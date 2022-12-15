Unvanları gidiyor mu? Bu olursa artık onu 'Prenses Harry' diye anacaklar

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İÇLERİNDE NE VARSA HEPSİNİ ANLATTILAR

Aslına bakılırsa; eğer Prens Harry ve Meghan Markle, iki yıl önce kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye gitmese ya da gitseler bile bu kadar çok sivri çıkışlar yapmasa aileyle ilgili belki de bambaşka şeyler konuşulacaktı. Ama öyle olmadı. Çift, büyük bir gürültüyle aileden ayrılık kararını açıkladı. Kendilerine daha sakin ve gözlerden uzak bir hayat kurmak için bu kararı aldıklarını söyleyen Harry ile Meghan, bu sözü tutmadı. ABD'ye taşındıktan aylar sonra bir röportaj verip İngiliz kraliyet ailesini suçladı. Sonra bu tür çıkışlarını sürdürdü. Kraliçe'nin, hayatının son aylarında uzattığı zeytin dalını kabul eden çift, Harry'nin babaannesinin tahttaki 70'inci yıl kutlamaları için Londra'ya gitse de aileyle aradaki soğukluk bitmedi. Son bir haftadır da Harry ile Meghan, bir dijital platform için hazırladıkları belgeselde yine içlerinde ne varsa hepsini ortaya döküyorlar.

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YİNE AİLESİNİ ELEŞTİRDİ

Özellikle Harry'nin İngiliz kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlaması başta olmak üzere sarf ettiği sözler monarşi taraftarlarını çok kızdırdı. Bu öfke öylesine büyüdü ki İngiltere'de hatta başka ülkelerde yaşayan çok sayıda kişi Kral Charles'ın, Harry ile Meghan'ın sahip olduğu Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını ellerinden almasını istiyor. Durum öyle bir hale geldi ki artık bu istek yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Köşe yazarlarından halka kadar birçok kişi bu kadar suçlamaya sessiz kalan Kral'ın, neden oğluyla gelininin unvanlarını iptal etmediğini soruyor. Bu arada, Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını, torunu ile onun karısına evlilik hediyesi olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in verdiğini hatırlatalım.

'KÜÇÜK BİR CEZA'

Her ne kadar Harry ile Meghan'ın aileye yönelttiği sözlü saldırılar sonucu bu unvanların alınmasını isteyenlerin sayısı çok olsa da Buckingham Sarayı'na yakın bir kaynak böyle bir durumun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Söz konusu kaynak, İngiliz basınına verdiği demeçte Kral 3. Charles'ın oğlu Harry ile gelini Meghan'ın unvanlarını almak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Bu kaynağın ileri sürdüğüne göre Kral'ın bunu yapmayı istememesinin nedeni bunun "çok küçük bir ceza olacağını" düşünmesi.

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UNVANLARI ALINIRSA İDDİALARI KANITLANMIŞ OLUR

Saraya yakın bu kaynağın altını çizdiğine göre Kral'ın, Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını oğluyla gelininden almak istememesinin daha önemli bir nedeni var. Eğer Kral 3. Charles böyle bir hamle yaparsa bu durum, Harry ile Meghan'ın bugüne kadar sürekli tekrarladığı iddiaların bir kanıtı olarak görülecek ve çift tarafından bu şekilde lanse edilecek. Bu arada Harry, kendisi ve eşinin sürekli olarak İngiliz kraliyet ailesi tarafından dışlandığını, basının onları ablukaya aldığını. ağabeyi William'ı ve eşi Kate'i korumak için kendilerinin üzerine gidildiğini ileri sürüyor. İşte Kral 3. Charles unvanlarını ellerinden alırsa Harry ile Meghan'ın bütün iddiaları da bir anlamda kanıtlanmış olacak.

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'BENİ KURTLARA YEM ETTİLER'

Harry ile Meghan'ın, ilişkilerinin başından bu yana yaşadıklarını, kraliyet görevlerinden ayrılıklarını kendi açılarından anlattığı belgeselde aileyle ilgili çok çarpıcı ve onlar açısından olumsuz iddialar yer alıyor. Programın yeni bölümlerinin bir fragmanında Meghan Markle'ın sarf ettiği "Ben kurtların önüne atılmadım, kurtlara yem edildim" sözleri son derece çarpıcı.

KİMDEN SÖZ ETTİKLERİ BELLİ DEĞİL

Fragmanda Harry'nin ailesine yönelik "Ağabeyim William'ı korumak için yalan söylemek onları mutlu ediyordu. Ama bizi korumak için gerçeği söylemeye istekli olmadılar" sözleri de yeni bölümlerde de İngiliz kraliyet ailesini köşeye sıkıştıracak iddialar yer aldığının bir kanıtı olarak gösterildi. Burada Harry'nin söz ettiği 'onlar' kim o açık değil. Ancak Prens'in, saray personelinden söz ettiği sanılıyor.

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'PRENS' UNVANI KALDI

Bu arada İngiliz kraliyet ailesinde adının karıştığı cinsel taciz skandalı nedeniyle bütün askeri unvanlarını ve yöneticiliklerini kaybeden bir üye var: Prens Andrew. Ama o da kan bağıyla yani doğuştan "prens" olduğu için bu unvanını koruyor. Yeri gelmişken, İngiliz kraliyet ailesinde unvan almanın çok katmanlı bir durum olduğunu ve bunun için "vatan hainliği" gibi telafisi mümkün olmayan bir suç işlenmesi gerektiğini hatırlatalım.

BAMBAŞKA BİR DÜNYADA YAŞIYORLAR

Harry ile Meghan cephesinde bütün bunlar olurken Prens William ile eşi Kate Middleton bambaşka bir dünyada hayatlarını sürdürüyor. Çift, geleneksel olarak her yıl yayınladığı Noel kartını bu yıl da sosyal medya sayfasından paylaştı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra değişen hiyerarşiyle birlikte, veliahtların taşıdığı Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarını alan Kate ile William, fotoğrafta üç çocukları; 9 yaşındaki George, 7 yaşındaki Charlotte ve 4 yaşındaki Lous ile el ele görülüyor. Her yıl Noel zamanı günlük görüntülerini yansıtan kartlar yayınlamasıyla bilinen Galler çifti bu kez de geleneği bozmadı. Çiftin bu pozu Sandringham'da verdiği belirtildi.

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SUSSEX UNVANLARI GİDERSE MEGHAN 'PRENSES HARRY' OLACAK

Bu arada her ne kadar Buckingham kaynağı Kral'ın oğluyla gelininin unvanlarını ellerinden almayı düşünmediğini söylese de böyle bir durum gerçekleştiğinde Harry, "prens" olmayı sürdürecek. Çünkü Kral 3. Charles'ın oğlu ve aileyle kan bağı var. Fakat bu durumda Meghan için durum değişecek. Eğer unvanları giderse Meghan Markle artık Sussex Düşesi olarak değil "Prenses Harry" olarak anılacak. Bunun nedeni de Meghan'ın kraliyet soyundan gelmemesi yani aileyle bir kan bağı olmaması. Bu gibi durumlarda kraliyet ailesi üyesi bir erkekle evlenen kadınlar, kocalarının adı ve onların taşıdığı unvanın kadın versiyonuyla anılıyor. Bunun en bilinen örneği de Kent Prensi Michael ve karısı. Kraliçe 2. Elizabeth'in baba tarafından kuzeni olan Kent Prensi Michael'ın eşiMarie-Christine Anna Agnes Hedwig Ida von Reibnitz, kocasının unvanının kadın versiyonu olan "Kent Prensesi Michael" olarak anılıyor. Üstelik mensup olduğu aileden dolayı "barones" unvanına sahip olduğu halde.

TORUNLARININ UNVANINI ALDI

Harry ile Meghan'ın iddiaları birçok kişiyi, Kral 3. Charles'ın onların unvanını alma beklentisine soktu. Buckingham çalışanının iddiasına göre de Kral'ın böyle bir hazırlığı yok ki bu doğru olabilir. Çünkü İngiliz kraliyet ailesi, kendisine yönelik bu tür "saldırılara" beklendiği gibi karşılık vermiyor. Fakat dünya monarşilerine çeşitli sebeplerle unvanlarını kaybedenler var. Bunun en çarpıcı örneği Danimarka'da yaşandı.Son olarak Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, küçük oğlu Joachim'in eski ve yeni eşlerinden dünyaya gelen dört çocuğunun unvanlarını ellerinden aldı. Margrethe, taht sırasında gerilerde bulunan torunlarına daha özgür bir yaşam kurma fırsatı vermek için böyle bir karar aldığını belirtse de bu unvan alma meselesi Joachim ve eşi Marie'yi kızdırdı. Prens Joachim'in eski eşi de kendi çocuklarının bir anda unvansız kalmasının, onları kişilik bunalımına soktuğunu ileri sürdü. Kraliçe Margrethe bu duruma üzüldüğünü belirtip özür dilese de kararından geri adım atmadı.

ONLAR UNVANLARINI KAYBETTİ: BAZILARI GERÇEKTEN TRAJİK

Bunların yanı sıra kimi kendi istekleriyle kimi de zorunlu olarak unvanlarını kaybeden başka kraliyet ailesi üyeleri de var ki bunların listesi çok uzun. Hatta bunlardan bazılarının hikayesi oldukça trajik. Gelin onları da bir hatırlayalım.