardığında odası gardenyalarla doluydu. Iman Los Angeles'a döndüğünde ise, David onu havalimanında bekliyor olacaktı. "Ve böyle başladı" diyerek sürdürdü sözlerini. Sonra da şunları söyledi: "Bana çok şık bir şekilde kur yaptı."

BİRBİRLERİNE DESTEK OLDULAR

Mesleki olarak da birbirlerini tamamladıklarını sözlerine ekledi ünlü model. Bu konuda da şunları söyledi: "David hayatımda olmasaydı, 1994'te Iman Cosmetics'e başlama cesaretim olur muydu bilmiyorum. Ona 'Ya başarısız olursa?' diye sordum. O da bana dedi ki 'Eğer denemezsen, başarılı olup olmayacağını asla bilemezsin.' Benimle çok gurur duydu. Hoş bir şekilde mutluydu."

'ÇOK AYDIN BİR İNSANDI': Iman, Bowie hakkında "David ırksal eşitsizliğin çok farkındaydı" diye konuştu. Bu konuda daha sonra da şunları ekledi: "MTV'de neden siyahi müzisyenleri işe almadıklarını soran ünlü bir videosu var. Çok aydın bir insandı."

'KENDİMİ DEĞERLİ VE GÜVENDE HİSSETTİM'

Süper modelin anlattığına göre David Bowie de onda aradığı güveni buldu. Birliktelikleri sırasında Bowie'nin kendini güvende hissetmesi daha çok açılmasını sağladı ona göre. "Ve bence hayranları onun güldüğünü ve çok daha sık gülümsediğini gördü" diyerek sözlerini sürdürdü. Söylediğine göre bu sadece Bowie'nin değil, kendisinin de yaşadığı bir duyguydu. 66 yaşındaki Iman, "Onunlayken kendimi değerli hissettim, sevildiğimi ve güvende olduğumu da" diye konuştu.

ÜNLÜLERİN HAFIZALARDAN SİLİNMEYEN AŞKLARI: Şimdi de öyle ama Iman ile David Bowie'nin aşkı aradan uzun yıllar geçtikten sonra bile "destansı" özelliğiyle hatırlanacak. Bu anlamda ünlülerin yaşadığı, tıpkı filmlerdekine benzer, ne kadar zaman geçerse geçsin hafızalardan silinmeyen başka aşklar da var. Gelin bunlardan birkaçını bir hatırlayalım.

Sinema dünyasında birinin adı anıldığında diğeri de akla gelen çiftlerden biri de Katharine Hepburn ile Spencer Tracy. Hiç evlenmeseler de ölüm onları ayırana kadar tam 25 yıl birbirlerinden başkasını sevmedi ikisi de. Woman of The Year adlı filmin setinde tanıştılar. O sırada Tracy evliydi ve Katolik olduğu için de boşanması mümkün değildi. Hepburn da o sırada yapımcı Howard Hughes ile birlikteydi ama hiç mutlu değildi. İkisi de hayatlarındaki kişileri terk edip birlikte olmaya başladılar. Aşkları, birlikte oynadıkları sekiz Film aracılığıyla beyazperdeye de yansıdı. Birlikte oynadıkları Gues Who's Coming to Dinner son filmleri oldu. Spencer Tracy, 1967 yılında kalp krizi sonucu hayata veda etti. Hepburn bu filmdeki performansıyla Oscar kazandı ama ne törene gitti ne de hayatının aşkı Tracy'nin son filmini seyretti. Hepburn, 2003 yılında hayata veda etti.

BÜYÜK AŞKININ YANINA GÖMÜLDÜ

Clark Gable adı belki genç nesiller için fazla bir anlam taşımayabilir. Ama belli bir kuşağın hafızasında silinmez bir yeri var. O da sinema dünyasında yaşanan unutulmaz aşklardan birinin kahramanı. Gable hayatı boyunca beş kez evlendi. Ama hayatının gerçek aşkı olan oyuncu Carole Lombard ile evlenmek için tam yedi yıl bekledi. Ne yazık ki evlilikleri sadece üç yıl sürdü. Lombard, bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Gable ondan sonra bir kez daha evlendi ama öldüğünde vasiyeti üzerine Lombard'ın yanına gömüldü.

'YÜZYILIN AŞKI' DİYE TANIMLANMIŞTI

Sinema dünyasının 'kırık' aşk hikayelerinden birinin kahramanları da Alain Delon ve Romy Schneider. Christine adlı filmin çekimleri için Fransa'ya gittiğinde dönemin en ünlü erkek oyuncusu Alain Delon ile tanıştı Schneider. Öylesine aşık oldu ki bu uğurda Paris'e bile taşındı. O dönemde aşkları büyük ilgi çeken Schneider ve Delon nişanlandılar, ama evlenemeden ayrıldılar. Bu ayrılık Romy Schneider'ı derinden etkiledi. Yıllar sonra tekrar barışsalar da o dönemin nitelemesiyle "Yüzyılın aşkı" çok da uzun ömürlü olmadı. Ona en büyük darbeyi vuran ise 14 yaşındaki oğlunu bahçede geçirdiği bir kaza sonucu kaybetmesi oldu. Yaşadığı zorlu hayattan henüz 43 yaşındayken geçirdiği bir kalp krizi sonucu ayrıldı. Cansız bedeninin yanı başında babasının yazdığı ileri sürülen bir not vardı: "“Çocukluğunu cebine koy ve kaç, çünkü yapabileceğin tek şey bu."

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ AŞKI

Gelelim Hollywood'dan Yeşilçam'a ve Türk tiyatrosuna... Çünkü gerçekten film gibi aşklar yaşayan çiftler var ve öyküleriyle genç kuşaklara da ilham veriyorlar. İşte bunlardan birinin kahramanları da Yılmaz Zafer ile Perihan Savaş. Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran Yılmaz Zafer ve Perihan Savaş'ın aşkı öyle büyüktü ki onları sadece ölüm ayırabildi. Ya da belki de "ölüm bile ayıramadı" demek daha doğru. İşte bu büyük aşkın öyküsü.

GİZLİ HAYRANLARINDAN BİRİYDİ

Perihan Savaş; tiyatro yaptığı için okulda herkesin tanıdığı popüler bir öğrenciydi. Onun bir üst sınıfında okuyan Yılmaz Zafer de Savaş'ın gizli hayranlarından. Aradan yıllar geçti, bir gün İstanbul'da sanatçılar arasında popüler olan bir barda karşılaştılar. Bir yıl sonra da Bir Daha Umut adlı filmde birlikte rol aldılar. Çift 1987 yılında evlendi. Hem meslek hem de özel hayatları mutlu bir şekilde sürüyordu. Ta ki o beklenmedik olay gerçekleşene kadar.

HENÜZ 38 YAŞINDAYDI

Yılmaz Zafer; 1994 yılında bir kalp krizi geçirdi. Henüz 38 yaşındaydı. Hayata geri döndü. Ama geçirdiği kriz yüzünden beyni zarar görmüştü. Savaş büyük aşkını kurtarmak için çok çabaladı, çok mücadele verdi. Ama başaramadı. Yılmaz Zafer 1995 yılında çok sevdiği eşini ve oğlunu geride bırakıp hayata veda etti.

Bir çok projede birlikte rol alan Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü 47 yıl boyunca aynı yastığa baş koydu. Neredeyse yarım asır süren mutluluk Özcan'ın rahatsızlanmasıyla son buldu...Kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1.5 ay tedavi gören Özcan, 17 Şubat 2009'da verdiği yaşam savaşını kaybetti.

İKİ BÜYÜK AŞIK CENNETTE BULUŞTU

Eşini son yolculuğuna uğurlayan Gönül Ülkü, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ünlü oyuncu, eşinin hayata veda etmesinden tam 7 yıl sonra bu dünyadan ayrıldı. Pek çok kişinin söylediği gibi iki usta oyuncu, iki büyük aşık cennette buluştu.

EVDE, SAHNEDE, EKRANDA BİRLİKTE

Uzun yıllar önce tiyatronun parlayan genç yıldızlarından biriydi Yıldız Kenter...Bir gün aşk onunda kapısını çaldı ve karşısına Şükran Güngör çıktı...Tanıştıklarında Şükran Güngör 30 yaşındaydı; Yıldız Kenter ise 28... Çift, gözlerden uzak gerçekleştirilen sade bir törenle 1964 yılında dünya evine girdi...Tam 46 yıl birlikte yaşayan; evde, sahnede, stüdyoda ve sette birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmayan ikiliden Şükran Güngör verdiği sözü daha fazla tutamadı...

GERİDE HEM ESERLERİ HEM BÜYÜK AŞKLARI KALDI

Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta aktörü Şükran Güngör, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 76 yaşında yaşama veda etti. Yıldız Kenter de 2019 yılında hayata veda etti. Onlardan geriye sadece oyunları ve filmleri değil unutulmaz aşkları da kaldı.

FOTOĞRALAR: AVALON, ALAMY, HÜRRİYET ARŞİV